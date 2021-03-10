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Переплутала машини: під Києвом зґвалтували 19-річну дівчину, яка викликала таксі і сіла не в той автомобіль. ФОТО

Одного із ґвалтівників - 42-річного громадянина Азербайджану - затримали. Другого розшукують.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Київської області.

"Дівчина викликала таксі, переплутала машини і сіла в автомобіль до незнайомих їй чоловіків. Зловмисники привезли потерпілу до себе додому в село Білогородка, після чого скористалися безпорадним станом дівчини і зґвалтували її", - сказано в повідомленні.

Поліцейські розшукали одного з ґвалтівників - 42-річного громадянина Азербайджану. Його затримали.

Зараз поліція розшукує другого ґвалтівника.

Також дивіться: Поліція затримала чоловіка, який ґвалтував 9-річну доньку співмешканки і поширював порно з неповнолітньою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Справу розслідують за ч.3 ст.152 (зґвалтування). Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін від 7 до 12 років.

Переплутала машини: під Києвом зґвалтували 19-річну дівчину, яка викликала таксі і сіла не в той автомобіль 01
Переплутала машини: під Києвом зґвалтували 19-річну дівчину, яка викликала таксі і сіла не в той автомобіль 02

Автор: 

зґвалтування (385) Київська область (4022) Нацполіція (15164)


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Топ коментарі
+40
черножепые мрази , то убивают на улице то насилуют
интересно шо бы с украинцеми у них на родине за такое было ? на месте бы четвертовали вместе с детьми , 100% и никто бы на мусоров не посмотрел
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10.03.2021 01:14
+39
Написано, что девушка была в беспомощном состоянии, то есть судя по всему проще говоря набухалась. То, что она перепутала машину такси с каким-то азеровозом, свидетельствует о ее кондиции.
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10.03.2021 01:20
+38
Можно даже на кол.
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10.03.2021 00:51
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Айзеров і іншу кавказьку сволоту не пускати в Україну, куди Національний корпус дивиться , зробіть їм на базарах виселення.
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10.03.2021 08:56 Відповісти
Вы серьезно? У нас главный "мусор" страны кавказец)
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10.03.2021 09:27 Відповісти
Кавказцы с Армении ненавидят кавказцев с Азербайджана так, что русским с украинцами остается только молча завидовать градусу ненависти, если что.
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10.03.2021 10:51 Відповісти
Авaкoв рoдилcя 2 янвaря 1964 гoдa в пoceлкe имeни Кирoвa (нынe - Бинaгaди), рacпoлoжeннoгo нa oкрaинe Бaку (Азeрбaйджaн), в ceмьe вoeннoгo лeтчикa Бoриca Сурeнoвичa Авaкoвa (1936-1995). Егo oтeц был этничecкий aрмянин и oт рoждeния нocил фaмилию Авaкян, нo «руcифицирoвaл» eё eщё в лeтнoм училищe...
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10.03.2021 12:50 Відповісти
50 на 50..(
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10.03.2021 08:35 Відповісти
интересно, а что бы было, если жители Украины изнасиловали азербайджанку в баку? это ответ почему они независимые, а мы заглядываем в глаза оккупанту.
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10.03.2021 08:38 Відповісти
Було б те ж саме , якби жительку Баку , згвалтували самі ж азери . .
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10.03.2021 09:22 Відповісти
Когда-то какие-то пранкеры проводили эксперимент: вначале кавказец кричал на славянку, а потом славянин на кавказку. Так вот, если во втором случае всегда находились земляки, которые ее защищали, говоря что это - их сестра, то в первом - всем было... так что, проблема в самих славянах ИМХО
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10.03.2021 10:53 Відповісти
Не заплатили за услуги?
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10.03.2021 08:43 Відповісти
Толерастія Українців призводить до знахабніння чужоземців і суддівсько-мусорського безмежжя на землі Українців.
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10.03.2021 08:52 Відповісти
употребление слова "толерастия" с головой выдает в тебе кацапа. Даже если ты пишешь на украинском языке.

