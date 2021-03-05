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Київські митники виявили в посилці з Британії дорогоцінний хрест, інкрустований сотнями діамантів і рубінів. ФОТОрепортаж

Співробітники Київської митниці вилучили ювелірний хрест бренду Theo Fennell, інкрустований сотнями діамантів і рубінів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби відомства в Facebook.

"Київські митники замість вживаної біжутерії виявили в бандеролі з Великобританії приховану ювелірну прикрасу з трьома сотнями діамантів та рубінів британського екстравагантного бренду "Theo Fennell".

В цьому міжнародному експресвідправленні, яке прямувало з англійського графства Кент до української Одеси, згідно з декларацією, мала знаходитися "вживана біжутерія" вартістю 57 англійських фунтів стерлінгів. Однак у митників, з огляду на наявність логотипу на виробі, закрався сумнів в тому, що виявлена прикраса – ланцюжок з хрестиком, оздоблені 286-ма камінцями - лише імітація коштовності, тому було вирішено скерувати її на експертизу", - сказано в повідомленні.

Київські митники виявили в посилці з Британії дорогоцінний хрест, інкрустований сотнями діамантів і рубінів 01

Як встановили фахівці Державного гемологічного центру, ця прикраса містить 100 діамантів і 186 рубінів (тільки ланцюжок був прикрашений вісьмома великими білими діамантами).

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"Вартість цього твору ювелірної майстерності 4200 англійських фунтів стерлінгів, тобто вартість коштовності аж в сімдесят три рази (!) перевищує заявлені 57 фунтів стерлінгів. Таким чином, коштовність пересилалася за документами, що містять неправдиві відомості", - зазначили у відомстві.

Київські митники виявили в посилці з Британії дорогоцінний хрест, інкрустований сотнями діамантів і рубінів 02

Київська митниця Держмитслужби склала протокол про порушення митних правил за ознаками ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Ювелірна прикраса класу "люкс" вартістю майже 160 000 гривен вилучено.

"Цікаво, що прикраса перебувала в простій коробці без розпізнавальних знаків, а брендовий чохол прямував окремим відправленням на адресу того ж одержувача", - додали в пресслужбі київської митниці.

Київські митники виявили в посилці з Британії дорогоцінний хрест, інкрустований сотнями діамантів і рубінів 03
Київські митники виявили в посилці з Британії дорогоцінний хрест, інкрустований сотнями діамантів і рубінів 04
Київські митники виявили в посилці з Британії дорогоцінний хрест, інкрустований сотнями діамантів і рубінів 05
Київські митники виявили в посилці з Британії дорогоцінний хрест, інкрустований сотнями діамантів і рубінів 06
Київські митники виявили в посилці з Британії дорогоцінний хрест, інкрустований сотнями діамантів і рубінів 07
Фото: Київська митниця / Facebook

Київські митники виявили в посилці з Британії дорогоцінний хрест, інкрустований сотнями діамантів і рубінів 08

Автор: 

Київ (19466) митниця (1873) коштовності (39)


