На Львівщині підозрюваний у крадіжці запчастин автомобіля закопався у сніг, намагаючись сховатися від патрульної поліції. ФОТОрепортаж
Патрульна поліція у Львові заявляє про затримання на гарячому підозрюваних у крадіжці запчастин від автомобіля. Один з них закопався в снігу, щоб сховатися від правоохоронців, але його знайшли.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє патрульна поліція Львівщини в фейсбуці.
"Сьогодні, близько 7-ї години ранку, патрульні 1 батальйону отримали виклик на проспект Червоної Калини про невідомих осіб, які присіли біля автомобіля Mazda 6.
Екіпаж негайно вирушив на місце події. Ймовірні зловмисники побачили службовий автомобіль і почали втікати. Патрульні почали наздоганяти їх.
37-річного чоловіка затримали практично одразу. Іншого через 10 хвилин. 36-річний чоловік закопав себе в сніг у парку під деревом. Під час поверхневої перевірки у нього виявили пакетик з невідомою порошкоподібною речовиною", - сказано в повідомленні.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу відділу поліції N°2 Львівського районного управління поліції.
Зловмисники встигли зняти з автомобіля значок та вартісну запчастину. Її ціна орієнтовно 40-50 тисяч гривень. За попередньою інформацією, ці особи причетні ще до кількох схажих епізодів.
Осіб затримали за ст.208 (Затримання уповноваженою особою) КПК України.
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