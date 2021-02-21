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Новини Фото Закриття каналів Медведчука
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Нафтопродуктопровід на Житомирщині продовжує роботу попри рішення РНБО, - ЗМІ. ФОТО

У Новоград-Волинському районі Житомирської області на магістральному нафтопродуктопроводі продовжують відкачувати нафтопродукти і заправляти автоцистерни.

Про це Житомир.Life стало відомо з власних джерел, інформує Цензор.НЕТ.

За словами очевидців, які 21 лютого о 13:00 зробили фото з місця події, на території нафтопродуктопроводу стоять автоцистерни. Техніка безперешкодно рухається на території нафтопродуктопроводу, що, за рішенням РНБО, мав би припинити працювати. "Тож очевидно, що роботи з відкачування й автозавантаження нафтопродуктів тривають далі", - наголошується в повідомленні.

Нафтопродуктопровід на Житомирщині продовжує роботу попри рішення РНБО, - ЗМІ 01
Нафтопродуктопровід на Житомирщині продовжує роботу попри рішення РНБО, - ЗМІ 02

Читайте також: Став відомий перелік юросіб, які потрапили під санкції РНБО. Серед них Sportmaster і "Біотек". ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, 19 лютого Рада національної безпеки України підтримала санкції проти 19 юридичних і восьми фізичних осіб, зокрема Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

Також РНБО доручила повернути в державну власність нафтопродуктопровід "Самара-Західний напрямок". Територією України пролягає 1433 км нафтопродуктопроводу. Ділянку нафтопродуктопроводу експлуатує компанія "ПрикарпатЗахідТранс", яку пов'язують із Медведчуком.

У відомстві переконані, що нафтопродуктопроводом користуються іноземні компанії, якими володіють громадяни України, проте жодної приватизації не було. Тому РНБО ухвалила рішення повернути державне майно народу України, а правоохоронці мають з'ясувати, як державна власність опинилася в приватних руках.

У РНБО запровадження санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ.

Читайте також: Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти Медведчука та його соратників (оновлено)

Сам Медведчук заявив, що санкції проти нього та його сім'ї є незаконними.

Автор: 

РНБО (2281) нафтопровід (363) нафтопродукти (609) Житомирська область (1261)


