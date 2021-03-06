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Українка Бех-Романчук виборола золото на ЧЄ із легкої атлетики, - НОК. ФОТО

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала найкращий результат у стрибках у довжину на європейській першості в польському Торуні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національного олімпійського комітету.

"Перша медаль на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в приміщенні, який відбувається у польському Торуні, і відразу золото. В останній спробі наша стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук показує найкращий результат сезону у світі (6 м 92 см) і залишає зпозаду чинну чемпіонку світу Малайку Міхамбо" , - йдеться в повідомленні.

Дивіться також: Перемога зі світовим рекордом: 19-річна українська легкоатлетка Магучіх виборола золото на турнірі зі стрибків у висоту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж


Українка Бех-Романчук виборола золото на ЧЄ із легкої атлетики, - НОК 01

Автор: 

легка атлетика (75) перемога (488) Бех-Романчук Марина (8)


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Топ коментарі
+16
Молодець Маринка. Так тримати.
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06.03.2021 23:29
+12
Немка и шведка ну прям истинные арийки
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06.03.2021 23:28
+11
самое главное не русня.
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06.03.2021 23:34
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Немка и шведка ну прям истинные арийки
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06.03.2021 23:28 Відповісти
Белокурые...
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06.03.2021 23:52 Відповісти
шведка ничё так
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07.03.2021 08:46 Відповісти
У немки Mihambo мать немка, отец нигер. Перевелись немецкие мужики. Кстати Малайка Мигамбо очень неплохая прыгунья, постоянная соперница нашей Марины
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07.03.2021 11:29 Відповісти
Молодець Маринка. Так тримати.
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06.03.2021 23:29 Відповісти
Немцы и шведы калоритны.
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06.03.2021 23:30 Відповісти
самое главное не русня.
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06.03.2021 23:34 Відповісти
Они вообще не участвуют.
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07.03.2021 00:44 Відповісти
Українка Бех-Романчук виборола золото на ЧЄ із легкої атлетики, - НОК - Цензор.НЕТ 231
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07.03.2021 08:23 Відповісти
Чемпионами Европы в других видах стали Ориол Донгмо (Португалия) и Нафиссату Тиам (Бельгия). Из Камеруна и Сенегала.
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06.03.2021 23:53 Відповісти
Вихідці з ... Точніше буде. Мабуть.
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07.03.2021 12:18 Відповісти
Украина - 6,60 МСМК. 6.92 это действительно отличный результат...Поздравляем!
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06.03.2021 23:34 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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06.03.2021 23:40 Відповісти
Отлично ,победы нам сейчас нужны как воздух ...
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06.03.2021 23:50 Відповісти
Марина! Поздравляю. Я твой поклонник. Ты настояшая украинка!!
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07.03.2021 11:21 Відповісти
РЕСПЕКТ МАРИНІ !!! ТРУДІВНИЦЯ , КРАСУНЯ , ПАТРІОТКА !!! СЛАВА УКРАЇНІ !!!
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07.03.2021 11:26 Відповісти
 
 