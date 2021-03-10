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Поліція викрила схему незаконної легалізації іноземців на території України: серед організаторів ексспівробітник Міграційної служби. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці припинили протиправну діяльність організованої злочинної групи, яка організувала "чорний" ринок послуг із незаконної легалізації іноземців шляхом укладання фіктивних шлюбів і псевдопрацевлаштування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт Нацполіції.

Попередньо встановлено, що за час існування такого "бізнесу" зловмисники узаконили перебування в Україні більш як двох сотень іноземних громадян.

Документування протиправної діяльності учасників злочинного угруповання здійснювали представники Департаменту міграційної поліції спільно зі слідчими Печерського УП ГУНП в Києві з процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури №6.

Встановлено, що учасники ОЗУ шляхом маніпуляцій із міграційним законодавством сприяли окремим категоріям іноземних громадян у набутті права законного проживання.

"Схема" легалізації полягала в організації фіктивних шлюбів з громадянками України, а також у псевдопрацевлаштуванні іноземців на підприємствах.

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"Процедура "отримання" посвідки для іноземців шляхом укладання фіктивного шлюбу коштувала близько 2 000 доларів США, з них фіктивна дружина отримувала трохи більше 300 доларів США. Решту привласнювали організатори "схеми" незаконної легалізації іноземців.

Наступний спосіб легалізації - отримання посвідки на тимчасове проживання на підставі дозволів про використання праці іноземців. Ціна такої послуги становила в середньому 2 000 доларів США. Фігуранти створили понад 30 юридичних осіб для прикриття зазначеного механізму незаконної легалізації", - повідомив начальник Департаменту міграційної поліції Сергій Пантелеєв.

Попередньо встановлено, що за час існування такого "бізнесу" зловмисники узаконили перебування в Україні більше двох сотень іноземних громадян.

Організували нелегальний "бізнес" виходець однієї з країн Кавказького регіону, адвокат і колишній працівник Державної міграційної служби України. Вони безпосередньо керували діями своїх підлеглих, контролювали фінансові розрахунки за надання протиправних послуг та координували пошук потенційних клієнтів.

Оперативники міграційної поліції разом зі слідчими поліції Києва із залученням спецпризначенців патрульної поліції провели санкціоновані обшуки у фігурантів. За їх результатами поліцейські вилучили близько 150 свідоцтв про шлюб між іноземцями та громадянами України, понад 100 оформлених дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, які отримано на підставі сфальсифікованих даних, понад 100 готових пакетів документів для подачі до міграційної служби з метою отримання посвідок, 40 реєстраційних справ та печаток юридичних осіб, печатки органів ДМСУ щодо завірення справжності документів, понад 50 посвідок на тимчасове проживання, 80 паспортів громадян іноземних держав, довіреності, банківські картки, комп’ютерну техніку, мобільні термінали, флеш-накопичувачі.

Також представники міграційної поліції разом із ДМСУ розпочали процес скасування вже чинних незаконно оформлених документів.

Дії правопорушників кваліфіковані за ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. За скоєне їм загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідчі поліції проводять заходи для встановлення майна, набутого злочинним шляхом, з метою його арешту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Припинено діяльність з легалізації іноземців на Чернігівщині. До схеми причетні чиновники облуправління Держміграції та військовослужбовці ДПСУ, - СБУ

Поліція викрила схему незаконної легалізації іноземців на території України: серед організаторів ексспівробітник Міграційної служби 01
Поліція викрила схему незаконної легалізації іноземців на території України: серед організаторів ексспівробітник Міграційної служби 02
Поліція викрила схему незаконної легалізації іноземців на території України: серед організаторів ексспівробітник Міграційної служби 03
Поліція викрила схему незаконної легалізації іноземців на території України: серед організаторів ексспівробітник Міграційної служби 04
Поліція викрила схему незаконної легалізації іноземців на території України: серед організаторів ексспівробітник Міграційної служби 05

Автор: 

іноземець (390) шахрайство (1080) Нацполіція (15164) міграція (371)


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Топ коментарі
+4
шось забагато кавказців останнім часом.
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10.03.2021 13:18
+1
Наєма і Арахамію позбавлять громадянства?
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10.03.2021 13:41
+1
їх скрізь багато
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10.03.2021 14:48
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ЛИШЬ БЫ НЕ РАБОТАТЬ! а ВИНОВАТЫ В БЕДНОСТИ УКРАИНЫ ТОЛЬКО НАЧАЛЬНИКИ...
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10.03.2021 13:14 Відповісти
шось забагато кавказців останнім часом.
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10.03.2021 13:18 Відповісти
їх скрізь багато
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10.03.2021 14:48 Відповісти
Не отстегивали СБУ.
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10.03.2021 13:25 Відповісти
Полиция разоблачила схему незаконной легализации иностранцев на территории Украины: среди организаторов экс-сотрудник Миграционной службы - Цензор.НЕТ 543https://plus.obozrevatel.com/crime/sud-arestoval-skandalnuyu-eks-chinovnitsu-pimahovu-chto-o-nej-izvestno.htm
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10.03.2021 13:28 Відповісти
Наєма і Арахамію позбавлять громадянства?
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10.03.2021 13:41 Відповісти
Директору магазину потрібно послати всіх цих поліцаїв ДСС! Закону про обіг зброї в хабадній Україні немає. А цідулку МВС нехай засунть в пряму кишку її очілдьнику! Тому ніякий суд не осудить директора, який вчинив те, що не заборонено!
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10.03.2021 13:45 Відповісти
ты о чем? темой ошибся?
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10.03.2021 16:25 Відповісти
Ошибся. Так бывает.
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10.03.2021 16:53 Відповісти
Поліція викрила схему незаконної легалізації іноземців на території України: серед організаторів ексспівробітник Міграційної служби - Цензор.НЕТ 8303
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10.03.2021 14:26 Відповісти
А полиция не хочет уточнить, от чего такое большое скопление грузин в ТЦ Аркадия, Днепровская Набережная 33? Как правило они без масок, ведут себя, как хозяева этой страны, а охранники стыдливо отворачивают свои рожи, так как понимают: опасно.
Сначала власть пускает разный сброд в Украину, а потом делает вид, что не понимает, как они тут все прибрали к рукам и отчего 99 процентов квартирных воров из солнечного Кавказа.
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10.03.2021 18:03 Відповісти
 
 