Вот уж кто точно не люди - так это кацапы.
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10.03.2021 09:11 Відповісти
ще й з висловом ,, безмежжя,, майже не спалився
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10.03.2021 09:24 Відповісти
Себе впізнав толераст і не сподобалось те,що побачив?
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10.03.2021 09:30 Відповісти
Холоп педофіла-путіна,ти хоть українську вивчи,щоб не палитися.
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10.03.2021 09:27 Відповісти
Толерастія, толерастія, толерастія, ось так, іди в сраку, гівно.
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10.03.2021 09:37 Відповісти
хто цих тролей на московії набирає? рівень їхньої професійності наближається до нуля.вони вже навіть не огидні і не смішні , просто таке собі не цікаве гівно. яке з гугл перекладачем сидить на роботі за три рублі
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10.03.2021 12:01 Відповісти
Набухалась,дала.Утром заявление об изнасиловании.Был уменя такой случай,обвинила меня,что я пытался ее изнасиловать,я в шоке был,слава богу,что дело до секса не дошло,а так бы влепили статью ни за какой хрен.Есть суки еще те
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10.03.2021 09:03 Відповісти
ну ты и подонок. Зря тебя не посадили - видимо, откупился.
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10.03.2021 09:11 Відповісти
знаєш як кажуть "пяна жінка п...ді не хозяйка".
понапиваються такі жіночки і від шалав з окружної не відрізниш, а потім коли алкогольний токсикоз проходить, такими невинними стають....
п.с. не виправдовую ару який ганебно скористався пяною шалавою.
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10.03.2021 09:40 Відповісти
Если не в курсе, нехрен наговаривать на человека, подонок возможно ты сам...
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10.03.2021 17:03 Відповісти
Был у меня случай такой - телка думала, что она бох и только по ее брехливой заяве мужика посадят. В результате я ее посадил на 1.5 года реального срока. Денег юристам влил нехило, две апелляции (хотели на условку и на отсрочку), но я дожал и пошла курица возомнившая по этапу.
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10.03.2021 17:10 Відповісти
Невзоров вроде грил шо там такие экспертизы и на "приятно" ей бы было, шо еще бы денег дала лишь бы заявление отдали взад и отпустили. плюс статья за ложное, ну, типо клевету.
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10.03.2021 18:56 Відповісти
Таке просте питання, а азербайджанські жінки теж в безсвідомому стані сідають в незнайомі авто з незнайомими чоловіками. Азерів не оправдовую. Навтаки повідривав би їхні собачі голови, але і наші жіночки вже занад то від рук відбилися. А в цьому винні українські чоловіки.....
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10.03.2021 09:36 Відповісти
Эмммм
А що, бути п'яним в цій державі вже злочин і з п'яним можна робити що завгодно?
До того ж, якщо в новині правда - вона не десь голосувала або в барі їх зустріла та пішла з ними - вона викликала таксі (думаю, щоб поїхати додому). З яких це пір п'яна жінка, яка збирається додому на таксі - це вірна жертва насильства (з ваших слів вона мало не сама напросилася)?
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10.03.2021 20:06 Відповісти
Во-во. Учи всех алканоидов пагубности алкашизма. Пример приводи, что из-за алкашизма наций две нации (РФ и УР) при дележке совкового наследства по второму кругу выказали слабость хроников-алкашей: спившаяся Ямперия, некогда могучая, только и смогла отодрать остров Крыс и кусок Дамбаса, т. е. места наибольшего скопления алкашей. А Незалежная, которая пропила свои яйца защитить свое даже от горстки бандюков не смогла. Это исторические факты - титановые. Вот до чего пьянка доводит!
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11.03.2021 02:04 Відповісти
тяжко їм буде на зоні
взлом мохнатого сейфу там не вітається
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10.03.2021 09:42 Відповісти
ой та ладно) им конячить украинци там будут, вот так то
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10.03.2021 12:41 Відповісти
Мутна історія
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10.03.2021 09:53 Відповісти
Я смотрю на комментарии и удивляюсь некоторым, их низменности. Сразу подметили, что она была в беспомощном состоянии. А РАЗВЕ ЭТО ПОВОД ДЛЯ ИЗНАСИЛОВАНИЯ???!!! Посмотрел бы я если бы ваша мать, сестра или дочь после вечеринки поехала домой и их так же изнасиловали, ведь они бы были под шафе??!! Гавно и есть гавно.
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10.03.2021 10:02 Відповісти
Да и попахивает эта статья фейком для разжигания национальной вражды, не публикуют ни фото лица, не фамилии, а только принадлежность к стране! Почему-то как задержат преступника из параши, так пишут, что иностранец.
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10.03.2021 10:06 Відповісти
В фильме "Ниже нуля".....рецепт
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10.03.2021 10:18 Відповісти
