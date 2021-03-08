УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9993 відвідувача онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України
13 332 59

Фоторепортаж до 8 березня: Жінки прийшли в армію не для того, щоб бути "прикрасою колективу" чи "опорою" для колег-чоловіків, а щоб захищати свою країну. ФОТО

8 березня - це Міжнародний день ​​боротьби жінок за свої права.

Про це йдеться в заяві 93-ї ОМБр Холодний Яр, передає Цензор.НЕТ.

"Напередодні 8 березня дискусії навколо жінок в армії спалахують з новою силою. Під дописами із фотографіями жінок у формі можна прочитати найрізноманітніші коментарі, від "Україночки - найгарніші жінки на планеті" до зауважень про "баласт" чи закликів відмовитися від святкування "совкового пережитку".

Та ми, як і в минулі роки, наполягаємо, що 8 березня є Міжнародним днем боротьби жінок за свої права. Спрямовуємо увагу на роль жінки в армії, просуваємо ідею справжньої, а не показної ґендерної рівності у війську, а також відзначаємо досягнення жінок в обороноздатності нашої країни.

Читайте: У Нацгвардії служать і працюють понад 5,5 тис. жінок, - Балан

Звичайно, сьогодні підрозділи вітали жінок бригади. І ми отримали світлини жінок-військових із квітами і ласощами. Утім, для цього допису ми вирішили пробігтися по фотоархівах і пригадати, за яких обставин ми робили або просто зберігали у папку світлини жінок, що служать у холодноярській бригади.

Ось Карина долає смугу перешкод. Навколо все димить та палає, а з колонок звучать сирени та постріли. Вона – у складі бригадної команди з кросфіту. Того дня команда 93 бригади Холодний Яр здобуває перше місце з кросфіту. І ця першість приносить нашому з’єднанню перемогу у спартакіаді серед усіх військових частин ОК "Схід". А ось ми фотографуємо Карину у Новотошківському на Луганщині – готуємо публікацію про те, як вона виграла конкурс на кращого медика ОТУ "Північ".

А це Марія. Вона стала кращим кухарем Сухопутних військ. Після ротації у Кримському вона поїхала перевчатися на бойовий фах. Переконані, їй все вдасться!

А це – Яна, аеророзвідниця. Взагалі-то на війні вона ще з добробату, з 15-го року. Тоді вона цілу ротацію воювала на позиції "Мурашник". А нині ж є членом екіпажу БпЛА, що зробив найбільше бойових вилетів у бригаді.

Ось Марина на навчаннях з ПТРК показує, як заряджати ракети на протитанковому комплексі "Конкурс". А поруч ще одна Яна – фотографується із протитанковим ракетним комплексом "Амулет". На той момент вона була командиром бойової машини.

А це Лєра, проводить нас із журналістами до позицій у Кримському, де вона надавала першу допомогу пораненому ворожим снайпером побратиму.

Он Ярослава здобуває першість для своєї команди у воєнізованому кросі.

Аня чергує на позиціях у Кримському. Юля навчається на піхотних курсах ORBITAL. Саша показує новітні протитанкові засоби. Віта, доброволиця з 2014 року, отримає нагороду до Дня медика у Кримському. Аня, кухар, виявилася однією з найвлучніших серед учасників воєнізованого кросу й заткнула за пояс багатьох хлопців. А ось і Віталіна на навчальних стрільбах "Градів", вирішила допомогти нам зі зйомками.

А це Клава, Клавдія Ситник. Старший бойовий медик. Загинула від ворожого обстрілу на позиціях біля Новотошківського, коли несла ліки хворому і не встигла забігти у бліндаж. І пам'ять про неї буде завжди в наших серцях. Вона віддала своє життя, захищаючи свободу, незалежність і територіальну цілісність нашої країни.

Ось такі наші жінки. Завзяті, сильні, талановиті, віддані свої справі та розумні.

Вони прийшли у військо не для того, аби бути "окрасою колективу" чи "опорою" для колег-чоловіків, а щоби захищати свою країну. Тож, підтримуйте жінок, заохочуйте їх проявляти ініціативу та брати лідерські обов’язки. Тому, що найціннішим подарунком до 8 березня для них є повага", - йдеться в заяві.

