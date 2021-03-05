Чиновники регіональної філії "Укрзалізниці" організували схему розкрадання та продажу запчастин локомотивів, - СБУ. ФОТО
Служба безпеки України виявила та заблокувала протиправну схему крадіжки елементів гальмівної системи рухомого складу "Укрзалізниці".
Нестача таких запчастин могла призвести до зривів перевезень залізничним транспортом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що організували оборудку посадовці однієї з регіональних філій "Укрзалізниці". Вони знімали запчастини з рухомого складу на території локомотивного депо та реалізовували комерційним структурам.
Зазначається, що правоохоронці затримали одного зі службовців філії під час чергової спроби викрадення деталей. У межах досудового розслідування співробітники СБУ задокументували, що викритий посадовець чинив тиск на свідків. У такий спосіб він розраховував приховати причетність до оборудки деяких керівників регіональної філії.
Наразі суд наклав арешт на викрадену продукцію.
Вирішується питання щодо повідомлення посадовцю про підозру за ст. 386 (перешкоджання з'явленню свідка, потерпілого, експерта, примушування їх до відмови від давання показань чи висновку) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.youtube.com/watch?v=RlWv2qrUGI4 Пилите, Шура, пилите, они золотые!
Ежкин кот, Украина - страна - Клондайк, сколько идей где бы как чего скоммуниздить...
Мало у нас тормознутых, теперь директора еще сильнее будут "тормозить".
У каких структур есть свои локомотивы?
Набсовет приносит "Укрзализнице" несравнимо больший вред и ничего.
А гальмівні колодки - це перш за все безпека руху.