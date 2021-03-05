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Представники "Традиції і порядку" намагалися зірвати жіночий марш в Одесі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Активісти організації "Традиції і порядок" перегородили дорогу колоні маршу за рівні права жінок, який відбувся на Приморському бульварі в Одесі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на одеське видання "Думская".

Близько сотні одеситок вийшли на марш на захист прав жінок. Шлях їм перегородили з десяток молодиків віком близько 20 років. Представники "Традиції і порядку" тримали банер з написом "Патріархат тебе любить!".

Молодих людей затримала поліція, під час сутички вони чинили силовикам опір.

В результаті інциденту ніхто не постраждав. Марш продовжився в спокійній атмосфері. Учасниці пройшли бульваром, а потім по Дерибасівській дійшли до Міського саду.

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Метою заходу, за словами організаторів, було привернення уваги до низького рівня участі жінок у громадських та політичних процесах, нечастого призначенням жінок на високі посади. Також учасниці виступили проти гендерних стереотипів і домашнього насильства щодо жінок, яке почастішало під час пандемії.

"У жінок повинні бути рівні права з чоловіками в нашому суспільстві. Поки це не зовсім так. Навіть на сьогоднішньому марші були люди, які вважають, що права жінок не порушуються, вони іронізують. Навіть були спроби напасти на марш, бо вони вважають, що патріархат - це вища цінність, а ми вважаємо, що найвища цінність це рівні права і можливості", - заявила учасниця маршу Жанна Жукова.

Представники Традиції і порядку намагалися зірвати жіночий марш в Одесі 01
Представники Традиції і порядку намагалися зірвати жіночий марш в Одесі 02
Представники Традиції і порядку намагалися зірвати жіночий марш в Одесі 03
Представники Традиції і порядку намагалися зірвати жіночий марш в Одесі 04
Представники Традиції і порядку намагалися зірвати жіночий марш в Одесі 05
Представники Традиції і порядку намагалися зірвати жіночий марш в Одесі 06
Представники Традиції і порядку намагалися зірвати жіночий марш в Одесі 07
Представники Традиції і порядку намагалися зірвати жіночий марш в Одесі 08
Представники Традиції і порядку намагалися зірвати жіночий марш в Одесі 09
Представники Традиції і порядку намагалися зірвати жіночий марш в Одесі 10
Представники Традиції і порядку намагалися зірвати жіночий марш в Одесі 11

Автор: 

акція (1454) жінки (625) марш (334) Одеса (5458) Нацполіція (15168)


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Топ коментарі
+16
Щось "Марш" з "протестом" якісь "дивні"... Саме головне - їх лозунги "перекликаються"... Звідки жінки знали, готуючись до "маршу", що "протестанти" вийдуть проти них з плакатом "Патріархат тебе любить!" Адже плакат "пережила ПМС, переживу і патріархат, "на коліні" не напишеш, і за хвилину не висушиш!!!
Коротше кажучи - КЛОУНАДА"!!! Питання - "Хто організував, для чого і чому саме зараз?...".
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05.03.2021 17:18
+7
У нашому суспільстві у жінок набагато більше прав ніж у чоловіків,це нагадує "притеснение руССкого язика" Українцями))Ці відморозки "армія Труханова"?
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05.03.2021 17:17
+4
Интересно сколько ттстегнули "потерпевшие" "нападавшим" от гранта на равноправие
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05.03.2021 17:16
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К вопросу о низком уровне участия женщин в этих самых процессах такая вот новость мелькнула:

