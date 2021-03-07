ВАЗ-2106 зіткнувся із локомотивом на залізничному переїзді під Вінницею, водія доставили в реанімацію. ФОТО
На одному із залізничних переїздів на перегоні Вінниця-Вороновиця близько 6:30 ранку 7 березня автомобіль ВАЗ-2106 виїхав на рейки, де в цей момент рухався локомотив, в результаті чого сталося зіткнення.
Про це повідомляє місцеве видання "Вінниця.info", інформує Цензор.НЕТ.
"Пасажирський потяг зіштовхнувся з автомобілем на перегоні Вінниця-Вороновиця. Внаслідок чого близько 200 метрів потяг протягнув автомобіль. На цей час рух потягів у цьому напрямку відновлений", - зауважують очевидці у соціальних мережах.
Також стало відомо про те, що водій легковика доправлений до реанімації.
"Після прибуття бійці ДПРЧ-5 м. Вінниці встановили, що відбулося зіткнення дизельпотягу та лекгового автомобіля ВАЗ-2106. Внаслідок ДТП постраждав водій автівки. Рятувальники передали травмованого чоловіка бригаді екстреної медичної допомоги. До проведення аварійно-рятувальних робіт від ДСНС залучалося п'ять осіб із особового складу та один спецавтомобіль", - повідомляють у ГУ ДСНС України у Вінницькій області.
Як повідомляє низка ЗМІ, попередньою причиною зіткнення вважається рух водія автомобіля ВАЗ-2106 на заборонний сигнал світлофора.
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москали и жиги, увы
куда цэ ты нас средних опустил....???? - и рассказуй, хто там тепер у нас нижние и верхние.., и шо и как им доступно..((((
или сколько авто на 1000 населения, про каких "средних" вы говорите ?
как правило , если в украинской семье 2 ребёнка, то это уже нищета,
да и один это проблема, кроме того, такой корч в Украине
вы в какой стране живёте ?
лохаукраинца 2-3 к$
Взагалі шлагбауми - це невелика частина величезного технічного господарства імперії Залізниці. Аварії від "оленів" на тротурах - то не справа для Залізниці і не має відношення до теми обговорення.
спасибо *********-депутатам за нищету по багатому, мрази,
жируют ...
ДЛЯ ЭТОГО ДОСТАТОЧНО СВЕТОВОЙ И ЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ. И ПДД, КОТОРЫЕ ОБЯЗАН СООБЛЮДАТЬ КАЖДЫЙ ВОДИТЕЛЬ, НО НИКАК НЕ МАШИНИСТ ЛОКОМОТИВА.
А ЕСЛИ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НЕКОТОРЫМ ВОДЯТЛАМ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ПРОКЛАДКАМИ МЕЖДУ РУЛЁМ И СИДЕНИЕМ НИ О ЧЁМ, ТО НЕПОМОГУТ И НИКАКИЕ ШЛАГБАУМЫ. КОТОРЫЕ ДАННЫЕ БЕЗМОЗГЛЫЕ ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ СУЩЕСТВА ВСЕГДА С ЛИХОСТЬЮ ОБЪЕДУТ. А ТО И ПРОТАРАНЯТ.
😆😅🤣😂😝🤪😜😄😛
ГУМАНИЗМ ПРОЯВЛЯТЬ К КОМУ ????? К ТОМУ КТО САМ К СЕБЕ НЕГУМАНЕН ????
А СООТВЕТСТВЕННО РАЗ НЕЖАЛЕЕТ СЕБЯ, ТО НЕЖАЛЕЕТ И НИКОГО. РАЗ НЕГУМАНЕН К СЕБЕ, ТО НЕГУМАНЕН И НИ К КОМУ.
УЧИТЕ И ВЫПОЛНЯЙТЕ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. ДЛЯ ТОГО ОНИ И ПРИДУМАНЫ. ДЛЯ ТОГО ОНИ И НАПИСАНЫ, И ЧАСТО КРОВЬЮ. ЭТО И ЕСТЬ ВЫСШАЯ СТЕПЕНЬ ГУМАНИЗМА.
😆😅🤣😂😝😉🤪😜😛
На магистрали от него бы только рваные куски мелалла остались