Взяли в "заручники" і вимагали $10 тис.: на Львівщині затримали банду рекетирів, які під виглядом поліцейських викрадали людей і вимагали гроші. ФОТОрепортаж

Зловмисники залучали осіб до злочинної діяльності, а потім, представляючись правоохоронцями, вимагали в них кошти. Щоб отримати бажані гроші, викрадали людей і незаконно утримували, поки ті не заплатять їм усю суму. Нині усіх чотирьох осіб суд взяв під варту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Злочинну діяльність угруповання викрили оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області, слідчі обласної поліції за процесуального керівництва обласної прокуратури.

"Як встановили правоохоронці, організував та координував діяльність угруповання "смотрящий" за Личаківською виправною колонією. Там він із числа засуджених підібрав учасників групи. До її складу увійшли четверо місцевих мешканців, неодноразово засуджених за майнові та пов’язані з наркотиками злочини. Після звільнення з місць позбавлення волі вони об’єдналися для "роботи". "Спеціалізувалися" на вимагання коштів з громадян, навіть організовували їх викрадення. Також у поле зору зловмисників потрапляли наркозалежні особи.

Зокрема, зловмисники хотіли схилити мешканця Рівненщини до протиправної діяльності, пов’язаної із придбанням та розповсюдженням наркотиків. Для цього розробили цілу схему: двоє представлялися продавцями "товару", решта – працівниками поліції. Домовившись про зустріч із потерпілим поблизу одного із ТРЦ Львова, фігуранти силою посадили чоловіка в авто і вивезли у напрямку міста. Дорогою учасники угруповання вимагали 10 000 доларів США, за що обіцяли допомогти потерпілому уникнути кримінальної відповідальності за придбання наркотиків. Під тиском зловмисників, чоловік попросив свою дружину перерахувати на їхній рахунок частину коштів – 25 000 грн, які в подальшому фігуранти зняли в одному із банкоматів", - йдеться в повідомленні.

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5 березня поліцейські затримали учасників угруповання по "гарячих" слідах. У зловмисників вилучили імітаційне посвідчення поліцейського, кайданки та гроші. Всі четверо учасників ОЗГ були затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили затриманим про підозру, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Їхні дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 189 (вимагання) та ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.



Фото: сайт поліції