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ВАЗ-2106 зіткнувся із локомотивом на залізничному переїзді під Вінницею, водія доставили в реанімацію. ФОТО

На одному із залізничних переїздів на перегоні Вінниця-Вороновиця близько 6:30 ранку 7 березня автомобіль ВАЗ-2106 виїхав на рейки, де в цей момент рухався локомотив, в результаті чого сталося зіткнення.

Про це повідомляє місцеве видання "Вінниця.info", інформує Цензор.НЕТ.

"Пасажирський потяг зіштовхнувся з автомобілем на перегоні Вінниця-Вороновиця. Внаслідок чого близько 200 метрів потяг протягнув автомобіль. На цей час рух потягів у цьому напрямку відновлений", - зауважують очевидці у соціальних мережах.

Також стало відомо про те, що водій легковика доправлений до реанімації.

ВАЗ-2106 зіткнувся із локомотивом на залізничному переїзді під Вінницею, водія доставили в реанімацію 01
ВАЗ-2106 зіткнувся із локомотивом на залізничному переїзді під Вінницею, водія доставили в реанімацію 02
ВАЗ-2106 зіткнувся із локомотивом на залізничному переїзді під Вінницею, водія доставили в реанімацію 03

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"Після прибуття бійці ДПРЧ-5 м. Вінниці встановили, що відбулося зіткнення дизельпотягу та лекгового автомобіля ВАЗ-2106. Внаслідок ДТП постраждав водій автівки. Рятувальники передали травмованого чоловіка бригаді екстреної медичної допомоги. До проведення аварійно-рятувальних робіт від ДСНС залучалося п'ять осіб із особового складу та один спецавтомобіль", - повідомляють у ГУ ДСНС України у Вінницькій області.

Як повідомляє низка ЗМІ, попередньою причиною зіткнення вважається рух водія автомобіля ВАЗ-2106 на заборонний сигнал світлофора.

Вінниця (621) ДТП (4467) потяг (1969)