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Топ коментарі
+5
симпотный такой крест)
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05.03.2021 15:04
+5
Таможня берет добро.
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05.03.2021 15:07
+5
Можно...
Только экспертиза есть уже.
В сообщении это написано для читателей.
Писатели могут сообщение не читать, разумеется.
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05.03.2021 16:29
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симпотный такой крест)
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05.03.2021 15:04 Відповісти
крупных бриллиантов там нет ,мелкие осколки ,мусор. Работа и бренд ,может и стоит денег ,у ценителей.
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05.03.2021 15:41 Відповісти
Киевской таможней Гостаможслужбы составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Ювелирное украшение класса "люкс" стоимостью почти 160 000 гривен изъято.
А на каком основании изьято? Сейчас каждая посылка из китая с заниженной стоимостью и ничего не изымают.
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05.03.2021 15:05 Відповісти
не изымают, а задерживают до уплаты пошлины. Разные вещи как бы. В случае неуплаты - возврат владельцу или арест передаваемого имущества.
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05.03.2021 15:09 Відповісти
Еще надо доказать, что это действительно натуральные рубины и алмазы. Если рубины и алмазы искусственные, а золото не настоящее - стоимость не будет больше 100 долларов. И на таможню можно подавать в суд, за превышение полномочий.
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05.03.2021 15:24 Відповісти
Можно...
Только экспертиза есть уже.
В сообщении это написано для читателей.
Писатели могут сообщение не читать, разумеется.
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05.03.2021 16:29 Відповісти
Уважаемый, там написано про алмазы и рубины. Но какие алмазы и рубины имею большую цену? Натуральные. Причем разница может быть и 100 000 раз. И это ключ.
Про какие алмазы и рубины написано? Неизвестно.
Если гемологическая экспертиза не указала происхождение камней, то это такие эксперты.
Если такое решение основывается на такой экспертизе, то для таможни задержка груза - не доблесть. А проблема.
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05.03.2021 19:56 Відповісти
"Если гемологическая экспертиза не указала...."
А если указала?
Текста эспертизы нет. Все "если" - фантазии писателей.
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05.03.2021 20:09 Відповісти
Ага и стоимость 4200 евро в экспертизе не указана... Читатель.
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05.03.2021 23:35 Відповісти
Просто насчитывают пошлину.
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05.03.2021 15:05 Відповісти
Україна має намір у 2025 році повністю забезпечити себе газом власного видобутку
https://kosatka.media/uk/category/gaz/news/v-2025-g-ukraina-namerena-polnostyu-obespechit-sebya-gazom-sobstvennoy-dobychi-premer
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05.03.2021 15:05 Відповісти
А Україна це хто?
Для плєбєєв, по якій ціні там газ буде у 2025 році?
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05.03.2021 15:57 Відповісти
Куда же там 286 камней вместилось?
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05.03.2021 15:07 Відповісти
Да песок то , а не бриллианты! Отходы производства. Прям ценность нашли!
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05.03.2021 15:16 Відповісти
при сдаче кольца алмазы до 1 карата считаются мусором и за них ни копейки не платят
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05.03.2021 15:28 Відповісти
То не камені , а діамантова крихта . Якщо хтось здає золотий виріб з діамантовою крихтою в ломбард , то вагу рахують вагою золота , Дрібними діаманти вважаються від 0.29 крат , такі коштують не дорого , а ціняться від 1 карату. Конфісковний виріб ювелірного бренду , тому і коштує дорого . Але ,як би власник оцінив його як вживаний (б/У) меньше в чотири--три рази чим коштує новий , то не було б таких проблем.
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05.03.2021 15:33 Відповісти
а він і виглядає як трохи вживаний, бірки нема ні на хресті ні на цепку, яка підстава рахувати його новим?
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05.03.2021 16:00 Відповісти
так власник і оцінив як вживаний.
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05.03.2021 16:13 Відповісти
Так , але , навіть вживаний коштує більше чим 57 фунтів ст. Як би оцінив в 570 , то не було б проблем.
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05.03.2021 17:12 Відповісти
Таможня берет добро.
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05.03.2021 15:07 Відповісти
Я на цепочке насчитал 12 бриллиантов.Куда уже 4 дели?
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05.03.2021 15:09 Відповісти
Стиль "бикоко".
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05.03.2021 15:12 Відповісти
Чет "Бриллиантовую руку" напоминает...
Сдаст получатель государству, и на 25% ка-а-к заживет.
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05.03.2021 15:12 Відповісти
Кто ж так отправляет..
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05.03.2021 15:12 Відповісти
