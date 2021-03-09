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МЗС зафіксувало світовий рекорд за кількістю встановлених пам'ятників Тарасу Шевченку. ФОТО

Міністерство закордонних справ офіційно зареєструвало світовий рекорд за кількістю встановлених пам'ятників видатному українському письменнику Тарасу Шевченку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення МЗС України.

Зазначається, що в 44 країнах світу встановлено 99 пам'ятників Шевченку, ще 1068 - на території України.

МЗС зафіксувало світовий рекорд за кількістю встановлених памятників Тарасу Шевченку 01

Інформацію про кількість пам'ятників дипломати ретельно збирали протягом року. Перевіряли її посольства і державні обласні адміністрації.

"Ми хотіли зробити Тараса Григоровича Шевченка світовим рекордсменом і підкреслити, що Україна - там, де ми живемо, розмовляємо нашою мовою, пам'ятаємо нашу історію і сповідуємо наші цінності. Україна там, де Шевченко. В наших серцях, в пам'ятниках, як символ боротьби за свободу, права і свободи", - заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Також дивіться: Зеленський із дружиною вшанували пам'ять Тараса Шевченка: "Заповіт" продовжує залишатися актуальним у наші дні. ФОТО

Автор: 

МЗС (4122) Шевченко Тарас (103) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+8
Теперь надо ставить Степану Андреевичу,и желательно в восточных областях и возле Крыма.
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09.03.2021 13:28
+7
МИД зафиксировал мировой рекорд по количеству установленных памятников Тарасу Шевченко - Цензор.НЕТ 9187
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09.03.2021 13:34
+7
Шоб лани широкополі

і Дніпро і кручі
стали вам поперек горла,
москалі ї......чі.
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09.03.2021 13:51
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Є ще чим гордитися неньці Україні.
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09.03.2021 13:22 Відповісти
український літак над українським Кримом - опція для росіян )))
https://www.youtube.com/watch?v=R2VTNg9c_wY
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09.03.2021 13:55 Відповісти
...зеКулеба, а ты работать по профилю не пробовал, министр фуев? Пямятники оно считает...
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09.03.2021 13:24 Відповісти
работать - это не про него) он же диджитализирован по самое немогу....
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09.03.2021 13:28 Відповісти
Ви насправді такі вбогі чи просто пайку відпрацьовуєте?
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09.03.2021 13:41 Відповісти
Прочитати статтю до кінця і знайти ключові фрази просто ліньки чи релігія не дозволяє?
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09.03.2021 13:43 Відповісти
...это ты, типа, иронизируешь, вася?
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09.03.2021 14:38 Відповісти
вангую, шо цей рекорд так и останется непобежденным...
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09.03.2021 13:25 Відповісти
Це не заслуга зелені.
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09.03.2021 13:26 Відповісти
Шевченко писав про людей на літер Ж.Це ж заборонено публікувати.Якщо я сюди це опублікую,мене забанять.
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09.03.2021 13:26 Відповісти
Теперь надо ставить Степану Андреевичу,и желательно в восточных областях и возле Крыма.
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09.03.2021 13:28 Відповісти
В охранники этих памятников готов пойти?
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09.03.2021 13:34 Відповісти
МИД зафиксировал мировой рекорд по количеству установленных памятников Тарасу Шевченко - Цензор.НЕТ 9187
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09.03.2021 13:34 Відповісти
Супер! Необхідно рекомендувати до включення у шкільну програму з літератури!
Але ця влада , напевне, вже не пропустить
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09.03.2021 13:46 Відповісти
))) Для учебника это дерьмо не катит, т. к является фейком, и к кобзарю, никакого отношения не имеет.. Стихотворение было написано поэтом Нощенко в 2009 году, опубликовано на сайте "Стихи.ру", правда первая строка "хохол останется хохлом", и дальше слегка переделано.. Оно торчало на сайте до 03.04.2014 года, пока пропагандистский, надо полагать, отдел ведомств, разжигающих ненависть, не велел ему убрать его, чтобы "легализовать" фейк об авторстве Шевченко. А может, и сам поэт устыдился и убрал. Об этом и история, и поэт умалчивают. Главное: следы на ресурсе "Стихи.ру" остались.
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09.03.2021 14:32 Відповісти
Шоб лани широкополі

і Дніпро і кручі
стали вам поперек горла,
москалі ї......чі.
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09.03.2021 13:51 Відповісти
А Казахстан - рекордсмен по памятнику Назарбаеву.
Туркменистан - по памятникам Туркменбаши.
В чем "перемога"?
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09.03.2021 13:53 Відповісти
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09.03.2021 14:00 Відповісти
український літак над українським Кримом - опція для росіян ))):Капінтан літака: "зараз ми пролітаємо над нашим українським Кримом. Якщо у салоні є росіяни і вони хочуть воз"єднантися із "своєй гаванью", то запасні виходи позначені зеленим..."
https://www.youtube.com/watch?v=R2VTNg9c_wY
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09.03.2021 13:58 Відповісти
МЗС зафіксувало світовий рекорд за кількістю встановлених пам'ятників Тарасу Шевченку - Цензор.НЕТ 6695
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09.03.2021 14:09 Відповісти
МЗС зафіксувало світовий рекорд за кількістю встановлених пам'ятників Тарасу Шевченку - Цензор.НЕТ 7069
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09.03.2021 15:04 Відповісти
 
 