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У столичному СІЗО засуджені сплять по черзі, живуть в антисанітарії і позбавлені можливості дихати свіжим повітрям, - Офіс Омбудсмена. ФОТОрепортаж

В Київському слідчому ізоляторі живуть в антисанітарних умовах, сплять на підлозі або ж по черзі, а також деяких засуджених примушують задарма працювати.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомляє пресслужба Офісу Омбудсмена.

Зазначається, що під час повторного моніторингового візиту виявлено низку порушень вимог національного законодавства та недотримання міжнародних рекомендацій і норм у сфері поводження із засудженими та особами, узятими під варту.

Зокрема, більшість камер:

  • не забезпечені належним штучним освітленням;
  • мають надмірну заґратованість вікон;
  • стіни вологі та вкриті грибком;
  • через відсутність вентиляції та куріння у камерах, ув’язнені позбавлені можливості дихати свіжим повітрям;
  • бокси збірного відділення не опалюються.

Крім того, були виявлені факти відсутності у в’язнів спальних місць, через що вони змушені спати по черзі або на підлозі камери, що є грубим порушенням їх права на належне поводження та гідність.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Трохи пекла": Малюська показав камеру київського СІЗО до і після ремонту. ФОТОрепортаж

"Адміністрацією СІЗО порушуються права засуджених на контакти із зовнішнім світом. Зокрема особам, засудженим до арешту, телефонні дзвінки не надаються, а засудженим до довічного позбавлення волі – у вихідні та святкові дні", - йдеться в повідомленні.

Також виявлено численні факти безоплатної праці засуджених, які виконували ремонтні роботи та функції з господарського обслуговування СІЗО.

У столичному СІЗО засуджені сплять по черзі, живуть в антисанітарії і позбавлені можливості дихати свіжим повітрям, - Офіс Омбудсмена 01
У столичному СІЗО засуджені сплять по черзі, живуть в антисанітарії і позбавлені можливості дихати свіжим повітрям, - Офіс Омбудсмена 02
У столичному СІЗО засуджені сплять по черзі, живуть в антисанітарії і позбавлені можливості дихати свіжим повітрям, - Офіс Омбудсмена 03

Автор: 

Київ (19461) омбудсмен (474) СІЗО (725)


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Топ коментарі
+24
.

вот бы туда вовка с тупицким засадить
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09.03.2021 13:34
+13
Это vip-палаты от малюськи.
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09.03.2021 13:33
+12
малюська не перестает толсто намекать на наличие платных камер в сизо....
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09.03.2021 13:33
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Это vip-палаты от малюськи.
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09.03.2021 13:33 Відповісти
манюська платных камер не дает???)
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09.03.2021 13:33 Відповісти
малюська не перестает толсто намекать на наличие платных камер в сизо....
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09.03.2021 13:33 Відповісти
Такі умови, бізЬнєс є бізЬнєс...
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09.03.2021 14:00 Відповісти
.

