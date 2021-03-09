У спецслужбах РФ є підрозділи, які спеціалізуються винятково на кібератаках щодо України, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У складі спецслужб Росії діють окремі підрозділи, які проводять підривні і деструктивні інформаційні операції щодо України.

Про це заявив начальник управління департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк в рамках форуму "Україна 30. Культура і ЗМІ. Туризм", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Є визначені підрозділи, спеціалізація яких – конкретно Україна. Тобто це їхня робота, люди за це отримують заробітну плану, інші засоби: це можуть бути державні і недержавні медіаресурси. Є конкретна сила, яка сьогодні нам протистоїть", – сказав Вітюк.

Він додав, що вдалось зібрати доказову базу, яка свідчить про координацію Росією дій низки організацій, що здійснювали кібератаки на інформаційні ресурси українських органів державної влади.

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Загалом за 2020 рік департамент кібербезпеки СБУ заблокував понад дві з половиною тисячі спільнот у соціальних мережах з мільйонною аудиторією, понад 20 ботоферм з потужністю більш ніж 60 тисяч акаунтів та нейтралізував понад 600 кібератак і кіберінцидентів на інформаційні ресурси органів державної влади.

Окрім того, деяким блогерам та організаторам Телеграм-каналів оголошено про підозри за звинуваченнями у державнй зраді та порушенні рівноправності громадян, додав Вітюк.

Російська сторона зазвичай не коментує заяв СБУ про кібервтручання в українську мережу.











