Делегація збройних сил Великої Британії відвідала район ООС і оцінила ефективність підготовки українських воїнів у рамках операції "ORBITAL". ФОТО
Відбувся візит делегації Збройних Сил Великої Британії в район проведення операції Об'єднаних сил.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Підкреслюється, що під час візиту представники іноземної делегації ознайомились з безпековою ситуацією на Сході України, а також оцінили ефективність підготовки особового складу Збройних Сил України в рамках операції "ORBITAL".
Зокрема, іноземні представники відвідали Об’єднаний центр цивільно-військового співробітництва в місті Краматорськ.
Під час брифінгу заступник Командувача ООС генерал-майор Едуард Москальов та представники Об’єднаного центру ЦВС ознайомили делегацію Збройних Сил Великої Британії з безпековою ситуацією на Сході.
Окрім цього, в рамках візиту, делегація ознайомилась з порядком роботи на КПВВ Майорське, після чого британці провели брифінг з представниками ОБСЄ в Краматорську.
Візит завершився зустріччю з представниками Офісу координації гуманітарних питань ООН.
У 2015 році уряд Великої Британії, за підтримки Палати лордів, ухвалив рішення про започаткування тренувальної групи британських інструкторів (операція "ORBITAL) та направлення військового персоналу в Україну для надання допомоги з розвитку оперативних та бойових спроможностей Збройних Сил України.
Починаючи з березня 2015 року, за участю британських інструкторів підготовлено понад 22 500 військовослужбовців Збройних Сил України
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и Северо-Крымский канал тоже из Анкары тянуть будешь?!..
отсутствие грамотной внутренней политики и отсутствие 30 лет тотальной украинизации делало из Крыма и Донбасса тот самый анклав сепаратизма, коррупции, бандитства и мафиозности..
я давно уже убедился, что задача таких гнид как ты https://censor.net/ru/user/98956, как IgorL, как Надийка Сявченко, как Тягныбок, как баба Йуля - это дискредитация украинской идеи и Украины..
кстати, у тебя кацапа, память отшибло?!.. напомню, в 2008 году именно баба Йуля сделала всё, что бы Украина не получила ПДЧ в НАТО, и она публично об этом заявила в Мюнхене..
https://twitter.com/tZEinform
tZE inform
https://twitter.com/tZEinform/status/1368532840833576963 6 ч Руководство Великобритании приняло решение о сворачивании программы "ORBITAL" (подготовка военнослужащих ВС Украины) в связи с окончанием пятилетнего срока ее проведения. Вопрос о продлении программы представителями Украины не поднимался.