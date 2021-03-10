Кораблі НАТО вперше цього року зайшли в порт Одеси. ФОТОрепортаж

Друга протимінна група НАТО SNMCMG2 зайшла сьогодні вранці в одеський порт.

Швартуватися біля причалів морського вокзалу кораблі почали приблизно об 11:00, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Думскую.

Це перший візит натівських кораблів в Одесу в 2021 році. Флагман SNMCMG2 - турецький навчальний корабель, A577 TCG Sokullu Mehmet Paşa. Також у складі групи турецький M267 TCG Ayvalik (M267), іспанський TSPS Tajo (M36) і румунський ROS Lt Lupu Dinescu (25). Командир загону - капітан першого рангу Юсуф Карагюлле.

Сьогодні запланована протокольна зустріч командного складу групи з командуванням ВМСУ.





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Нагадаємо, SNMCMG2 увійшла в Чорне море 25 лютого.

В цьому році до протимінної групи в Чорне море заходили американські есмінці типу "Арлі Берк" - DDG75 Donald Cook, DDG78 Porter і військовий танкер Laramie. Провівши навчання з дозаправлення паливом на ходу і патрулювання, есмінці в середині лютого покинули Чорне море.