Советница главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК), писательница Анжела Еременко (псевдоним «Bad mama») лишилась работы после того, как в Сети рассказала о своем поломанном вибраторе. Об этом она поведала в своих соцсетях.
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05.03.2021 17:14 Відповісти
Вот такой патриархат с РПЦ - https://df.news/2021/03/05/tserkovnyj-sud-rpts-zaboronyv-u-sviashchennosluzhinni-svoho-iepyskopa-homoseksuala/
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05.03.2021 17:15 Відповісти
Интересно сколько ттстегнули "потерпевшие" "нападавшим" от гранта на равноправие
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05.03.2021 17:16 Відповісти
У нашому суспільстві у жінок набагато більше прав ніж у чоловіків,це нагадує "притеснение руССкого язика" Українцями))Ці відморозки "армія Труханова"?
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05.03.2021 17:17 Відповісти
Щось "Марш" з "протестом" якісь "дивні"... Саме головне - їх лозунги "перекликаються"... Звідки жінки знали, готуючись до "маршу", що "протестанти" вийдуть проти них з плакатом "Патріархат тебе любить!" Адже плакат "пережила ПМС, переживу і патріархат, "на коліні" не напишеш, і за хвилину не висушиш!!!
Коротше кажучи - КЛОУНАДА"!!! Питання - "Хто організував, для чого і чому саме зараз?...".
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05.03.2021 17:18 Відповісти
Не хочу конкретно звинувачувати але "традиція і порядок" досить часто в якості гостей на медведчуківських помийках, казали про зовнішнє управління...
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05.03.2021 17:31 Відповісти
Во! А я то думаю, мол, с чего бы дурно запахло (прокисшими СЧами)...
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05.03.2021 18:22 Відповісти
Скрупулезно подмечено , мол, кто организовал , а точнее сделал на ровном месте проблему и почему именно сейчас... патриархально-матриархальный междусобойчик... Каарочи, хотят рассорить R1a1-киммерийскую гаплогруппу с I2-гаплогруппой времен Триполья... АТУ организаторов... Справка: праматери среднерусской возвышенности - 20 000 лет, как от роду, тобто наша мать автохтонка на украинских землях, нашему же праотцу в наших землях - всего около 4500-5000лет. Тобто наш праотец задержался у нашей праматери только потому, шо она это позволила, БО ОТ НАШЕГО ПРАОТЦА СТАЛИ РОЖДАТЬСЯ ДЕТКИ , ОРГАНИЗМ КОТОРЫХ НАЧАЛ УСВАИВАТЬ МОЛОКО, А ЗНАЧИТ ПОВЫСИЛОСЬ ДОЛГОЖИТЕЛЬСТВО... СПРАШИВАЕТСЯ: КАКОЙ ДУРАК РЕШИЛ НАРУШИТЬ ПАРИТЕТ, СТалкивая женщину с мужчиной... Ведь если так дела пойдут, то наша мать -автохтонка наших территорий переживет и не таких ухарей, опыт есть... Вот правильно задан вопрос, кто пытается поставить общество на уши? С языковой проблемой не срослось, начинают с ума сходить на генном уровне... Но как бы то ни было, каZпы со своим гундяевским патриархатом, кста, на котором 500-от летняя анафем а от вселенского Патриарха , потерпят фиаско. Ми собi раду дамо!!! АТУ лаптеунтовые заморочки... ЗЫ... дурачкам успокоиться, у вас, окромя остатков нашей гаплогруппы(наследствие незаконно рожденного сына) , уверенно присутствуют угрофинно-монголоидные гаплогруппы-спутницы(N+O). Ко всему, вы - совсем отличное крыло от украинского, бо у вас нет нашей трипольской гаплогруппы спутницы I2. У вас присутствует I1-гаплогруппа спутница варяго-ворюг, которые по заявлению западноевропейцев тех времен, ничего не сеяли и не производили , только грабили. Потому и приговорены к вымиранию. АМИНЬ!!!
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05.03.2021 18:21 Відповісти
Це не питання маршів,це питання селекціі.Потрібно вивести таку породу бабів,щоб вони на рівних змагались з чоловіками.Могутніх баб,зі здоровенними стегнами і волосатими грудьми,квадратними щелепами і розміром стопи не менше сорок п"ятого.Таких щоб на одне плече шпалу,на друге мішок цементу - і побігла до праці!Я парочку таких знаю - і вони навіть не думають виходити на жодні жіночі марші.В них питання меншовартості вже не стоїть...
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05.03.2021 17:22 Відповісти
гундяевцы...все молодые тётки должны ходить строевым шагом...
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05.03.2021 17:23 Відповісти
Им в чём-то чего-то не хватает . Мужики , это наш косяк .
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05.03.2021 17:29 Відповісти
колонну девочек пытались остановить мальчики строем...
зачем влезла ми...полиция ??? может быть это у них как дискотека )))
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05.03.2021 17:29 Відповісти
две группировки борются за право носить кокошники...просто нэ заважайтэ...
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05.03.2021 18:00 Відповісти
Кремлёвский спектакль....Чтобы побили морды друг другу, чтобы полиция поработала дубинками....Гибридное расшатывание порядка кремлёвской крысой и пятой колонной....Не интересно...
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05.03.2021 17:32 Відповісти
І оце марш?А тарифи ,вам до вподоби?А крадії в особливо великих розмірах?А брехня і тупість перших осіб?У вас весняне загострення-на фронт а то чому гинуть воїни -краще такі активісти (бо недалеких і не жаль)?Всі права у пушиліна-він шістка кремлівської мафії.
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05.03.2021 17:38 Відповісти
Пора делать прививку, уважаемая.
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05.03.2021 17:51 Відповісти
Поліція на гопників схожа.
Не зрозуміло що там поліція робила в такій кількості і чого втручалась.
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05.03.2021 17:59 Відповісти
вы подводите вопрос к единому знаменателю? мол, пыня+бубочка?
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05.03.2021 18:24 Відповісти
Розділяй та володарюй..... А хто так робить і кому це потрібно?
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05.03.2021 18:29 Відповісти
І одні й інші мають право на демонстрації, але бити жінок негарно.
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05.03.2021 19:43 Відповісти
Жінки самі віддають свої права. У нас 63% виборців це жінки і саме вони вибирають нам президентів...
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05.03.2021 20:13 Відповісти
фемкии и патриахалы - как раз друг без друга жить не могут.
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06.03.2021 04:07 Відповісти
Мешают соросовскому геноциду преобразованию, пхаклятые нацисты.
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29.05.2021 23:35 Відповісти
youtube.com/watch?v=QT_PGEG87m8
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30.05.2021 00:43 Відповісти
Иудоглобализация. Вся власть советамъ охлосу.
Представники "Традиції і порядку" намагалися зірвати жіночий марш в Одесі - Цензор.НЕТ 8758
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30.05.2021 00:05 Відповісти
Radical feminist, Emma Bonino, Soros' right-hand, invited to the Church to promote Muslim invasion.

Представники "Традиції і порядку" намагалися зірвати жіночий марш в Одесі - Цензор.НЕТ 521

RONCO DI CASSATO, Italy, July 19, 2017 https://www.lifesitenews.com/ (LifeSiteNews) - Emma Bonino, a former abortionist once praised by Pope Francis as "a great Italian," will appear in a Catholic church to present the pro-migrant campaign "https://juicyecumenism.com/2013/06/05/the-evangelical-immigration-table-exposed-as-another-soros-front/ ERO STRANIERO : La humanità che fa bene" ("I was a stranger: Humanity that does good")
As an abortion rights activist and an abortionist herself, Bonino is directly or indirectly responsible for the deaths of approximately http://www.marcotosatti.com/2017/07/18/emma-bonino-il-26-luglio-sara-in-chiesa-ma-non-per-confessarsi-e-chiedere-perdono-a-dio-e-agli-uomini/ six million Italian babies between 1968 and today.
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30.05.2021 00:51 Відповісти
 
 