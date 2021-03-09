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Новини Фото ДТП
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П'ятеро робітників комбінату в Кривому Розі постраждали під час зіткнення вантажівки та поїзда, - профспілка. ФОТОрепортаж

На території Північного гірничо-збагачувального комбінату в Кривому Розі зіткнулися вантажівка, яка везла робітників зі зміни, і вантажний поїзд.

Інформацію про це Радіо Свобода підтвердив керівник обласної організації Всеукраїнської профспілки "Свобода праці" Ігор Токовенко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок ДТП постраждали п'ятеро робітників, трьох доставлено до міської лікарні №2.

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Пятеро робітників комбінату в Кривому Розі постраждали під час зіткнення вантажівки та поїзда, - профспілка 01
Пятеро робітників комбінату в Кривому Розі постраждали під час зіткнення вантажівки та поїзда, - профспілка 02
Пятеро робітників комбінату в Кривому Розі постраждали під час зіткнення вантажівки та поїзда, - профспілка 03
Пятеро робітників комбінату в Кривому Розі постраждали під час зіткнення вантажівки та поїзда, - профспілка 04

Дивіться: Рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП у Польщі: 5 громадян України загинули, ще 35 травмовано. ФОТОрепортаж (виправлено

Автор: 

ДТП (4467) Кривий Ріг (1358) підприємство (233)


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Топ коментарі
+9
"Вахтовок" ніколи не бачив? Їх ще при СРСР клепали - на базі ГАЗ-52, 53, 66, ЗіЛ-131, Урал, КрАЗ. Зелена кабіна, і "автобусний" салон...
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09.03.2021 06:24
+4
та нехай та росия хоть вся выгорит.
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09.03.2021 07:02
+2
Як раз КрАЗ "вахтовкою" не бачив.
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09.03.2021 06:55
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09.03.2021 02:03 Відповісти
"По предварительным данным, причиной аварии стали отсутствие освещения железнодорожного переезда и неисправность сигнализации"
Что за бред? Из за таких рукожопов, которым сложно прочитать ПДД и случаются такие аварии...
Источник: https://censor.net/ru/p3252037
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09.03.2021 02:10 Відповісти
КрАЗ под автобус заделали. Сурово.
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09.03.2021 05:57 Відповісти
"Вахтовок" ніколи не бачив? Їх ще при СРСР клепали - на базі ГАЗ-52, 53, 66, ЗіЛ-131, Урал, КрАЗ. Зелена кабіна, і "автобусний" салон...
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09.03.2021 06:24 Відповісти
Як раз КрАЗ "вахтовкою" не бачив.
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09.03.2021 06:55 Відповісти
Буває... Їх, частіше всього, використовували на кар"єрах - прохідність найкраща, "лапті" широкі...
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09.03.2021 07:38 Відповісти
Практически все на ахметовских ГОКах сейчас такие,"лайнерами" называются в простонародье.
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09.03.2021 08:35 Відповісти
Раньше "Уралы" были,сейчас практически одни КРАЗы.
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09.03.2021 08:36 Відповісти
На РАБсси круче авария...в Сибири горит река Обь... пламя капец...
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09.03.2021 06:27 Відповісти
та нехай та росия хоть вся выгорит.
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09.03.2021 07:02 Відповісти
Так о какой "сигнализации" может идти речь, если Тендерный комитет группы ГОКов работает исключительно на свой карман. За откаты тендера на поставку выигрывают не добросовестные производители, а шаромыжные конторы, продающие Б/Ушный товар. Коррупция начала грызть и градообразующие предприятия....
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09.03.2021 07:22 Відповісти
 
 