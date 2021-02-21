Біля метро "Героїв Дніпра" металевий навіс впав на стихійний ринок. Дивом ніхто не постраждав, - соцмережі. ФОТО

Сьогодні, 21 лютого, біля метро "Героїв Дніпра" впав навіс, під яким велася стихійна торгівля.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення "Київ оперативний" у фейсбуці.

"Біля станції метро "Героїв Дніпра" впав навіс. На щастя, ніхто не постраждав. Техніка безпеки на рівні", - підкреслює видання.

За даними телеграм-каналу Життя Оболонського району, під цим навісом здійснювалася незаконна стихійна торгівля.

"Дивом ніхто не постраждав", - підкреслюється в телеграм-каналі. Також наголошується, що конструкція, яка обвалилась, була навісом біля будівельного майданчика. Мабуть, вона не витримала ваги снігу, що накопичився.

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