56% громадян України підтримують запровадження "жорсткого" карантину в разі зростання захворюваності на COVID-19, 41% - проти, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Дві третини респондентів підтримують закриття ресторанів, кафе і кінотеатрів на час локдауну. 58% не заперечують проти закриття спортзалів, 52% - шкіл, 47% - дитсадків.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.

"37% вважають, що рівень захворюваності на коронавірус в Україні зростає. 34% говорять, що він не змінюється, 20% – зменшується. 56% підтримують запровадження "жорсткого" карантину, якщо захворюваність на коронавірус суттєво зростатиме. 41% – протилежної думки. Дві третини підтримують закриття ресторанів, кафе та кінотеатрів на час локдауну. 58% не заперечують проти закриття спортзалів, 52% – шкіл, 47% – дитсадків. Натомість майже 80% проти зупинки міжміського та міського громадського транспорту", - йдеться в дослідженні.

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Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%. Терміни проведення: 2-3 березня 2021 р.