Читайте: Кухня, дім, діти, - що українці вважають "жіночими" обов'язками, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Фоторепортаж до 8 березня: Жінки прийшли в армію не для того, щоб бути прикрасою колективу чи опорою для колег-чоловіків, а щоб захищати свою країну 01
Фоторепортаж до 8 березня: Жінки прийшли в армію не для того, щоб бути прикрасою колективу чи опорою для колег-чоловіків, а щоб захищати свою країну 02
Фоторепортаж до 8 березня: Жінки прийшли в армію не для того, щоб бути прикрасою колективу чи опорою для колег-чоловіків, а щоб захищати свою країну 03
Фоторепортаж до 8 березня: Жінки прийшли в армію не для того, щоб бути прикрасою колективу чи опорою для колег-чоловіків, а щоб захищати свою країну 04
Фоторепортаж до 8 березня: Жінки прийшли в армію не для того, щоб бути прикрасою колективу чи опорою для колег-чоловіків, а щоб захищати свою країну 05
Фоторепортаж до 8 березня: Жінки прийшли в армію не для того, щоб бути прикрасою колективу чи опорою для колег-чоловіків, а щоб захищати свою країну 06
Фоторепортаж до 8 березня: Жінки прийшли в армію не для того, щоб бути прикрасою колективу чи опорою для колег-чоловіків, а щоб захищати свою країну 07
Фоторепортаж до 8 березня: Жінки прийшли в армію не для того, щоб бути прикрасою колективу чи опорою для колег-чоловіків, а щоб захищати свою країну 08
Фоторепортаж до 8 березня: Жінки прийшли в армію не для того, щоб бути прикрасою колективу чи опорою для колег-чоловіків, а щоб захищати свою країну 09
Фоторепортаж до 8 березня: Жінки прийшли в армію не для того, щоб бути прикрасою колективу чи опорою для колег-чоловіків, а щоб захищати свою країну 10
Фоторепортаж до 8 березня: Жінки прийшли в армію не для того, щоб бути прикрасою колективу чи опорою для колег-чоловіків, а щоб захищати свою країну 11
Фоторепортаж до 8 березня: Жінки прийшли в армію не для того, щоб бути прикрасою колективу чи опорою для колег-чоловіків, а щоб захищати свою країну 12
Фоторепортаж до 8 березня: Жінки прийшли в армію не для того, щоб бути прикрасою колективу чи опорою для колег-чоловіків, а щоб захищати свою країну 13
Фоторепортаж до 8 березня: Жінки прийшли в армію не для того, щоб бути прикрасою колективу чи опорою для колег-чоловіків, а щоб захищати свою країну 14
Фоторепортаж до 8 березня: Жінки прийшли в армію не для того, щоб бути прикрасою колективу чи опорою для колег-чоловіків, а щоб захищати свою країну 15
Фоторепортаж до 8 березня: Жінки прийшли в армію не для того, щоб бути прикрасою колективу чи опорою для колег-чоловіків, а щоб захищати свою країну 16
Фоторепортаж до 8 березня: Жінки прийшли в армію не для того, щоб бути прикрасою колективу чи опорою для колег-чоловіків, а щоб захищати свою країну 17
Фоторепортаж до 8 березня: Жінки прийшли в армію не для того, щоб бути прикрасою колективу чи опорою для колег-чоловіків, а щоб захищати свою країну 18

Автор: 

армія (3771) жінки (625) гендерні проблеми (109) 8 Березня (96) 93 окрема механізована бригада (294) ЗСУ (7542)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+42
Фоторепортаж к 8 Марта: Женщины пришли в армию не для того, чтобы быть "украшением коллектива" или "опорой" для коллег-мужчин, а чтобы защищать свою страну - Цензор.НЕТ 3849
показати весь коментар
08.03.2021 12:39
+37
Фоторепортаж к 8 Марта: Женщины пришли в армию не для того, чтобы быть "украшением коллектива" или "опорой" для коллег-мужчин, а чтобы защищать свою страну - Цензор.НЕТ 1080
показати весь коментар
08.03.2021 12:39
+30
Яна Зинкевич вытащила с поля боя около 200 раненых украинских солдат офицеров...,дите 25 лет осталась инвалидом,передвигается в инвалидной коляске...Низкий ПОКЛОН ТЕБЕ ЯНОЧКА!!!Здоров*ячка та Наснаги !!Усе буде Україна!!!ГХай Господь Береже ТЕБЕ
показати весь коментар
08.03.2021 12:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Фоторепортаж к 8 марта: Женщины пришли в армию не для того, чтобы быть "украшением коллектива" или "опорой" для коллег-мужчин, а чтобы защищать свою страну - Цензор.НЕТ 5821
показати весь коментар
08.03.2021 12:27 Відповісти
Розу Люксенбург возьмешь?
показати весь коментар
08.03.2021 13:19 Відповісти
частями..
показати весь коментар
08.03.2021 13:25 Відповісти
"Международный женский день - национальный праздник и выходной в Анголе, Гвинее-Бисау, Замбии, Камбодже, Кении, КНДР, Мадагаскаре, Монголии, Уганде и Эритрее" - чому влада мовчить, у скільки обійдеться бюджету України це щастя бути у цій компанії?
показати весь коментар
08.03.2021 12:30 Відповісти
Жінки працюють, чоловіки святкують. Клара Цеткін vs Роза Люксембург

