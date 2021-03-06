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Новини Фото ДТП
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Уламки розлетілися усією дорогою: на Гостомельському шосе зіткнулися два легковики, двоє загиблих. ФОТОрепортаж

В результаті зіткнення автомобілів на Гостомельському шосе загинули дві людини. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Згідно з даними поліції,  повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на Гостомельському шосе надійшло сьогодні вранці.

Зараз поліцейські встановлюють обставини і причини зіткнення автомобілів "Рено" і "Шевроле".

Уламки розлетілися усією дорогою: на Гостомельському шосе зіткнулися два легковики, двоє загиблих 01

У автопригоді загинули двоє людей, інші учасники дорожньо-транспортної пригоди мають тілесні ушкодження різного ступеню, їх госпіталізовано до лікарні. 

Після завершення перевірки події буде надана правова кваліфікація. 

Також читайте: Водій не впорався із керуванням: стала відома попередня причина смертельної ДТП із українцями в Польщі

Уламки розлетілися усією дорогою: на Гостомельському шосе зіткнулися два легковики, двоє загиблих 02

Фото: Сайт Нацполіція

Разом з тим, як повідомляє паблік "Київ оперативний", зіткнення автомобілів було настільки сильним, що уламки розлетілися на десятки метрів, а автомобіль Chevrolet почав горіти. Вогонь ліквідували водії, які зупинилися допомогти.

"Зараз рух трасою ще серйозно ускладнено", - сказано в повідомленні.

Уламки розлетілися усією дорогою: на Гостомельському шосе зіткнулися два легковики, двоє загиблих 03
Уламки розлетілися усією дорогою: на Гостомельському шосе зіткнулися два легковики, двоє загиблих 04
Уламки розлетілися усією дорогою: на Гостомельському шосе зіткнулися два легковики, двоє загиблих 05
Уламки розлетілися усією дорогою: на Гостомельському шосе зіткнулися два легковики, двоє загиблих 06
Уламки розлетілися усією дорогою: на Гостомельському шосе зіткнулися два легковики, двоє загиблих 07
Уламки розлетілися усією дорогою: на Гостомельському шосе зіткнулися два легковики, двоє загиблих 08
Фото: Київ Оперативний

ДТП (4467) Київ (19466)


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Топ коментарі
+14
Лагуна одна из надежнейших машин. И как видим крепкая. Хотя куда этому еврохламу до ваших потужных ланосов и шевроле
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06.03.2021 11:54
+6
я не испытываю никакой особой ненависти к евробляхерам, но констатирую факт, что они забивают на обслуживание автомобиля, ввиду того что когда покупает машину за последние 3 000 (напрмер), то откуда у тебя 400 на зимнюю резину или 500 на рулевую рейку ? они крайне п..истически относятся к обслуживанию своих авто, потому что изначально не видят в них ценности, и воспринимают как временную жоповозку - сломается, дорого ремонтировать - сдам на запчасти, куплю другую.
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06.03.2021 12:08
+5
у необслуженой евробляхи руль закусило ?
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06.03.2021 11:41
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у необслуженой евробляхи руль закусило ?
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06.03.2021 11:41 Відповісти
Лагуна одна из надежнейших машин. И как видим крепкая. Хотя куда этому еврохламу до ваших потужных ланосов и шевроле
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06.03.2021 11:54 Відповісти
у этой лагуны скорее всего шаровую обломало, или рейку закусило. неверю что он хотел там развернуться. проблема не в надешности машины, а в ее хазяине, который купил за не дорого автомобиль, а на обслуживание денег не осталось.
лично я езжу на рекстоне 3.2 бензин, куда там мне с моим рамным корейским бобиком до этой влагины супернадежной...
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06.03.2021 11:57 Відповісти
Никогда не слышал, чтоб у Рено шаровые вылетали И впервые честно говоря слышу, что это кременчуцкое чудо бывает бизиновым Удачи
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06.03.2021 12:03 Відповісти
мотор м104е32
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06.03.2021 12:05 Відповісти
Это сборка в Украине ?
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06.03.2021 12:06 Відповісти
да, у меня по сути КрАЗ
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06.03.2021 12:09 Відповісти
Олег без обид но некогда не понимал тех кто покупает СангЙонг.
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06.03.2021 12:15 Відповісти
я тоже, пока не попробовал. товарищ подговорил. машина простая как автомат калашникова, дешевая в обслуживании. за год баксов 200 на поломки мелкие.
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06.03.2021 12:17 Відповісти
Я когда проехал на кайроне (дизельном), то почувствовал себя водителем шисят девятого автобуса
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06.03.2021 12:51 Відповісти
по ценам на запчасти как ланос примерно.
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06.03.2021 12:18 Відповісти
А що не так? Рамний жип за невеликі гроші... Ну блін, не у всіх є бабки на Гелік чи хоча б Прадо!
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06.03.2021 12:30 Відповісти
я на геліку їздив з Києва до Хорола і назад , *****..., зіл-зілом-самосвал, пля , 140 , а бензин на очах вниз... приїхав сів в свою камрі-як пушинка полетіла... шо гелік шо прадо -на трасі козлики..
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06.03.2021 17:13 Відповісти
Ну а є комфортабельні рамні жипи? Ну хіба ті, що на пневмі типу Крузака 200/Лексуса ЛХ в багатих комплектаціях...
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06.03.2021 20:51 Відповісти
Не скажу за все модели, но "Кайрон" довольно крепкий и надёжный, общался с человеком у которого пробег 100тыс. в год, выдерживает достойно)
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06.03.2021 12:35 Відповісти
рекстон еще более дуракостойкий чем кайрон ))) постоянный 4х4, без всяких там хабов, мосты как у газели и спереди и сзади. у бензинового мотора - все просто и понятно, ни турбин ни тнвд...
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06.03.2021 12:40 Відповісти
ну, такие авто как лотерея -50на50-вам повезло...
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06.03.2021 17:14 Відповісти
вообще то это японский джип элитный и редкий и не надо ква ква меята жизни..бот
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06.03.2021 13:13 Відповісти
элитный Марсианский , бе-лять ..
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06.03.2021 17:16 Відповісти
некогда

