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Делегація збройних сил Великої Британії відвідала район ООС і оцінила ефективність підготовки українських воїнів у рамках операції "ORBITAL". ФОТО

Делегація збройних сил Великої Британії відвідала район ООС і оцінила ефективність підготовки українських воїнів у рамках операції

Відбувся візит делегації Збройних Сил Великої Британії в район проведення операції Об'єднаних сил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Підкреслюється, що під час візиту представники іноземної делегації ознайомились з безпековою ситуацією на Сході України, а також оцінили ефективність підготовки особового складу Збройних Сил України в рамках операції "ORBITAL".

Зокрема, іноземні представники відвідали Об’єднаний центр цивільно-військового співробітництва в місті Краматорськ.

Під час брифінгу заступник Командувача ООС генерал-майор Едуард Москальов та представники Об’єднаного центру ЦВС ознайомили делегацію Збройних Сил Великої Британії з безпековою ситуацією на Сході.

Окрім цього, в рамках візиту, делегація ознайомилась з порядком роботи на КПВВ Майорське, після чого британці провели брифінг з представниками ОБСЄ в Краматорську.

Також читайте: Ворог за добу 10 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Візит завершився зустріччю з представниками Офісу координації гуманітарних питань ООН.

У 2015 році уряд Великої Британії, за підтримки Палати лордів, ухвалив  рішення про започаткування тренувальної групи британських інструкторів (операція "ORBITAL) та направлення військового персоналу в Україну для надання допомоги з розвитку оперативних та бойових спроможностей Збройних Сил України.

Починаючи з березня 2015 року, за участю британських інструкторів підготовлено понад 22 500 військовослужбовців Збройних Сил України

Делегація збройних сил Великої Британії відвідала район ООС і оцінила ефективність підготовки українських воїнів у рамках операції ORBITAL 01
Делегація збройних сил Великої Британії відвідала район ООС і оцінила ефективність підготовки українських воїнів у рамках операції ORBITAL 02
Делегація збройних сил Великої Британії відвідала район ООС і оцінила ефективність підготовки українських воїнів у рамках операції ORBITAL 03
Делегація збройних сил Великої Британії відвідала район ООС і оцінила ефективність підготовки українських воїнів у рамках операції ORBITAL 04

