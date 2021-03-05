"Партія Шарія - без Шарія" і "Шарій - підлий боягуз": люди з прапорами під ОП звинувачують пропагандиста в зраді. ФОТО

Під Офісом президента відбувається мітинг партійців пропагандиста Шарія, які прийшли з символікою партії і звинувачують свого лідера у зраді.

Про це в Facebook повідомив журналіст Сергій Іванов, інформує Цензор.НЕТ.

За словами журналіста, звучать гасла "Шарій - неонацист", "Ми відмовляємося від Шарія", "Ні європедофілам", "Партія Шарія - без Шарія", "Толя і Оля - Кремлівські тролі", "Шарій - підлий боягуз".

"Я так розумію, серед "шаріїв" почався розкол, і це цілком прогнозоване явище, адже політикою треба займатися особисто, а не ховаючись за парканами фешенебельних іспанських вілл. Боягузи в політиці не виживають", - підкреслив Іванов.

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