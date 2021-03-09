У столичному СІЗО засуджені сплять по черзі, живуть в антисанітарії і позбавлені можливості дихати свіжим повітрям, - Офіс Омбудсмена. ФОТОрепортаж
В Київському слідчому ізоляторі живуть в антисанітарних умовах, сплять на підлозі або ж по черзі, а також деяких засуджених примушують задарма працювати.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомляє пресслужба Офісу Омбудсмена.
Зазначається, що під час повторного моніторингового візиту виявлено низку порушень вимог національного законодавства та недотримання міжнародних рекомендацій і норм у сфері поводження із засудженими та особами, узятими під варту.
Зокрема, більшість камер:
- не забезпечені належним штучним освітленням;
- мають надмірну заґратованість вікон;
- стіни вологі та вкриті грибком;
- через відсутність вентиляції та куріння у камерах, ув’язнені позбавлені можливості дихати свіжим повітрям;
- бокси збірного відділення не опалюються.
Крім того, були виявлені факти відсутності у в’язнів спальних місць, через що вони змушені спати по черзі або на підлозі камери, що є грубим порушенням їх права на належне поводження та гідність.
"Адміністрацією СІЗО порушуються права засуджених на контакти із зовнішнім світом. Зокрема особам, засудженим до арешту, телефонні дзвінки не надаються, а засудженим до довічного позбавлення волі – у вихідні та святкові дні", - йдеться в повідомленні.
Також виявлено численні факти безоплатної праці засуджених, які виконували ремонтні роботи та функції з господарського обслуговування СІЗО.
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вот бы туда вовка с тупицким засадить
ну и вкусы у людей
Що злочинці мають мати камери люкс?
Мені це нагадує як всі жаліють свору бездомних собак які загризли дитину або стару людину.Собак жаліють та шукають виправдання їхнім діям ала чомусь ніхто незгадує тих хто від них посраждав.
Почему страна тратит на одного заключенного почти минимальную зарплату на воле которую еще где-то надо заработать а из прожиточного минимума на воле тянут полномерный налог.Так что это еще надо посмотреть где лучше на воле или на зоне.
Умови нечоловічі? Саме такі умови і потрібні для утримання молюски та інших "шлюг народу". А також їхніх папєрєдніків - усіх без винятку.
На набутилкіно-скалєнвставанії такі умови норма й ніхто навіть рлзмови за те не веде.
Українці мають шанс вибороти собі гідне життя!