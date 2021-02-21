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Новини Фото Силовики
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Водій у наркотичному сп'янінні не впорався з керуванням Mercedes і травмував перехожих у Києві, - патрульна поліція. ФОТОрепортаж

Київські патрульні вдень 21 лютого помітили автомобіль Mercedes, який рухався смугою для громадського транспорту на проспекті Валерія Лобановського.

Автопатруль подав водієві Mercedes сигнал про зупинку, але той прискорився, "зробив розворот через подвійну суцільну лінію розмітки і почав тікати в напрямку Деміївської площі", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу патрульної поліції Києва.

"На перехресті проспекту Науки та вулиці Голосіївської втікач не впорався з керуванням, зіткнувся з автомобілем Hyundai. Після чого продовжив некерований рух у світлофор, а потім наїхав на двох пішоходів.

Патрульні затримали водія Mercedes. До приїзду бригади швидкої разом із небайдужими громадянами надавали домедичну допомогу потерпілим. Чоловіка та жінку госпіталізували в медичний заклад із травмами.

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Попередньо відомо, що у 22-річного водія інспектори виявили ознаки наркотичного сп'яніння", - йдеться в повідомленні.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу Голосіївського управління поліції. На затриманого склали протокол за ст. 122-2 (невиконання водіями вимог про зупинку) КУпАП та постанову за порушення ПДР.

Водій у наркотичному спянінні не впорався з керуванням Mercedes і травмував перехожих у Києві, - патрульна поліція 01
Водій у наркотичному спянінні не впорався з керуванням Mercedes і травмував перехожих у Києві, - патрульна поліція 02
Водій у наркотичному спянінні не впорався з керуванням Mercedes і травмував перехожих у Києві, - патрульна поліція 03
Водій у наркотичному спянінні не впорався з керуванням Mercedes і травмував перехожих у Києві, - патрульна поліція 04

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Водій у наркотичному спянінні не впорався з керуванням Mercedes і травмував перехожих у Києві, - патрульна поліція 05

Автор: 

ДТП (4467) Київ (19463) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) патрульна поліція (1442)


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Топ коментарі
+14
Эпоха зубожиння закончилась и наркоманы пересели на "Мерседесы".
Я всё правильно написал, Владимир Александрович осёл оманский?
Ах да! Добавлю: Проклятый Порошенко!
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21.02.2021 22:46
+3
Таких наместе забивать надо если не монтировкой,то ногами - нверное отпрыск какого-нибудь держслужбовця,как та 3,14зда с тик-тока.
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22.02.2021 00:40
+2
А харьковская 3,14зда тоже на евробляхе гнала под дурью,зебил?)))
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22.02.2021 00:41
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Эпоха зубожиння закончилась и наркоманы пересели на "Мерседесы".
Я всё правильно написал, Владимир Александрович осёл оманский?
Ах да! Добавлю: Проклятый Порошенко!
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21.02.2021 22:46 Відповісти
я бы не называл этот глам мерседесом. он им перестал быть еще в нулевых годах.
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21.02.2021 22:55 Відповісти
Мерседесов плохих не бывает. Если мерседес ухожен,он и через двадцать лет будет мерседесом.
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22.02.2021 00:52 Відповісти
Яка ж то тiльки срань не їздить дорогами , інколи і тротуарами..
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21.02.2021 22:46 Відповісти
124 да
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24.02.2021 21:36 Відповісти
" и начал бежать в направлении Демеевской площади"
"Ну погоди". Це як Вовк біг з автомобілем?
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21.02.2021 22:54 Відповісти
Це як у Флінстонах
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21.02.2021 23:51 Відповісти
а тих що йому продали кришують , крайнього нам показують
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21.02.2021 23:00 Відповісти
сучий бляхер???
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21.02.2021 23:07 Відповісти
А харьковская 3,14зда тоже на евробляхе гнала под дурью,зебил?)))
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22.02.2021 00:41 Відповісти
бляхер домой возвращялся?
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21.02.2021 23:10 Відповісти
Фанат кацапских рєперов.
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21.02.2021 23:20 Відповісти
Ударил Хюндай, сломал светофор, сбил двух людей - успешно со всем справился.
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21.02.2021 23:42 Відповісти
Таких наместе забивать надо если не монтировкой,то ногами - нверное отпрыск какого-нибудь держслужбовця,как та 3,14зда с тик-тока.
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22.02.2021 00:40 Відповісти
скорее донбасянского рускомирца чем держслужбовця
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22.02.2021 00:55 Відповісти
Они теперь уже мало чем отличаются в большенстве....
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22.02.2021 05:01 Відповісти
Номера заретушировали что бы не дразнить народ бляхой?
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22.02.2021 00:53 Відповісти
на этом мерсе номера АА8909ММ
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22.02.2021 00:57 Відповісти
а ты, набутылочник лишнехромосомные, как всегда обосрался
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22.02.2021 00:58 Відповісти
Семимесячное,на каком из фото это видно? Я по фото вижу,что там номера Макс Молиграф Депиллл, а ты какие то аа 89...
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22.02.2021 08:49 Відповісти
blob:https://www.facebook.com/da023063-4046-4b14-831e-92bf627870ea
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22.02.2021 09:07 Відповісти
Чучело с дэдами на газу, экономный
https://baza-gai.com.ua/nomer/AA8909MM
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22.02.2021 01:00 Відповісти
"Беда с "благородными" : как шкодить - так сами, а как отвечать - так "дядя" (папа)...". Оболтус із рук "мобільний" не випускає - мабуть, уже почав родаків "напрягать"...
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22.02.2021 07:10 Відповісти
Куди котиться світ. Навіть в Саудівській Аравії вирішили виключити порку з видів покарання. А так би цей ублюдок отримав там до 80 ударів лозиняками по сідницям.
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22.02.2021 11:41 Відповісти
 
 