у коментах пишуть, що каміння - це відходи виробництва, діамантовий пил.
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05.03.2021 16:14 Відповісти
лохи....
потрібно було спочатку хрестик в кучі біжутерії відправити, а потім, після отримання хрестика, окремо футлярчик...
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05.03.2021 15:13 Відповісти
Сам бы прилетел, на теле под свитером никто бы не проверял...
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05.03.2021 15:15 Відповісти
За 57 евро можно провозить не менее контейнера!
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05.03.2021 15:15 Відповісти
хрєст як хрест. Митники такого не зроблять, бо для того треба майстерність, а не криві руки й слюна з рота.
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05.03.2021 15:16 Відповісти
Может цыган какой заказал? Будет чем на цыг. свадьбе понтануть перед "коллегами"))
Вот кому нужно такое убожество? Был бы крест старинный, это одно. Но там современная надпись на обратной стороне. Да и старинные, действительно уникальные изделия, всегда уплывают в обратном направлении.
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05.03.2021 15:17 Відповісти
та й коштує, можливо, дійсно 57 фунтів, якийсь він дешевий на вигляд
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05.03.2021 15:18 Відповісти
Да не.. раз столько драгоценных камней понатыкали. Ещё есть вариант, что на это и расчёт- сделать как дешёвую бижутерию из ближайшего перехода и чтоб все так и подумали, что это она и есть. А потом по прибытию, все камешки повыдёргивать и уже продать их по отдельности.
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05.03.2021 15:24 Відповісти
это дамский.. и никто никогда из этого ничего не выдернет, - если не полный дебил-нищеброд..)))= это уникально изысканная реликвия, которая будет вечно служить хозяйке..))- жаль, что какой-то слуге-рыговке..(((
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05.03.2021 19:01 Відповісти
Якась корупційна істота подарує своїй жінці. Як Ющ Руканекравший подарував антикварну брош з музею своїй Катерині.
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05.03.2021 15:19 Відповісти
Так зачем изымать? Пошлина, акциз НДС от стоимости и отдать хозяину.
Кстати, гемологическая экспертиза проведена?
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05.03.2021 15:20 Відповісти
А НДС каким боком? Пошлину еще ладно и то нужно разобраться - эксперт с той стороны или чек с документами должен быть, а то знаем мы наших...
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05.03.2021 15:55 Відповісти
Вы просто не работали с таможней.
При ввозе определяется таможенная стоимость, платится 1.Пошлина, 2. Акциз (на предметы роскоши и авто) 3. НДС, причем, включая размер пошлины и акциза.
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05.03.2021 20:05 Відповісти
Ваша правда - не работал с таможней. Але вчив політєкономію, і досі не можу зрозуміти чому таможня з імпорту завжди бере акциз, хоча товар, у данному випадку хрест, не підакцизний товар у нашій країні. А НДС налог на додану вартість братись повинен з прибутку производителя, але в нас НДС беруть с покупця - мудро так? І якщо товар проходить через двійку трійку продавців - завод чи фірма за звичай на пряму не продає, то скільки раз нараховується НДС - гарно так?
А ще якщо подивитись та почитати що таке акциз та ндс, то стає зрозумілим що той налог нараховується за принципом я так хачу.
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05.03.2021 20:16 Відповісти
Акциз береться з подакцизних товарів. Такими товарами є ювелірні вироби, предмети розкоші, авто, тощо. Хрест є ювелірним виробом.
При імпорті ПДВ береться не тільки з вартості товару. А з вартості доставки до кордону, при самовивозі, прописаному в контракті, з вартості акцизу та мита. При експорті Витрачене ПДВ в Україні повинно повертатись експортеру. Я повернення чекаю з 2002 року. Це самий корумпований податок. Як і подавляюча більшість інституцій України.
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05.03.2021 23:42 Відповісти
Ні я все розумію але це якийсь жах. При таких податках, ніяка єкономіка існувати в правовому не може - не виживе. Ще можна додати що налог на прибуток начисляють не з чистого прибутку коли вже відмінусували амортизацію, аренду зарплати та інше...
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07.03.2021 17:34 Відповісти
Про експертизу там написано.
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05.03.2021 19:21 Відповісти
Не указано происхождение камней. А это главное в экспертизе. Если они искусственно выращены, то одна цена. Натуральные - в тысячи раз дороже.
Этого достаточно, что бы понять про написанную экспертизу?
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05.03.2021 20:02 Відповісти
Роза на кресте символ розенкрейцеров, братства розы и креста.
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05.03.2021 15:22 Відповісти
Паше-мерседесу,не...
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05.03.2021 15:24 Відповісти
Ясно - крест приглянулся и прилип к влажным ручкам таможни, стыдоба.
А че коробочку пустую отправили? Арестовали бы посылку и отправили уведомление в обе стороны, а то крестик без коробочки и потеряться может, или на это и рассчитано?

