УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7374 відвідувача онлайн
Новини Фото
15 208 24

Бійка зі стріляниною сталася в центрі Одеси, три людини зазнали поранень, - Нацполіція. ФОТО

Бійка зі стріляниною сталася в центрі Одеси, три людини зазнали поранень, - Нацполіція. ФОТО

На вулиці Катерининській в центрі Одесі сталася бійка між двома компаніями, яка завершилася стріляниною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Виїздом на місце події правоохоронці встановили, що між двома компаніями молодих людей сталася бійка, під час якої один з її учасників, 1989 року народження, відкрив стрілянину з травматичної зброї. Непроникаючі поранення мають три людини. Медичну допомогу їм надали на місці.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України. Зараз учасники інциденту дають пояснення в відділі поліції. Повні обставини події встановлюються.

Також читайте: Під Одесою в ДТП за участю автомобіля патрульної поліції загинула людина. ФОТО

Бійка зі стріляниною сталася в центрі Одеси, три людини зазнали поранень, - Нацполіція 01
Бійка зі стріляниною сталася в центрі Одеси, три людини зазнали поранень, - Нацполіція 02

бійка (738) Одеса (5451) Нацполіція (15163) стрілянина (1778)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9
Вот меня удивляют противники разрешения на продажу короткоствола - типа поубивают украинцы друг друга и т.д. А как же в Молдове друг друга не перестреляли. Молдова страна нам ментально близкая и бухают они не меньше. Полезно еще статистику по насильственным преступлениям посмотреть в странах, где разрешено ношение короткоствола и где запрещено. Конечно будут смерти от неправильно обращения с оружием и от маньяков, но тому же маньяку никто не мешает взять топор, или мачете (или и топор и мачете, да хоть лопату, или бензопилу) и устроить бойню. Кроме того, от неправильного обращения с автотранспортом тоже много людей гибнет, так что же теперь и автомобили запретить?
показати весь коментар
07.03.2021 14:41
+6
Хватило травмата, всі живі шо ше потрібно.
показати весь коментар
07.03.2021 11:54
+5
А можливо людина і правильно застосувала травмат... Для чого він взагалі потрібен?
показати весь коментар
07.03.2021 11:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А шоб бойове три жмура було, як не більше.
показати весь коментар
07.03.2021 11:46 Відповісти
Апиридил
показати весь коментар
07.03.2021 11:46 Відповісти
Был бы один - с травматом, а так он еще не раз постреляет
показати весь коментар
07.03.2021 11:54 Відповісти
А можливо людина і правильно застосувала травмат... Для чого він взагалі потрібен?
показати весь коментар
07.03.2021 11:52 Відповісти
Хватило травмата, всі живі шо ше потрібно.
показати весь коментар
07.03.2021 11:54 Відповісти
І дозвіл теж правильно купила
показати весь коментар
07.03.2021 12:06 Відповісти
А якби ножі дістали то й половину відвідувачів би вирізали? Думаю, що якби знали, що супротивника є БОЙОВА зброя, то вели б себе набагато ввічливіше.
показати весь коментар
07.03.2021 13:23 Відповісти
Від ножа втікають , а на пісталет ідуть, всерівно не втічеш.
показати весь коментар
07.03.2021 13:37 Відповісти
в фільмах ))))))))))
показати весь коментар
08.03.2021 09:21 Відповісти
Ковбои?
показати весь коментар
07.03.2021 11:48 Відповісти
А этот "участник" с травматом - он судья, депутат, мент или журналист? И 263 статьи что-то не видно...
показати весь коментар
07.03.2021 12:05 Відповісти
Статья 24. Граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом.
Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного состояния, местожительства, по языковым или другим признакам.
показати весь коментар
07.03.2021 12:40 Відповісти
ага піди це і роскажи сабакіну, суддям та нашим депутатам-хвойдам
показати весь коментар
07.03.2021 16:49 Відповісти
Черные стреляют и ножами машут, а украинцы не готовы к свободному владению оружия?
показати весь коментар
07.03.2021 12:48 Відповісти
оружие - это личное дело каждого
в штатах почти у всех на кармане
и если уже достал кто то
то будьте уверены - его достанет еще минимум 5
из окружения
страшно?)))
всем страшно))
показати весь коментар
07.03.2021 13:27 Відповісти
Право на травмат имеют работники суда, правоохранительных органов и их близкие родственники, журналисты и внештатные журналисты, депутаты Украины, члены общественных формирований по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащие, государственные служащие, имеющие категории и ранги.
показати весь коментар
07.03.2021 13:44 Відповісти
Жизнь близких родственников полицейских и жизнь внештатных журналистов значительно важнее жизни учителей и врачей
показати весь коментар
07.03.2021 15:30 Відповісти
Вот меня удивляют противники разрешения на продажу короткоствола - типа поубивают украинцы друг друга и т.д. А как же в Молдове друг друга не перестреляли. Молдова страна нам ментально близкая и бухают они не меньше. Полезно еще статистику по насильственным преступлениям посмотреть в странах, где разрешено ношение короткоствола и где запрещено. Конечно будут смерти от неправильно обращения с оружием и от маньяков, но тому же маньяку никто не мешает взять топор, или мачете (или и топор и мачете, да хоть лопату, или бензопилу) и устроить бойню. Кроме того, от неправильного обращения с автотранспортом тоже много людей гибнет, так что же теперь и автомобили запретить?
показати весь коментар
07.03.2021 14:41 Відповісти
І як це рослідує національна поліція? Де захмарні строки тим хто затіяв стрілянину, як в Дніпрі.
показати весь коментар
07.03.2021 14:50 Відповісти
 
 