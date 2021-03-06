Уламки розлетілися усією дорогою: на Гостомельському шосе зіткнулися два легковики, двоє загиблих. ФОТОрепортаж

В результаті зіткнення автомобілів на Гостомельському шосе загинули дві людини. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Згідно з даними поліції, повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на Гостомельському шосе надійшло сьогодні вранці.

Зараз поліцейські встановлюють обставини і причини зіткнення автомобілів "Рено" і "Шевроле".

У автопригоді загинули двоє людей, інші учасники дорожньо-транспортної пригоди мають тілесні ушкодження різного ступеню, їх госпіталізовано до лікарні.

Після завершення перевірки події буде надана правова кваліфікація.

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Фото: Сайт Нацполіція

Разом з тим, як повідомляє паблік "Київ оперативний", зіткнення автомобілів було настільки сильним, що уламки розлетілися на десятки метрів, а автомобіль Chevrolet почав горіти. Вогонь ліквідували водії, які зупинилися допомогти.

"Зараз рух трасою ще серйозно ускладнено", - сказано в повідомленні.













Фото: Київ Оперативний