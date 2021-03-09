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Новини Фото Силовики
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Блоковано поштовий канал контрабанди кокаїну з Іспанії, вилучено 0,5 кг наркотику, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України у співпраці з Громадянською Гвардією Іспанії, ліквідувала канал контрабанди кокаїну. Співробітники спецслужби вилучили одну з партій наркотику вагою пів кілограма, яка була відправлена ​​в Україну з Євросоюзу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Блоковано поштовий канал контрабанди кокаїну з Іспанії, вилучено 0,5 кг наркотику, - СБУ 01

Спроба налагодити незаконний канал поставки важкого наркотику в нашу країну задокументована оперативниками і слідчими СБУ. На Київщині співробітники СБУ затримали громадянина однієї з країн Закавказзя під час одержання міжнародного поштового відправлення з Іспанії. У ньому, в середині побутового пристрою, було приховано приблизно 0,5 кг кокаїну.

Блоковано поштовий канал контрабанди кокаїну з Іспанії, вилучено 0,5 кг наркотику, - СБУ 02

Блоковано поштовий канал контрабанди кокаїну з Іспанії, вилучено 0,5 кг наркотику, - СБУ 03

Вирішується питання про повідомлення фігурантові підозри за ч. 1 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів) Кримінального кодексу України.

Читайте також: Житель Херсона намагався провезти в окупований Крим 20 кг наркотиків, - Офіс генпрокурора

Автор: 

Іспанія (900) контрабанда (1823) наркотики (1447) Правоохоронні органи (2708) СБУ (12812) силовики (2514)


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Топ коментарі
+2
А кто мав бути отримувач - скажуть?
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09.03.2021 18:13
+1
Тут страну просрали , а они про пачку кокаина. Баканову доза важнее?
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09.03.2021 18:17
+1
мабуть не клоуна - а ведь жаль - истерика бы была на людях - прикольно ведь))
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09.03.2021 18:17
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А кто мав бути отримувач - скажуть?
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09.03.2021 18:13 Відповісти
Михуил очевидно. Ему для борьбы с коррупцией в Украине надо же что-то нюхать
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09.03.2021 18:16 Відповісти
В жопу таких как ты вставить прислали ! Вставит знатно ,а то вставлялки подходящих размеров в стране уже нет.
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09.03.2021 18:21 Відповісти
Мендель же!
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09.03.2021 18:18 Відповісти
Тут страну просрали , а они про пачку кокаина. Баканову доза важнее?
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09.03.2021 18:17 Відповісти
мабуть не клоуна - а ведь жаль - истерика бы была на людях - прикольно ведь))
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09.03.2021 18:17 Відповісти
щимить офис не красиво...
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09.03.2021 18:17 Відповісти
Пряма поставка 2 кг від дона до гандона.
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09.03.2021 18:18 Відповісти
Из Марбельи?
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09.03.2021 18:21 Відповісти
Там, говорят, Медведчука в СБУ допрашивали. Это ж надо такому случиться. о допросить - не значит предъявить обвинение. Вечер перестает быть томным.
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09.03.2021 18:22 Відповісти
П.С. Фигня на постном масле. Речь идет о "пленках Суркова". Чушь собачья.
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09.03.2021 18:27 Відповісти
чушь не чушь...а очко у него подгорает...
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09.03.2021 18:44 Відповісти
Не совсем. Вся эта суета с пленкакми - попытка играть против Пороха. Попытка жалкая, но шумная. Имитация деятельности, не больше. Медведчуку не будут предъявлять обвинения в финансировании терроризма. Хоть и обвинили его в этом.
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09.03.2021 18:48 Відповісти
попытка играть против Пороха? каналы тоже у Пороха закрыли? Санкциями тоже Пороха обложили?)))
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09.03.2021 18:57 Відповісти
58 дел. Такого даже Гитлер, ПолПот и Сталин себе не позволяли. Они ограничивались одним, а то и меньше. Но не помогло и не поможет. Идет банальная подковерная драка, где проигравшими будут Украина и клоун. Пороху, как и медведчуку не грозит ничего. Но когда клоуна уйдут, вот тогда будет драка. И вот это будет серьезно. А сейчас так, чушь на постном масле.
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09.03.2021 19:02 Відповісти
Левый какой-то канал. Не государственный
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09.03.2021 18:22 Відповісти
и куда ведут следы - к султану, в диван или хурал? интересненько
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09.03.2021 18:23 Відповісти
прокурор какойто себе на месяцок взял))
теперь на кумарах пересадит людей невиновных
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09.03.2021 18:24 Відповісти
Интересует вопрос, почему водка не наркотик, а кокаин наркотик?Как так то?От водки же быстрее дохнут!
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09.03.2021 18:27 Відповісти
И цианистый калий не наркотик ,да и полоний тоже. Некоторым странно.
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09.03.2021 18:37 Відповісти
А судьи кто?
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09.03.2021 20:50 Відповісти
эх, беда((
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09.03.2021 18:44 Відповісти
КОКАИН дороже стоит чем любые другие наркотики.
Пацанам и всяким кайфоловам не по карману будет такой порошок.
ВОПРОС ? для кого поставка? для "элиты общества"? Так пусть она загнется эта элита!
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09.03.2021 19:20 Відповісти
если "блокировали" аж 500 граммов, то наверняка пропустили 500 килограммов... мафию возможно уничтожить только возглавив ее... а так как Украина к странам с добропорядочными правоохранителями не относится, то...
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10.03.2021 07:53 Відповісти
 
 