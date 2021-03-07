Делегація збройних сил Великої Британії відвідала район ООС і оцінила ефективність підготовки українських воїнів у рамках операції "ORBITAL". ФОТО

Відбувся візит делегації Збройних Сил Великої Британії в район проведення операції Об'єднаних сил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Підкреслюється, що під час візиту представники іноземної делегації ознайомились з безпековою ситуацією на Сході України, а також оцінили ефективність підготовки особового складу Збройних Сил України в рамках операції "ORBITAL".

Зокрема, іноземні представники відвідали Об’єднаний центр цивільно-військового співробітництва в місті Краматорськ.

Під час брифінгу заступник Командувача ООС генерал-майор Едуард Москальов та представники Об’єднаного центру ЦВС ознайомили делегацію Збройних Сил Великої Британії з безпековою ситуацією на Сході.

Окрім цього, в рамках візиту, делегація ознайомилась з порядком роботи на КПВВ Майорське, після чого британці провели брифінг з представниками ОБСЄ в Краматорську.

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Візит завершився зустріччю з представниками Офісу координації гуманітарних питань ООН.

У 2015 році уряд Великої Британії, за підтримки Палати лордів, ухвалив рішення про започаткування тренувальної групи британських інструкторів (операція "ORBITAL) та направлення військового персоналу в Україну для надання допомоги з розвитку оперативних та бойових спроможностей Збройних Сил України.

Починаючи з березня 2015 року, за участю британських інструкторів підготовлено понад 22 500 військовослужбовців Збройних Сил України







