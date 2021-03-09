Блоковано поштовий канал контрабанди кокаїну з Іспанії, вилучено 0,5 кг наркотику, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України у співпраці з Громадянською Гвардією Іспанії, ліквідувала канал контрабанди кокаїну. Співробітники спецслужби вилучили одну з партій наркотику вагою пів кілограма, яка була відправлена ​​в Україну з Євросоюзу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Спроба налагодити незаконний канал поставки важкого наркотику в нашу країну задокументована оперативниками і слідчими СБУ. На Київщині співробітники СБУ затримали громадянина однієї з країн Закавказзя під час одержання міжнародного поштового відправлення з Іспанії. У ньому, в середині побутового пристрою, було приховано приблизно 0,5 кг кокаїну.

Вирішується питання про повідомлення фігурантові підозри за ч. 1 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів) Кримінального кодексу України.

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