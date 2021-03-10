На Вінниччині відкрили меморіальну дошку воїну 28-ї ОМБр Сергію Бичкову. ФОТОрепортаж

На фасаді школи в селі Росоша в Липовецькому районі Вінницької області, відкрили пам'ятну дошку воїну 28-ї ОМБр Сергію Бичкову, який помер під час виконання обов'язків у районі проведення ООС в березні 2019 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Захід відбувся за участю представників органів місцевого самоврядування, Липовецького об'єднаного міського військового комісаріату, бойових побратимів та однокласників воїна, односельчан.





Пам'ять Сергія Бичкова вшанували хвилиною мовчання та покладанням квітів до меморіальної дошки.

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Сергій Бичков у першу хвилю мобілізації 2014 був покликаний на службу за контрактом і призначений старшим офіцером відділення офіцерів запасу і кадрів, потім - на посаду заступника військового командира - начальника мобілізаційного відділення. Нетривалий час працював на посаді військового комісара Липовецько-Погребищенського об'єднаного районного військового комісаріату, а в серпні 2014 року, після Іловайських подій, попросився на передову. Служив у 28-й окремій мотопіхотній бригаді. Помер від серцевої хвороби під час ротації в район проведення ООС у березні 2019 року.