У рамках "Великого будівництва" триває реконструкція приймального відділення лікарні в Нікополі. ФОТОрепортаж
У рамках програми Президента "Велике будівництво" в Україні в 2021 році будуть відремонтовані або побудовані майже 200 приймальних відділень у лікарнях. Одне з таких - відділення екстреної медичної допомоги Нікопольської міської лікарні №4 в Дніпропетровській області.
Як передає Цензор.НЕТ, фото процесу реконструкції опублікував у себе в Facebook Юрій Голик.
Згідно з проєктом реконструкції, у відділенні планується прибудова наскрізного заїзду "швидких" на два автомобілі, а з іншого боку буде обладнаний зручний пандус для людей з інвалідністю. Відділення оснастять сучасним обладнанням: МРТ, КТ, рентген-апаратурою, ангіографом.
Раніше заступник глави Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що в 2021 році в ході "Великого будівництва" буде продовжено розвиток соціальної інфраструктури. У планах на цей рік: ремонт та будівництво 95 шкіл, 70 дитячих садків, 80 стадіонів, 29 басейнів, 177 прийомних відділень у лікарнях.
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"Меня не устраивают эти цифры. Я другую ставил задачу по темпам вакцинации, понимая, что мы каскадным путем разворачиваем эту вакцинацию. Могу сказать, что на конец прошлой недели мы должны были выйти на 10 тысяч человек в сутки, которых мы должны были вакцинировать. И дальше увеличивать это количество. Пока мы вышли на чуть больше чем 3 тысяч", (с) Максим Степанов, 09 марта 2021 года
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