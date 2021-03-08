Фоторепортаж до 8 березня: Жінки прийшли в армію не для того, щоб бути "прикрасою колективу" чи "опорою" для колег-чоловіків, а щоб захищати свою країну. ФОТО

8 березня - це Міжнародний день ​​боротьби жінок за свої права.

Про це йдеться в заяві 93-ї ОМБр Холодний Яр, передає Цензор.НЕТ.

"Напередодні 8 березня дискусії навколо жінок в армії спалахують з новою силою. Під дописами із фотографіями жінок у формі можна прочитати найрізноманітніші коментарі, від "Україночки - найгарніші жінки на планеті" до зауважень про "баласт" чи закликів відмовитися від святкування "совкового пережитку".

Та ми, як і в минулі роки, наполягаємо, що 8 березня є Міжнародним днем боротьби жінок за свої права. Спрямовуємо увагу на роль жінки в армії, просуваємо ідею справжньої, а не показної ґендерної рівності у війську, а також відзначаємо досягнення жінок в обороноздатності нашої країни.

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Звичайно, сьогодні підрозділи вітали жінок бригади. І ми отримали світлини жінок-військових із квітами і ласощами. Утім, для цього допису ми вирішили пробігтися по фотоархівах і пригадати, за яких обставин ми робили або просто зберігали у папку світлини жінок, що служать у холодноярській бригади.

Ось Карина долає смугу перешкод. Навколо все димить та палає, а з колонок звучать сирени та постріли. Вона – у складі бригадної команди з кросфіту. Того дня команда 93 бригади Холодний Яр здобуває перше місце з кросфіту. І ця першість приносить нашому з’єднанню перемогу у спартакіаді серед усіх військових частин ОК "Схід". А ось ми фотографуємо Карину у Новотошківському на Луганщині – готуємо публікацію про те, як вона виграла конкурс на кращого медика ОТУ "Північ".

А це Марія. Вона стала кращим кухарем Сухопутних військ. Після ротації у Кримському вона поїхала перевчатися на бойовий фах. Переконані, їй все вдасться!

А це – Яна, аеророзвідниця. Взагалі-то на війні вона ще з добробату, з 15-го року. Тоді вона цілу ротацію воювала на позиції "Мурашник". А нині ж є членом екіпажу БпЛА, що зробив найбільше бойових вилетів у бригаді.

Ось Марина на навчаннях з ПТРК показує, як заряджати ракети на протитанковому комплексі "Конкурс". А поруч ще одна Яна – фотографується із протитанковим ракетним комплексом "Амулет". На той момент вона була командиром бойової машини.

А це Лєра, проводить нас із журналістами до позицій у Кримському, де вона надавала першу допомогу пораненому ворожим снайпером побратиму.

Он Ярослава здобуває першість для своєї команди у воєнізованому кросі.

Аня чергує на позиціях у Кримському. Юля навчається на піхотних курсах ORBITAL. Саша показує новітні протитанкові засоби. Віта, доброволиця з 2014 року, отримає нагороду до Дня медика у Кримському. Аня, кухар, виявилася однією з найвлучніших серед учасників воєнізованого кросу й заткнула за пояс багатьох хлопців. А ось і Віталіна на навчальних стрільбах "Градів", вирішила допомогти нам зі зйомками.

А це Клава, Клавдія Ситник. Старший бойовий медик. Загинула від ворожого обстрілу на позиціях біля Новотошківського, коли несла ліки хворому і не встигла забігти у бліндаж. І пам'ять про неї буде завжди в наших серцях. Вона віддала своє життя, захищаючи свободу, незалежність і територіальну цілісність нашої країни.

Ось такі наші жінки. Завзяті, сильні, талановиті, віддані свої справі та розумні.

Вони прийшли у військо не для того, аби бути "окрасою колективу" чи "опорою" для колег-чоловіків, а щоби захищати свою країну. Тож, підтримуйте жінок, заохочуйте їх проявляти ініціативу та брати лідерські обов’язки. Тому, що найціннішим подарунком до 8 березня для них є повага", - йдеться в заяві.

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