Велика Британія (5575) Донбас (22355) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+22
Это хорошая новость . Очень хорошая . Слава Украине !
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07.03.2021 13:08
+17
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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07.03.2021 13:11
+5
Басурин говорил что на Данбасса воюют американские наемники типа Бандеровцы 30-40-50 годов...Крысы Мавзолейные, Бандеровцы вас мочили,до сих пор помните... Это есть харашё
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07.03.2021 13:29
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Это хорошая новость . Очень хорошая . Слава Украине !
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07.03.2021 13:08 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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07.03.2021 13:11 Відповісти
Руководство Великобритании приняло решение о сворачивании программы "ORBITAL" (подготовка военнослужащих ВС Украины) в связи с окончанием пятилетнего срока ее проведения. Вопрос о продлении программы представителями Украины не поднимался.(с)
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07.03.2021 14:30 Відповісти
Перевірили як вони показують дулі тій стороні?
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07.03.2021 13:09 Відповісти
Зря ты так .
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07.03.2021 13:11 Відповісти
Якщо командуючий військами судиться з начальником Генштабу, то що можна чекати від такого командування?
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07.03.2021 13:24 Відповісти
"Пьяные западные кураторы приехали заставлять обдолбаных украинских карателей убивать "народдамбаза" с особой жестокостью".(из очередной "сводки" эдички басурина по мотивам пары дорожек кокаина)
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07.03.2021 13:15 Відповісти
Турки больше помогают Украине чем Бриты , в Турции начали собирать для Украины 48 Байрактаров
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07.03.2021 13:16 Відповісти
От турки в разі чого і можуть Крим прихопити, пам'ять про Османську імперію не дає їм спокою
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07.03.2021 13:39 Відповісти
Як на мене, то нехай би Крим був краще турецький, ніж російський. Навіть за України Крим був не український, а бандитський, мафіозний. І дотаційний з українського бюджету. Може колись з Криму таки Україні буде якась користь?
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07.03.2021 13:57 Відповісти
ага.. а Днепр тоже турецкий?..
и Северо-Крымский канал тоже из Анкары тянуть будешь?!..
отсутствие грамотной внутренней политики и отсутствие 30 лет тотальной украинизации делало из Крыма и Донбасса тот самый анклав сепаратизма, коррупции, бандитства и мафиозности..
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07.03.2021 14:34 Відповісти
Кацапе! Крим здали противсіхи у 2010му! Була б Юля стала презом у 2010му, то сьогодні Україна була б регіональним лідером, у 2017му витурили б росіян з Криму, отримали б запрошення від НАТО і ЄС і назавжди позбавились би залежності від Раші. Ну і рівень життя українців був би не нижчий, ніж у Польщі. Велика "подяка" противсіхам-юлєфобам за ту дупу, де ми зараз знаходимось
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07.03.2021 16:16 Відповісти
стала бы баба Йуля Презиком, то уже в 2011 году Украина стала Малоросским округом РФ, а ты, манкурт https://censor.net/ru/user/98956т, сидел бы парламенте Малоросии и кукарекал о "вечной дружбе братских нарИдов"..
я давно уже убедился, что задача таких гнид как ты https://censor.net/ru/user/98956, как IgorL, как Надийка Сявченко, как Тягныбок, как баба Йуля - это дискредитация украинской идеи и Украины..
кстати, у тебя кацапа, память отшибло?!.. напомню, в 2008 году именно баба Йуля сделала всё, что бы Украина не получила ПДЧ в НАТО, и она публично об этом заявила в Мюнхене..
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07.03.2021 17:15 Відповісти
Вибач, кацапюра смердяча. Я твоєї собачої не розумію. Do you speak English?
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07.03.2021 19:08 Відповісти
Ваня!.. тебе лабутены на мозжечок давят!..
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07.03.2021 19:10 Відповісти
и не только Крым. Херсонская и Одесская область тоже были вассальными территориями османов.
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07.03.2021 14:13 Відповісти
Эдуард "Москалев" - это жесть! С такими фамилиями по дефолту должен быть запрет служить в ВСУ!
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07.03.2021 13:23 Відповісти
Имелся ввиду моск, то есть мозги.
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07.03.2021 13:48 Відповісти
протестую. фамилия свидетельствует об украинизации носителя/родоночальника до 1900 года. так что и с фамилией Москалёв можно гасить кацапов будь здоров.
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07.03.2021 17:41 Відповісти
А вот эти твари которые пишут в украинских свидетельствах о рождении Кірілл, Данііл, Анна и Матвєй, вот этих нужно отлавливать и проверять на поддержку сепаратизма
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07.03.2021 17:44 Відповісти
Басурин говорил что на Данбасса воюют американские наемники типа Бандеровцы 30-40-50 годов...Крысы Мавзолейные, Бандеровцы вас мочили,до сих пор помните... Это есть харашё
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07.03.2021 13:29 Відповісти
Надеюсь их накормили овсянкой и говяжим стейком?
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07.03.2021 13:47 Відповісти
Якщо вже казати про стереотипи, то для братів це fish and chips. Steaks більше притаманні навіть не американцям, а texians або aussies.
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07.03.2021 14:09 Відповісти
*бритів
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07.03.2021 14:10 Відповісти
Боршча надо типочкам дать. Со сменатой, сальца можно порезать, пусть лопают.
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07.03.2021 14:17 Відповісти
Обсеруться,хай краще споживають те до чого звикли,вони тут потрібні здоровими
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07.03.2021 16:38 Відповісти
нет, чтобы в НАТО взять...
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07.03.2021 14:14 Відповісти
А напоследок, руководство Великобритании приняло решение о сворачивании программы "ORBITAL" (подготовка военнослужащих ВС Украины) в связи с окончанием пятилетнего срока ее проведения. Вопрос о продлении программы представителями Украины не поднимался. Enough is enough)
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07.03.2021 14:17 Відповісти
Подготовка это хорошо,но только толку от нее малоот, если земразь приказала "главное нистрилять".
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07.03.2021 14:18 Відповісти
одне цікаво, вже передали інформацію до рейховського генштабу, чи інформація на стадії вивчення в ОП у апаршина. Бо інакше буде незачет для агентури з послідуючими негативними висновками.
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07.03.2021 15:06 Відповісти
in the middle of nowhere
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07.03.2021 17:35 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform
https://twitter.com/tZEinform/status/1368532840833576963 6 ч Руководство Великобритании приняло решение о сворачивании программы "ORBITAL" (подготовка военнослужащих ВС Украины) в связи с окончанием пятилетнего срока ее проведения. Вопрос о продлении программы представителями Украины не поднимался.
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07.03.2021 20:38 Відповісти
 
 