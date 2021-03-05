Викрито спробу контрабанди в ЄС старовинних монет XV-XVII століть на 1 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України запобігла у Хмельницькій області контрабанді культурних цінностей до країн ЄС. Загальна вартість вилучених предметів старовини становить понад 1 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За попередніми даними слідства, протиправну діяльність організував місцевий колекціонер. Через один з міжнародних інтернет-аукціонів він продавав за кордон монети ХV-XVII століть.

"Для переправлення культурних цінностей іноземним замовникам контрабандист використовував сервіси міжнародного поштового зв’язку. Щоб приховати правопорушення, він вказував у посилках вигадані персональні дані відправника. У межах контролю за вчиненням злочину задокументовано декілька фактів незаконної діяльності зловмисника. Під час обшуків за місцем проживання контрабандиста правоохоронці виявили ще майже 2,5 тисячі раритетних монет, які він планував продати зарубіжним клієнтам", - підкреслюється в повідомленні.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими органів безпеки, вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури тривають слідчі дії.

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