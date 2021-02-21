На Львівщині підозрюваний у крадіжці запчастин автомобіля закопався у сніг, намагаючись сховатися від патрульної поліції. ФОТОрепортаж

Патрульна поліція у Львові заявляє про затримання на гарячому підозрюваних у крадіжці запчастин від автомобіля. Один з них закопався в снігу, щоб сховатися від правоохоронців, але його знайшли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє патрульна поліція Львівщини в фейсбуці.

"Сьогодні, близько 7-ї години ранку, патрульні 1 батальйону отримали виклик на проспект Червоної Калини про невідомих осіб, які присіли біля автомобіля Mazda 6.

Екіпаж негайно вирушив на місце події. Ймовірні зловмисники побачили службовий автомобіль і почали втікати. Патрульні почали наздоганяти їх.

37-річного чоловіка затримали практично одразу. Іншого через 10 хвилин. 36-річний чоловік закопав себе в сніг у парку під деревом. Під час поверхневої перевірки у нього виявили пакетик з невідомою порошкоподібною речовиною", - сказано в повідомленні.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу відділу поліції N°2 Львівського районного управління поліції.

Зловмисники встигли зняти з автомобіля значок та вартісну запчастину. Її ціна орієнтовно 40-50 тисяч гривень. За попередньою інформацією, ці особи причетні ще до кількох схажих епізодів.

Осіб затримали за ст.208 (Затримання уповноваженою особою) КПК України.

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Фото: сайт полиції