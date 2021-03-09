УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10998 відвідувачів онлайн
Новини Фото
5 124 8

У рамках "Великого будівництва" триває реконструкція приймального відділення лікарні в Нікополі. ФОТОрепортаж

У рамках програми Президента "Велике будівництво" в Україні в 2021 році будуть відремонтовані або побудовані майже 200 приймальних відділень у лікарнях. Одне з таких - відділення екстреної медичної допомоги Нікопольської міської лікарні №4 в Дніпропетровській області.

Як передає Цензор.НЕТ, фото процесу реконструкції опублікував у себе в Facebook Юрій Голик.

Згідно з проєктом реконструкції, у відділенні планується прибудова наскрізного заїзду "швидких" на два автомобілі, а з іншого боку буде обладнаний зручний пандус для людей з інвалідністю. Відділення оснастять сучасним обладнанням: МРТ, КТ, рентген-апаратурою, ангіографом.

У рамках Великого будівництва триває реконструкція приймального відділення лікарні в Нікополі 01
У рамках Великого будівництва триває реконструкція приймального відділення лікарні в Нікополі 02
У рамках Великого будівництва триває реконструкція приймального відділення лікарні в Нікополі 03
У рамках Великого будівництва триває реконструкція приймального відділення лікарні в Нікополі 04
У рамках Великого будівництва триває реконструкція приймального відділення лікарні в Нікополі 05
У рамках Великого будівництва триває реконструкція приймального відділення лікарні в Нікополі 06

Раніше заступник глави Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що в 2021 році в ході "Великого будівництва" буде продовжено розвиток соціальної інфраструктури. У планах на цей рік: ремонт та будівництво 95 шкіл, 70 дитячих садків, 80 стадіонів, 29 басейнів, 177 прийомних відділень у лікарнях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чверть коштів "Великого будівництва" в 2021 будуть спрямовані на медичну сферу, - міністр Чернишов

Автор: 

лікарня (1359) Нікополь (1187) Голик Юрій (133) Велике будівництво (741)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
интересно, єто за средства местного бюджета или государственного?
показати весь коментар
09.03.2021 11:34 Відповісти
"Какая разнiца" (с) какой бюджет пилить?.. Или думаешь, у организаторов внезапный приступ альтруизма?

У рамках "Великого будівництва" триває реконструкція приймального відділення лікарні в Нікополі - Цензор.НЕТ 2665
показати весь коментар
09.03.2021 11:39 Відповісти
Субвенция.
показати весь коментар
09.03.2021 11:51 Відповісти
А де "Бальшаааая стройка"? Здулася до реконструкції? Вава здатний лише доробляти недороблене. Починати з нуля може лише творець. Вава - не творець.
показати весь коментар
09.03.2021 11:43 Відповісти
Вальдемар здатен лише губи красити помадами, а сраку прикрити новими штанами. Ось і вся програма "велике крадівництво". Дороги, які вони добудували після Гройсмана у величезних ямах і з початку березні її знову латають.
показати весь коментар
09.03.2021 11:48 Відповісти
Прибарахлился говорят, товарищ. Брещут наверно.)
Куратор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко на Новый год купил жене особняк под Киевом за 10 миллионов
показати весь коментар
09.03.2021 11:49 Відповісти
В Украине все готово к началу вакцинации... На сегодня у нас готова вся медицинская инфраструктура, сформированы мобильные бригады и списки по фамилиям, кого будут прививать на первом этапе. Мы ждем поставку вакцины - как только она приедет, сразу начнем вакцинировать" (с) Максим Степанов, 16 февраля 2021 года.

Прошло три недели...

"Меня не устраивают эти цифры. Я другую ставил задачу по темпам вакцинации, понимая, что мы каскадным путем разворачиваем эту вакцинацию. Могу сказать, что на конец прошлой недели мы должны были выйти на 10 тысяч человек в сутки, которых мы должны были вакцинировать. И дальше увеличивать это количество. Пока мы вышли на чуть больше чем 3 тысяч", (с) Максим Степанов, 09 марта 2021 года

Так вы ГОТОВЫ были, или ТОЛЬКО СЕЙЧАС начали готовиться?
показати весь коментар
09.03.2021 11:51 Відповісти
Я собі так думаю: за 65 млрд грн антиковідного фонду в минулому році можна було б побудувати як мінімум 3 опірні інфекційні лікарні: на заході, сході та півдні України. Це дало б нові робочі місця, полегшило роботу лікарів під час пандемії та зберегло б багато життів. Але більш, ніж половина коштів була закатана в асфальт.
Тепер вже мова йде просто про "велике крадівництво". Пандемію подолано, загострення на сході країни немає, і санкції США на бєнябітум по формулі "Ротердам10+" не розповсюджуються. Тому "дєрібан" продовжується...
показати весь коментар
09.03.2021 11:55 Відповісти
 
 