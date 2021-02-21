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На Львівщині підозрюваний у крадіжці запчастин автомобіля закопався у сніг, намагаючись сховатися від патрульної поліції. ФОТОрепортаж

Патрульна поліція у Львові заявляє про затримання на гарячому підозрюваних у крадіжці запчастин від автомобіля. Один з них закопався в снігу, щоб сховатися від правоохоронців, але його знайшли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє патрульна поліція Львівщини в фейсбуці.

"Сьогодні, близько 7-ї години ранку, патрульні 1 батальйону отримали виклик на проспект Червоної Калини про невідомих осіб, які присіли біля автомобіля Mazda 6.

Екіпаж негайно вирушив на місце події. Ймовірні зловмисники побачили службовий автомобіль і почали втікати. Патрульні почали наздоганяти їх.

37-річного чоловіка затримали практично одразу. Іншого через 10 хвилин. 36-річний чоловік закопав себе в сніг у парку під деревом. Під час поверхневої перевірки у нього виявили пакетик з невідомою порошкоподібною речовиною", - сказано в повідомленні.

На Львівщині підозрюваний у крадіжці запчастин автомобіля закопався у сніг, намагаючись сховатися від патрульної поліції 01

На місце події викликали слідчо-оперативну групу відділу поліції N°2 Львівського районного управління поліції.

Зловмисники встигли зняти з автомобіля значок та вартісну запчастину. Її ціна орієнтовно 40-50 тисяч гривень. За попередньою інформацією, ці особи причетні ще до кількох схажих епізодів.

Осіб затримали за ст.208 (Затримання уповноваженою особою) КПК України.

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На Львівщині підозрюваний у крадіжці запчастин автомобіля закопався у сніг, намагаючись сховатися від патрульної поліції 02
На Львівщині підозрюваний у крадіжці запчастин автомобіля закопався у сніг, намагаючись сховатися від патрульної поліції 03
На Львівщині підозрюваний у крадіжці запчастин автомобіля закопався у сніг, намагаючись сховатися від патрульної поліції 04
Фото: сайт полиції

На Львівщині підозрюваний у крадіжці запчастин автомобіля закопався у сніг, намагаючись сховатися від патрульної поліції 05

авто (6166) патрульна поліція (1442) Львівська область (2425)


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Топ коментарі
+11
та моржував він...чого пристібалися ? )))))
На Львовщине подозреваемый в краже запчастей автомобиля закопался в снег, пытаясь спрятаться от патрульной полиции - Цензор.НЕТ 3548

...
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21.02.2021 15:07
+6
У нас, в Мариуполе- ни капли снега. Однако, сегодня я посетил мойку, на которой стояла "Ауди" не совсем стандартная- кабриолет, симпатяшка такая. Стояла более 3-х месяцев... Во дворике мойки. Резина была очень неплохая, зимний "Бриджстаун" на 18, диски титановые... Наверное, это кому-то надоело. Угнать- трудно, таки ворота запираются. Потому просто сняли к хренам собачьим колеса, щас на шлакоблоках стоит. Вчера вечером, когда я записывался, на мойку- колеса ещё были... Отак от надо, без всяких попыток зарыться в снег.
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21.02.2021 15:06
+5
Ржака
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21.02.2021 14:56
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21.02.2021 14:56 Відповісти
он не закопался в снег - он его нюхал.....
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21.02.2021 14:57 Відповісти
Наркомани на городі!!! Сніг ,як кокс,теж білий !!!)))
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21.02.2021 15:06 Відповісти
Гыыы.
Прикольно.😂
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21.02.2021 14:59 Відповісти
Работу так и не нашел?😂🌷×××
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21.02.2021 15:15 Відповісти
Ооо, да он в душе пехотинец, в военкомат здавайте.
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21.02.2021 15:04 Відповісти
В нас ще хтось-когось ловить за злочини? Я думав, що пильнують тільки за бізнесом
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21.02.2021 15:06 Відповісти
У нас, в Мариуполе- ни капли снега. Однако, сегодня я посетил мойку, на которой стояла "Ауди" не совсем стандартная- кабриолет, симпатяшка такая. Стояла более 3-х месяцев... Во дворике мойки. Резина была очень неплохая, зимний "Бриджстаун" на 18, диски титановые... Наверное, это кому-то надоело. Угнать- трудно, таки ворота запираются. Потому просто сняли к хренам собачьим колеса, щас на шлакоблоках стоит. Вчера вечером, когда я записывался, на мойку- колеса ещё были... Отак от надо, без всяких попыток зарыться в снег.
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21.02.2021 15:06 Відповісти
не удивлюсь если хозяин ауди найдёт того, кто это сделал, быстрее, чем полиция
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21.02.2021 18:27 Відповісти
та моржував він...чого пристібалися ? )))))
На Львовщине подозреваемый в краже запчастей автомобиля закопался в снег, пытаясь спрятаться от патрульной полиции - Цензор.НЕТ 3548

...
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21.02.2021 15:07 Відповісти
Сегодня с утра фотки были посимпатичней. Оля Полякова в снегу каталась, в мини-купальнике. Даже выкладывать не стану. Пусть это останется между нами. С ней.
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21.02.2021 15:09 Відповісти
Сьогодні, ти виглядаєшь краще !!))))
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21.02.2021 15:10 Відповісти
Ну, да... признаюсь честно два дня кризиса подряд были. Сегодня- в порядке, благодаря фоткам, наверное.
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21.02.2021 15:12 Відповісти
Юзаєш її, чи фото?
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21.02.2021 15:35 Відповісти
Та я её ни разу не видел, по-честному. Просто с утра вылезли фотки, на УКРНЕТе. Реально тетка, в купальнике в снегу катается! Хорошее здоровье. Я бы- там и сдох, нахрен!
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21.02.2021 15:38 Відповісти
Ну там і реально є шо показати... Доообра тьотка, нічого сказати...
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21.02.2021 16:41 Відповісти
Шарій?
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21.02.2021 15:46 Відповісти
хто зна? ))) уява багата)))
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21.02.2021 15:50 Відповісти
Снежок попутал...
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21.02.2021 15:07 Відповісти
Сніг з "Снежком" поплутав ,буває!!!))
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21.02.2021 15:09 Відповісти
Я без претензий, по-чесноку. Лады? Но, хочу спросить: ты скока сегодня уже буханул? Мне это чисто профессионально интересно. Поделись, по-честному, инфой.
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21.02.2021 15:21 Відповісти
он скорее курнул чем бухнул)
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21.02.2021 15:46 Відповісти
"Дорогая запчасть" это катализатор.
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21.02.2021 15:28 Відповісти
Мужики готовятся к введению ТО в 2022 году. Таких запчастей тогда понадобится миллионы. Будет как в 90-х когда на светофоре стоишь, зеленый свет а ты уже на кирпичах буксуешь.
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21.02.2021 18:13 Відповісти
Это не Мазда 6, это СХ-9
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21.02.2021 15:49 Відповісти
та ні - це 6
На Львівщині підозрюваний у крадіжці запчастин автомобіля закопався у сніг, намагаючись сховатися від патрульної поліції - Цензор.НЕТ 1187
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21.02.2021 17:43 Відповісти
Ето что за значок такой стоимостью 40000-50000грн? Нах. такой автомобиль
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21.02.2021 18:10 Відповісти
Мало того что попался так даун ещё и по наркоте пойдет ,,,, ушлепки ****,,,,ну кому ещё такой уйней страдать
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21.02.2021 18:26 Відповісти
зарылся в снег - скушай сразу весь снег))
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21.02.2021 20:46 Відповісти
 
 