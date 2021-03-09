П'ятеро робітників комбінату в Кривому Розі постраждали під час зіткнення вантажівки та поїзда, - профспілка. ФОТОрепортаж

На території Північного гірничо-збагачувального комбінату в Кривому Розі зіткнулися вантажівка, яка везла робітників зі зміни, і вантажний поїзд.

Інформацію про це Радіо Свобода підтвердив керівник обласної організації Всеукраїнської профспілки "Свобода праці" Ігор Токовенко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок ДТП постраждали п'ятеро робітників, трьох доставлено до міської лікарні №2.

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