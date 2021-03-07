ВАЗ-2106 зіткнувся із локомотивом на залізничному переїзді під Вінницею, водія доставили в реанімацію. ФОТО

На одному із залізничних переїздів на перегоні Вінниця-Вороновиця близько 6:30 ранку 7 березня автомобіль ВАЗ-2106 виїхав на рейки, де в цей момент рухався локомотив, в результаті чого сталося зіткнення.

Про це повідомляє місцеве видання "Вінниця.info", інформує Цензор.НЕТ.

"Пасажирський потяг зіштовхнувся з автомобілем на перегоні Вінниця-Вороновиця. Внаслідок чого близько 200 метрів потяг протягнув автомобіль. На цей час рух потягів у цьому напрямку відновлений", - зауважують очевидці у соціальних мережах.

Також стало відомо про те, що водій легковика доправлений до реанімації.







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"Після прибуття бійці ДПРЧ-5 м. Вінниці встановили, що відбулося зіткнення дизельпотягу та лекгового автомобіля ВАЗ-2106. Внаслідок ДТП постраждав водій автівки. Рятувальники передали травмованого чоловіка бригаді екстреної медичної допомоги. До проведення аварійно-рятувальних робіт від ДСНС залучалося п'ять осіб із особового складу та один спецавтомобіль", - повідомляють у ГУ ДСНС України у Вінницькій області.

Як повідомляє низка ЗМІ, попередньою причиною зіткнення вважається рух водія автомобіля ВАЗ-2106 на заборонний сигнал світлофора.