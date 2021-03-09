Мікроавтобус злетів у кювет і перекинувся на Харківщині: один пасажир загинув, вісім осіб травмовано. ФОТОрепортаж
У Харківській області внаслідок ДТП травмовано 8 осіб, один пасажир загинув.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
9 березня о 05:40 надійшло повідомлення про те, що за адресою: Харківська обл. Ізюмський р-н, 633 км траси Київ-Харків-Довжанський, біля с. Кам'янка, мікроавтобус "Рено Трафік" з'їхав у кювет і перекинувся. На місце події були направлені рятувальники.
В результаті ДТП загинула 1 людина (пасажир), постраждали 8 осіб (в т.ч. - водій), яких з різними ступенями важкості госпіталізовано до Ізюмської районної лікарні. Силами ДСНС було вилучено тіло загиблого і потерпілого.
Всього в автомобілі було 9 осіб (8 пасажирів і водій).
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Да я маски не ношу і ремньом не привяжусь!!!!