https://youtu.be/ktPqslqoXGQ
показати весь коментар
08.03.2021 12:31 Відповісти
показати весь коментар
08.03.2021 16:45 Відповісти
Яна Зинкевич вытащила с поля боя около 200 раненых украинских солдат офицеров...,дите 25 лет осталась инвалидом,передвигается в инвалидной коляске...Низкий ПОКЛОН ТЕБЕ ЯНОЧКА!!!Здоров*ячка та Наснаги !!Усе буде Україна!!!ГХай Господь Береже ТЕБЕ
показати весь коментар
08.03.2021 12:37 Відповісти
Фоторепортаж к 8 Марта: Женщины пришли в армию не для того, чтобы быть "украшением коллектива" или "опорой" для коллег-мужчин, а чтобы защищать свою страну - Цензор.НЕТ 3849
показати весь коментар
08.03.2021 12:39 Відповісти
Слава Україні!!!
показати весь коментар
08.03.2021 12:39 Відповісти
Фоторепортаж к 8 Марта: Женщины пришли в армию не для того, чтобы быть "украшением коллектива" или "опорой" для коллег-мужчин, а чтобы защищать свою страну - Цензор.НЕТ 1080
показати весь коментар
08.03.2021 12:39 Відповісти
Ми кохаємо наших жіночок незалежно від дня,але не хочу навіть уявляти їх загибель від підриву на фугасі.....це вже наша,чоловіча доля....
показати весь коментар
08.03.2021 13:11 Відповісти
Так, в армії бережуть жінок, тому їх гине менше. Поважаю кожну жінку, яка пішла на фронт. Це справжні патріотки.
показати весь коментар
08.03.2021 14:37 Відповісти
👍👍👍
показати весь коментар
08.03.2021 12:39 Відповісти
Шкода, що це прив'язано до К. Цеткін, але жінки особливі люди і вартують поваги при нагоді і без неї.
показати весь коментар
08.03.2021 12:41 Відповісти
Вот и пришло 8-е марта - всё звонче слышится капель. Не подведи моя пиписька в Международный женский день!
показати весь коментар
08.03.2021 12:41 Відповісти
..ну сцыкунов-пиписек и тут хватает...(
показати весь коментар
09.03.2021 02:01 Відповісти
В этот день 8 марта 1983 года Рональд Рейган покончил с "разрядкой" и запустил развал империи зла СССР, которого не выдержал Советский Союз и развалился.

Это чрезвычайно важное выступление Рейгана 8 марта 1983 в Орландо, штат Флорида, где он впервые использовал фразу "Империя зла".
Речь стала известной, как речь Империи зла.
показати весь коментар
08.03.2021 12:43 Відповісти
Думаю, що Радянський Союз розвалився лише завдяки Горбачову. Він щойно став президентом, почав "перестройку", наладив контакти з Заходом, зламав "залізну завісу", з'єднав докупи Німеччину. Може, завдяки тому, що він з українського козацького роду і матір його була українка. Дякуючи йому, таке страхіття, як Радянський Союз, і розпався. На своє 90-річчя він заспівав улюблену пісню матері: "... а молодість не вернеться, не вернеться вона..."
показати весь коментар
08.03.2021 14:51 Відповісти
8 марта 1857 года американские женщины текстильщицы провели демонстрацию протеста за свои права в США.Причем тут Клара Цеткин?ах да, краснопузые тетки Понял...1 мая тоже придумали рабочие в Чикаго...
показати весь коментар
08.03.2021 12:45 Відповісти
так это их главный козырь...украсть и присвоить
показати весь коментар
08.03.2021 13:08 Відповісти
Чоловіки ніколи не будуть дивитися на жінок.як на звичайного солдата.Навіть якщо жінки високопрофесійні військові.

