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"Велике будівництво": на трасі до Дніпра добудували міст через Ворсклу в обхід Кобеляк. ФОТО

У Полтавській області завершилося будівництво мосту через річку Ворскла. Нова переправа є частиною обходу Кобеляк на магістралі Н-31 Дніпро – Решетилівка, яка будується у межах програми Президента "Велике будівництво".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укравтодору.

"Сьогодні 145-метровим мостом вже рухається транспорт. Дотримуючись встановлених термінів, мостобудівники звели переправу з двома проїздами (кожен з яких має дві смуги руху), встановили засоби організації руху, нанесли розмітку", - йдеться в повідомленні.

Завершили торік і будівництво самого обходу Кобеляк. У цементобетоні готові 17,2 км, якими щодня рухаються до 15 тисяч транспортних засобів. Товщина дорожнього одягу на обході – 74 см. Ділянку Кобеляки – Гора – Гайове – Красне збудували фактично за 8 місяців 2020 року. Ще у квітні торік там була лише земля.

Загалом на автодорозі Дніпро – Решетилівка вже влаштовано 51 км покриття у верхньому шарі. Загальна протяжність автошляху Н-31 в межах Полтавської області становить 79,4 км.

Велике будівництво: на трасі до Дніпра добудували міст через Ворсклу в обхід Кобеляк 01

Нагадаємо, заступник голови Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко раніше повідомив, що в межах президентської програми у 2021 році буде повністю добудований Дарницький міст у Києві, роботи на якому були заморожені понад 10 років тому. Меморандум про його добудову був підписаний 3 березня між Укравтодором і "Укрзалізницею", на балансі якої перебуває Дарницький міст.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У рамках "Великого будівництва" триває реконструкція приймального відділення лікарні в Нікополі. ФОТОрепортаж

Автор: 

дороги (3061) Укравтодор (1200) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+19
вау! стало как в Англии! левостороннее движение!
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09.03.2021 12:45
+13
На вакцине столько не стыришь!
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09.03.2021 12:39
+6
В нормальных странах каждый день строят дороги с нуля,но не чешут об этом 4 года подряд.Закончили бы уже давно.Кстати участок 10 км. от Орлика до Шевченок (полтавская обл.) за 12 млрд.грн. который в прошлом году построили "с нуля" сейчас уже весь в ямах.
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09.03.2021 12:54
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На вакцине столько не стыришь!
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09.03.2021 12:39 Відповісти
"Восклянський потік 2"
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09.03.2021 14:58 Відповісти
На прошлой неделе на этой трассе минус амортизаторы и минус лобовое стекло (из под колёс летит всё подряд). Отличная дорога!
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09.03.2021 12:42 Відповісти
амортизаторы бери оригинальные, а не дешевое дерьмо
К самому мосту есть претензии?
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09.03.2021 12:49 Відповісти
Оригинальные.
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09.03.2021 12:51 Відповісти
редкая ЗЕля долетит до середины Ворсклы, а эта, глядишь, перелетела
Во дает !
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09.03.2021 14:55 Відповісти
нехер летать и смотри на знаки.
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14.04.2021 18:21 Відповісти
С этим всё ОК, а с дорогой пипец.
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14.04.2021 20:15 Відповісти
Да скоро Кирюха в розыске будет. )))) ничего дураков не учит))
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09.03.2021 12:44 Відповісти
вау! стало как в Англии! левостороннее движение!
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09.03.2021 12:45 Відповісти
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09.03.2021 12:50 Відповісти
Кроме Англии ещё в 52 странах левостороннее движение
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09.03.2021 12:54 Відповісти
ага, как в Бангладеш
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09.03.2021 13:27 Відповісти
а в это время - ситуация с пандемией в Западных областях Украины, достигает коллапса - выводы сделайте сами ,хотя дорога и новый мост ,в общем это отлично
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09.03.2021 12:45 Відповісти
Москаль высрал: У нас на ЗК если не ходишь в церковь - смотрят как на дикаря.
Так вот, пусть берут таких москалей - и всем стадом в капища бегут, шоп их рабовладелец Яхве взял гадкий вирус взад