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Топ коментарі
+56
Який президент - такі й санкції.
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21.02.2021 19:06
+30
Санкції ввели на папері ?
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21.02.2021 19:08
+18
Так і Спормастер працює-Незважаючи на санкції, https://nv.ua/ukr/biz/consmarket/sankciji-rnbo-pid-obmezhennya-potrapila-kompaniya-vlasnik-merezhi-sportmaster-novini-ukrajini-50143191.html введені стосовно російської торгової мережі Спортмастер , станом на неділю, 21 лютого, її магазини продовжують працювати в Україні у звичайному режимі.
За словами продавців, жодних розпоряджень про припинення роботи вони не отримували.
«Оператори мережі попереджають клієнтів, що принаймні сьогодні збоїв у роботі Спортмастера немає», - повідомляє https://novyny.24tv.ua/ru/ukraine-21022021-otkrylis-magaziny-sportmaster-novosti-rossii-i-ukrainy_n1548624 24 канал .
Рада нацбезпеки і оборони України https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/rnbo-zaprovadila-sankciji-proti-p-yati-rosiyan-spisok-novini-ukrajini-50143050.html ухвалила рішення про введення санкцій проти Спортмастера та ще низки компаній за підсумками засідання 19 лютого.https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/sportmaster-prodovzhuye-pracyuvati-nezvazhayuchi-na-sankciji-novini-ukrajini-50143242.html
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21.02.2021 19:08
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да. имеет. если действия этого субъекта носят антигосударственный характер.
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21.02.2021 20:01 Відповісти
Ні. Не має, ні в якому разі. Змінити власника майна може тільки суд. Читай Конституцію.
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21.02.2021 20:28 Відповісти
Мабуть має в умовах військової агресії. Але питання в іншому: що повинно було статися з трубопроводом після зміни власника?
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21.02.2021 20:50 Відповісти
Мабуть перед тим як писати потрібно відкрити Конституцію і почитати, або не писати і здаватися розумним.
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21.02.2021 21:18 Відповісти
Ти і тобі подібні,як правило, живете, плюючи на всі закони і згадуєте про них тільки тоді, коли вам наступають на хвіст.
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22.02.2021 00:03 Відповісти
Я, і мені подібні, "Закон - один для всих, всі рівні перед законом" на Майдані відстоювали. Так що закрий хавало, а то пломби простудиш.
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22.02.2021 19:11 Відповісти
Так. Відстоювали на майдані ті гасла, про які ти говориш. Але, по-перше: я там Медведчука не бачив, оскільки він був проти таких понять; по-друге, те що зроблено РНБО, якраз і є повернення до принципу: ЗАКОН- один для всіх; а по-третє, дивним виглядає те, що невідповідність дій нормам Конституції ти замітив вперше за 5-8-15...років.
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22.02.2021 19:33 Відповісти
А на ворогів закон не поширюється? Чи все ж Закон -один для всих? Ні, рішення РНБО, як і інші рішення блазня, повертають нас до принципу "Насрать на закон". Такі як я завше відстоювали Конституцію, я з 2004-ого року, інші ще раніше.
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22.02.2021 19:47 Відповісти
На війні, як на війні: ворог повинен бути знищеним! А злодій-сидіти в тюрмі. А той шлях, який ти проповідуєш -це безкінечне тягання кота за хвоста. З вовками жить....
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22.02.2021 19:57 Відповісти
Тобто правова держава, тебе особисто, як і всих виборців блазня, цікавить в саму останню чергу. От тільки в мене питання: - Хто буде визначати кого знищити, а кого в тюрьму? Ти? А може тебе?
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22.02.2021 20:17 Відповісти
Особисто мене цікавить тверда, державницька рука років так на 3-4, з метою наведення порядку, як в правовому полі, так і в нейтралізації 5 колони. І особливо це актуально в час прихованої військової агресії. А всі твої потуги, починаючи з 2004 року стосовно розбудови правової держави, поки що з успіхом використали медведчуки, портнови, коломойши.... І я бажаю щоб цій команді вдалося те, до чого прагнуть українці в своїй більшості.
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22.02.2021 22:44 Відповісти
Дык нефтепродуктопровод не куплен и не приватизован.
Каким-то образом перешел к КУму ...
Подробности - выясняются
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21.02.2021 20:17 Відповісти
Не мели дурниць. Всі відомості є в "Єдиному реєстрі прав власності".
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21.02.2021 20:30 Відповісти
ох вы быстрые , а опись-протокол, сдал-принял, отпечатки пальцев!
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21.02.2021 20:04 Відповісти
еще Указ не опубликован , только завтра будет
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21.02.2021 20:09 Відповісти
А призедент, Указом, має право змінювати власника?
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21.02.2021 20:31 Відповісти
по моему решения снбо не нужно ждать указа в газете ведь вечером подписали и уже через пару часов к ночи закрыли пропагандонские 3 канала
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21.02.2021 20:38 Відповісти
А хто закрив три канали? А на якій підставі?
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21.02.2021 21:20 Відповісти
Так в сети не было информации, что нефтепровод должен быть закрыт с такого-то числа. Из того, что нам озвучили, СНБО поручил другим органам проверить как этот объект оказался в частных руках и принять меры по его национализации. Да и вообще, Зеленский еще в 2019 пошлинами в разы обрушил прокачку топлива через эту трубу. Почему - из патриотических побуждений или в чьих-то бизнес-интересах, то уже дело другое. То есть по факту, если нет конкретной даты, что вот с такого-то числа нефтепровод не может прокачивать топливо, тогда есть о чем говорить - почему он до сих пор работает.
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21.02.2021 20:30 Відповісти
Нафтопродуктопровід на Житомирщині продовжує роботу попри рішення РНБО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 242
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21.02.2021 20:35 Відповісти
похоже, тупо договорняк, интересно, на кого рассчитано. может по-привычке всех вокруг за идиотов считают?
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21.02.2021 20:39 Відповісти
или тупо ждут откат ...
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21.02.2021 20:40 Відповісти
Ребята не обижайтесь,но по другому вы не можете.
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21.02.2021 20:41 Відповісти
игра в имитацию
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21.02.2021 20:41 Відповісти
Нафтопродуктопровід на Житомирщині продовжує роботу попри рішення РНБО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2723
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21.02.2021 20:43 Відповісти
Странные люди, забыли, что у нас през юморист, как дети.
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21.02.2021 20:45 Відповісти
Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Кабинету министров принять необходимые меры для сохранения и эксплуатации части нефтепродуктопроводов общей протяженностью 1433 км, проходящих через территорию Украины.
Как передает https://censor.net/ об этом сообщаетhttps://www.president.gov.ua/news/zavershilosya-zasidannya-radi-nacionalnoyi-bezpeki-i-oboroni-66637 пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.
"Кабмин должен безотлагательно определить центральный орган исполнительной власти, ответственный за сохранение и эксплуатацию части нефтепродуктопроводов, и принять меры для обеспечения защиты экономических интересов государства", -
Отмечается, что СНБО принял решение о принятии неотложных мер для возвращения государственного имущества народа Украины.
Также правоохранительным органам поставлена задача провести выяснения обстоятельств, при которых государственная собственность оказалась в частных руках.
Как пояснил секретарь СНБО Алексей Данилов, речь идет о нефтепродуктопроводе "Прикарпадзахидтранс"Источник: https://censor.net/ru/n3249011



