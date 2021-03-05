Київські митники виявили в посилці з Британії дорогоцінний хрест, інкрустований сотнями діамантів і рубінів. ФОТОрепортаж
Співробітники Київської митниці вилучили ювелірний хрест бренду Theo Fennell, інкрустований сотнями діамантів і рубінів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби відомства в Facebook.
"Київські митники замість вживаної біжутерії виявили в бандеролі з Великобританії приховану ювелірну прикрасу з трьома сотнями діамантів та рубінів британського екстравагантного бренду "Theo Fennell".
В цьому міжнародному експресвідправленні, яке прямувало з англійського графства Кент до української Одеси, згідно з декларацією, мала знаходитися "вживана біжутерія" вартістю 57 англійських фунтів стерлінгів. Однак у митників, з огляду на наявність логотипу на виробі, закрався сумнів в тому, що виявлена прикраса – ланцюжок з хрестиком, оздоблені 286-ма камінцями - лише імітація коштовності, тому було вирішено скерувати її на експертизу", - сказано в повідомленні.
Як встановили фахівці Державного гемологічного центру, ця прикраса містить 100 діамантів і 186 рубінів (тільки ланцюжок був прикрашений вісьмома великими білими діамантами).
"Вартість цього твору ювелірної майстерності 4200 англійських фунтів стерлінгів, тобто вартість коштовності аж в сімдесят три рази (!) перевищує заявлені 57 фунтів стерлінгів. Таким чином, коштовність пересилалася за документами, що містять неправдиві відомості", - зазначили у відомстві.
Київська митниця Держмитслужби склала протокол про порушення митних правил за ознаками ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Ювелірна прикраса класу "люкс" вартістю майже 160 000 гривен вилучено.
"Цікаво, що прикраса перебувала в простій коробці без розпізнавальних знаків, а брендовий чохол прямував окремим відправленням на адресу того ж одержувача", - додали в пресслужбі київської митниці.
Фото: Київська митниця / Facebook
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А на каком основании изьято? Сейчас каждая посылка из китая с заниженной стоимостью и ничего не изымают.
Только экспертиза есть уже.
В сообщении это написано для читателей.
Писатели могут сообщение не читать, разумеется.
Про какие алмазы и рубины написано? Неизвестно.
Если гемологическая экспертиза не указала происхождение камней, то это такие эксперты.
Если такое решение основывается на такой экспертизе, то для таможни задержка груза - не доблесть. А проблема.
А если указала?
Текста эспертизы нет. Все "если" - фантазии писателей.
https://kosatka.media/uk/category/gaz/news/v-2025-g-ukraina-namerena-polnostyu-obespechit-sebya-gazom-sobstvennoy-dobychi-premer
Для плєбєєв, по якій ціні там газ буде у 2025 році?
Сдаст получатель государству, и на 25% ка-а-к заживет.
потрібно було спочатку хрестик в кучі біжутерії відправити, а потім, після отримання хрестика, окремо футлярчик...
Вот кому нужно такое убожество? Был бы крест старинный, это одно. Но там современная надпись на обратной стороне. Да и старинные, действительно уникальные изделия, всегда уплывают в обратном направлении.
Кстати, гемологическая экспертиза проведена?
При ввозе определяется таможенная стоимость, платится 1.Пошлина, 2. Акциз (на предметы роскоши и авто) 3. НДС, причем, включая размер пошлины и акциза.
А ще якщо подивитись та почитати що таке акциз та ндс, то стає зрозумілим що той налог нараховується за принципом я так хачу.
При імпорті ПДВ береться не тільки з вартості товару. А з вартості доставки до кордону, при самовивозі, прописаному в контракті, з вартості акцизу та мита. При експорті Витрачене ПДВ в Україні повинно повертатись експортеру. Я повернення чекаю з 2002 року. Це самий корумпований податок. Як і подавляюча більшість інституцій України.
Этого достаточно, что бы понять про написанную экспертизу?
А че коробочку пустую отправили? Арестовали бы посылку и отправили уведомление в обе стороны, а то крестик без коробочки и потеряться может, или на это и рассчитано?
3,14дец какой то, страна циничных ворюг, кидал и бандюков.
Случай на таможне
Над Шере-метьево
В ноябре третьего -
Метео-условия не те.
Я стою встревоженный,
Бледный, но ухоженный
На досмотр таможенный в хвосте.Стоял сначала, чтоб не нарываться -
Я сам спиртного лишку загрузил,
А впереди шмонали уругвайца,
Который контрабанду провозил.Крест на груди в густой шерсти -
Толпа как хором ахнет:
«За ноги надо потрясти -
Глядишь, чего и звякнет!»И точно: ниже живота -
Смешно, да не до смеху -
Висели два литых креста
Пятнадцатого веку.Ох, как он сетовал:
Где закон? Нету, мол!
Я могу, мол, опоздать на рейс!..
Но Христа распятого
В половине пятого
Не пустили в Буэнос-Айрес.
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🤣
4200 фунтов! Всего четыре тыщи фунтов, а базар подняли на миллион. Вот, мол, какие мы честные, стоим на страже национальных интересов.Да через таможню идут сотни миллионов долларов-евро-фунтов неоприходованных товаров. А в целом по Украине в год идут миллиарды и миллиарды. Вы проверьте какие тачки и дома у таможенниов -Дворцы. Откуда?И все записано на тещу, маму, свёкра