Топменеджмент Українського Дунайського пароплавства намагався незаконно вивести з балансу компанії 455 одиниць флоту, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України заблокувала спробу незаконного відчуження майна ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" топменеджментом компанії. Своїми діями організатори могли завдати шкоди суспільству на понад 2 млрд грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що оборудку було організовано під виглядом "реорганізації" діяльності пароплавства. Під час неї ділки планували вивести з балансу товариства 455 одиниць флоту, зокрема морські та річкові судна, баржі. Все це - в інтересах іноземної комерційної структури.

"Організатори також збиралися штучно інвестувати кошти дочірніх і афілійованих підприємств пароплавства до статутного капіталу іноземної компанії. Для реалізації протиправної схеми зловмисники свідомо надали до профільного Міністерства документацію щодо нульової вартості 455 одиниць флоту, погодження якої надало можливість самостійного розпорядження державним майном", - наголошують у СБУ.









Крім того, зазначається, що дії посадовців могли призвести до завдання шкоди обороноздатності держави. Правоохоронці провели низку слідчих дій в офісних приміщеннях пароплавства та за місцями проживання учасників оборудки. Під час обшуків вилучено:

- комп’ютерну техніку та електронні носії інформації;

- документацію щодо діяльності офшорних компаній пароплавства;

- договори зовнішньоекономічної діяльності для ремонту плавзасобів;

- документи про створення офшорних компаній та фінансову звітність.

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Вилучені докази долучено до матеріалів справи. Також виявлено велику суму готівки в іноземній валюті. Триває досудове розслідування за ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.