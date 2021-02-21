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Зразки сучасного українського озброєння та військової техніки представлено на виставці IDEX в ОАЕ, - "Укроборонпром". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Державний концерн "Укроборонпром" представляє нову військову техніку і озброєння власного виробництва на виставці IDEX-2021, яка в неділю стартує в Абу-Дабі, ОАЕ.

Делегацію концерну очолює його генеральний директор Юрій Гусєв. Головою української делегації є віцепрем'єр-міністр України - міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".

"На виставці продемонструють низку перспективних розробок та виробів концерну, зокрема модель наземного протикорабельного ракетного комплексу "Нептун" і високоточної реактивної системи "Вільха" від конструкторського бюро "ЛУЧ". "Нептун" – сучасний український зразок озброєння, керовані ракети якого є малопомітними для ворожих радарів і здатні знищувати як кораблі, так і наземні цілі", - підкреслюється в повідомленні.

Зазначається також, що вітчизняна високоточна система залпового вогню "Вільха" вважається однією з найпотужніших у світі у своєму класі.

Також відвідувачі виставки можуть побачити натуральні зразки протитанкових ракетних комплексів "Скіф" та "Корсар" і макет розвідувально-ударного безпілотника "Сокіл-300". 

Читайте також: Реформа "Укроборонпрому" почалася: його трансформують у холдинг "Оборонні системи України", - глава концерну Гусєв

"Ця виставка дає можливість презентувати сучасні перспективні та інноваційні розробки, які створені завдяки нашому науково-технічному потенціалу. Нашій "оборонці" є що показати та запропонувати потенційним замовникам з усього світу", – зазначає керівник "Укроборонпрому" Юрій Гусєв.

Також на IDEX-2021 буде презентовано можливості танка "Оплот", який за низкою характеристик є найкращим у світі, бойової машини БТР-4 та інші передові розробки підприємств - учасників концерну.

Загалом на українському стенді планується представити понад десяток натуральних та макетних (масштабних) зразків продукції військового та подвійного призначення. Під час проведення виставки заплановано низку переговорів з офіційними делегаціями різних країн і міжнародними компаніями щодо подальшого партнерства.

Також міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський опублікував на своїй сторінці у фейсбуці фото з цієї виствки.

Зразки сучасного українського озброєння та військової техніки представлено на виставці IDEX в ОАЕ, - Укроборонпром 01
Зразки сучасного українського озброєння та військової техніки представлено на виставці IDEX в ОАЕ, - Укроборонпром 02
Зразки сучасного українського озброєння та військової техніки представлено на виставці IDEX в ОАЕ, - Укроборонпром 03

Автор: 

виставка (285) ОАЕ (334) зброя (7461) Укроборонпром (1732) українська зброя (176) Уруський Олег (159)


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Топ коментарі
+14
Сокіл-300 (300 кг озброєнь) поки що в макеті. Двигуни свої, ракети на 10км свої. Приціл- і то свій. Користильов поки ще ніколи порожняк не гнав. Виходить Сокіл понесе в 6 разів більше ракет ніж турецька іграшка?
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21.02.2021 16:53
+8
А толку, если у кацапов перестало летать даже то, что летало?

