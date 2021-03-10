Переплутала машини: під Києвом зґвалтували 19-річну дівчину, яка викликала таксі і сіла не в той автомобіль. ФОТО
Одного із ґвалтівників - 42-річного громадянина Азербайджану - затримали. Другого розшукують.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Київської області.
"Дівчина викликала таксі, переплутала машини і сіла в автомобіль до незнайомих їй чоловіків. Зловмисники привезли потерпілу до себе додому в село Білогородка, після чого скористалися безпорадним станом дівчини і зґвалтували її", - сказано в повідомленні.
Поліцейські розшукали одного з ґвалтівників - 42-річного громадянина Азербайджану. Його затримали.
Зараз поліція розшукує другого ґвалтівника.
Справу розслідують за ч.3 ст.152 (зґвалтування). Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін від 7 до 12 років.
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Вот уж кто точно не люди - так это кацапы.
понапиваються такі жіночки і від шалав з окружної не відрізниш, а потім коли алкогольний токсикоз проходить, такими невинними стають....
п.с. не виправдовую ару який ганебно скористався пяною шалавою.
А що, бути п'яним в цій державі вже злочин і з п'яним можна робити що завгодно?
До того ж, якщо в новині правда - вона не десь голосувала або в барі їх зустріла та пішла з ними - вона викликала таксі (думаю, щоб поїхати додому). З яких це пір п'яна жінка, яка збирається додому на таксі - це вірна жертва насильства (з ваших слів вона мало не сама напросилася)?
взлом мохнатого сейфу там не вітається
и отпрыски, и близкие сто-процентно!
Національність там ролі не грає.
Вот пример: напился заяц идет и спьяну перепутал свою избушку с логовом волка. Зашел до волка - волк зайца захавал. Логично? Логично.
И никто не кричит, а че это волк права зайца нарушил. Все знают, что волк есть волк и он по своей природе не мог зайца не захавать.
То же самое и с этими горно-прикопчеными сапиенсами - для этой нации, если к ним вдруг баба бухая сама села в машину - то там без вариантов, они это поняли как манну от алаха и прямое указание свыше трахнуть. Они и трахнули. Они же генетические животные и по-другому просто биологически поступить не могли.
То же самое и здесь: если девка бухая (не важно чаянно-нечаянно) села в тачку к горным обезьянам, то то, что ее обезьяны изнасиловали - это 100% логичная закономерность.
Как если в клетку к тигру голодному спьяну зайти, животное же съест.
Другой вопрос если иметь дело не с животными, а с людьми. Тогда другое дело: если бы та девка бухая села в машину к людям, а не к горным животным, то люди бы ее не тронули и велика вероятность того, что подвезли бы по требуемому адресу, возможно бесплатно.
Я к тому, что при обсуждении ситуации не нужно путать ЛЮДЕЙ С ЖИВОТНЫМИ. Для животных одна логика, для людей другая.
Вот например, были азеры обезьянами, а станут петухами...
на існування
Неужели ты не в курсе, что на Земле огромная масса всяких опасных для человека животных? И что, человек их всех под корень уничтожает?? Нет. А многих хищников наоборот охраняет.
Суть в том, что люди должны жить с людьми, а дикие животные с дикими животными. Попробуй скажи, что это не логично и неправильно.
А если некоторые дикие животные попадают в среду людей, то на них обязан быть ошейник, намордник и поводок + клетка на ночь. Иначе животное может наделать без под своими животными инстинктами.
Азеры - это на все 100% животные и к ним у людей должно быть отчетливо осознаваемое отношение: разумная опаска и т. п., как горными баранами в зоопарке - смотреть только через клетку на безопасном расстоянии и не лезть в их вольер спьяну. А если залез, то пеняй на себя. Азеры там нифига не виновны - они горные животные и действовали на животных инстинктах. Животное, если оно что-то натворит, можно только запереть в клетке или гуманно усыпить в ветлечебнице.
воювали євреї, грузини, адзербаджанці, навіть європейці, а ти тут г*ндон школярний
мені щось заливаєш про вищих істот. Диви дебіл щоб бошку тобі не звернули на
повороті, з різними кацапами Мільчаковими таке буває.
корова набухалась в клубе, захотела приключений и их нашла, а потом по утру "чтожеянаделала" и "меня изнасиловали".
не оправдываю никого, но как то странно выглядит что она села не в тот авто и тут же не вышла обратно. "Воспользовались беспомощным состоянием" т.е. она была дрова. Тогда как она вообще до машины дошла? Как такое допустила ее компания/подруги если она была дрова? А они бы не загрузили не в ту машину, верно? Значит села сама...