вот бы туда вовка с тупицким засадить
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09.03.2021 13:34 Відповісти
У них наверняка пятилетний вип-абонемент с бледжеком и шлюхами.Можно продлевать.
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09.03.2021 13:36 Відповісти
А там есть и случайные . Их всех "исправляют" ?
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09.03.2021 13:34 Відповісти
Малюська каг бэ намекает-"Сдайте на капремонт и будете жить как в раю."
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09.03.2021 13:34 Відповісти
малюську на парашу
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09.03.2021 13:34 Відповісти
№77
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09.03.2021 13:37 Відповісти
всьо сосьош убогоє?
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09.03.2021 13:41 Відповісти
за 5 копеек (советских)
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09.03.2021 13:53 Відповісти
Я, конечно, не специалист, но что делают осужденные в СИЗО, вроде СИЗО это следственный изолятор.
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09.03.2021 13:35 Відповісти
судя из статьи, там даже пожизненные)
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09.03.2021 13:37 Відповісти
То же, что и всегда, зря что ли закон Савченко в своё время принимали.
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09.03.2021 13:38 Відповісти
вони можуть бути підозрюваними або свідками по інших справах .
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09.03.2021 14:18 Відповісти
Совки при власти - совок в стране.
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09.03.2021 13:36 Відповісти
...а как же ВИП-камеры, неужто они недоступны простому нариду? А, малюська?
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09.03.2021 13:36 Відповісти
не факт шо это столыпин
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09.03.2021 15:55 Відповісти
да, там говна копать и копать, в той системе. суд де-юре приговаривает к лишению (ограничению) свободы, а де-факто - к лишениям, болезням и голоду.
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09.03.2021 13:37 Відповісти
Абсолютно нормальные условия для будущих сидельцев : депутатиков, судей, министров и прочих "авторитетных бизнесменов"
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09.03.2021 13:38 Відповісти
По закону Савченко в сизо день за два, поэтому никто и не жалуется. А эти условия напрямую связаны с плохой работой омбудсмена.
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09.03.2021 13:39 Відповісти
смотря кому он работает, уже ж нема лет надцать
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09.03.2021 15:56 Відповісти
Хто може заплатити не сідае, за виключенням окремих випадків, от якби садили чинуш ті б платили
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09.03.2021 13:39 Відповісти
зато есть платные камеры..., нельзя же все время один негатив..., например, сообщают, сколько погибло в дтп граждан и сразу новость о том, сколько украинцев купили новые автомобили..., тогда будет какое-то равновесие )))
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09.03.2021 13:50 Відповісти
Если братва будет патриотичней и переведет жить у параши всех клятых московских ватных прапитаров кто сидят за измену Украине, то сразу освободится много мест на шконках
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09.03.2021 14:01 Відповісти
это частная камера "под винтаж"?

