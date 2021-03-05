Українським воїнам у зоні ООС передали три квадрокоптери: дякуємо всім, хто не втомився від війни, - волонтерка Толмачова. ФОТОрепортаж

Українським підрозділам розвідки та аеророзвідки на фронті передали три квадрокоптери.

Про це повідомила волонтерка Юлія Толмачова, передає Цензор.НЕТ.

На початку лютого волонтерка Юсупова попросила українців допомогти з придбанням квадрокоптера для українських воїнів. Квадрокоптери вже доставлені на фронт через волонтерку Юлію Толмачеву. Волонтери дякують українцям за допомогу.

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"Останній звіт- квадріки. Для підрозділів розвідки та аеророзвідки на фронті передали три квадрокоптери для праці. Велика подяка Наталії Юсуповій, яка придбала та передала мені два квадріка та медичний рюкзак для медика. Хто допоможе волонтеру- звичайно інший волонтер. Дякую тобі величезне. Дякую всім, хто не втомився від війни, та 8 рік продовжує допомогати та підтримувати наших захисників", - розповіла волонтерка.













