"Подаруй мені рівність": у центрі Києва відбувається Марш жінок*. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 8 березня, на Михайлівській площі в центрі Києва відбувається акція за справедливе і рівне ставлення до жінок - Марш жінок*. Також на Михайлівській площі триває акція "Операція з порятунку феміністок". Організатори цієї акції - громадська організація "Традиція і порядок".
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
У центрі Києва відбувається Марш жінок*.
Наявна в назві маршу зірочка (*) означає, що під терміном "жінки" організаторки розуміють багатоманітність жіночих досвідів, ідентичностей та соціалізації, що знаходяться на перетинах раси, класу, віку, сексуальної орієнтації, ґендерної ідентичності тощо.
"Людство функціонує в умовах пандемії вже 1 рік. Чому ми досі не говоримо про її вплив на жінок? Чому ми мовчимо про домашнє насилля, рівень якого в часи COVID-19 дедалі зростає? Чому ми не говоримо, що здебільшого на жінок було покладено обов’язок опікуватися дистанційним навчанням дітей? Що саме жінки змушені виконувати доглядову працю, обсяг якої лише збільшився, та поєднувати її із роботою? Сьогодні ми відкрито заявляємо: у пандемії жіноче обличчя", - заявили організатори Маршу.
Основні вимоги мітингувальників:
- Ратифікація Стамбульської конвенції.
- Припинення урізання соціальних гарантій для тих, хто втратили роботу.
- Створення безпечних умов праці для жінок, які зайняті у сферах із високим ризиком зараження Covid-19.
- Забезпечення доступу до всіх медичних та профілактичних послуг.
- Відкриття державних шелтерів у різних регіонах України для жінок, які зазнають домашнього насилля.
- Справедливе розслідування випадків насилля з боку ультраправих організацій.
У свою чергу, рух "Традиція і порядок" паралельно з Маршем жінок* проводить власну акцію під назвою "Операція з порятунку феміністок".
"Насправді патріархат любить вас! Цього року ви можете набратися сміливості, покинути своїх огидних подруг-фемок, одержимих ненавистю до краси та чоловіків та нарешті сходити на побачення з вродливим хлопцем. Ми оголошуємо операцію з порятунку феміністок", - заявили в "Традиції і порядку".
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Як на мене - ходять так ходять, магазини не б'ють, машин не палять, насаджень не ламають, нікому не шкодять - нехай собі ходять...
2. Сьогодні в Києві на "Марші жінок* затримали двох осіб - за перешкоджання акції! А для чого вони мали їм перешкоджати?
Тим більше, що жінки вийшли під гаслом - "У пандемії жіноче обличчя".. Я і з їхнім гаслом повністю погоджуюся,. Хе-хе...
Красненько дякуємо !
"Я тобі не сонечко"...
Частіш за все зву мою кохану сонечком.
До речі, вона кандидат наук та директор по персоналу у корпорації.
Можливо, дівчатка, вас банально використовують "великі тьоті"?
Не здивуюсь, коли згодом побачу ваші личка на шабаші мертвечучки, або баби жульки.
Аналізуй -те!
Мене теж сонечком називають, тому також звернула увагу на той =транспарант=.
З іншого боку, якщо вже зовсім чесно, то, можливо, виходити хоч раз на рік з жіночою темою (будь-де) - потрібно, щоб тримати сильну половину в тонусі .
Не переживайте, хлопці. Бо знервувалися всі !
P.S. Дуже приємно читати теплі слова чоловіків на адресу їхніх коханих.
Я могу понять феминисток начала прошлого века, но сечас это , в основном, похоже на марш ЛГБТ сообщества...
50% лозунгов или маразм, или вызов.