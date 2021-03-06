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Новини Фото ДТП
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Одна людина загинула, ще двоє постраждали через зіткнення двох вантажівок на Дніпропетровщині, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У результаті ДТП за участю двох вантажівок у Дніпропетровській області загинула людина, двоє людей постраждали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

6-го березня о 05:52 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на автомобільному шляху міжнародного значення М-29 "Харків-Сімферополь" поблизу селища міського типу Губиниха Новомосковського району.

Після прибуття рятувальників до місця події встановлено, що сталося зіткнення двох вантажних автомобілів: "Volvo FL7" та "ГАЗель".

Одна людина загинула, ще двоє постраждали через зіткнення двох вантажівок на Дніпропетровщині, - ДСНС 01

Співробітниками Служби порятунку за допомогою аварійно-рятувального обладнання було деблоковано двох постраждалих чоловіків, (1998 та 1999 років народження) та чоловіка без ознак життя (від завданих травм чоловік, 1956 року народження, загинув на місці події), яких внаслідок ДТП затиснуло в салоні вантажного автомобіля "ГАЗель".

 Співробітниками поліції проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин ДТП.

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Одна людина загинула, ще двоє постраждали через зіткнення двох вантажівок на Дніпропетровщині, - ДСНС 02
Фото: сайт ДСНС

ДТП (4467) Дніпропетровська область (3721)


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Війна на дорогах. Неначе люди подуріли.
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06.03.2021 10:11 Відповісти
За ніч накидало снігу. Ось і результат.
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06.03.2021 10:14 Відповісти
ну при чём тут снег? Это фанаты синей изоленты и летней резины.
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06.03.2021 10:38 Відповісти
ну шо ж, тут так ..= 64-летний водитель газли въехал в припаркованный возле заправки волво..- погиб, 2 его пассажира в травмах...(((
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06.03.2021 11:44 Відповісти
пабедила вольва
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06.03.2021 13:17 Відповісти
президент висловив співчуття чи то для нього люди другого сорту..?
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06.03.2021 13:33 Відповісти
 
 