Одна людина загинула, ще двоє постраждали через зіткнення двох вантажівок на Дніпропетровщині, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У результаті ДТП за участю двох вантажівок у Дніпропетровській області загинула людина, двоє людей постраждали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

6-го березня о 05:52 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на автомобільному шляху міжнародного значення М-29 "Харків-Сімферополь" поблизу селища міського типу Губиниха Новомосковського району.

Після прибуття рятувальників до місця події встановлено, що сталося зіткнення двох вантажних автомобілів: "Volvo FL7" та "ГАЗель".

Співробітниками Служби порятунку за допомогою аварійно-рятувального обладнання було деблоковано двох постраждалих чоловіків, (1998 та 1999 років народження) та чоловіка без ознак життя (від завданих травм чоловік, 1956 року народження, загинув на місці події), яких внаслідок ДТП затиснуло в салоні вантажного автомобіля "ГАЗель".

Співробітниками поліції проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин ДТП.

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Фото: сайт ДСНС