МЗС зафіксувало світовий рекорд за кількістю встановлених пам'ятників Тарасу Шевченку. ФОТО
Міністерство закордонних справ офіційно зареєструвало світовий рекорд за кількістю встановлених пам'ятників видатному українському письменнику Тарасу Шевченку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення МЗС України.
Зазначається, що в 44 країнах світу встановлено 99 пам'ятників Шевченку, ще 1068 - на території України.
Інформацію про кількість пам'ятників дипломати ретельно збирали протягом року. Перевіряли її посольства і державні обласні адміністрації.
"Ми хотіли зробити Тараса Григоровича Шевченка світовим рекордсменом і підкреслити, що Україна - там, де ми живемо, розмовляємо нашою мовою, пам'ятаємо нашу історію і сповідуємо наші цінності. Україна там, де Шевченко. В наших серцях, в пам'ятниках, як символ боротьби за свободу, права і свободи", - заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
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Але ця влада , напевне, вже не пропустить
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