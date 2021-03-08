"Подаруй мені рівність": у центрі Києва відбувається Марш жінок*. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 8 березня, на Михайлівській площі в центрі Києва відбувається акція за справедливе і рівне ставлення до жінок - Марш жінок*. Також на Михайлівській площі триває акція "Операція з порятунку феміністок". Організатори цієї акції - громадська організація "Традиція і порядок".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

У центрі Києва відбувається Марш жінок*.

Наявна в назві маршу зірочка (*) означає, що під терміном "жінки" організаторки розуміють багатоманітність жіночих досвідів, ідентичностей та соціалізації, що знаходяться на перетинах раси, класу, віку, сексуальної орієнтації, ґендерної ідентичності тощо.

"Людство функціонує в умовах пандемії вже 1 рік. Чому ми досі не говоримо про її вплив на жінок? Чому ми мовчимо про домашнє насилля, рівень якого в часи COVID-19 дедалі зростає? Чому ми не говоримо, що здебільшого на жінок було покладено обов’язок опікуватися дистанційним навчанням дітей? Що саме жінки змушені виконувати доглядову працю, обсяг якої лише збільшився, та поєднувати її із роботою? Сьогодні ми відкрито заявляємо: у пандемії жіноче обличчя", - заявили організатори Маршу.

Основні вимоги мітингувальників:

Ратифікація Стамбульської конвенції.

Припинення урізання соціальних гарантій для тих, хто втратили роботу.

Створення безпечних умов праці для жінок, які зайняті у сферах із високим ризиком зараження Covid-19.

Забезпечення доступу до всіх медичних та профілактичних послуг.

Відкриття державних шелтерів у різних регіонах України для жінок, які зазнають домашнього насилля.

Справедливе розслідування випадків насилля з боку ультраправих організацій.

У свою чергу, рух "Традиція і порядок" паралельно з Маршем жінок* проводить власну акцію під назвою "Операція з порятунку феміністок".

"Насправді патріархат любить вас! Цього року ви можете набратися сміливості, покинути своїх огидних подруг-фемок, одержимих ненавистю до краси та чоловіків та нарешті сходити на побачення з вродливим хлопцем. Ми оголошуємо операцію з порятунку феміністок", - заявили в "Традиції і порядку".

Також дивіться: Фоторепортаж до 8 березня: Жінки прийшли в армію не для того, щоб бути "прикрасою колективу" чи "опорою" для колег-чоловіків, а щоб захищати свою країну. ФОТО

































































































































































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