А от цензору би феміністки одразу зробили зауваження.Бо на першому фоту зображення красуня.Це ж чистий сексизм.
показати весь коментар
08.03.2021 12:50 Відповісти
https://censor.net/ru/user/434935 Але ж перша найкраща,ну правда.Саме тому це можна розцінювати.як сексизм.
показати весь коментар
08.03.2021 13:04 Відповісти
Фоторепортаж до 8 березня: Жінки прийшли в армію не для того, щоб бути "прикрасою колективу" чи "опорою" для колег-чоловіків, а щоб захищати свою країну - Цензор.НЕТ 9786
показати весь коментар
08.03.2021 12:53 Відповісти
Взагалі то я проти таких свят.Ви подивіться хто це свято придумав.Це ж закінчені соціалюги.Через яких в 20-му столітті,були страшні потрясіння.
показати весь коментар
08.03.2021 13:02 Відповісти
Всякая милитарная фемина обязана перво-наперво и крепко-накрепко надлежаще усвоить и безупречно исполнять главную неписанную статью устава для военнослужащих-женщин:
"Женские колготки в области икроножных мышц в наименьшей степени повреждаются о вышитые погоны высшего офицерского состава, принося при этом владелице наибольшие преимущества".
Как и каждая статья воинских уставов, эта неписанная статья тоже "писана кровью", правда не совсем той, которая пролита в боях на полях сражений.
показати весь коментар
08.03.2021 13:03 Відповісти
Камала Гаррис вице-президент США,Даля Грибаускайте президент Литвы,Колинда Грабар Китарович президент Хорватии,директор Национальной разведки США Эврил Гейнс,президент Аргентины Кристина Фернандес,президент Бразилии Дилма Русеф,Лаура Чинчилья президент Коста-Рики,женщин премьеров своих стран целый вагон и малая телега...Чуваки,опуститесь на Землю...
показати весь коментар
08.03.2021 13:04 Відповісти
https://twitter.com/Krychek5 Krychek

Букеты и конфеты слишком просто.
Где найти коня и горящую избу?