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Топ коментарі
+5
Интересно, на что рассчитывал водятел кацапского гроба на колёсах, вступая в противоборство с локомотивом?..
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07.03.2021 14:44
+3
Міцний жигуль.
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07.03.2021 14:22
+2
200 метров боком?и всего лишь в реанимацию? повезло чуваку,если выкарабкается
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07.03.2021 14:20
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С новости все поняхно, даже то что ты не в курсе, что на ческом локомотиве с електропередачей находится машинист,пом. машиниста, а в автомобиле ВАЗ-2106 с механичейкой передачей водитель, шофер.
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07.03.2021 14:28 Відповісти
если би состав шел то водитель би точно не вижил а так только локомотив
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07.03.2021 14:33 Відповісти
200 метров боком?и всего лишь в реанимацию? повезло чуваку,если выкарабкается
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07.03.2021 14:20 Відповісти
маневровый тепловоз...скорость малая груз большой...просто медленно тянул...В реанимации с обезвоживанием от поноса...побито только место пассажира
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07.03.2021 15:27 Відповісти
Не вдалось скинути цей паравоз з колії щоб не заважав.
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07.03.2021 14:20 Відповісти
Міцний жигуль.
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07.03.2021 14:22 Відповісти
нє бітий нє крашений єзділа дєвушка
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07.03.2021 14:32 Відповісти
рикошет от борта читерный
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07.03.2021 14:38 Відповісти
Машина как будто из салона.
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07.03.2021 14:29 Відповісти
на нем только ромбом танковать не иначе
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07.03.2021 14:39 Відповісти
Паравози ? А еще - дидиваевали
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07.03.2021 14:40 Відповісти
Одне радує в цій новині, ще одне кацапське уьопіще піде на злам. Скільки ще їх курва їздить по укр. дорогах ??
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07.03.2021 14:43 Відповісти
Зовсім дебіл, радіти людському горю? Кацапам від того не холодно, ні жарко...
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07.03.2021 15:00 Відповісти
людському горю ??Зовсім дебіл ?Вiдправити на злам совковського корча це людське горе ?
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07.03.2021 15:03 Відповісти
такой корч это, увы, роскошь для среднего украинца , так что для радости повода нет ...
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07.03.2021 15:16 Відповісти
Воно з тих, що радіють чужому горю, а не власному добру. Не варто звертати увагу на покидька...
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07.03.2021 15:21 Відповісти
Кажете розкiш? Ну не знаю, рік тому був у Львові, припаркуватися на вулиці не міг там де я жив, і як то не бачив серед припаркованих машин такі корчі )
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07.03.2021 15:37 Відповісти
Львов это Львов, Польша помогает, а вот центр Украины - другое дело, радянские
москали и жиги, увы
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07.03.2021 16:07 Відповісти
30-летний корч за 300-500 бакинских с полным баком = роскошь для среднего украинца..???
куда цэ ты нас средних опустил....???? - и рассказуй, хто там тепер у нас нижние и верхние.., и шо и как им доступно..((((
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07.03.2021 17:33 Відповісти
Вы постойте на заправке, многие ли могут себе позволить "полный бак" ...
или сколько авто на 1000 населения, про каких "средних" вы говорите ?
как правило , если в украинской семье 2 ребёнка, то это уже нищета,
да и один это проблема, кроме того, такой корч в Украине
вы в какой стране живёте ?
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08.03.2021 08:34 Відповісти
такой корч в Украине для лоха украинца 2-3 к$
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08.03.2021 08:42 Відповісти
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08.03.2021 08:35 Відповісти
Интересно, на что рассчитывал водятел кацапского гроба на колёсах, вступая в противоборство с локомотивом?..
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07.03.2021 14:44 Відповісти
Питання знаходиться в іншій площині. Чому шлагбаум не перегородив шлях цьому водію? Див. мій комент нижче.
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07.03.2021 15:38 Відповісти
С одной стороны, шлагбаум дело полезное. Но, с другой, здравый смысл тоже никто не отменял. Везде шлагбаумы не понатыкаешь - сколько оленей на тротуарах людей давят, сколько на перекрестки вылетают на красный... и т.д. и т.п. Везде ставить шлагбаумы?
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07.03.2021 16:38 Відповісти
Хай Залізниця зробить свою справу - поставе автоматичні шлагбауми на переїздах. Я не вимагаю від неї ставити шлагбауми всюди, але на переїздах треба "понатикати".
Взагалі шлагбауми - це невелика частина величезного технічного господарства імперії Залізниці. Аварії від "оленів" на тротурах - то не справа для Залізниці і не має відношення до теми обговорення.
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07.03.2021 17:00 Відповісти
Могу сказать, что еще много пешеходных переходов, не оборудованных не то, что шлагбаумами, но, даже, светофорами. Однако, зачастую, водители проявляют сообразительность и останавливаются, пропуская переходов, обладающих довольно не большими габаритами. А тут, в похожей ситуации, водятел прощёлкал локомотив, размером с небольшой дом...
