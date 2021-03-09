У столичному СІЗО засуджені сплять по черзі, живуть в антисанітарії і позбавлені можливості дихати свіжим повітрям, - Офіс Омбудсмена. ФОТОрепортаж

В Київському слідчому ізоляторі живуть в антисанітарних умовах, сплять на підлозі або ж по черзі, а також деяких засуджених примушують задарма працювати.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомляє пресслужба Офісу Омбудсмена.

Зазначається, що під час повторного моніторингового візиту виявлено низку порушень вимог національного законодавства та недотримання міжнародних рекомендацій і норм у сфері поводження із засудженими та особами, узятими під варту.

Зокрема, більшість камер:

не забезпечені належним штучним освітленням;

мають надмірну заґратованість вікон;

стіни вологі та вкриті грибком;

через відсутність вентиляції та куріння у камерах, ув’язнені позбавлені можливості дихати свіжим повітрям;

бокси збірного відділення не опалюються.

Крім того, були виявлені факти відсутності у в’язнів спальних місць, через що вони змушені спати по черзі або на підлозі камери, що є грубим порушенням їх права на належне поводження та гідність.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Трохи пекла": Малюська показав камеру київського СІЗО до і після ремонту. ФОТОрепортаж

"Адміністрацією СІЗО порушуються права засуджених на контакти із зовнішнім світом. Зокрема особам, засудженим до арешту, телефонні дзвінки не надаються, а засудженим до довічного позбавлення волі – у вихідні та святкові дні", - йдеться в повідомленні.

Також виявлено численні факти безоплатної праці засуджених, які виконували ремонтні роботи та функції з господарського обслуговування СІЗО.