===
нИкогда... Неужели у тебя язык не выворачивает, когда ты выговариваешь нЕкогда???
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07.03.2021 07:45 Відповісти
В Китае) в Украине колеса прикручивают)
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06.03.2021 12:12 Відповісти
СсангЙонг - Корея взагалі-то...
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06.03.2021 12:30 Відповісти
Лет 8 назад мониторил для себя эту марку, тогда основная сборка была в Китае, только офис в Корее)
Но подвернулась Субару трибека, до сих пор самая лучшая, для меня, машина)
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06.03.2021 13:05 Відповісти
у них еще и майбах есть ))) только в Украине не продавался : https://ru.wikipedia.org/wiki/SsangYong_Chairman
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06.03.2021 13:11 Відповісти
я не испытываю никакой особой ненависти к евробляхерам, но констатирую факт, что они забивают на обслуживание автомобиля, ввиду того что когда покупает машину за последние 3 000 (напрмер), то откуда у тебя 400 на зимнюю резину или 500 на рулевую рейку ? они крайне п..истически относятся к обслуживанию своих авто, потому что изначально не видят в них ценности, и воспринимают как временную жоповозку - сломается, дорого ремонтировать - сдам на запчасти, куплю другую.
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06.03.2021 12:08 Відповісти
скорей всего не " шаровую обломало, или рейку закусило", а ты просто испражняешься ртом! С твоих версий очевидно что твое предыдущее авто было ВАЗ...
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06.03.2021 12:17 Відповісти
предыдущая машина была немецкая, и раздевала она до трусов, а потом еще нагибала и в жопу вставляла.
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06.03.2021 12:20 Відповісти
На 3-м фото видно что удар был не на встречке Ренушки. Как раз похоже Шевроле был в момент удара на встречной.
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06.03.2021 12:22 Відповісти
бляхеров не жалко
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06.03.2021 13:11 Відповісти
Даже теоретически на Рено шаровая не вылетает.
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06.03.2021 18:04 Відповісти
Лагуна - одна из безопаснейших машин. Если это не столетний не обслуженный металлолом...
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06.03.2021 13:21 Відповісти
походу реношка была на встречной... а шевку смяло шо из фольги..(((
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06.03.2021 11:56 Відповісти
А чьей сборки обе авто ?
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06.03.2021 12:07 Відповісти
шевролет в америке делают там не фольга это элитное авто..дурилка
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06.03.2021 13:14 Відповісти
Шеви для европы и шеви для США, это абсолютно разные машины
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06.03.2021 14:34 Відповісти
не торопи судьба, а то успеешь...
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06.03.2021 11:41 Відповісти
кому то из них мозги закусило точно...
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06.03.2021 11:43 Відповісти
ну поворота там нет, какой повод находиться на встречной ? обгон ?
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06.03.2021 11:45 Відповісти
может занесло или колесо стрельнуло
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06.03.2021 12:17 Відповісти
Просто полосы движения на Гостомельской трассе расположены странно
Там по одной полосе движения в каждую сторону, но есть ещё некая средняя полоса для обгона. Ее используют для обгонов с обоих полос движения.Поэтому могут выехать одновременно с двух противоположных полос навстречу. Из-за этого часто происходят дтп
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06.03.2021 12:28 Відповісти
Насколько я помню, там нет посередине никакой полосы.
Разметка сделана по одной полосе в каждую сторону.
Но самое ужасное, что там оставлены для обочины полосы шириной как основные в каждую сторону.
И те, кто не желает соблюдать ПДД, летят по этим асфальтированным обочинам, что запрещено ПДД, играя в шашки с обеих сторон.
И лобовые столкновения там постоянно.
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06.03.2021 13:44 Відповісти
Кстати, на третьей фотографии именно такая разметка с широкими обочинами.
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06.03.2021 13:45 Відповісти
для бляхеров нет правил и разметок
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06.03.2021 13:10 Відповісти
Та ти шо? Тільки "бляхери" роблять дтп в Україні.... звідки вас ідіотів стільки в країні... жах.
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06.03.2021 13:24 Відповісти
вот саме откуда стільки вас ідіотів евробляхеров шаравіков
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06.03.2021 17:55 Відповісти
Сьогодні день автотрощі.
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06.03.2021 11:45 Відповісти