Обсуждают не факт изнасилования - преступления, а национальность. А сколько украинцев насилует женщин в Украине, или это - другое? Если есть факт преступления, нужно судить преступника, а кто он по национальности и в какой партии состоит - дело десятое. Пострадавшие страдают одинаково, белый, желтый или черный совершил преступление.
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10.03.2021 10:32 Відповісти
Дело не в национальности, а в ГРАЖДАНСТВЕ. Эти черножопые гости нашей страны нарушили не только законы, но и моральные нормы поведения гостей. И они вообще, ох..ели. Я вырос в Луганске. Когда-то, в 90-х, когда гости из солнечного чуркестана очень уж х..ели, собирались пацаны, человек 50 с битами и налетали на рынки с азерами. Апельсины и черножопые бошки летали по рынку, как тенисные мячи.
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10.03.2021 11:23 Відповісти
Тогда полякам в Польше нужно делать с украинцами то, что украинцы призывают делать с неукраинцами в Украине, ведь украинцы нередко совершают преступления в Польше. И так далее. И приведет это к тому, что по всему миру будут резать друг друга из-за цвета кожи или паспорта. Но у преступлений нет национальности и гражданства. Есть факт преступления - нужно судить, нет факта преступления - нет и суда. Если у тебя что-то украли - есть повод наказать, а если косо посмотрели или не так пошутили - нет, потому что это дикость - идти бить человека за его гнилой характер. Гнилой характер у человека - не имей с ним дел. А то получается, иностранец (иноверец) словом обидел - пошел кричать - "мочить всех иностранцев!", а "свой" сделает тоже самое, почему-то таких призывов не будет - "мочить всех нас, среди нас плохой человек, значит мы все - плохие!". Нужно наказывать за факт преступления, не важно - свой или чужой.
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10.03.2021 13:34 Відповісти
Уверен, что это дело техники...каждый будет получать по делам своим...
и отпрыски, и близкие сто-процентно!
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10.03.2021 14:12 Відповісти
В Польше полиция так же крышует гостей, как у нас? Тогда да, надо так же ....
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10.03.2021 19:14 Відповісти
а теперь нужно изнасиловать 10 айзеровских женщин. вообще ахерели бабаи
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10.03.2021 11:12 Відповісти
... а потом сесть с насильником из Азербайджана в одну камеру лет на 10-15 и насиловать друг друга. Потому что таким предложением ты ставишь себя на один уровень с этим насильником, признаешь, что ты точно такой же.
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10.03.2021 13:38 Відповісти
Насильникам насильство у тюрмі - що посієш, те і пожнеш
Національність там ролі не грає.
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10.03.2021 11:41 Відповісти
ниче им там не будет если ві про член и *****
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10.03.2021 12:42 Відповісти
Те, що вона була буха не виправдовує цих чорножопих виродків
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10.03.2021 11:58 Відповісти
А де написано, що жертва була п'яною?
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10.03.2021 14:04 Відповісти
Вибач, але якщо тьотька переплутала таксі і сіла в машину, повну незнайомих чорловіків, то мабуть вона була надзвичайно твереза, як кришталь.
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10.03.2021 20:27 Відповісти
Горные бараны походу забыли, что они не дома.
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10.03.2021 14:02 Відповісти
ХЗ как вы все тут рассуждаете - с непонятной кривой логикой.
Вот пример: напился заяц идет и спьяну перепутал свою избушку с логовом волка. Зашел до волка - волк зайца захавал. Логично? Логично.
И никто не кричит, а че это волк права зайца нарушил. Все знают, что волк есть волк и он по своей природе не мог зайца не захавать.
То же самое и с этими горно-прикопчеными сапиенсами - для этой нации, если к ним вдруг баба бухая сама села в машину - то там без вариантов, они это поняли как манну от алаха и прямое указание свыше трахнуть. Они и трахнули. Они же генетические животные и по-другому просто биологически поступить не могли.
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10.03.2021 15:15 Відповісти
хахаха) вот идешь ты бухой, зашел не в тот поворот, а там не твой дом, а военкомат) Угадай что было дальше? А вообще, никому не нравится что нарушают его права. Все друг другом пользуются и без заявления, мало кого наказывают.
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10.03.2021 16:14 Відповісти
Я о логичных закономерностях. Если ты идешь по высокому мосту и спьяну свернул с моста, и выпал с него нахй, то ты закономерно откинешь капыта.
То же самое и здесь: если девка бухая (не важно чаянно-нечаянно) села в тачку к горным обезьянам, то то, что ее обезьяны изнасиловали - это 100% логичная закономерность.
Как если в клетку к тигру голодному спьяну зайти, животное же съест.
