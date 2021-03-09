"Велике будівництво": на трасі до Дніпра добудували міст через Ворсклу в обхід Кобеляк. ФОТО

У Полтавській області завершилося будівництво мосту через річку Ворскла. Нова переправа є частиною обходу Кобеляк на магістралі Н-31 Дніпро – Решетилівка, яка будується у межах програми Президента "Велике будівництво".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укравтодору.

"Сьогодні 145-метровим мостом вже рухається транспорт. Дотримуючись встановлених термінів, мостобудівники звели переправу з двома проїздами (кожен з яких має дві смуги руху), встановили засоби організації руху, нанесли розмітку", - йдеться в повідомленні.

Завершили торік і будівництво самого обходу Кобеляк. У цементобетоні готові 17,2 км, якими щодня рухаються до 15 тисяч транспортних засобів. Товщина дорожнього одягу на обході – 74 см. Ділянку Кобеляки – Гора – Гайове – Красне збудували фактично за 8 місяців 2020 року. Ще у квітні торік там була лише земля.

Загалом на автодорозі Дніпро – Решетилівка вже влаштовано 51 км покриття у верхньому шарі. Загальна протяжність автошляху Н-31 в межах Полтавської області становить 79,4 км.

Нагадаємо, заступник голови Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко раніше повідомив, що в межах президентської програми у 2021 році буде повністю добудований Дарницький міст у Києві, роботи на якому були заморожені понад 10 років тому. Меморандум про його добудову був підписаний 3 березня між Укравтодором і "Укрзалізницею", на балансі якої перебуває Дарницький міст.

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