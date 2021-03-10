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На Вінниччині відкрили меморіальну дошку воїну 28-ї ОМБр Сергію Бичкову. ФОТОрепортаж

На фасаді школи в селі Росоша в Липовецькому районі Вінницької області, відкрили пам'ятну дошку воїну 28-ї ОМБр Сергію Бичкову, який помер під час виконання обов'язків у районі проведення ООС в березні 2019 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

На Вінниччині відкрили меморіальну дошку воїну 28-ї ОМБр Сергію Бичкову 01

Захід відбувся за участю представників органів місцевого самоврядування, Липовецького об'єднаного міського військового комісаріату, бойових побратимів та однокласників воїна, односельчан.

На Вінниччині відкрили меморіальну дошку воїну 28-ї ОМБр Сергію Бичкову 02
На Вінниччині відкрили меморіальну дошку воїну 28-ї ОМБр Сергію Бичкову 03

Пам'ять Сергія Бичкова вшанували хвилиною мовчання та покладанням квітів до меморіальної дошки.

На Вінниччині відкрили меморіальну дошку воїну 28-ї ОМБр Сергію Бичкову 04

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Сергій Бичков у першу хвилю мобілізації 2014 був покликаний на службу за контрактом і призначений старшим офіцером відділення офіцерів запасу і кадрів, потім - на посаду заступника військового командира - начальника мобілізаційного відділення. Нетривалий час працював на посаді військового комісара Липовецько-Погребищенського об'єднаного районного військового комісаріату, а в серпні 2014 року, після Іловайських подій, попросився на передову. Служив у 28-й окремій мотопіхотній бригаді. Помер від серцевої хвороби під час ротації в район проведення ООС у березні 2019 року.

Автор: 

Вінницька область (1014) меморіальна дошка (190) 28 окрема механізована бригада (187)


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На Вінниччині відкрили меморіальну дошку воїну 28-ї ОМБр Сергію Бичкову - Цензор.НЕТ 4567
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10.03.2021 00:11 Відповісти
Спи спокойно, Брат...(
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10.03.2021 00:44 Відповісти
Світла пам'ять.
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10.03.2021 02:50 Відповісти
Спочивай з миром, Герой...
Героям слава!
На Вінниччині відкрили меморіальну дошку воїну 28-ї ОМБр Сергію Бичкову - Цензор.НЕТ 274
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10.03.2021 09:52 Відповісти
 
 