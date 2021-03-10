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Ремонт і модернізація обладнання: в межах "Великого будівництва" на Донеччині відбувається оновлення медичної інфраструктури. ФОТОрепортаж

У межах програми Президента "Велике будівництво" низка населених пунктів у Донецькій області незабаром отримає оновлені приймальні відділення лікарень.

За даними Facebook-сторінки "Великого будівництва", в місті Добропілля добігають кінця роботи в приймальному відділенні лікарні екстреної медичної допомоги, однієї з опорних медичних установ області. Там проходять роботи з капітального ремонту приміщень медичної допомоги, облаштування приймального боксу для карет швидкої медичної допомоги, модернізації та оснащення відділення сучасним обладнанням, передає Цензор.НЕТ.

Ремонт і модернізація обладнання: в межах Великого будівництва на Донеччині відбувається оновлення медичної інфраструктури 01

Ремонт і модернізація обладнання: в межах Великого будівництва на Донеччині відбувається оновлення медичної інфраструктури 02

У багатопрофільній лікарні в Костянтинівці проходить ремонт внутрішніх приміщень. Також в установі створюють новий приймальний бокс з інженерними системами підтримки клімату для машин швидкої.

Ремонт і модернізація обладнання: в межах Великого будівництва на Донеччині відбувається оновлення медичної інфраструктури 03

У частині населених пунктів реконструкція медустанов уже завершена.

Зокрема, міська лікарня в Слов'янську, яка отримала сучасне медичне обладнання, вже приймає пацієнтів.

Ремонт і модернізація обладнання: в межах Великого будівництва на Донеччині відбувається оновлення медичної інфраструктури 04

Також нещодавно відбулося відкриття реконструйованої міської лікарні №3 в Краматорську. Медустанова отримала новий рентгенапарат, комп'ютерний томограф і систему моніторингу стану важких пацієнтів.

Ремонт і модернізація обладнання: в межах Великого будівництва на Донеччині відбувається оновлення медичної інфраструктури 05

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко озвучив цілі програми на 2021 рік. За його словами, до кінця року в Україні буде відремонтовано, реконструйовано та побудовано 177 приймальних відділень лікарень.

Автор: 

лікарня (1359) Донецька область (8453) Велике будівництво (741)


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жытели дамбаса жируют ...
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10.03.2021 08:58 Відповісти
а остальные платят комуналку вове и шмендельше ...
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10.03.2021 08:59 Відповісти
Там же їхній лохторат.
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10.03.2021 09:00 Відповісти
Правительство должно не фотки в интернет выкладывать, а отчеты о расходовании средств налогоплательщиков!!!
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10.03.2021 09:06 Відповісти
Театр абсурда.Может стоило привести в порядок бардак в медицине в остальной Украине а потом думать,что тем животным строить и строить ли вообще?Я почти 2 месяца в очереди к невропатологу,а терапевт мне навыписывал БАДы на 1500 грн.Это млять нормальная медицина?Зато тварям строят что те попросят.
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10.03.2021 09:07 Відповісти
Головой думай,что мелешь.Речь идет о подконтрольном украинском Донбассе и люди тут не хуже остальных.И кстати ВСУ тоже находятся в этих донбасских городах,которым качественная медпомощь нужна в первую очередь.
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10.03.2021 11:26 Відповісти
На Прикарпатті структури з орбіти Коломойського розікрали на «Великому будівництві» сотні мільйонів гривень.
https://bykvu.com/ua/bukvy/na-prykarpatti-struktury-z-orbity-kolomoiskoho-rozikraly-na-velykomu-budivnytstvi-sotni-milioniv-hryven/
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10.03.2021 09:20 Відповісти
Новые больницы / оборудование для них - это всегда хорошо.
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10.03.2021 09:41 Відповісти
 
 