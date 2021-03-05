56% громадян України підтримують запровадження "жорсткого" карантину в разі зростання захворюваності на COVID-19, 41% - проти, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА
Дві третини респондентів підтримують закриття ресторанів, кафе і кінотеатрів на час локдауну. 58% не заперечують проти закриття спортзалів, 52% - шкіл, 47% - дитсадків.
Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.
"37% вважають, що рівень захворюваності на коронавірус в Україні зростає. 34% говорять, що він не змінюється, 20% – зменшується. 56% підтримують запровадження "жорсткого" карантину, якщо захворюваність на коронавірус суттєво зростатиме. 41% – протилежної думки. Дві третини підтримують закриття ресторанів, кафе та кінотеатрів на час локдауну. 58% не заперечують проти закриття спортзалів, 52% – шкіл, 47% – дитсадків. Натомість майже 80% проти зупинки міжміського та міського громадського транспорту", - йдеться в дослідженні.
Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%. Терміни проведення: 2-3 березня 2021 р.
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На улице большинство вменяемых, понимают что это чушь с масками, карантинами и подобным.. А в инете и опросах одни дебилы легко манипулируемые...
Это продемонстрировал Буковель и лично "луДший презедент фселенной, который, тоже, канеш, поддерживал, но в Буковель поехал!
А шо такоэ, он тоже чилавек, да и Мандель хотела...
я б зробив елементарне- рейди щодо маршруток.
вивантажуються усі.. хто без масок-штраф на місці.штраф невеликий-177-але без ніяких "пільговиків".
.Хто не має-загребти в поліцейську дільницю і штраф подвоюється.
для заохочення ментів-третина штрафу-їм на премію.
Я и так лет 5 работаю удаленно, хавку заказываю, хожу на улицу раз в неделю за блоком сигарет 5 мин до магаза напротив дома... Так что я и не замечу.
люди! покажите на карте это место
Опитування првоодили серед представників малого бізнесу)))