Образцы современного украинского вооружения и военной техники представлены на выставке IDEX в ОАЭ, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 5218
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21.02.2021 16:42
+8
Зразки сучасного українського озброєння та військової техніки представлено на виставці IDEX в ОАЕ, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 9049
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21.02.2021 17:05
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иии? Я не вижу ни слова о том, что он обращался в Укроборонпром
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22.02.2021 12:41 Відповісти
я не знаю куда он обращался, но за такими вещами укроборонпром должен сам следить! Майкрософт, гугл, да и многие другие предприятия, сами ищут таланты, и забирают их! Капитализм))).. ладно.. я понял вашу позицию... умы нужно отдавать другим странам...))) Всего доброго!
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22.02.2021 12:48 Відповісти
я же не говорю что умы нужно отдавать. И я не утверждаю что написанное мной - истина. Я лишь предполагаю один из возможных вариантов как происходили события. Мы не знаем к кому в Украине обращался Кузнецов, который возможно работал на рашку в Ростове, какие условия он для себя требовал и тд и тп.
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22.02.2021 13:26 Відповісти
И главный вопрос: а обращался ли вообще Кузнецов в Укроборонпром? Может и не обращался, потому что не хочет сотрудничать с теми "кто убивает мирное население на бамбаси"?
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22.02.2021 12:06 Відповісти
Александр КузнецовИнженер-конструктор 1-ой категории
Опыт работы: АО "ПМП"Ростовская область, Россия
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22.02.2021 12:10 Відповісти
Після трансмісіі залишається 75-90％ потужності двигуна, а нe 25-30％.
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22.02.2021 01:23 Відповісти
http://avto-blogger.ru/texchast/kpd-dvigatelya-vnutrennego-sgoraniya.html КПД бензин двигла 20-25%, след сколько до колес доходит?
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22.02.2021 10:24 Відповісти
Таурег 12л - буксирует боинг 747 легуо! Тайота заводская после брони.!
Баллистическая защита:
Броня включая крышу обеспечивает защиту в соответствии с VPAM APR 2006, уровень 10 / Stanag 3-. Это включает все пули с мягким сердечником 5.56, 7.62, 9 и 12.7 мм и все широко распространённые пули с твердым и бронебойным сердечником: 7.62 х 39 (БЗ) автомата Калашникова, 7.62 х 51 (P80) АР и 7.62 х 54 (Б32)
снайперской винтовки Драгунова, под любым углом (не только 45° или 90° как по стандарту BRV 1999)
Стекло имеют толщину 80 мм и обеспечивает защиту в соответствии со стандартом VPAM APR 2006, уровень
10 / STANAG 3- - многократные попадания всех пуль с мягким сердечником 5.56, 7.62 и 9 мм и все
широко распространенные пули с твердым и бронебойным сердечником: 7.62 х 39 (БЗ) автоматa Калашникова,
7.62 х 51 (P80) АР и 7.62 х 54 (Б32) снайперской винтовки Драгунова, под любым углом (включая 90°)
Защита от взрывов:СВУ весом 15 кг (тротил),расположенное на расстоянии 2 м сбоку от автомобиля и на высоте 1 м3 гранаты DM51 под днищем автомобиля3 гранаты DM51 на крышеПротивопехотная мина DM31 под днищемПротивотанковые мины (6 кг тротила) под колесом (согласно стандарту Stanag 2a) (доп. опция)
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21.02.2021 21:22 Відповісти
хорошее оружие ,но Джавелина и Байрактар лучше
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21.02.2021 17:11 Відповісти
В Баренцевом море у полуострова Рыбачий отказал основной двигатель на траулере "POLARIS", на борту 10 человек, их состояние удовлетворительное, сообщили в пресс-службе МЧС России.
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21.02.2021 17:20 Відповісти
двигатель китайский
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21.02.2021 17:21 Відповісти
та не...основной))
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21.02.2021 19:10 Відповісти
Шота спам не открывается😭
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21.02.2021 17:23 Відповісти
а ты его ногой
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21.02.2021 17:28 Відповісти
из новой техники виден только какой то реформатор со следами недоедания и истощения и четырьмя двойными подбородками.
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21.02.2021 17:28 Відповісти
Тыц😂🌷
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21.02.2021 17:51 Відповісти
Решили впарить то что во времена Пороха приняли на вооружение
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21.02.2021 17:57 Відповісти
што? арабам продать реформу?
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21.02.2021 18:11 Відповісти
Если хотим - можем!
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21.02.2021 18:02 Відповісти
В спаме сидеть..Писал коцап,писал-потом получил по бестолковке,остались кресты,но коцап опять приползет унижаться на этот сайт😂🌷×××
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21.02.2021 18:32 Відповісти
Смысл радоваться когда 90% от етих образцов наша армия никогда и не увидит. Помню лет 20-25 назад на выставке видел нашу разработку управляемые мины к нашему 120-му миномету, которые способны одним выстрелом уничтожать танк или бункер врага за зоной прямой видимости. И х**** ети мины пошли в нашу армию. У нас миномьет никак не могут сделать.
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21.02.2021 18:29 Відповісти
на фотографиях- одни арабы
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21.02.2021 18:53 Відповісти
лишь бы кацапов не было!
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21.02.2021 20:02 Відповісти
Рекламировали корабли-это те,которые у американцев купили?
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21.02.2021 20:39 Відповісти
Не,которые купили у белорусов.
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21.02.2021 21:02 Відповісти
Україна продемонструвала бронетранспортер БТР-4МВ1 на виставці в Дубаї https://uprom.info/news/vpk/********-prodemonstruvala-bronetransporter-btr-4mv1-na-vystavczi-v-dubayi/
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21.02.2021 22:39 Відповісти
Ему уже год или два. Это уже вторая модификация с улучшениями после бтр 4мв. И он тоже плавает. Но месяц назад наш вмф заказал почему-то старую модель.
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22.02.2021 00:38 Відповісти
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