Співробітникам поліції та директору магазину зброї на Київщині повідомлено про підозру у видачі незаконних дозволів на зброю, - ДБР. ФОТОрепортаж

Слідчі ДБР повідомили про підозру 5 особам, які організували масштабну схему видачі незаконних дозволів на зброю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За даними слідства, один із керівників Департаменту превентивної діяльності Нацполіції України створив та очолив злочинну групу. До неї входили працівники дозвільних систем ГУ Нацполіції в деяких областях, працівники та власники магазинів із продажу зброї.

Учасники групи за гроші, всупереч встановленому законом порядку, здійснювали оформлення та видачу громадянам дозволів на придбання та зберігання зброї різного типу, а також продовжували терміни дії дозволів на зберігання та носіння зброї.

Вартість "послуги" за отримання одного дозволу становила 5-10 тисяч гривень, а протягом місяця посадовці оформлювали понад 200 таких незаконних дозволів.

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Наразі слідством встановлено понад 800 фактів незаконної видачі дозволів на придбання мисливської гладкоствольної, нарізної, холодної зброї, а також пристроїв, споряджених гумовими чи аналогічними снарядами несмертельної дії. Наразі триває перевірка законності видачі понад 2 тис. дозволів власникам зброї.

У ході розслідування одночасно проведено понад 50 обшуків у службових кабінетах, за місцем проживання та у транспортних засобах учасників схеми. Вилучено дозволи на володіння і придбання зброї, особові справи власників зброї, бланки, штампи, печатки, грошові кошти, зброю та патрони до неї без дозволів.

Повідомлено про підозру п’ятьом особам:

• одному із заступників начальника Департаменту превентивної діяльності Нацполіції України;

• одному із керівників відділу контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи ГУ Нацполіції у Донецькій області;

• працівнику відділу контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи ГУ Нацполіції у Харківській області;

• засновнику та директору збройового магазину в Київській області.

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Дії учасників злочинної групи кваліфіковано за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Проводяться першочергові слідчі дії. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів, а також встановлюються інші особи, причетні до злочину.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, більш як пів року працівники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції здійснювали заходи з перевірки роботи підрозділів контролю за обігом зброї. В результаті виявили корупційну схему видачі дозволів на придбання, зберігання і носіння дозволених видів зброї. Як зазначають правоохоронці, це - і мисливська вогнепальна нарізна, і гладкоствольна зброя, і так звані травмати.

1 березня Ігор Клименко підписав наказ про повне розформування підрозділів контролю за обігом зброї. Всі начальники територіальних підрозділів поліції отримали накази опечатати архіви дозвільної служби.

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