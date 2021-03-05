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Викрито спробу контрабанди в ЄС старовинних монет XV-XVII століть на 1 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Викрито спробу контрабанди в ЄС старовинних монет XV-XVII століть на 1 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України запобігла у Хмельницькій області контрабанді культурних цінностей до країн ЄС. Загальна вартість вилучених предметів старовини становить понад 1 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За попередніми даними слідства, протиправну діяльність організував місцевий колекціонер. Через один з міжнародних інтернет-аукціонів він продавав за кордон монети ХV-XVII століть.

"Для переправлення культурних цінностей іноземним замовникам контрабандист використовував сервіси міжнародного поштового зв’язку. Щоб приховати правопорушення, він вказував у посилках вигадані персональні дані відправника. У межах контролю за вчиненням злочину задокументовано декілька фактів незаконної діяльності зловмисника. Під час обшуків за місцем проживання контрабандиста правоохоронці виявили ще майже 2,5 тисячі раритетних монет, які він планував продати зарубіжним клієнтам", - підкреслюється в повідомленні.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими органів безпеки, вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури тривають слідчі дії.

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Викрито спробу контрабанди в ЄС старовинних монет XV-XVII століть на 1 млн грн, - СБУ 01
Викрито спробу контрабанди в ЄС старовинних монет XV-XVII століть на 1 млн грн, - СБУ 02
Викрито спробу контрабанди в ЄС старовинних монет XV-XVII століть на 1 млн грн, - СБУ 03

Автор: 

контрабанда (1823) монети (274) СБУ (12818) Хмельниччина (914)


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Топ коментарі
+13
А чого він не має права продати те що належить йому? не хочете що монети пішли за кордон, то нехай музеї дадуть йому таку ж ціну яку дають йому за кордоном , або ж хоча б 1 мільон. який "намалювали" ваші екпсерти...немає грошей? музеям то нафіг не впало? То **** ви дебіли доколупалися до чувака? як ви задовбали підараси тупі з вашими "культурними цінностями"
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05.03.2021 16:14
+8
Таким чином можно любого колекціонера взяти.
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05.03.2021 16:13
+7
класс... пресекли... а что пресекли? где экспертиза монет? может это все сделано за углом? главное - гавкнуть, а там хоть трава не расти...
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05.03.2021 16:08
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А чи мають право вилучати цінності, які не фігурували у контрабанді? Бо так можна сказати, що колекціонер М. займається контрабандою, а давайте вилучимо його колекцію. І так (я впевнений) при обшуку кількість монет істотно знизилась, а у кишенях "правоохоронців" задзвеніли нові сувеніри для дому.
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05.03.2021 16:08 Відповісти
класс... пресекли... а что пресекли? где экспертиза монет? может это все сделано за углом? главное - гавкнуть, а там хоть трава не расти...
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05.03.2021 16:08 Відповісти
Таким чином можно любого колекціонера взяти.
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05.03.2021 16:13 Відповісти
А чого він не має права продати те що належить йому? не хочете що монети пішли за кордон, то нехай музеї дадуть йому таку ж ціну яку дають йому за кордоном , або ж хоча б 1 мільон. який "намалювали" ваші екпсерти...немає грошей? музеям то нафіг не впало? То **** ви дебіли доколупалися до чувака? як ви задовбали підараси тупі з вашими "культурними цінностями"
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05.03.2021 16:14 Відповісти
Что то не увидел ни одной ценной монеты, сплошной металлолом. СБУ, вы бы, лучше терроризмом занимались, а не хернёй , какой то.
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05.03.2021 16:26 Відповісти
Пережитки советского прошлого - все вокруг колхозное, или депутатское.
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05.03.2021 16:27 Відповісти
Фото надо делать чётким а то хрен поймёшь шо там за монеты ...
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05.03.2021 16:29 Відповісти
Щось типу орта є
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05.03.2021 16:32 Відповісти
Ті розсипи 'культурних цінностей' на 200$ не потягнуть
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05.03.2021 16:31 Відповісти
Просто труженники!
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05.03.2021 16:32 Відповісти
Имитация бурной деятельности от сбу
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05.03.2021 16:35 Відповісти
Щось типу польських гроші 17ст
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05.03.2021 16:37 Відповісти
а если коллекционер раньше покупал эти монеты на том же аукционе собрал коллекцию и продает что то же контрабанда ?
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05.03.2021 16:41 Відповісти
Якщо монети належать особисто колекцонеру, то чому б йому не розпоряджатися ними так, як він вважає доцільним. Якесь неподобство у законодастві.
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05.03.2021 17:08 Відповісти
Возвратились времена Януковича, когда у коллекционеров изымались коллекции (оружия, монет и т.д.), а потом их находили у Пшонки, Януковича и т.д.
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05.03.2021 19:02 Відповісти
Дебилы, а почему вы не расследуете слив операции по вагнеровцам, а занимаетесь отжатием частной собственности у коллекционера?
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06.03.2021 12:04 Відповісти
 
 