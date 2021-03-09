Злочинне угруповання під виглядом захисту прав громадян збирало "данину" з підприємців у Харкові, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Харкові правоохоронці затримали учасників злочинного угруповання, які обклали "даниною" підприємців. Ватажок створив громадську організацію і разом з її членами вимагав гроші з підприємців, що займаються вивезенням рідких відходів на території області.

Як з'ясували поліцейські, організатор "бізнесу" прикривався боротьбою зі свавіллям і захистом прав громадян, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

За кожен виїзд машини за межі міста підприємці мали сплачувати по 100 гривень. Надалі вони вирішили підняти "таксу" до 200 гривень. У разі відмови фігуранти погрожували підприємцям фізичною розправою та перешкоджали їхній діяльності.

Діяльність злочинного угруповання викрили оперативники управління стратегічних розслідувань у Харківській області та слідчі обласного управління поліції.

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У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що залякуванням зловмисники змусили групу підприємців сплачувати їм щомісяця по 20 000 грн.

5 березня оперативники та слідчі за силової підтримки спецпідрозділу КОРД затримали організатора та одного з учасників угруповання одразу після одержання та розподілу між ними чергового "траншу" - 18 000 грн.

Загалом упродовж трьох останніх місяців вони одержали від асенізаторів 60 000 грн.

Під час проведення санкціонованих обшуків за місцями мешкання фігурантів та в їхніх автомобілях вилучили 47 000 грн, нарізний мисливський карабін, пневматичний та стартові пістолети з ознаками перероблювання, відстріляний корпус РПГ, GPS-трекери, "чорнові" бухгалтерські записи.

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Організатора та одного з учасників злочинного угруповання було затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі за погодження Харківської обласної прокуратури повідомили трьом зловмисникам про підозру за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України.

Двом підозрюваним, яких безпосередньо затримали після одержання коштів, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Проводяться заходи для отримання доказів причетності інших учасників до протиправної діяльності.

За вимагання зловмисникам може загрожувати до семи років ув’язнення.

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