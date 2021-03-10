Переплутала машини: під Києвом зґвалтували 19-річну дівчину, яка викликала таксі і сіла не в той автомобіль. ФОТО

Одного із ґвалтівників - 42-річного громадянина Азербайджану - затримали. Другого розшукують.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Київської області.

"Дівчина викликала таксі, переплутала машини і сіла в автомобіль до незнайомих їй чоловіків. Зловмисники привезли потерпілу до себе додому в село Білогородка, після чого скористалися безпорадним станом дівчини і зґвалтували її", - сказано в повідомленні.

Поліцейські розшукали одного з ґвалтівників - 42-річного громадянина Азербайджану. Його затримали.

Зараз поліція розшукує другого ґвалтівника.

Також дивіться: Поліція затримала чоловіка, який ґвалтував 9-річну доньку співмешканки і поширював порно з неповнолітньою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Справу розслідують за ч.3 ст.152 (зґвалтування). Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін від 7 до 12 років.