ну и вкусы у людей
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09.03.2021 14:07 Відповісти
Вони не засуджені, а під слідством, це ті ж неосуджені люди як чекають вироку суду. Це взагалі якесь дикунство!
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09.03.2021 14:17 Відповісти
Там неосуджені живуть роками, є такі, що 7 років.
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09.03.2021 14:34 Відповісти
Жуткие кадры.
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09.03.2021 14:18 Відповісти
Вчора показували по Бєлсату тюрму в Білорусі, де осуджені жінки, в т. ч. за протести на вулицях. Любо-дорого подивитись. Чистота, порядок і ******** капітальний благоустрій.
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09.03.2021 14:40 Відповісти
Жалуются, что простыни не каждый день меняют. Так я и дома не каждый день меняю.
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09.03.2021 14:59 Відповісти
жаль только тех кто в сизо попал не виновным!
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09.03.2021 14:24 Відповісти
а это не курорт. и их туда никто не приглашал. не нарушай закон и живи в комфорте..
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09.03.2021 14:51 Відповісти
За звичай в комфорті живуть ті, хто порушує закон.
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09.03.2021 14:56 Відповісти
.....не зарекайся (с)
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09.03.2021 15:57 Відповісти
Це відношення держави до людей.
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09.03.2021 15:01 Відповісти
Ви говорите держави до людей?Та на одного злочинця держава витрачає більше коштів ніж мінімальна зарплата на волі яку ще десть треба і заробити та із неї сплатити всі податки та комунальні платежі і ще на залишок прожити.
Що злочинці мають мати камери люкс?
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09.03.2021 15:17 Відповісти
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09.03.2021 15:43 Відповісти
Ну просто ГУЛаг отдыхает ,какие-то ЗАСТЕНКИ ГЕСТАПО ,мать твою ....
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09.03.2021 15:14 Відповісти
Цікаво як би Ви говорили про гулаги та гестапо коли би недай Бог когось із Ваших рідних вбили або знасилували?
Мені це нагадує як всі жаліють свору бездомних собак які загризли дитину або стару людину.Собак жаліють та шукають виправдання їхнім діям ала чомусь ніхто незгадує тих хто від них посраждав.
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09.03.2021 19:26 Відповісти
Ну будем говорить,как взрослые,разумные люди,глупо отрицать ,что в Украине сидят совсем не те кто наиболее достоин сидеть а наоборот они в полном шоколаде а какой-нибудь Ваня или Петя с Кацапетовки сидит за мешок картохи ,10 метров провода и Т.Д. а падаль обносившая ВСЮ Украину 30 лет ,продажные мусора,судьи и прокуроры греют сраки на островах Боро-Боро и гнев вызывает именно этот факт а всё остальное лишь производные ..
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09.03.2021 19:53 Відповісти
Спорить не стану,есть и невинные.Но и места наказания не должны быть лучше чем на воле иначе это будет не кара а курорт.
Почему страна тратит на одного заключенного почти минимальную зарплату на воле которую еще где-то надо заработать а из прожиточного минимума на воле тянут полномерный налог.Так что это еще надо посмотреть где лучше на воле или на зоне.
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09.03.2021 21:03 Відповісти
Так там сидит куча народа за баку кофе стыренного в магазине ,за голимый мордобой ,куча людей сидит которых достаточно было оштрафовать а они там сидят ,ни хера не делают ,ни хера не жрут ,всё что государство на них выделяет тупо воруется а когда они оттуда выходят озлобленные на весь мир с тубиком и отбитой башкой им уже на всё насрать и следующий их шаг это уже убийство ,изнасилование и Т.Д. поэтому надо менять систему ,виноват ,лишите свободы ,но не жратвы и чистой постели .
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09.03.2021 21:16 Відповісти
А эти вопосы уже к прокурорам и судам.
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09.03.2021 21:19 Відповісти
Во-во ,к тем самым которые и должны сидеть круг замкнулся .
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09.03.2021 21:22 Відповісти
Ми інспектували київський СІЗО багато разів. Це приміщення не придатне для утримання людей. Повністю. Лише для того щоб провести дезінфекцію стін які за століття утримують в собі бактерії всіляких хвороб потрібно ці стіни розжарити до температури в 600 градусів. Цього робити ніхто і ні за яких обставин не буде - дешевше знести. І який би ремонт не робили в камерах стіни все одно будуть отруювати тих хто в них знаходиться. І це СІЗО! Тобто люди не засуджені а підслідні! Іншими словами це громадяни, більшість із яких беде визнана в судах невинними. Яку компенсацію вони отримають за те що їх отруїли "в інтересах слідства"?
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09.03.2021 15:15 Відповісти
в этой стране никакую, на суды не хватит три тыщи гривен
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09.03.2021 16:01 Відповісти
Суди ... у нас це забавка для мазохістів.
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09.03.2021 16:08 Відповісти
как потом жить этим людям, ? как идти умирать за такую страну ?
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09.03.2021 20:17 Відповісти
Не людей,люди не вбивають,не грабують і не насилують.
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09.03.2021 19:41 Відповісти
Так то воно так, тільки трохи не так (с).
Умови нечоловічі? Саме такі умови і потрібні для утримання молюски та інших "шлюг народу". А також їхніх папєрєдніків - усіх без винятку.
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09.03.2021 15:26 Відповісти
Молюську на нари! Меж тім вони сами, у власної більшості, обрали місце мешкання.
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09.03.2021 16:39 Відповісти
СІЗО переповнене, а тюрми практично в межах Києва розпродаються: Коцюбинське, Буча - де логіка у клоуна Молюськи? Чому б наприклад на базі "образцово-показатєльной" Бучанської колонії, в якій практично всі тюремні епізоди більшості фільмів та серіалів були зняті не перепрофілювати в СІЗО і розвантажити Лукянівку??? Але ж земелька в Бучі коштує грошиків немало, а там ії декілька гектар. Ну а піплу камери по 300 років без ремонту, якщо грошей нема на платну.
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09.03.2021 19:58 Відповісти
Добое хочь почали про це говорити, це перший крок до зміни ситуації.
На набутилкіно-скалєнвставанії такі умови норма й ніхто навіть рлзмови за те не веде.
Українці мають шанс вибороти собі гідне життя!
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09.03.2021 21:23 Відповісти
В тюрмі?
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09.03.2021 21:40 Відповісти
Гідне життя має також у собі й нормальне утримування у місцях позбавлення волі.
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09.03.2021 22:49 Відповісти
Логічно б почати робити гідне життя спочатку для тих, хто його заслужив, пенсіонерам хоча б, які все життя працювали, а не злочинцям...
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09.03.2021 23:32 Відповісти
 
 