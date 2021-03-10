Peugeot насмерть збив чоловіка, який перебігав нерегульованим переходом бульвар Вацлава Гавела в Києві, - поліція. ФОТО

Водій Peugeot збив чоловіка, який переходив дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Від отриманих травм 69-річний потерпілий помер у кареті швидкої.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва, повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілим на бульварі Вацлава Гавела в Солом'янському районі столиці надійшло сьогодні. На місце події виїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичного главку і лікарі.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Peugeot, 1986 року народження, скоїв наїзд на чоловіка, який перебігав дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Під час госпіталізації до медичного закладу від отриманих травм 69-річний потерпілий помер.

Слідчі столичної поліції почали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. В рамках досудового розслідування встановлюються всі обставини і причини події.





Читайте також: Смертельна ДТП у Польщі: генконсул України Павлюк розповів про неприємну розмову з місцевими лікарями і про стан постраждалих