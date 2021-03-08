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"Подаруй мені рівність": у центрі Києва відбувається Марш жінок*. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 8 березня, на Михайлівській площі в центрі Києва відбувається акція за справедливе і рівне ставлення до жінок - Марш жінок*. Також на Михайлівській площі триває акція "Операція з порятунку феміністок". Організатори цієї акції - громадська організація "Традиція і порядок".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

У центрі Києва відбувається Марш жінок*.

Наявна в назві маршу зірочка (*) означає, що під терміном "жінки" організаторки розуміють багатоманітність жіночих досвідів, ідентичностей та соціалізації, що знаходяться на перетинах раси, класу, віку, сексуальної орієнтації, ґендерної ідентичності тощо.

"Людство функціонує в умовах пандемії вже 1 рік. Чому ми досі не говоримо про її вплив на жінок? Чому ми мовчимо про домашнє насилля, рівень якого в часи COVID-19 дедалі зростає? Чому ми не говоримо, що здебільшого на жінок було покладено обов’язок опікуватися дистанційним навчанням дітей? Що саме жінки змушені виконувати доглядову працю, обсяг якої лише збільшився, та поєднувати її із роботою? Сьогодні ми відкрито заявляємо: у пандемії жіноче обличчя", - заявили організатори Маршу.

Основні вимоги мітингувальників:

  • Ратифікація Стамбульської конвенції.
  • Припинення урізання соціальних гарантій для тих, хто втратили роботу.
  • Створення безпечних умов праці для жінок, які зайняті у сферах із високим ризиком зараження Covid-19.
  • Забезпечення доступу до всіх медичних та профілактичних послуг.
  • Відкриття державних шелтерів у різних регіонах України для жінок, які зазнають домашнього насилля.
  • Справедливе розслідування випадків насилля з боку ультраправих організацій.

У свою чергу, рух "Традиція і порядок" паралельно з Маршем жінок* проводить власну акцію під назвою "Операція з порятунку феміністок".

"Насправді патріархат любить вас! Цього року ви можете набратися сміливості, покинути своїх огидних подруг-фемок, одержимих ненавистю до краси та чоловіків та нарешті сходити на побачення з вродливим хлопцем. Ми оголошуємо операцію з порятунку феміністок", - заявили в "Традиції і порядку".

Також дивіться: Фоторепортаж до 8 березня: Жінки прийшли в армію не для того, щоб бути "прикрасою колективу" чи "опорою" для колег-чоловіків, а щоб захищати свою країну. ФОТО

Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 01
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 02

Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 03

Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 04
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 05
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 06
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 07
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 08
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 09
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 10
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 11
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 12
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 13
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 14
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 15
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 16
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 17
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 18
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 19
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 20

Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 21
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 22
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 23
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 24
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 25
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 26
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 27
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 28
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 29
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 30
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 31
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 32
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 33
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 34
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 35
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 36
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 37
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 38
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 39
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 40
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 41
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 42
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 43
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 44
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 45
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 46
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 47

Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 48
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 49
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 50
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 51
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 52
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 53
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 54
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 55
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 56
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 57
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 58
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 59
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 60
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 61
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 62
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 63
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 64
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 65
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 66
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 67
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 68
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 69
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 70
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 71
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 72
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 73
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 74
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 75
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 76
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 77
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 78
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 79
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 80
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 81
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 82
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 83
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 84
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 85
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 86
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 87
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 88
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 89
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 90
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 91
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 92
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 93
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 94
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 95
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 96
Подаруй мені рівність: у центрі Києва відбувається Марш жінок* 97

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

жінки (625) марш (334) протест (2398) гендерні проблеми (109)


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Топ коментарі
+40
"Подаруй мені рівність" - не вопрос:

1) призывная (принудительная) армия - и для женщин тоже
2) пенсионный возраст - такой же,как у мужчин
3) мужчинам и женщинам - равные наказания за уголовные преступления (сейчас они для женщин сильно меньше, если кто не в курсе)
Всё ещё хотите равноправия, феменистки? Или хотите быть равнее других?
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08.03.2021 13:42
+31
"Подаруй мені рівність": у центрі Києва відбувається Марш жінок* - Цензор.НЕТ 859
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08.03.2021 14:03
+24
Цікаво від чого вони звільнились?? Від клепки в голові ??)))
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08.03.2021 13:38
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Баба неарисовала п**ду ходит, всем показывает, хвастается. А если бы мужик х** на плакате нарисовал ? Его бы быстренько за хулиганство забрали. Вот и все "равенство".
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08.03.2021 18:41 Відповісти
Его бы Аваков пригласил в Голубую Устрицу.
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08.03.2021 18:52 Відповісти
фотки внимательно смотри в статье... там уже есть )))
"Подаруй мені рівність": у центрі Києва відбувається Марш жінок* - Цензор.НЕТ 451
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08.03.2021 20:14 Відповісти
Від домашнього насильства добре допомагає, коли ви собі берете тверезого чоловіка, а другі ліки - полоскання рота ромашкою, коли він приходить додому.
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08.03.2021 19:01 Відповісти
"Подаруй мені рівність": у центрі Києва відбувається Марш жінок* - Цензор.НЕТ 413
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08.03.2021 20:08 Відповісти
. Я не розумію тих, хто перешкоджає любим мирним акціям... чи то жінок, чи навіть ЛГБТ ( не дивлячись на те, що я збоченців не розумію) ...