Другой вопрос если иметь дело не с животными, а с людьми. Тогда другое дело: если бы та девка бухая села в машину к людям, а не к горным животным, то люди бы ее не тронули и велика вероятность того, что подвезли бы по требуемому адресу, возможно бесплатно.
Я к тому, что при обсуждении ситуации не нужно путать ЛЮДЕЙ С ЖИВОТНЫМИ. Для животных одна логика, для людей другая.
Вот например, были азеры обезьянами, а станут петухами...
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10.03.2021 16:46 Відповісти
Бачу ти такий щоб вже і хрести палаючи для них зробив, тіпа - не мають права
на існування
Переплутала машини: під Києвом зґвалтували 19-річну дівчину, яка викликала таксі і сіла не в той автомобіль - Цензор.НЕТ 1281
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10.03.2021 19:57 Відповісти
Ты печальный придурок - элементарного не можешь сообразить.
Неужели ты не в курсе, что на Земле огромная масса всяких опасных для человека животных? И что, человек их всех под корень уничтожает?? Нет. А многих хищников наоборот охраняет.
Суть в том, что люди должны жить с людьми, а дикие животные с дикими животными. Попробуй скажи, что это не логично и неправильно.
А если некоторые дикие животные попадают в среду людей, то на них обязан быть ошейник, намордник и поводок + клетка на ночь. Иначе животное может наделать без под своими животными инстинктами.
Азеры - это на все 100% животные и к ним у людей должно быть отчетливо осознаваемое отношение: разумная опаска и т. п., как горными баранами в зоопарке - смотреть только через клетку на безопасном расстоянии и не лезть в их вольер спьяну. А если залез, то пеняй на себя. Азеры там нифига не виновны - они горные животные и действовали на животных инстинктах. Животное, если оно что-то натворит, можно только запереть в клетке или гуманно усыпить в ветлечебнице.
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10.03.2021 20:53 Відповісти
Чмо ти п*дарастичне, як що був би у тебе інтелект то ти б знав що в лавах УПА
воювали євреї, грузини, адзербаджанці, навіть європейці, а ти тут г*ндон школярний
мені щось заливаєш про вищих істот. Диви дебіл щоб бошку тобі не звернули на
повороті, з різними кацапами Мільчаковими таке буває.
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11.03.2021 01:43 Відповісти
И давно ты, животное горное, мову выучило, бандерой прикинулось? Риторика твоя подворотная тебя характеризует как истинного горного козла.
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11.03.2021 01:51 Відповісти
Що палишся кацапський виродок, на Лахті зарплату ще не дали..
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11.03.2021 01:53 Відповісти
А ты мразота бандерская не скрываешься? Ввас же даже в Польше сразу под суд отдают уголовный. Братья ваши
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11.03.2021 01:56 Відповісти
Кстати, в войсках стрелецких служили боевые псы и даже медведи. Так что другие животные, типа азеров, в каком-то там лесном УПА - это не удивление. Медведей в цирке заставляют работать. Дрессировка животных она многое может.
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11.03.2021 01:55 Відповісти
Ти мабуть і є цап, бо кацап..
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11.03.2021 01:56 Відповісти
А ты бандер - сосал у самого Фюрера. Факт исторический.
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11.03.2021 01:57 Відповісти
кацапський виродок - в каналізацію залаз
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11.03.2021 11:22 Відповісти
думаю, дело было так:
корова набухалась в клубе, захотела приключений и их нашла, а потом по утру "чтожеянаделала" и "меня изнасиловали".
не оправдываю никого, но как то странно выглядит что она села не в тот авто и тут же не вышла обратно. "Воспользовались беспомощным состоянием" т.е. она была дрова. Тогда как она вообще до машины дошла? Как такое допустила ее компания/подруги если она была дрова? А они бы не загрузили не в ту машину, верно? Значит села сама...
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10.03.2021 17:10 Відповісти
А мое мнение такое, что все понаехавшие черножопые должны кукарекать в петушьем углу.
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10.03.2021 17:13 Відповісти
За изнасилование уже лет 30, как не опускают никого. Успокойся.
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10.03.2021 20:29 Відповісти
Знаток нашелся. Сразу видно, что фраер. На зоне и сейчас есть хаты опущенных. Четкий пацан не будет делить хату с чертями с зашкварными статьями и/или делами, образом жизни. Если ты взломщик мохнаток, бомж, дворник, халдей (официанты и т. п.), к ментам отношение имел, волк сушеный и т. д., то тебя пропишут в хату к твоим сородичам. Хрен ты попадешь в нормальную хату. А к обитателям тех опущенных хат (их и сейчас кличут петушьими, хоть там реального петуха может и не быть) у зеков отношение точно такое же, как и было всегда - там нифига не поменялось, разве что не убивают сразу за контачку.
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10.03.2021 21:03 Відповісти
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