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Чиновники регіональної філії "Укрзалізниці" організували схему розкрадання та продажу запчастин локомотивів, - СБУ. ФОТО

Чиновники регіональної філії

Служба безпеки України виявила та заблокувала протиправну схему крадіжки елементів гальмівної системи рухомого складу "Укрзалізниці".

Нестача таких запчастин могла призвести до зривів перевезень залізничним транспортом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що організували оборудку посадовці однієї з регіональних філій "Укрзалізниці". Вони знімали запчастини з рухомого складу на території локомотивного депо та реалізовували комерційним структурам.

Зазначається, що правоохоронці затримали одного зі службовців філії під час чергової спроби викрадення деталей. У межах досудового розслідування співробітники СБУ задокументували, що викритий посадовець чинив тиск на свідків. У такий спосіб він розраховував приховати причетність до оборудки деяких керівників регіональної філії.

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Наразі суд наклав арешт на викрадену продукцію.

Вирішується питання щодо повідомлення посадовцю про підозру за ст. 386 (перешкоджання з'явленню свідка, потерпілого, експерта, примушування їх до відмови від давання показань чи висновку) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.

Чиновники регіональної філії Укрзалізниці організували схему розкрадання та продажу запчастин локомотивів, - СБУ 01
Чиновники регіональної філії Укрзалізниці організували схему розкрадання та продажу запчастин локомотивів, - СБУ 02

Автор: 

СБУ (12818) Укрзалізниця (6845) крадіжка (657)


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Топ коментарі
+1
Гальмівні колодки,важке залізяччя !!!))))
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05.03.2021 12:31
+1
Металобрух ,важка але тверда валюта !!!)))
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05.03.2021 12:39
+1
Это мелочи.
Набсовет приносит "Укрзализнице" несравнимо больший вред и ничего.
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05.03.2021 12:51
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Гальмівні колодки,важке залізяччя !!!))))
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05.03.2021 12:31 Відповісти
Спрос рождает предложение
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05.03.2021 12:33 Відповісти
Металобрух ,важка але тверда валюта !!!)))
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05.03.2021 12:39 Відповісти
Було б дивно шо не крадуть, от по 10 з конфіскаціею майна і всі питання вирішені.
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05.03.2021 12:36 Відповісти
Та таку гидоту ,мають сотнями ,щодня ,пакувати на нари !!!)))
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05.03.2021 12:38 Відповісти
Так 10 років за три колоски вже було. Пропонуєш знов повернути?
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06.03.2021 00:22 Відповісти
Що там,знову максимальна міра покарання-підозра?😁
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05.03.2021 12:40 Відповісти
На УЗ дикий недокомплект запчастин. Тримається все на чесному слові.
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05.03.2021 12:40 Відповісти


https://www.youtube.com/watch?v=RlWv2qrUGI4 Пилите, Шура, пилите, они золотые!
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05.03.2021 12:41 Відповісти
Подумала сначала, что пантографы стали очень популярны, а оказалось, что тормозные колодки (чугуниевые? )
Ежкин кот, Украина - страна - Клондайк, сколько идей где бы как чего скоммуниздить...
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05.03.2021 12:44 Відповісти
Продавали коммерческим структурам ...
Мало у нас тормознутых, теперь директора еще сильнее будут "тормозить".

У каких структур есть свои локомотивы?
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05.03.2021 12:50 Відповісти
А металолом купляють хіба державні підприємства? По-моєму, комерційні структури.
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06.03.2021 00:25 Відповісти
Это мелочи.
Набсовет приносит "Укрзализнице" несравнимо больший вред и ничего.
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05.03.2021 12:51 Відповісти
Тут КМУ во главе с Президентом схемы по расхищению бюджета Украины организовали и ничего, а тут какое-то региональное управление осмелились украсть то, на что положил глаз Бубочка.
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05.03.2021 12:51 Відповісти
А куди серЛєщ дивиться? Наглядова рада...
А гальмівні колодки - це перш за все безпека руху.
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05.03.2021 13:34 Відповісти
Та такого не може бути...
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05.03.2021 15:21 Відповісти
 
 