Peugeot насмерть збив чоловіка, який перебігав нерегульованим переходом бульвар Вацлава Гавела в Києві, - поліція. ФОТО
Водій Peugeot збив чоловіка, який переходив дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Від отриманих травм 69-річний потерпілий помер у кареті швидкої.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва, повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілим на бульварі Вацлава Гавела в Солом'янському районі столиці надійшло сьогодні. На місце події виїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичного главку і лікарі.
За попередньою інформацією, водій автомобіля Peugeot, 1986 року народження, скоїв наїзд на чоловіка, який перебігав дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Під час госпіталізації до медичного закладу від отриманих травм 69-річний потерпілий помер.
Слідчі столичної поліції почали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. В рамках досудового розслідування встановлюються всі обставини і причини події.
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Эпитафия на памятнике погибшего на зебре.
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З.Ы. Пожалуйста, найдите пункт ПДД где сказано, что на нерегулируемом перекрестке пешеход может бегать без оглядки. Зато точно сказано, что пешеход должен убедиться в безопасности перехода, а не прыгать перед колесами движущейся машины - у нее тормозной путь даже с 30 км/ч недостаточен для мгновенной остановки.
(сужу по себе, и по тем, кого знаю)))
Такім має бути заголовок. Редактор, схоже, не розуміється в темі.
А по темі: перехід нерегульований і чого водила-мудила нісся, як скажений?
Але, подивіться на пошкодження капоту - швидкість була не 30, а всі 100км/год. Ну і шлях до зупинки метрів 35 теж про це каже. Біг той нещасний, чи просто йшов - не має значення при такій швидкості. Перед переходом дурне водило неслося, як скажене.
Пешеходам запрещается:а)выходить на проезжую часть, не убедившись в отсутствии опасности для себя и других участников движения;б)внезапно выходить, выбегать на проезжую часть, в том числе на пешеходный переход;!!!
Так что не факт, что на переходе дело было.