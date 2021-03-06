Уламки розлетілися усією дорогою: на Гостомельському шосе зіткнулися два легковики, двоє загиблих. ФОТОрепортаж
В результаті зіткнення автомобілів на Гостомельському шосе загинули дві людини. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
Згідно з даними поліції, повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на Гостомельському шосе надійшло сьогодні вранці.
Зараз поліцейські встановлюють обставини і причини зіткнення автомобілів "Рено" і "Шевроле".
У автопригоді загинули двоє людей, інші учасники дорожньо-транспортної пригоди мають тілесні ушкодження різного ступеню, їх госпіталізовано до лікарні.
Після завершення перевірки події буде надана правова кваліфікація.
Фото: Сайт Нацполіція
Разом з тим, як повідомляє паблік "Київ оперативний", зіткнення автомобілів було настільки сильним, що уламки розлетілися на десятки метрів, а автомобіль Chevrolet почав горіти. Вогонь ліквідували водії, які зупинилися допомогти.
"Зараз рух трасою ще серйозно ускладнено", - сказано в повідомленні.
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лично я езжу на рекстоне 3.2 бензин, куда там мне с моим рамным корейским бобиком до этой влагины супернадежной...
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нИкогда... Неужели у тебя язык не выворачивает, когда ты выговариваешь нЕкогда???
Но подвернулась Субару трибека, до сих пор самая лучшая, для меня, машина)
Там по одной полосе движения в каждую сторону, но есть ещё некая средняя полоса для обгона. Ее используют для обгонов с обоих полос движения.Поэтому могут выехать одновременно с двух противоположных полос навстречу. Из-за этого часто происходят дтп
Разметка сделана по одной полосе в каждую сторону.
Но самое ужасное, что там оставлены для обочины полосы шириной как основные в каждую сторону.
И те, кто не желает соблюдать ПДД, летят по этим асфальтированным обочинам, что запрещено ПДД, играя в шашки с обеих сторон.
И лобовые столкновения там постоянно.