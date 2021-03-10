Столична прокуратура відреагувала на факти порушень у Київському СІЗО. ФОТОрепортаж

Прокурори столичної прокуратури провели комплексну перевірку в державній установі "Київський слідчий ізолятор" щодо дотримання конституційних прав ув'язнених та засуджених на належні умови утримання, медико-санітарне та матеріально-побутове забезпечення, а також режимних вимог.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.

За результатами перевірки, яка тривала упродовж лютого-березня 2021 року, встановлено грубі порушення вимог законів України "Про попереднє ув’язнення", "Основи законодавства України про охорону здоров’я", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", Кримінально-виконавчого кодексу України, Кодексу цивільного захисту України та іншого законодавства у цій сфері.

Так, попри неодноразове реагування Київської міської прокуратури, адміністрацією слідчого ізолятора порушуються вимоги законодавства щодо роздільного тримання різної категорії ув’язнених. В установі відсутні належні матеріально-побутові умови для тримання більшості в’язнів, мають місце факти перенаповнення камерних приміщень та відсутності власних спальних місць в окремих ув’язнених.

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Під час перевірки майже у всіх камерних приміщеннях виявлено заборонені для використання ув’язненими предмети.

Також констатовано недостатню кількість медичних препаратів, засобів гігієни для реабілітації хворих в’язнів.

У зв’язку з виявленими порушеннями Київською міською прокуратурою на адресу керівництва Департаменту з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України та державної установи "Центр охорони здоров’я ДКВС України" в порядку ст. 26 Закону України "Про прокуратуру" внесено акти реагування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Київському слідчому ізоляторі живуть в антисанітарних умовах, сплять на підлозі або ж по черзі, а також деяких засуджених примушують безоплатно працювати.

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