3,14дец какой то, страна циничных ворюг, кидал и бандюков.
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05.03.2021 15:24 Відповісти
Владимир Высоцкий
Случай на таможне
Над Шере-метьево
В ноябре третьего -
Метео-условия не те.
Я стою встревоженный,
Бледный, но ухоженный
На досмотр таможенный в хвосте.Стоял сначала, чтоб не нарываться -
Я сам спиртного лишку загрузил,
А впереди шмонали уругвайца,
Который контрабанду провозил.Крест на груди в густой шерсти -
Толпа как хором ахнет:
«За ноги надо потрясти -
Глядишь, чего и звякнет!»И точно: ниже живота -
Смешно, да не до смеху -
Висели два литых креста
Пятнадцатого веку.Ох, как он сетовал:
Где закон? Нету, мол!
Я могу, мол, опоздать на рейс!..
Но Христа распятого
В половине пятого
Не пустили в Буэнос-Айрес.
©
🤣
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05.03.2021 15:24 Відповісти
Где-то сейчас всхлипнула **** православная.
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05.03.2021 15:26 Відповісти
да ей те кресты до попы - просто выгодно шоб думали шо поциент дохрена православный, было бы выгодно молицца Анубису - был бы **** анубисская)
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05.03.2021 17:29 Відповісти
И был бы он "***** Анубиса" . А ведь отличное ругательство, коллега!
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05.03.2021 17:31 Відповісти
..ох уж эти благопристойные киевские тамошенники.. не одни они такие
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05.03.2021 15:31 Відповісти
аваковсеие мусорские мрази с липкими руками, ублюдочное государство ...
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05.03.2021 15:56 Відповісти
я надеюсь успею перехватиь и выкупить крестик в магазине = конфискат= по бросовой цене , если ленка не перехватит
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05.03.2021 16:12 Відповісти
Красивущее)
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05.03.2021 16:15 Відповісти
Простые смертные не могут обладать ценными вещами! Изымая, они всегда это напоминают.
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05.03.2021 16:27 Відповісти
так шо таможня обнаружила и забрала? ну и кому теперь этот крест достанется? тока евреям не отдавайте у них другие цацки не с крестом.....
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05.03.2021 16:30 Відповісти
Вечно на АлиЭкспресс все подменят. Покупали люди дешевенькую бижутерию, так китайцы и тут намахали, подсунули вот...
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05.03.2021 17:14 Відповісти
какая ценная находка....хахаха какой то мусор с осколков сотня понаклеяно и что с этого...? вот это контрабанда .наградить таможенников премиями..... БОЖЕ БОЖЕ....( КАК ВСЁ ПЕЧАЛЬНО ЗАЯВЛЯТЬ О ТАКОМ раскрытии контрабанды с брыликами.... КАЗНУ ПОПОЛНЯТ НА НЕСКОЛЬКО СОТ БАКСОВ ))
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05.03.2021 17:15 Відповісти
по виду в обычном стеклорезе крупнее *бриллиант* похоже просто пиар...
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05.03.2021 19:13 Відповісти
Это драгоценность? Ерунда!Київські митники виявили в посилці з Британії дорогоцінний хрест, інкрустований сотнями діамантів і рубінів - Цензор.НЕТ 9935
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05.03.2021 21:18 Відповісти
Есть такой ювелир в Лондоне и изделия совсем не дешевые! Думаю, что вещица стоит дороже чем оценила таможня и скорее всего заказная.
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05.03.2021 22:41 Відповісти
Или крестик снимите, или декларацию заполните.
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05.03.2021 22:52 Відповісти
это притеснение по религиозному признаку.
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05.03.2021 22:56 Відповісти
Стоимость этого произведения ювелирного мастерства 4200 английских фунтов стерлингов,

4200 фунтов! Всего четыре тыщи фунтов, а базар подняли на миллион. Вот, мол, какие мы честные, стоим на страже национальных интересов.Да через таможню идут сотни миллионов долларов-евро-фунтов неоприходованных товаров. А в целом по Украине в год идут миллиарды и миллиарды. Вы проверьте какие тачки и дома у таможенниов -Дворцы. Откуда?И все записано на тещу, маму, свёкра
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06.03.2021 08:42 Відповісти
Это при том что ответ с разъяснениями из Британии пока ещё не пришёл. Разъяснят, скажут п британской оценке 57 фунтиков. Так оценили на аглицкой почте. И всё. Заткнетесь и отдадите крестик адресату
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06.03.2021 08:51 Відповісти
Ща ...приедет поп на таможню и придаст всЕх Анафеме...берегись кто может 🤔😂
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09.06.2021 08:01 Відповісти
 
 