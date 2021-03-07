Бійка зі стріляниною сталася в центрі Одеси, три людини зазнали поранень, - Нацполіція. ФОТО

На вулиці Катерининській в центрі Одесі сталася бійка між двома компаніями, яка завершилася стріляниною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Виїздом на місце події правоохоронці встановили, що між двома компаніями молодих людей сталася бійка, під час якої один з її учасників, 1989 року народження, відкрив стрілянину з травматичної зброї. Непроникаючі поранення мають три людини. Медичну допомогу їм надали на місці.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України. Зараз учасники інциденту дають пояснення в відділі поліції. Повні обставини події встановлюються.

Також читайте: Під Одесою в ДТП за участю автомобіля патрульної поліції загинула людина. ФОТО



