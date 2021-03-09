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Новини Фото ДТП
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Мікроавтобус злетів у кювет і перекинувся на Харківщині: один пасажир загинув, вісім осіб травмовано. ФОТОрепортаж

У Харківській області внаслідок ДТП травмовано 8 осіб, один пасажир загинув.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

9 березня о 05:40 надійшло повідомлення про те, що за адресою: Харківська обл. Ізюмський р-н, 633 км траси Київ-Харків-Довжанський, біля с. Кам'янка, мікроавтобус "Рено Трафік" з'їхав у кювет і перекинувся. На місце події були направлені рятувальники.

В результаті ДТП загинула 1 людина (пасажир), постраждали 8 осіб (в т.ч. - водій), яких з різними ступенями важкості госпіталізовано до Ізюмської районної лікарні. Силами ДСНС було вилучено тіло загиблого і потерпілого.

Всього в автомобілі було 9 осіб (8 пасажирів і водій).

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Мікроавтобус злетів у кювет і перекинувся на Харківщині: один пасажир загинув, вісім осіб травмовано 01
Мікроавтобус злетів у кювет і перекинувся на Харківщині: один пасажир загинув, вісім осіб травмовано 02
Мікроавтобус злетів у кювет і перекинувся на Харківщині: один пасажир загинув, вісім осіб травмовано 03
Мікроавтобус злетів у кювет і перекинувся на Харківщині: один пасажир загинув, вісім осіб травмовано 04

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ДТП (4467) Харківщина (6054) ДСНС (5105)


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Понижение температуры воздуха,мокрый снег и гололёд.полная безответственность водителя привели к печальному результату.Жаль что погибли и пострадали невинные люди
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09.03.2021 10:50 Відповісти
ремни для межгородских автобусов должны быть обязательны
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09.03.2021 10:54 Відповісти
в польском автобусе ремни были, а толку
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09.03.2021 11:08 Відповісти
там не было ни одного человека кто пристегнулся. А толк бы был, если водители заставили бы это сделать
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09.03.2021 11:16 Відповісти
Да ти шо!!! Це ж порушення особистої свободи!!! Це не відповідає декларації прав людини!!!!!
Да я маски не ношу і ремньом не привяжусь!!!!
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09.03.2021 12:03 Відповісти
Це сарказм коли що)
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09.03.2021 12:04 Відповісти
сарказм конечно, впринципе автобус на 57 мест это нонсенс. вопрос к Криклию, как выдали разрешения
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09.03.2021 12:57 Відповісти
Як що б це була ГАЗель то мабуть ніхто б не вижив
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09.03.2021 12:24 Відповісти
 
 