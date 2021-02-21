Біля метро "Героїв Дніпра" металевий навіс впав на стихійний ринок. Дивом ніхто не постраждав, - соцмережі. ФОТО
Сьогодні, 21 лютого, біля метро "Героїв Дніпра" впав навіс, під яким велася стихійна торгівля.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення "Київ оперативний" у фейсбуці.
"Біля станції метро "Героїв Дніпра" впав навіс. На щастя, ніхто не постраждав. Техніка безпеки на рівні", - підкреслює видання.
За даними телеграм-каналу Життя Оболонського району, під цим навісом здійснювалася незаконна стихійна торгівля.
"Дивом ніхто не постраждав", - підкреслюється в телеграм-каналі. Також наголошується, що конструкція, яка обвалилась, була навісом біля будівельного майданчика. Мабуть, вона не витримала ваги снігу, що накопичився.
Топ коментарі
+16 Элла Георгиевна Немзер
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+12 Татьяна Лайф
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+11 Старый зольдат
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https://youtu.be/zd3GSrWhTPQ?t=624
В Минске очень мало уличной торговли. Я хоть и нечасто, но все же покупаю что-то у бабушек, чтобы немножно их поддержать в это непростое время. Не могу пройти мимо. Вот и в этот раз, путешествуя по Минску, случайно наткнулся на стихийную торговлю возле
https://www.youtube.com/watch?v=q0QP7znIUqI
я прочитав - що стихійне...але хто тоді спорудив той навіс? той і мусить відповідати...
(дякувати Богу, що не на голови впало)
тоді ще дивніше, що ніхто не постраждав...
Может думали для зоопарка?!. В принципе , угадали...