Фоторепортаж до 8 березня: Жінки прийшли в армію не для того, щоб бути "прикрасою колективу" чи "опорою" для колег-чоловіків, а щоб захищати свою країну. ФОТО
8 березня - це Міжнародний день боротьби жінок за свої права.
Про це йдеться в заяві 93-ї ОМБр Холодний Яр, передає Цензор.НЕТ.
"Напередодні 8 березня дискусії навколо жінок в армії спалахують з новою силою. Під дописами із фотографіями жінок у формі можна прочитати найрізноманітніші коментарі, від "Україночки - найгарніші жінки на планеті" до зауважень про "баласт" чи закликів відмовитися від святкування "совкового пережитку".
Та ми, як і в минулі роки, наполягаємо, що 8 березня є Міжнародним днем боротьби жінок за свої права. Спрямовуємо увагу на роль жінки в армії, просуваємо ідею справжньої, а не показної ґендерної рівності у війську, а також відзначаємо досягнення жінок в обороноздатності нашої країни.
Звичайно, сьогодні підрозділи вітали жінок бригади. І ми отримали світлини жінок-військових із квітами і ласощами. Утім, для цього допису ми вирішили пробігтися по фотоархівах і пригадати, за яких обставин ми робили або просто зберігали у папку світлини жінок, що служать у холодноярській бригади.
Ось Карина долає смугу перешкод. Навколо все димить та палає, а з колонок звучать сирени та постріли. Вона – у складі бригадної команди з кросфіту. Того дня команда 93 бригади Холодний Яр здобуває перше місце з кросфіту. І ця першість приносить нашому з’єднанню перемогу у спартакіаді серед усіх військових частин ОК "Схід". А ось ми фотографуємо Карину у Новотошківському на Луганщині – готуємо публікацію про те, як вона виграла конкурс на кращого медика ОТУ "Північ".
А це Марія. Вона стала кращим кухарем Сухопутних військ. Після ротації у Кримському вона поїхала перевчатися на бойовий фах. Переконані, їй все вдасться!
А це – Яна, аеророзвідниця. Взагалі-то на війні вона ще з добробату, з 15-го року. Тоді вона цілу ротацію воювала на позиції "Мурашник". А нині ж є членом екіпажу БпЛА, що зробив найбільше бойових вилетів у бригаді.
Ось Марина на навчаннях з ПТРК показує, як заряджати ракети на протитанковому комплексі "Конкурс". А поруч ще одна Яна – фотографується із протитанковим ракетним комплексом "Амулет". На той момент вона була командиром бойової машини.
А це Лєра, проводить нас із журналістами до позицій у Кримському, де вона надавала першу допомогу пораненому ворожим снайпером побратиму.
Он Ярослава здобуває першість для своєї команди у воєнізованому кросі.
Аня чергує на позиціях у Кримському. Юля навчається на піхотних курсах ORBITAL. Саша показує новітні протитанкові засоби. Віта, доброволиця з 2014 року, отримає нагороду до Дня медика у Кримському. Аня, кухар, виявилася однією з найвлучніших серед учасників воєнізованого кросу й заткнула за пояс багатьох хлопців. А ось і Віталіна на навчальних стрільбах "Градів", вирішила допомогти нам зі зйомками.
А це Клава, Клавдія Ситник. Старший бойовий медик. Загинула від ворожого обстрілу на позиціях біля Новотошківського, коли несла ліки хворому і не встигла забігти у бліндаж. І пам'ять про неї буде завжди в наших серцях. Вона віддала своє життя, захищаючи свободу, незалежність і територіальну цілісність нашої країни.
Ось такі наші жінки. Завзяті, сильні, талановиті, віддані свої справі та розумні.
Вони прийшли у військо не для того, аби бути "окрасою колективу" чи "опорою" для колег-чоловіків, а щоби захищати свою країну. Тож, підтримуйте жінок, заохочуйте їх проявляти ініціативу та брати лідерські обов’язки. Тому, що найціннішим подарунком до 8 березня для них є повага", - йдеться в заяві.
Будь ласка, зачекайте...
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https://youtu.be/ktPqslqoXGQ
Это чрезвычайно важное выступление Рейгана 8 марта 1983 в Орландо, штат Флорида, где он впервые использовал фразу "Империя зла".
Речь стала известной, как речь Империи зла.
А от цензору би феміністки одразу зробили зауваження.Бо на першому фоту зображення красуня.Це ж чистий сексизм.
"Женские колготки в области икроножных мышц в наименьшей степени повреждаются о вышитые погоны высшего офицерского состава, принося при этом владелице наибольшие преимущества".
Как и каждая статья воинских уставов, эта неписанная статья тоже "писана кровью", правда не совсем той, которая пролита в боях на полях сражений.
Букеты и конфеты слишком просто.
Где найти коня и горящую избу?
З 8 березня вас, жіночки і дівчатка.