Ремонт і модернізація обладнання: в межах "Великого будівництва" на Донеччині відбувається оновлення медичної інфраструктури. ФОТОрепортаж

У межах програми Президента "Велике будівництво" низка населених пунктів у Донецькій області незабаром отримає оновлені приймальні відділення лікарень.

За даними Facebook-сторінки "Великого будівництва", в місті Добропілля добігають кінця роботи в приймальному відділенні лікарні екстреної медичної допомоги, однієї з опорних медичних установ області. Там проходять роботи з капітального ремонту приміщень медичної допомоги, облаштування приймального боксу для карет швидкої медичної допомоги, модернізації та оснащення відділення сучасним обладнанням, передає Цензор.НЕТ.

У багатопрофільній лікарні в Костянтинівці проходить ремонт внутрішніх приміщень. Також в установі створюють новий приймальний бокс з інженерними системами підтримки клімату для машин швидкої.

У частині населених пунктів реконструкція медустанов уже завершена.

Зокрема, міська лікарня в Слов'янську, яка отримала сучасне медичне обладнання, вже приймає пацієнтів.

Також нещодавно відбулося відкриття реконструйованої міської лікарні №3 в Краматорську. Медустанова отримала новий рентгенапарат, комп'ютерний томограф і систему моніторингу стану важких пацієнтів.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко озвучив цілі програми на 2021 рік. За його словами, до кінця року в Україні буде відремонтовано, реконструйовано та побудовано 177 приймальних відділень лікарень.