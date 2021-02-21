Водій у наркотичному сп'янінні не впорався з керуванням Mercedes і травмував перехожих у Києві, - патрульна поліція. ФОТОрепортаж
Київські патрульні вдень 21 лютого помітили автомобіль Mercedes, який рухався смугою для громадського транспорту на проспекті Валерія Лобановського.
Автопатруль подав водієві Mercedes сигнал про зупинку, але той прискорився, "зробив розворот через подвійну суцільну лінію розмітки і почав тікати в напрямку Деміївської площі", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу патрульної поліції Києва.
"На перехресті проспекту Науки та вулиці Голосіївської втікач не впорався з керуванням, зіткнувся з автомобілем Hyundai. Після чого продовжив некерований рух у світлофор, а потім наїхав на двох пішоходів.
Патрульні затримали водія Mercedes. До приїзду бригади швидкої разом із небайдужими громадянами надавали домедичну допомогу потерпілим. Чоловіка та жінку госпіталізували в медичний заклад із травмами.
Попередньо відомо, що у 22-річного водія інспектори виявили ознаки наркотичного сп'яніння", - йдеться в повідомленні.
Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу Голосіївського управління поліції. На затриманого склали протокол за ст. 122-2 (невиконання водіями вимог про зупинку) КУпАП та постанову за порушення ПДР.
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Я всё правильно написал,
Владимир Александровичосёл оманский?
Ах да! Добавлю: Проклятый Порошенко!
"Ну погоди". Це як Вовк біг з автомобілем?
https://baza-gai.com.ua/nomer/AA8909MM