Фоторепортаж до 8 березня: Жінки прийшли в армію не для того, щоб бути "прикрасою колективу" чи "опорою" для колег-чоловіків, а щоб захищати свою країну - Цензор.НЕТ 2426
показати весь коментар
08.03.2021 13:04 Відповісти
Жінок потрібно цінувати без ніяких дурних свят.До речі до цього свята євреї причетні.Якби це не було комусь дивно.Та ж Клара Цеткін наче німкеня,але чоловік російський єврей соціалюга.Роза Люксембург єврейка соціалюга.Весь це соціалізм і комунізм придумали євреї.Потім і самі від нього страшно страждали.
показати весь коментар
08.03.2021 13:11 Відповісти
Щиро кажучи, в ЄС тепер справжній комунізм -- від кожного по змозі, а кожному по потребі.
показати весь коментар
08.03.2021 15:08 Відповісти
https://censor.net/ru/user/475824 Ну він якийсь нео комунізм.Хоча може в майбутньому ще й геноциди будуть.Я бачив колись сюжети з Цюріха.Там феміністки усілякі перформенси влаштовують і не тільки вони.Яких ще їх там свобод невистачає? Нехай би пожили в Україні,а не в цьому багатому місті.А наші всього нахапаються і хочуть тут використати.
показати весь коментар
08.03.2021 15:33 Відповісти
Фоторепортаж до 8 березня: Жінки прийшли в армію не для того, щоб бути "прикрасою колективу" чи "опорою" для колег-чоловіків, а щоб захищати свою країну - Цензор.НЕТ 2835 з 8 березня Шановні Красуні !!Здоров*ячка та Наснаги!!!
показати весь коментар
08.03.2021 13:14 Відповісти
Фоторепортаж до 8 березня: Жінки прийшли в армію не для того, щоб бути "прикрасою колективу" чи "опорою" для колег-чоловіків, а щоб захищати свою країну - Цензор.НЕТ 546
показати весь коментар
08.03.2021 13:14 Відповісти
Фоторепортаж до 8 березня: Жінки прийшли в армію не для того, щоб бути "прикрасою колективу" чи "опорою" для колег-чоловіків, а щоб захищати свою країну - Цензор.НЕТ 3907
показати весь коментар
08.03.2021 13:16 Відповісти
Фоторепортаж до 8 березня: Жінки прийшли в армію не для того, щоб бути "прикрасою колективу" чи "опорою" для колег-чоловіків, а щоб захищати свою країну - Цензор.НЕТ 5523
показати весь коментар
08.03.2021 13:17 Відповісти
Ще буде День матері.
показати весь коментар
08.03.2021 15:13 Відповісти
У скільки бюджету України обійшовся цей празнічєк?
показати весь коментар
08.03.2021 13:19 Відповісти
Федорович,Бенядиктова хапанула больше всех...Зуб даю..
показати весь коментар
08.03.2021 13:21 Відповісти
Коли День Незалежності, чи Військовий Парад, то нам з точністю до копійки цілодобово віщають, яке це навантаження для бюджету. А тут мовчання...
показати весь коментар
08.03.2021 13:28 Відповісти
Ковід все ззів та асфальт зелемойскіх
показати весь коментар
08.03.2021 13:31 Відповісти
Ну, що ви так... Ще свято не скінчилося, а вже підрахуйки почалися.
показати весь коментар
08.03.2021 15:16 Відповісти
Фоторепортаж до 8 березня: Жінки прийшли в армію не для того, щоб бути "прикрасою колективу" чи "опорою" для колег-чоловіків, а щоб захищати свою країну - Цензор.НЕТ 6694
показати весь коментар
08.03.2021 13:20 Відповісти
Є пані і панянка (молода).
показати весь коментар
08.03.2021 15:17 Відповісти
Фоторепортаж до 8 березня: Жінки прийшли в армію не для того, щоб бути "прикрасою колективу" чи "опорою" для колег-чоловіків, а щоб захищати свою країну - Цензор.НЕТ 2104
показати весь коментар
08.03.2021 13:23 Відповісти
23 лютого - 8 березня...сплатіла навєкі вєлікая русь...
показати весь коментар
08.03.2021 13:24 Відповісти
Русь це й є Україна,а РАБссія це болото Мокшанське
показати весь коментар
08.03.2021 13:28 Відповісти
Фоторепортаж до 8 березня: Жінки прийшли в армію не для того, щоб бути "прикрасою колективу" чи "опорою" для колег-чоловіків, а щоб захищати свою країну - Цензор.НЕТ 655
показати весь коментар
08.03.2021 13:26 Відповісти
Фоторепортаж до 8 березня: Жінки прийшли в армію не для того, щоб бути "прикрасою колективу" чи "опорою" для колег-чоловіків, а щоб захищати свою країну - Цензор.НЕТ 1364
показати весь коментар
08.03.2021 13:30 Відповісти
Фоторепортаж до 8 березня: Жінки прийшли в армію не для того, щоб бути "прикрасою колективу" чи "опорою" для колег-чоловіків, а щоб захищати свою країну - Цензор.НЕТ 4265
показати весь коментар
08.03.2021 13:30 Відповісти
Крутые девчёнки...
показати весь коментар
08.03.2021 14:23 Відповісти
Это неоспоримый факт, что украинки красивые и креативные! Вполне могут с оружием защищать Родину, как и израильтянки!
показати весь коментар
08.03.2021 19:43 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=iL7fgXRJdbo
показати весь коментар
08.03.2021 19:51 Відповісти
Респект дівчатам!!!
показати весь коментар
08.03.2021 19:58 Відповісти
Жінки на фронті. Чи може бути більша дурня?
показати весь коментар
09.03.2021 10:19 Відповісти
"У вайни нє женскає літсо" (с)
З 8 березня вас, жіночки і дівчатка.

Фоторепортаж до 8 березня: Жінки прийшли в армію не для того, щоб бути "прикрасою колективу" чи "опорою" для колег-чоловіків, а щоб захищати свою країну - Цензор.НЕТ 533
показати весь коментар
09.03.2021 12:20 Відповісти
 
 