Зразки сучасного українського озброєння та військової техніки представлено на виставці IDEX в ОАЕ, - "Укроборонпром". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Державний концерн "Укроборонпром" представляє нову військову техніку і озброєння власного виробництва на виставці IDEX-2021, яка в неділю стартує в Абу-Дабі, ОАЕ.

Делегацію концерну очолює його генеральний директор Юрій Гусєв. Головою української делегації є віцепрем'єр-міністр України - міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".

"На виставці продемонструють низку перспективних розробок та виробів концерну, зокрема модель наземного протикорабельного ракетного комплексу "Нептун" і високоточної реактивної системи "Вільха" від конструкторського бюро "ЛУЧ". "Нептун" – сучасний український зразок озброєння, керовані ракети якого є малопомітними для ворожих радарів і здатні знищувати як кораблі, так і наземні цілі", - підкреслюється в повідомленні.

Зазначається також, що вітчизняна високоточна система залпового вогню "Вільха" вважається однією з найпотужніших у світі у своєму класі.

Також відвідувачі виставки можуть побачити натуральні зразки протитанкових ракетних комплексів "Скіф" та "Корсар" і макет розвідувально-ударного безпілотника "Сокіл-300".

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"Ця виставка дає можливість презентувати сучасні перспективні та інноваційні розробки, які створені завдяки нашому науково-технічному потенціалу. Нашій "оборонці" є що показати та запропонувати потенційним замовникам з усього світу", – зазначає керівник "Укроборонпрому" Юрій Гусєв.

Також на IDEX-2021 буде презентовано можливості танка "Оплот", який за низкою характеристик є найкращим у світі, бойової машини БТР-4 та інші передові розробки підприємств - учасників концерну.

Загалом на українському стенді планується представити понад десяток натуральних та макетних (масштабних) зразків продукції військового та подвійного призначення. Під час проведення виставки заплановано низку переговорів з офіційними делегаціями різних країн і міжнародними компаніями щодо подальшого партнерства.

Також міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський опублікував на своїй сторінці у фейсбуці фото з цієї виствки.