=== Вернуть в собственность государства а не остановить===
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21.02.2021 20:55 Відповісти
Ботоферма в дії! Зовсім не паливно!
Нафтопродуктопровід на Житомирщині продовжує роботу попри рішення РНБО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2195 https://censor.net/ru/user/482708

Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Кабинету министров принять необходимые меры для сохранения и эксплуатации части нефтепродуктопроводов общей протяженностью 1433 км, проходящих через территорию Украины.
Как передает https://censor.net/ об этом сообщаетhttps://www.president.gov.ua/news/zavershilosya-zasidannya-radi-nacionalnoyi-bezpeki-i-oboroni-66637 пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.
"Кабмин должен безотлагательно определить центральный орган исполнительной власти, ответственный за сохранение и эксплуатацию части нефтепродуктопроводов, и принять меры для обеспечения защиты экономических интересов государства", -
Отмечается, что СНБО принял решение о принятии неотложных мер для возвращения государственного имущества народа Украины.
Также правоохранительным органам поставлена задача провести выяснения обстоятельств, при которых государственная собственность оказалась в частных руках.
Как пояснил секретарь СНБО Алексей Данилов, речь идет о нефтепродуктопроводе "Прикарпадзахидтранс"Источник: https://censor.net/ru/n3249011
=== Вернуть в собственность государства а не остановить===
https://censor.net/ru/comments/locate/3249199/01921479-13b7-73bf-8309-c87f3bbc1e3eОтветить
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Нафтопродуктопровід на Житомирщині продовжує роботу попри рішення РНБО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2195 https://censor.net/ru/user/454222

Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Кабинету министров принять необходимые меры для сохранения и эксплуатации части нефтепродуктопроводов общей протяженностью 1433 км, проходящих через территорию Украины.
Как передает https://censor.net/ об этом сообщаетhttps://www.president.gov.ua/news/zavershilosya-zasidannya-radi-nacionalnoyi-bezpeki-i-oboroni-66637 пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.
"Кабмин должен безотлагательно определить центральный орган исполнительной власти, ответственный за сохранение и эксплуатацию части нефтепродуктопроводов, и принять меры для обеспечения защиты экономических интересов государства", -
Отмечается, что СНБО принял решение о принятии неотложных мер для возвращения государственного имущества народа Украины.
Также правоохранительным органам поставлена задача провести выяснения обстоятельств, при которых государственная собственность оказалась в частных руках.
Как пояснил секретарь СНБО Алексей Данилов, речь идет о нефтепродуктопроводе "Прикарпадзахидтранс"Источник: https://censor.net/ru/n3249011
=== Вернуть в собственность государства а не остановить===
https://censor.net/ru/comments/locate/3249199/01921479-13ba-72**-bf7d-cd918d2f6d10Ответить
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21.02.2021 21:24 Відповісти
Ну звичайно закрив! Магазини, на ніч, закривають, вони не цілодобові.
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21.02.2021 21:25 Відповісти
Местные газеты отписали, пакуют чумайданы, огромная сеть максимум за месяц схлопнется. Их ковидные карантины подкосили, контрольный в голову от СНБО.
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21.02.2021 21:38 Відповісти
А на паркані знаєш що написано? А за парканом дрова...
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21.02.2021 21:42 Відповісти
в Киеве то работает и работал везде в Запорожье может уже закрыли так как уже 21.30
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21.02.2021 21:27 Відповісти
Руки геть від Медведчука!!! Бийте ногами!
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21.02.2021 21:40 Відповісти
Нафтопродуктопровід на Житомирщині продовжує роботу попри рішення РНБО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8412
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21.02.2021 22:09 Відповісти
А ***** "Фора" в тому Новлграді належить овощу
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21.02.2021 22:19 Відповісти
КАБМИНУ - НАШИ ГРОМКИЕ

Нафтопродуктопровід на Житомирщині продовжує роботу попри рішення РНБО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 278
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21.02.2021 23:29 Відповісти
Боротьба з 5-ю колоною , так само ,як і з корупцією . Що Янілохом , що Парашенком. Нагадує боротьбу за незайманість в борделі ! Силами самого борделю!😆
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21.02.2021 23:35 Відповісти
Действительно ли санкции Зеленского являются антироссийскими?

Определенно нет. Он не работает против РФ, его фокус - это Медведчук. Согласно социологии президентский рейтинг Медведчука составляет 6% (социологию сделал Украинский институт будущего). И, судя по всему, это практически его максимум. Более того, ни для кого не секрет, что между Медведчуком и Левочкиным-Бойко давно пробежала черная кошка, но расстаться им не давал и не дает Кремль. В то же время у Зеленского сложились очень позитивные отношения с Левочкиным, а встреча президента со скандальным Кацубой (семья которого будто бы причастна к финансированию Шария и к «вышкам Бойко») лишь подтверждает одну вещь - Зеленский играет против Медведчука, но поддерживает тесные отношения с Левочкиным-Бойко. Зеленский не играет против России, в его игре геополитика находится на периферии. И это надо четко понимать, когда мы делаем анализ всех действий.

Есть ли судебная перспектива в делах Медведчука, Козака и Шария?

Так вопрос вообще не ставится. Санкции вводятся на три года (до конца каденции Зеленского) и в Офисе президента считают, что этого достаточно. Суды здесь не нужны. Это политико-правовое решение.

Согласована ли вся эта игра с Госдепом?

Судя по всему, нет. Это наша импровизация, которая должна показать Байдену, что есть намерения сыграть в проамериканскую игру. Но какой должна быть эта игра, будут решать по ходу пьесы. Пока это попытка привлечь к себе внимание.

Какие будут дальнейшие действия Зеленского?