двужёппые какие - они и побесноваться в буковелях хотят - и шоб вирус не прицепился.
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09.03.2021 12:56 Відповісти
Відкрию секрет, в буковелі для місцевих надто дорого, там в основному Київ, Дніпро і Харків відпочивають...
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09.03.2021 13:11 Відповісти
"Достроїлі"? А хдє Баааальшая стройка? 😲
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09.03.2021 12:53 Відповісти
А где сам мост ?
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09.03.2021 12:53 Відповісти
Там , где и аэропотр .
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09.03.2021 13:12 Відповісти
В нормальных странах каждый день строят дороги с нуля,но не чешут об этом 4 года подряд.Закончили бы уже давно.Кстати участок 10 км. от Орлика до Шевченок (полтавская обл.) за 12 млрд.грн. который в прошлом году построили "с нуля" сейчас уже весь в ямах.
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09.03.2021 12:54 Відповісти
Да кто вообще додумался бетон класть в наших краях?Турки строят бегом и тяп ляп,а одесситы вообще левые и подсматривают за турками и копируют.
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09.03.2021 13:05 Відповісти
Три дня назад открыли у нас несколько кусков,дорога фуфло,неровная и машина вся вибрирует,как зимой по ней ехать вообще не представляю,соль бетон мигом разъест.
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09.03.2021 13:03 Відповісти
очки сними и глаза раззуй, умник.
Никогда бетонка не обрабатывалась солью.
За**али специалисты-дорожники.
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14.04.2021 18:19 Відповісти
Сам гений я этого не говорил,ее вообще посыпать не будут.
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29.05.2021 20:13 Відповісти
Днепр-Решетиловка ( декабрь 2020)
https://youtu.be/91Kwh3T3pJ8

Обход Кобеляк на новой трассе H-31 Днепр-Решетиловка. В видео показаны все опасные места недостроенной трассы. (январь 2021)

https://youtu.be/2CD58WqDKv0
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09.03.2021 13:03 Відповісти
А что там с мостами в Запорожье? Достроили?
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09.03.2021 13:10 Відповісти
Достроілі... Зеля відкрив, але тільки кусок моста, бо решту не добудували насправді! Зате лєнточку перерізав той, хто перед виборами обіцяв, що не буде перерізання лєнточок!
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09.03.2021 13:12 Відповісти
с мостами жопа такая же! если Бабурку соединяют с городом два моста им. Преображенского, один на о. Хортица, второй с острова, то чем может принципиально помочь замена одного моста на новый? второй мост точно также создает пробки, там всего полосы в обе стороны... они достроили тот, который проще, там нет натяжных элементов конструкции... показуха да и только
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09.03.2021 16:01 Відповісти
Ни в одной стране в мире не додумались поручить курировать "большую стройку" 31-и летнему пиарщику преЗедента !
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09.03.2021 13:15 Відповісти
Самая приемлемая дорога для зрадофилов украинских -японская.Называется Тояма Токанава.Никто не гонит и смертей нет.
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09.03.2021 13:20 Відповісти
Мiст на Подолi цiкавiше.
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09.03.2021 13:20 Відповісти
Було ж сказано,що це не "Велике будівництво", а "Велике крадівництво"! Ось про це і пишіть.
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09.03.2021 13:56 Відповісти
То є зрадна Зрада! Негайно зупинися, зелений Клован, що ж ти робиш!?
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09.03.2021 14:24 Відповісти
"Стало" прикольно без разметки. Впрочем, даже если бы разметку нанесли, то через пару лет ее бы не стало. Разметка это как ямочный ремонт - вечная кормушка. В "отсталых" европейских странах на разметку дают 10 лет гарантии, а реально она работает 20-25 лет.
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09.03.2021 14:53 Відповісти
Фотографии просто МЕГА ИНФОРМАЦИОННЫЕ !ПРОСТО ЗАШКАЛИВАЮТ ПОЛНОТОЙ ИНФЫ !! Трудно выставить видео и фото всего объекта с завершением?
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09.03.2021 16:48 Відповісти
Вообще-то эту дорогу Гройсман начал строить... А щас завершаем начатое, и объявляем это результатом "Большой стройки"... лучше уж в гей-сессиях с уколами и перепуганным лицом фоткаться
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09.03.2021 17:26 Відповісти
"При Гройсмані ...". Він же не сам її будував.
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09.03.2021 18:30 Відповісти
ну той що, що не сам будував? До чого тут це? Ти зєбіл, шолє?
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10.03.2021 12:48 Відповісти
Ти написав: "... эту дорогу Гройсман начал строить ..."
Я зауважив твій. Щоб ти ...білом не виглядав.
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10.03.2021 15:27 Відповісти
акуєть)) Дякую вам, пане капітане Обвійос, що ви мені вказали, що це не Гройсман почав будувати, а будівельники.... Ви такий розумний та проникливий, що аж страшне) ідіть на роботу у розвідку
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10.03.2021 22:38 Відповісти
 
 