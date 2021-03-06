Українка Бех-Романчук виборола золото на ЧЄ із легкої атлетики, - НОК. ФОТО
Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала найкращий результат у стрибках у довжину на європейській першості в польському Торуні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національного олімпійського комітету.
"Перша медаль на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в приміщенні, який відбувається у польському Торуні, і відразу золото. В останній спробі наша стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук показує найкращий результат сезону у світі (6 м 92 см) і залишає зпозаду чинну чемпіонку світу Малайку Міхамбо" , - йдеться в повідомленні.
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