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07.03.2021 17:19 Відповісти
Понятное дело - прощёлкал локомотив. Можно водителя называть самыми последними словами, но в массе это не возымеет действия. Потому, что даже очень умный или умелый человек иногда ошибается. Для этого придуманы две кнопки включения (одна для каждой руки), чтобы человек не смог протянуть руку под пресс.
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07.03.2021 17:41 Відповісти
ну й нахххх...???- хай естессный отбор извлекает сср-корчи и дебилов-прокладок в них из трафика ..= меньше жертв и потерпилых от них будет)))
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07.03.2021 17:36 Відповісти
Итальянской пародии....
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07.03.2021 19:36 Відповісти
кацапы вторичны во всём. Даже генетически они вторичны, относительно татар и угро-финнов.
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07.03.2021 19:46 Відповісти
На все життя буде фаном дитячих залізниць. З нем народження водій!
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07.03.2021 14:46 Відповісти
ничего, ваз починят и будет дальше ездить,
спасибо *********-депутатам за нищету по багатому, мрази,
жируют ...
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07.03.2021 14:48 Відповісти
Таке совдепівське відро з гайками коштує від 15 до 30 тисяч гривень.Судячи по фото ремонт обійдеться дорожче.А депутатів обирає мудрий народ.Хочеш подякувати депутатам - дякуй заодно і народу.
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07.03.2021 15:08 Відповісти
увы ...
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07.03.2021 15:17 Відповісти
цэ видро болтив пиде в оборот на зап.частыны..., з бидности))) видновыты його - зробыты новый з контрактных закупивель..
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07.03.2021 17:39 Відповісти
Спешил в реанимацию 🤦🙄🤔
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07.03.2021 15:06 Відповісти
Дуже дивно, що взагалі трапляються випадки виїзду на колію, коли поїзд (локомотив) близько до переїзду. Давно відомий широко і давно використовується у залізничній справі датчик занятості коліі. (Називається датчик зайнятості блок-дільниці). По сигналу цього датчика для автомобілів закривається шлагбаум. Цей датчик зовсім не дорогий, шлагбаум автоматичний дорожче, але також не настільки дорогий. Автоматичні шлагбауми давно є у продажу. Питання: чому на переїздах до сих пір не встановили такі шлагбауми. При тому, що це питання життя або смерті при тому, що автоматичні шлагбауми можуть і купують власники автостоянок, де не стоїть питання життя або смерті, а Укрзлізниця не купує іх і не встановлює.
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07.03.2021 15:33 Відповісти
ПРИКИНЬ, НО СТАВИТЬ ШЛАГБАУМЫ НА ВТОРОСТЕПЕННЫХ ЖД КОЛЕЯХ НЕПРИНЯТО ДАЖЕ В ЕВРОПЕ.
ДЛЯ ЭТОГО ДОСТАТОЧНО СВЕТОВОЙ И ЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ. И ПДД, КОТОРЫЕ ОБЯЗАН СООБЛЮДАТЬ КАЖДЫЙ ВОДИТЕЛЬ, НО НИКАК НЕ МАШИНИСТ ЛОКОМОТИВА.
А ЕСЛИ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НЕКОТОРЫМ ВОДЯТЛАМ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ПРОКЛАДКАМИ МЕЖДУ РУЛЁМ И СИДЕНИЕМ НИ О ЧЁМ, ТО НЕПОМОГУТ И НИКАКИЕ ШЛАГБАУМЫ. КОТОРЫЕ ДАННЫЕ БЕЗМОЗГЛЫЕ ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ СУЩЕСТВА ВСЕГДА С ЛИХОСТЬЮ ОБЪЕДУТ. А ТО И ПРОТАРАНЯТ.
😆😅🤣😂😝🤪😜😄😛
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07.03.2021 21:05 Відповісти
Конечно, капслок (большие буквы) - это аргумент . Есть ещё жирный капслок. Ну, Вы правы, что водители тупые. Никто не спорит. Речь о не том, как наказать тупого водителя, а том, как его спасти. Гуманизм называется. Не хочется думать из Вашего комента, что Вам их не жалко. Люди всё таки. Это да, Вы правы, в Европе не везде на переездах стоят автоматические шлагбаумы. Но мне мне не понятно, почему не стоят. Знаете, Европа тратит огромные деньги на какую-то выдуманную безопасность, в то время, когда есть невыдуманная опасность.
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07.03.2021 23:47 Відповісти
ЖАЛЕТЬ КОГО ??????? ТОГО КТО САМ СЕБЯ НЕЖАЛЕЕТ?????
ГУМАНИЗМ ПРОЯВЛЯТЬ К КОМУ ????? К ТОМУ КТО САМ К СЕБЕ НЕГУМАНЕН ????
А СООТВЕТСТВЕННО РАЗ НЕЖАЛЕЕТ СЕБЯ, ТО НЕЖАЛЕЕТ И НИКОГО. РАЗ НЕГУМАНЕН К СЕБЕ, ТО НЕГУМАНЕН И НИ К КОМУ.
УЧИТЕ И ВЫПОЛНЯЙТЕ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. ДЛЯ ТОГО ОНИ И ПРИДУМАНЫ. ДЛЯ ТОГО ОНИ И НАПИСАНЫ, И ЧАСТО КРОВЬЮ. ЭТО И ЕСТЬ ВЫСШАЯ СТЕПЕНЬ ГУМАНИЗМА.
😆😅🤣😂😝😉🤪😜😛
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09.03.2021 17:16 Відповісти
А что у него за надпись на двери? Это случайно не ГончеГ какой-то?
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07.03.2021 15:46 Відповісти
скорее всего так и есть.местный дристер какой то.уверен там ещё и музыка дороже самого ТАЗа.
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07.03.2021 18:16 Відповісти
решал проблему утилизации того гов... на совдеповского? и сам постраждал....
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07.03.2021 16:04 Відповісти
я думал звиздец поезду....!!!
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07.03.2021 17:50 Відповісти
там паровоз с частотой раз в неделю максимум едет.... вот угораздило водилу ...
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07.03.2021 18:40 Відповісти
какие уе бни ездят на жигулях
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07.03.2021 19:23 Відповісти
Если честно водятлу повезло..нарвался на маневровый дизель на второстепенной жд...а те быстро не летают....просто груза много.....он его даже не порвал и недодавил....
На магистрали от него бы только рваные куски мелалла остались
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07.03.2021 19:41 Відповісти
 
 