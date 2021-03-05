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Новини Фото Коронавірус і карантин
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56% громадян України підтримують запровадження "жорсткого" карантину в разі зростання захворюваності на COVID-19, 41% - проти, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Дві третини респондентів підтримують закриття ресторанів, кафе і кінотеатрів на час локдауну. 58% не заперечують проти закриття спортзалів, 52% - шкіл, 47% - дитсадків.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.

"37% вважають, що рівень захворюваності на коронавірус в Україні зростає. 34% говорять, що він не змінюється, 20% – зменшується. 56% підтримують запровадження "жорсткого" карантину, якщо захворюваність на коронавірус суттєво зростатиме. 41% – протилежної думки. Дві третини підтримують закриття ресторанів, кафе та кінотеатрів на час локдауну. 58% не заперечують проти закриття спортзалів, 52% – шкіл, 47% – дитсадків. Натомість майже 80% проти зупинки міжміського та міського громадського транспорту", - йдеться в дослідженні.

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56% громадян України підтримують запровадження жорсткого карантину в разі зростання захворюваності на COVID-19, 41% - проти, - опитування Рейтингу 01
56% громадян України підтримують запровадження жорсткого карантину в разі зростання захворюваності на COVID-19, 41% - проти, - опитування Рейтингу 02
56% громадян України підтримують запровадження жорсткого карантину в разі зростання захворюваності на COVID-19, 41% - проти, - опитування Рейтингу 03
56% громадян України підтримують запровадження жорсткого карантину в разі зростання захворюваності на COVID-19, 41% - проти, - опитування Рейтингу 04
56% громадян України підтримують запровадження жорсткого карантину в разі зростання захворюваності на COVID-19, 41% - проти, - опитування Рейтингу 05
56% громадян України підтримують запровадження жорсткого карантину в разі зростання захворюваності на COVID-19, 41% - проти, - опитування Рейтингу 06

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%. Терміни проведення: 2-3 березня 2021 р.

Автор: 

карантин (18172) опитування (1935) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
От куда у них столько идиотов???
На улице большинство вменяемых, понимают что это чушь с масками, карантинами и подобным.. А в инете и опросах одни дебилы легко манипулируемые...
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05.03.2021 11:48
+6
Потому что это не опрос, а вброс, как и все остальные "опросы"
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05.03.2021 12:00
+5
Ужас. Пенсионеров опрашивали что ли, которым скучно одним дома сидеть
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05.03.2021 11:55
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От куда у них столько идиотов???
На улице большинство вменяемых, понимают что это чушь с масками, карантинами и подобным.. А в инете и опросах одни дебилы легко манипулируемые...
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05.03.2021 11:48 Відповісти
Потому что это не опрос, а вброс, как и все остальные "опросы"
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05.03.2021 12:00 Відповісти
дурантинофіли Цензора,особливо з Лахти "прі свойом мнєнії"
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05.03.2021 12:28 Відповісти
Где вас таких находят? И зачем платят?
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05.03.2021 12:44 Відповісти
56% граждан Украины поддерживают введение "жесткого" карантина в случае роста заболеваемости COVID-19, 41% - против, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 3025
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05.03.2021 11:48 Відповісти
Поддерживать введение и соблюдать это совсем разные вещи.
Это продемонстрировал Буковель и лично "луДший презедент фселенной, который, тоже, канеш, поддерживал, но в Буковель поехал!
А шо такоэ, он тоже чилавек, да и Мандель хотела...
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05.03.2021 11:52 Відповісти
Ужас. Пенсионеров опрашивали что ли, которым скучно одним дома сидеть
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05.03.2021 11:55 Відповісти
Якби ім було "скушно" ,то вони б навпаки проти лохдауна були !!!))))
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05.03.2021 11:57 Відповісти
варто вийти і побачити: народ масово шастає без масок(дорослі, діти), кафе працюють(бо буковелю можна а нам нізззя?),парки не пусують...а між тим ковід 19 стає злокохучіше(британським штам з буковелю лікується важко)...бо право і логіка в цій країни відсутні!!! такий принци всієї зеленої шобли!!!греби поки є
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05.03.2021 11:56 Відповісти
Та вы достали уже со своими выводами! Пандемия - общемировая проблема. В благополучной Франции с отличной медициной ситуация в разы хуже, чем у нас. Там нет'зеленой шоблы'. На свежем воздухе маска вообще не нужна. Дышите полной грудью и наслаждайтесь жизнью. Когда в стране пандемия и война, то нужно консолидироваться всем вокруг этих сверх вызовов. А не тиражировать фейки всепропало зрадо студио. Срывать вакцинацию . Помогите государству лучше. Не заболейте. Ходите в маске в общественных местах. Когда будет возможность, привейтесь
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05.03.2021 12:47 Відповісти
Українці завжди за комунізм ,але в сусідньому колгоспі !!!))))
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05.03.2021 11:58 Відповісти
Ще раз наголошую. Перевести всю освіту на дистанційну форму навчання і не треба буде локдауна!!!
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05.03.2021 12:01 Відповісти
Полностью согласна.
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05.03.2021 12:50 Відповісти
Як же ти на дитсадки очі закриваєш?
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05.03.2021 12:56 Відповісти
Дитсадки також... Але головне школи і університети, там вони найчастіше заражаються.
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05.03.2021 13:56 Відповісти
Шо ві говорітє??
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05.03.2021 14:26 Відповісти
Эти все таблицы - Артель напрасный труд.Аферисты руководят активистами.Ещё несколько майданчиков под АП или Кабмином ,Судами и ковид окончательно и бесповоротно поглотит Украину .Развезли шатуны -зрадофилы и ковид-диссиденты,поддерживаемые аферистами от 4й власти всех мастей ковид во все уголки нашей необъятной родины.Надо всех,не соблюдающих масочный режим и дистанцию. штрафовать на 1000$/Фото в суд и арест счетов и запрет на выезд.Казна най дёт достаточно денег ,чтобы привить несчастных от активистов стариков.
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05.03.2021 12:14 Відповісти
давайте без крайнощів.
я б зробив елементарне- рейди щодо маршруток.
вивантажуються усі.. хто без масок-штраф на місці.штраф невеликий-177-але без ніяких "пільговиків".
.Хто не має-загребти в поліцейську дільницю і штраф подвоюється.
для заохочення ментів-третина штрафу-їм на премію.
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05.03.2021 12:33 Відповісти
Я за полный локдаун. Пусть закрывают все, включая транспорт, только магазы и то по одному пускать, остальное на доставке.
Я и так лет 5 работаю удаленно, хавку заказываю, хожу на улицу раз в неделю за блоком сигарет 5 мин до магаза напротив дома... Так что я и не замечу.
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05.03.2021 13:01 Відповісти
вот зе-лупам так и хочется прикончить страну окончательно лохдауном.
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05.03.2021 13:26 Відповісти
где они проводят эти "опросы"?
люди! покажите на карте это место
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05.03.2021 14:39 Відповісти
"...56% громадян України підтримують запровадження "жорсткого" карантину в разі зростання захворюваності на COVID-19"
Опитування првоодили серед представників малого бізнесу)))
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05.03.2021 17:14 Відповісти
 
 