Як на мене - ходять так ходять, магазини не б'ють, машин не палять, насаджень не ламають, нікому не шкодять - нехай собі ходять...

2. Сьогодні в Києві на "Марші жінок* затримали двох осіб - за перешкоджання акції! А для чого вони мали їм перешкоджати?

Тим більше, що жінки вийшли під гаслом - "У пандемії жіноче обличчя".. Я і з їхнім гаслом повністю погоджуюся,. Хе-хе...
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08.03.2021 21:09 Відповісти


Красненько дякуємо !
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08.03.2021 22:57 Відповісти
Леваки
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08.03.2021 20:13 Відповісти
Равенство это технология марксистских кондитеров.
"Подаруй мені рівність": у центрі Києва відбувається Марш жінок* - Цензор.НЕТ 9895
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08.03.2021 20:26 Відповісти
'"Мое тело - мое дело"
"Я тобі не сонечко"...
Частіш за все зву мою кохану сонечком.
До речі, вона кандидат наук та директор по персоналу у корпорації.
Можливо, дівчатка, вас банально використовують "великі тьоті"?
Не здивуюсь, коли згодом побачу ваші личка на шабаші мертвечучки, або баби жульки.
Аналізуй -те!
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08.03.2021 20:36 Відповісти
Там є дивні (скажімо так) лозунги.
Мене теж сонечком називають, тому також звернула увагу на той =транспарант=.
З іншого боку, якщо вже зовсім чесно, то, можливо, виходити хоч раз на рік з жіночою темою (будь-де) - потрібно, щоб тримати сильну половину в тонусі .
Не переживайте, хлопці. Бо знервувалися всі !

P.S. Дуже приємно читати теплі слова чоловіків на адресу їхніх коханих.
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08.03.2021 21:15 Відповісти
Любое хорошее дело можно довести до маразма! как в совке : женщина на тракторе, асфальтоукладчике или с отбойным молотком)))

Я могу понять феминисток начала прошлого века, но сечас это , в основном, похоже на марш ЛГБТ сообщества...
50% лозунгов или маразм, или вызов.
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08.03.2021 21:42 Відповісти
Так и есть, вызов лезбиянок здравому рассудку
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09.03.2021 03:29 Відповісти
90% вимог цих жінок апелюють до ставлення до них інших жінок...Ті вимоги сформувалися в певних особистих реаліях і уособлюють чиюсь драму чи навіть трагедію...
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08.03.2021 21:43 Відповісти
Особливо дотепно виглядає, коли самі починають бійку, а коли отримують відсіч, то скаржаться на сімейне насильство. Десь читав, що у Франції 50% чоловіків скаржаться, що жінки б'ють їх.
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08.03.2021 22:35 Відповісти
Не можу зрозуміти, в чому в Україні жінки не рівні з чоловіками???
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09.03.2021 00:12 Відповісти
В Україні забагато сексизма. В цьому ми відстаємо від заходу. На заході звернення до жінки - ти сьогодні добре виглядаєш вважають сексизмом.
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02.05.2021 19:00 Відповісти
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09.03.2021 01:31 Відповісти
Обращает внимание тот факт что на этом марше нет ни одной состоявшейся женщины-лидера. О чем это говорит ? Да о том что это марш лузеров, которые клянчят у общества то к чему не пришли сами, своими талантами и способностями.
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09.03.2021 03:34 Відповісти
no rest for the wicked.
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09.03.2021 03:35 Відповісти
Для ривности Дробович предлагает 8 Марта отменить, чтоб женщины в этот день пахали, а потом в Женский день еще стояли у плиты
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09.03.2021 04:49 Відповісти
Хтось зрозумів що вони хочуть?
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09.03.2021 09:53 Відповісти
Обычно марши женщин у нас пытаются возглавить лесбиянки и провозглашают все что в интересах гомосексуалистам.
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02.05.2021 18:56 Відповісти
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