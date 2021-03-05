УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5056 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України
4 226 16

Українським воїнам у зоні ООС передали три квадрокоптери: дякуємо всім, хто не втомився від війни, - волонтерка Толмачова. ФОТОрепортаж

Українським підрозділам розвідки та аеророзвідки на фронті передали три квадрокоптери.

Про це повідомила волонтерка Юлія Толмачова, передає Цензор.НЕТ.

На початку лютого волонтерка Юсупова попросила українців допомогти з придбанням квадрокоптера для українських воїнів. Квадрокоптери вже доставлені на фронт через волонтерку Юлію Толмачеву. Волонтери дякують українцям за допомогу.

Також дивіться: Борт із пораненими воїнами прилетів до Києва, потрібна допомога, - Юсупова. ФОТО

"Останній звіт- квадріки. Для підрозділів розвідки та аеророзвідки на фронті передали три квадрокоптери для праці. Велика подяка Наталії Юсуповій, яка придбала та передала мені два квадріка та медичний рюкзак для медика. Хто допоможе волонтеру- звичайно інший волонтер. Дякую тобі величезне. Дякую всім, хто не втомився від війни, та 8 рік продовжує допомогати та підтримувати наших захисників", - розповіла волонтерка.

Українським воїнам у зоні ООС передали три квадрокоптери: дякуємо всім, хто не втомився від війни, - волонтерка Толмачова 01
Українським воїнам у зоні ООС передали три квадрокоптери: дякуємо всім, хто не втомився від війни, - волонтерка Толмачова 02
Українським воїнам у зоні ООС передали три квадрокоптери: дякуємо всім, хто не втомився від війни, - волонтерка Толмачова 03
Українським воїнам у зоні ООС передали три квадрокоптери: дякуємо всім, хто не втомився від війни, - волонтерка Толмачова 04
Українським воїнам у зоні ООС передали три квадрокоптери: дякуємо всім, хто не втомився від війни, - волонтерка Толмачова 05
Українським воїнам у зоні ООС передали три квадрокоптери: дякуємо всім, хто не втомився від війни, - волонтерка Толмачова 06
Українським воїнам у зоні ООС передали три квадрокоптери: дякуємо всім, хто не втомився від війни, - волонтерка Толмачова 07

Автор: 

армія (3771) благодійність (569) допомога (8345) волонтери (1332) Толмачова Юлія (27) Юсупова Наталія (195)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+12
Молодці 👍🏼👍🏼👍🏼
показати весь коментар
05.03.2021 12:16
+6
Нема часу , всі працюють над черговим відосіком !!!)))
показати весь коментар
05.03.2021 12:20
+5
95 квартал теж брав участь в цьому?
показати весь коментар
05.03.2021 12:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Молодці 👍🏼👍🏼👍🏼
показати весь коментар
05.03.2021 12:16 Відповісти
95 квартал теж брав участь в цьому?
показати весь коментар
05.03.2021 12:18 Відповісти
Нема часу , всі працюють над черговим відосіком !!!)))
показати весь коментар
05.03.2021 12:20 Відповісти
Ну и чем же Зеленский лучше Порошенко,если волонтеры по прежнему снабжают армию ? Получается нет порядка ?
показати весь коментар
05.03.2021 12:19 Відповісти
Ты, блин, совсем идиот??? Когда в 2014 году армия была гола боса, благодаря таким как ты дряням- януковощу и Ко, пока государство бы полностью обеспечило бы их всем с нуля, ты бы, ублюдок, уже давно лизал сапоги казачков. Не может государство с пустой казной по щучьему велению сделать за 3 минуты все для войска! Но вам, зеленожопым дебилам, этого, конечно, не понять. Пока такие мрази, как ты, на диване уставали от войны, вам на тарелочке должны были поднести полный мир, победу и расцветающую экономику в стране, за 10 минут, да? Волонтеры спасли страну, низкий им поклон. За 5 лет с 2014 по 2019 год армия стала сильной, но только такие уроды, как ты, не слышали, что бубачка разваливает армию, отводит войска , сдавая позиции армии и нашу ЗЕМЛЮ! Плюс недообеспечение армии по всем пунктам- от питания до оружия и боеприпасов. Но зеленогнойные ублюдки ничего не видят и ничего не слышат! В том что клован сдает врагу Украину, виноват опять Порошенко, который вам все время срет в штаны, ущербные. Да-а-а, когда нет мозгов, правда тяжело жить тебе, утырок?
показати весь коментар
05.03.2021 13:14 Відповісти
Ты текст внимательно читай )) Глупо выглядишь.Пишешь о чем тебя не спрашивают.
показати весь коментар
05.03.2021 13:38 Відповісти
Всё правильно написано, но не по адресу.
показати весь коментар
05.03.2021 15:25 Відповісти
Обличчя закрили смайліком, а прізвище залишили відкритим на радість ворогам.
показати весь коментар
05.03.2021 12:27 Відповісти
Так а що ? Волонтерів багато хто знає .
.Юля молодець .не даремно нагородили .
показати весь коментар
05.03.2021 12:50 Відповісти
На першому фото не волонтер, а військовий - капітан. І прізвище його чітко читається.
показати весь коментар
05.03.2021 13:11 Відповісти
Так наш "кварталовский" генералитет запретил пользоваться квадрокоптерами на передовой на ряду с отводом контрснайперских групп в тыл.
показати весь коментар
05.03.2021 12:30 Відповісти
Зегенералы усиленно замедляют развитие армии и отбрасывают ее назад. Спасибо волонтёрам, что не дают скатиться до планируемого "уставшиими от ваины зебаранами" уровня.
показати весь коментар
05.03.2021 12:41 Відповісти
Українським воїнам у зоні ООС передали три квадрокоптери: дякуємо всім, хто не втомився від війни, - волонтерка Толмачова - Цензор.НЕТ 7600
показати весь коментар
05.03.2021 12:54 Відповісти
Житомирянка Юлія Толмачова всю себе віддає перемозі у ВІЙНІ, чуєте капітулянти?!
показати весь коментар
05.03.2021 12:59 Відповісти
По этому поводу вычитала в интервью Муженко фразу, которая точно характеризует сегодняшние настроения большинства жителей Украины: "Запомнил интервью одного военнослужащего, взятое на вокзале. Парня спросили: «Вот вы приехали в мирный Киев. Какие у вас ощущения?» Он ответил: «Когда мы на Донбассе, у меня ощущение, что вместе с нами воюет вся Украина. А тут понял, что мы никому не нужны». https://fakty.ua/369885
показати весь коментар
05.03.2021 13:35 Відповісти
денег не жалко, но просто ******
на 7-ом году войны, прогнившее от коррупции сверху до низу ЗСУ клянчит подачки у народа
показати весь коментар
05.03.2021 14:37 Відповісти
 
 