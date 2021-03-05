Київські митники виявили в посилці з Британії дорогоцінний хрест, інкрустований сотнями діамантів і рубінів. ФОТОрепортаж

Співробітники Київської митниці вилучили ювелірний хрест бренду Theo Fennell, інкрустований сотнями діамантів і рубінів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби відомства в Facebook.

"Київські митники замість вживаної біжутерії виявили в бандеролі з Великобританії приховану ювелірну прикрасу з трьома сотнями діамантів та рубінів британського екстравагантного бренду "Theo Fennell".

В цьому міжнародному експресвідправленні, яке прямувало з англійського графства Кент до української Одеси, згідно з декларацією, мала знаходитися "вживана біжутерія" вартістю 57 англійських фунтів стерлінгів. Однак у митників, з огляду на наявність логотипу на виробі, закрався сумнів в тому, що виявлена прикраса – ланцюжок з хрестиком, оздоблені 286-ма камінцями - лише імітація коштовності, тому було вирішено скерувати її на експертизу", - сказано в повідомленні.

Як встановили фахівці Державного гемологічного центру, ця прикраса містить 100 діамантів і 186 рубінів (тільки ланцюжок був прикрашений вісьмома великими білими діамантами).

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"Вартість цього твору ювелірної майстерності 4200 англійських фунтів стерлінгів, тобто вартість коштовності аж в сімдесят три рази (!) перевищує заявлені 57 фунтів стерлінгів. Таким чином, коштовність пересилалася за документами, що містять неправдиві відомості", - зазначили у відомстві.

Київська митниця Держмитслужби склала протокол про порушення митних правил за ознаками ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Ювелірна прикраса класу "люкс" вартістю майже 160 000 гривен вилучено.

"Цікаво, що прикраса перебувала в простій коробці без розпізнавальних знаків, а брендовий чохол прямував окремим відправленням на адресу того ж одержувача", - додали в пресслужбі київської митниці.











Фото: Київська митниця / Facebook