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Столична прокуратура відреагувала на факти порушень у Київському СІЗО. ФОТОрепортаж

Прокурори столичної прокуратури провели комплексну перевірку в державній установі "Київський слідчий ізолятор" щодо дотримання конституційних прав ув'язнених та засуджених на належні умови утримання, медико-санітарне та матеріально-побутове забезпечення, а також режимних вимог.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.

За результатами перевірки, яка тривала упродовж лютого-березня 2021 року, встановлено грубі порушення вимог законів України "Про попереднє ув’язнення", "Основи законодавства України про охорону здоров’я", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", Кримінально-виконавчого кодексу України, Кодексу цивільного захисту України та іншого законодавства у цій сфері.

Так, попри неодноразове реагування Київської міської прокуратури, адміністрацією слідчого ізолятора порушуються вимоги законодавства щодо роздільного тримання різної категорії ув’язнених. В установі відсутні належні матеріально-побутові умови для тримання більшості в’язнів, мають місце факти перенаповнення камерних приміщень та відсутності власних спальних місць в окремих ув’язнених.

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Під час перевірки майже у всіх камерних приміщеннях виявлено заборонені для використання ув’язненими предмети.

Також констатовано недостатню кількість медичних препаратів, засобів гігієни для реабілітації хворих в’язнів.

У зв’язку з виявленими порушеннями Київською міською прокуратурою на адресу керівництва Департаменту з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України та державної установи "Центр охорони здоров’я ДКВС України" в порядку ст. 26 Закону України "Про прокуратуру" внесено акти реагування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Київському слідчому ізоляторі живуть в антисанітарних умовах, сплять на підлозі або ж по черзі, а також деяких засуджених примушують безоплатно працювати.

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Столична прокуратура відреагувала на факти порушень у Київському СІЗО 01
Столична прокуратура відреагувала на факти порушень у Київському СІЗО 02
Столична прокуратура відреагувала на факти порушень у Київському СІЗО 03
Столична прокуратура відреагувала на факти порушень у Київському СІЗО 04
Столична прокуратура відреагувала на факти порушень у Київському СІЗО 05
Столична прокуратура відреагувала на факти порушень у Київському СІЗО 06
Столична прокуратура відреагувала на факти порушень у Київському СІЗО 07

Автор: 

Київ (19463) прокуратура (3676) СІЗО (725)


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так вот они какие, платные камеры!
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10.03.2021 15:43 Відповісти
Столичная прокуратура отреагировала на факты нарушений в Киевском СИЗО - Цензор.НЕТ 6312
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10.03.2021 15:44 Відповісти
ЭТОГО ЧЛЕНА -министра малюску на год в эту камеру,пусть сученок похлебает баланду !!!
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10.03.2021 16:15 Відповісти
Какая неожиданность для прокуратуры)))))
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10.03.2021 17:59 Відповісти
отреагировали вы ублюдки прокурорские поганые ) а то вы не знали этого ,да ? мрази чтоб ваши дети там по ошибке таких как вы кондомов провели хоть полгода и вышли больными . горите в аду мрази поганые
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10.03.2021 22:57 Відповісти
 
 