По Медведчуку он сделал практически все, что мог сделать. Олигархат испугается только при условии более жестких действий, но мы их вряд ли увидим. Очевидно, все ближайшие решение СНБО будут направлены на создание скандалов вокруг бывших действий Петра Порошенко, прежде всего в военной сфере.

https://www.dsnews.ua/authors/denisenko-vadim Вадим Денисенко
директор Украинского института будущего
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21.02.2021 23:44 Відповісти
Украинский институт будущего? Вот и ещё один дармоед обнаружился.
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22.02.2021 06:16 Відповісти
На данный момент "все санкции" являются похоже пустышкой. Никого не арестовали и не судили, ни у кого ничего не изъяли, ТВ-каналы вещают через интернет и спутник, компании работают, Медведчук с Козаком спокойно сидят в Раде и даже принимают законы.
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22.02.2021 00:28 Відповісти
эти "санкции" и не предусматривали никакого изьятия изначально
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22.02.2021 00:37 Відповісти
Арест на имущество наложили. А не изъяли. Конечно,'спокойно сидят в раде', только почему они тогда такой визг подняли, что это все якобы незаконно? Ты , дядя, ври да знай меру . Рашке тоже санкции 'нравятся' они от них только крепчают.
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22.02.2021 06:31 Відповісти
Через какой спутник продолжают вещать ? )))))))))
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22.02.2021 10:25 Відповісти
???????
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22.02.2021 01:01 Відповісти
медведчук же спонсирует террористов на Донбассе через этот нефтепровод...
это же статья терроризм.
Почему Медведчук не арестован??) Вопрос риторический. Клоуны у власти.
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22.02.2021 03:38 Відповісти
Клоун здесь ты, который из трусов выпрыгивает, стараясь нивелировать правильные санкции снбо и президента Украины.
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22.02.2021 06:18 Відповісти
о простите, но вопросе "кто клоун" не всё так однозначно. СНБО это не сходка друзей пивка попить а солидная организация и решения которые она принимает имеют силу в хозяйственном, политическом и правовом смысле. Если на СНБО принимают решенье о санкциях под предлогом "Финансирование терроризма" то в уголовном кодексе есть за это статья с ещё более интересными санкциями. И член СНБО Боканов обязан возбудить уголовное производство(его подследственость) по данной статье. А этого нет. Так что простите - санкции правильные, но последствия минимальные. Отсюда вывод - это просто пиаркомнания по поднятию рейтинга но не как не государственное решение. Но спасибо клоуну хоть за то что это решился сделать. Так что простите Мадам или Мюсье но клоун всё же ВЫ.
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22.02.2021 13:10 Відповісти
Які санкції без вироку суду?! Що це за окозамилювання?! Де як має бути в правовій державі судовий вирок за державну зраду, а потім конфіскація всього майда?! Чи ви виродки вирішили і далі цей народ за лохів тримати. І відвертаете увагу імітуючи боротьбу з ворогами держави. Маніпуляції лохторатом. Сієте хаос. Дограєтесь. Ох дограєтесь...
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22.02.2021 09:06 Відповісти
У нас що тепер усій зайців, які фінансують тероризм кидають як покарання в тернові кущі, які звуться санкціями?! А за розкрадання держави просто звільняють або підвищують і переводять на іншу посаду, щоб там далі грабував. Дограєтесь виродки. Вже смітєвих баків і зеленок не буде, а будуть стовпи і ями....
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22.02.2021 09:07 Відповісти
А ПОЧЕМУ ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТАТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ ПОД САНКЦИЯМИ - ТО ТУТ НУЖНО СПРАШИВАТЬ С СИЛОВЫХ СТРУКТУР!?, ЭТО ИХ ПРЯМАЯ ОБЯЗАННОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ КОНТРОЛЬ.
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22.02.2021 11:22 Відповісти
Кого?! Яких структур?!
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22.02.2021 16:05 Відповісти
Якщо вони тотально корумповані і живуть за рахунок кришування злочинності, то як вони можуть виконувати правоохоронну та державоохоронну діяльність? Вірно. НІЯК.
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22.02.2021 16:08 Відповісти
Так пусть Аваков своих пошлет. Они умееют когда им надо. Мордой в пол и все. Всем лежать работает ОМОН или что там у нас.
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22.02.2021 14:58 Відповісти
Всі ці санкції це тупо розвод лохторату. І більш нічого. Окозамилювання і маніпуляції дурним людом.
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22.02.2021 16:09 Відповісти
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