На сьогодні сильні магнітні бурі передавали, на сонці там спалах...
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06.03.2021 12:38 Відповісти
Знаю. Сьогодні дивився. Там вказаний час 6-00, але буря слабка. Набери а Гуглі Lebedev.
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06.03.2021 12:49 Відповісти
Євробляхер на дорозі- що мавпа з гранатою, а якщо ще на бехі- то краще відгальмуватися і з'їхати на узбіччя.
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06.03.2021 11:46 Відповісти
Вроде обе авто украинской сборки
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06.03.2021 12:08 Відповісти
думаете Рено экспортируют в Литву?!)))
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06.03.2021 12:19 Відповісти
Лагуна на бляхах Украинской сборки?
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06.03.2021 12:19 Відповісти
Упс! Обломчик!
Уламки розлетілися усією дорогою: на Гостомельському шосе зіткнулися два легковики, двоє загиблих - Цензор.НЕТ 6032
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06.03.2021 13:54 Відповісти
Порохобандерівець ідіот- Доведено Порохобандерівцем.
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06.03.2021 13:25 Відповісти
Виходить, що все-таки не дороги винуваті в аварійності(покриття дуже гарне). А в тих, хто за рулем. Шкода хлопців, але то їх вибір.
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06.03.2021 11:47 Відповісти
то вибір(помилка) одного з них...
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06.03.2021 12:19 Відповісти
От якраз стосовно того відрізку Гостомельського шосе від повороту на Пущу Водицю і до моста через р. Ірпінь винна саме невдало спроектована дорога. Бо саме на цьому відрізку смертельні аварії відбуваються майже щомісяця. Просто якась траса смерті. Під Києвом з нею по аварійності можна порівняти хіба що Обухівську та Одеську траси. Так от там дійсно аварійність зумовлена людським фактором. А тут дорогу треба проектувати нову. Проблема в географії. Там дуже незручний для дороги рельєф місцевості і щільна забудова.
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06.03.2021 15:55 Відповісти
А може голову відрихтувати, а не дорогу нову проектувати? Якщо ви бачите небезпеку, то її мабуть повинні бачити всі і відповідно реагувати. Якщо ми всі дороги будемо виправляти в залежності від уподобань водіїв- це куди ж ми дійдемо?
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06.03.2021 16:00 Відповісти
Ви проїдьте колись по тій дорозі або запитайте тих, хто там щодня на роботу їде про їх оцінку дороги. Там об'єктивно небезпечний відрізок дороги і дуже інтенсивний рух.
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06.03.2021 16:28 Відповісти
Може ваші думки і варті того, але , повірте, вони нереальні. Проте, якщо є наснага, борітеся!
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06.03.2021 16:35 Відповісти
шывроле авео ранняя мечта до джили еще...был бы джили ск вообще б не смялся)))))
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06.03.2021 13:16 Відповісти
Сколько еще тысяч невинных людей должно погибнуть на наших трассах, чтобы Аваков с полицейскими своими наладил, наконец, контроль скорости на дорогах? ПОЛНАЯ бесконтрольность и безнаказанность. Такого даже в Южном Судане нет!
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06.03.2021 13:20 Відповісти
Нічого дивного для країни де 99% перевищує швидкійсть й постіно кудись невстигає.
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06.03.2021 13:27 Відповісти
Блдь! Гонщики на унитазах дорогу поделить не могут!
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06.03.2021 13:37 Відповісти
Интересный ход конём. Авария - встречка с обоюдным ударом левой стороной. Евробляха (гнилая\ушатанная как меня убеждали) развалила правильный авто на наших номерах
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06.03.2021 14:38 Відповісти
узкая дорога с сильнонагруженным трафиком, там на велосипеде просто страшно ехать, жлобы-шумахеры два раза в сутки едут на работу и с работы, или просто покататься в Киев.. объезжаю через Пущу, неспеша..
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06.03.2021 16:01 Відповісти
На этой дороге, со времен СССР бесконечные аварии. Ее упорно не хотят делать четырехполосной с разделительными отбойниками посредине.
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06.03.2021 22:08 Відповісти
Гнилая евробляха развалила супер авто на укр. номерах) А вот ели бы это были зигули на укр. регистрации, то у евробляхи шансов не было бы ))Хотя я растаможивал 3 года назад свое авто, но я против такой растаможки, пусть моя машина станет на половину дешевле я не против ,за то в будущем мой сын сможет купить адекватный автомобиль. И если дать людям нормальную растаможку, то человек растаможил такое авто будет следить за ним .А так зачастую нерастаможенный автомобиль просто заезжают в корню, ездят пока едет , отпадают колеса, вылетают шаровые...сам не раз видел..)
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06.03.2021 20:25 Відповісти
 
 