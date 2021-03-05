Представники "Традиції і порядку" намагалися зірвати жіночий марш в Одесі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Активісти організації "Традиції і порядок" перегородили дорогу колоні маршу за рівні права жінок, який відбувся на Приморському бульварі в Одесі.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на одеське видання "Думская".
Близько сотні одеситок вийшли на марш на захист прав жінок. Шлях їм перегородили з десяток молодиків віком близько 20 років. Представники "Традиції і порядку" тримали банер з написом "Патріархат тебе любить!".
Молодих людей затримала поліція, під час сутички вони чинили силовикам опір.
В результаті інциденту ніхто не постраждав. Марш продовжився в спокійній атмосфері. Учасниці пройшли бульваром, а потім по Дерибасівській дійшли до Міського саду.
Метою заходу, за словами організаторів, було привернення уваги до низького рівня участі жінок у громадських та політичних процесах, нечастого призначенням жінок на високі посади. Також учасниці виступили проти гендерних стереотипів і домашнього насильства щодо жінок, яке почастішало під час пандемії.
"У жінок повинні бути рівні права з чоловіками в нашому суспільстві. Поки це не зовсім так. Навіть на сьогоднішньому марші були люди, які вважають, що права жінок не порушуються, вони іронізують. Навіть були спроби напасти на марш, бо вони вважають, що патріархат - це вища цінність, а ми вважаємо, що найвища цінність це рівні права і можливості", - заявила учасниця маршу Жанна Жукова.
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Советница главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК), писательница Анжела Еременко (псевдоним «Bad mama») лишилась работы после того, как в Сети рассказала о своем поломанном вибраторе. Об этом она поведала в своих соцсетях.
Коротше кажучи - КЛОУНАДА"!!! Питання - "Хто організував, для чого і чому саме зараз?...".
зачем влезла
ми...полиция ??? может быть это у них как дискотека )))
Не зрозуміло що там поліція робила в такій кількості і чого втручалась.
геноцидупреобразованию, пхаклятые нацисты. советамъохлосу.
RONCO DI CASSATO, Italy, July 19, 2017 https://www.lifesitenews.com/ (LifeSiteNews) - Emma Bonino, a former abortionist once praised by
PopeFrancis as "a great Italian," will appear in a Catholic church to present the pro-migrant campaign "https://juicyecumenism.com/2013/06/05/the-evangelical-immigration-table-exposed-as-another-soros-front/ ERO STRANIERO : La humanità che fa bene" ("I was a stranger: Humanity that does good")
As an abortion rights activist and an abortionist herself, Bonino is directly or indirectly responsible for the deaths of approximately http://www.marcotosatti.com/2017/07/18/emma-bonino-il-26-luglio-sara-in-chiesa-ma-non-per-confessarsi-e-chiedere-perdono-a-dio-e-agli-uomini/ six million Italian babies between 1968 and today.