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Біля метро "Героїв Дніпра" металевий навіс впав на стихійний ринок. Дивом ніхто не постраждав, - соцмережі. ФОТО

Біля метро

Сьогодні, 21 лютого, біля метро "Героїв Дніпра" впав навіс, під яким велася стихійна торгівля.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення "Київ оперативний" у фейсбуці.

"Біля станції метро "Героїв Дніпра" впав навіс. На щастя, ніхто не постраждав. Техніка безпеки на рівні", - підкреслює видання.

За даними телеграм-каналу Життя Оболонського району, під цим навісом здійснювалася незаконна стихійна торгівля.

"Дивом ніхто не постраждав", - підкреслюється в телеграм-каналі. Також наголошується, що конструкція, яка обвалилась, була навісом біля будівельного майданчика. Мабуть, вона не витримала ваги снігу, що накопичився.

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Біля метро Героїв Дніпра металевий навіс впав на стихійний ринок. Дивом ніхто не постраждав, - соцмережі 01
Біля метро Героїв Дніпра металевий навіс впав на стихійний ринок. Дивом ніхто не постраждав, - соцмережі 02
Біля метро Героїв Дніпра металевий навіс впав на стихійний ринок. Дивом ніхто не постраждав, - соцмережі 03

Автор: 

Київ (19463) обвал (80) ринок (458)


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Топ коментарі
+16
Городской Департамент Благоустройства в доле. Киев превратился в город-базар.
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21.02.2021 17:14
+12
У каждого стихийного рынка есть вполне реальный нестихийный мент, который этот рынок крышует
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21.02.2021 17:24
+11
Да и хрен с ним, с НЕЗАКОННЫМ. Загадили все прилегающие к метро территории своими незаконными застройками. Не Киев - столица европейской страны Украины, а трущёбы Газни в ДРА.
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21.02.2021 17:24
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Может конкуренты.... или Зинка...
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21.02.2021 17:13 Відповісти
Городской Департамент Благоустройства в доле. Киев превратился в город-базар.
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21.02.2021 17:14 Відповісти
Давно уже. Багдад отдыхает. Все что можно заставлено МАФами и рекламой. Деньги важнее всего(для городских властей)
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21.02.2021 21:32 Відповісти
Прикольно, у нас такую торговлю уже и не видать.
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21.02.2021 17:18 Відповісти
Приезжайте. Увидите "европейский" город.
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21.02.2021 17:19 Відповісти
Так це мабуть артисти?
https://youtu.be/zd3GSrWhTPQ?t=624
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21.02.2021 17:42 Відповісти
Там от автора.

В Минске очень мало уличной торговли. Я хоть и нечасто, но все же покупаю что-то у бабушек, чтобы немножно их поддержать в это непростое время. Не могу пройти мимо. Вот и в этот раз, путешествуя по Минску, случайно наткнулся на стихийную торговлю возле
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21.02.2021 17:48 Відповісти
Чи не ти вище стверджував що у вас такої торгівлі немає?
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21.02.2021 17:55 Відповісти
Я утверждал, что не видать. Хотя если о-очень постараться, то реликты совка в микроскопических дозах возможно и найти. В чем повезло автору ролика.
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21.02.2021 18:03 Відповісти
Тобто такого вже немає? За рік побороли?

https://www.youtube.com/watch?v=q0QP7znIUqI
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21.02.2021 18:18 Відповісти
Ой та ладно, в своём районе Минска увидеть отсутствие уличной торговли я могу только при реальном шухере и то не надолго.
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21.02.2021 20:50 Відповісти
У вас круче
Біля метро "Героїв Дніпра" металевий навіс впав на стихійний ринок. Дивом ніхто не постраждав, - соцмережі - Цензор.НЕТ 6512
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21.02.2021 17:45 Відповісти
Потому что у вас строем ходят с руками за спиной и головой вниз.
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21.02.2021 18:21 Відповісти
У каждого стихийного рынка есть вполне реальный нестихийный мент, который этот рынок крышует
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21.02.2021 17:24 Відповісти
жесть. Кличко должен убиться головой об стенку после таких фото. Это гадюшники, а не рынки
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21.02.2021 17:24 Відповісти
Да и хрен с ним, с НЕЗАКОННЫМ. Загадили все прилегающие к метро территории своими незаконными застройками. Не Киев - столица европейской страны Украины, а трущёбы Газни в ДРА.
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21.02.2021 17:24 Відповісти
Благоустрій и менты с них харчуются.
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21.02.2021 17:32 Відповісти
а це було облаштоване для торгівлі місце, чи таки стехійне ?
я прочитав - що стихійне...але хто тоді спорудив той навіс? той і мусить відповідати...
(дякувати Богу, що не на голови впало)
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21.02.2021 17:26 Відповісти
Навес нестихийный. А стихийный - это значит, что налоги никто не платит
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21.02.2021 17:28 Відповісти
Там стройк идёт и строители смастерили навес. Торгаши там годами сидят на проходном месте.
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21.02.2021 17:33 Відповісти
ааа... тобто то був своєрідний перехід для людей, прикритий зверху, для захисту від будівельних несподіванок... зрозуміло...тобто тимчасова конструкція не маюча ніякого відношення до торгівлі...
тоді ще дивніше, що ніхто не постраждав...
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21.02.2021 17:40 Відповісти
....ВО ВСЕМ ВИНОВАТ РЫНОК)
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21.02.2021 17:31 Відповісти
__Фермы ,сделанные сварщиками и принятые руководством ,"на *****.сь".
Может думали для зоопарка?!. В принципе , угадали...
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21.02.2021 17:52 Відповісти
Не вижу ни одного раскоса. Нарушены элементарные принципы сопромата.
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21.02.2021 18:16 Відповісти
рынок стихийный, и навес стихийно сделали. какой там сопромат...
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21.02.2021 18:26 Відповісти
теж про сопромат подумав
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21.02.2021 19:43 Відповісти
Бариги мабуть містове дерли, а скидати сніг з даху бабла зажали...
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21.02.2021 19:32 Відповісти
Какой стихийный рынок, как это объяснить?
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21.02.2021 22:01 Відповісти
Взятками. Так весь Киев выглядит.
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21.02.2021 22:46 Відповісти
Яки гарні краєвиди, не якась срана Барселона з кішлаками Парижу.
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22.02.2021 10:09 Відповісти
 
 