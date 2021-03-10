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Peugeot насмерть збив чоловіка, який перебігав нерегульованим переходом бульвар Вацлава Гавела в Києві, - поліція. ФОТО

Водій Peugeot збив чоловіка, який переходив дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Від отриманих травм 69-річний потерпілий помер у кареті швидкої.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва, повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілим на бульварі Вацлава Гавела в Солом'янському районі столиці надійшло сьогодні. На місце події виїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичного главку і лікарі.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Peugeot, 1986 року народження, скоїв наїзд на чоловіка, який перебігав дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Під час госпіталізації до медичного закладу від отриманих травм 69-річний потерпілий помер.

Слідчі столичної поліції почали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. В рамках досудового розслідування встановлюються всі обставини і причини події.

Peugeot насмерть збив чоловіка, який перебігав нерегульованим переходом бульвар Вацлава Гавела в Києві, - поліція 01
Peugeot насмерть збив чоловіка, який перебігав нерегульованим переходом бульвар Вацлава Гавела в Києві, - поліція 02

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Автор: 

ДТП (4467) Київ (19463) Нацполіція (15164) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) смерть (6750)


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Топ коментарі
+10
Только дебилы сбивают людей(тем более на переходе)!
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10.03.2021 18:47
+8
Водитель Peugeot сбил мужчину, переходившего дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.
Такім має бути заголовок. Редактор, схоже, не розуміється в темі.
А по темі: перехід нерегульований і чого водила-мудила нісся, як скажений?
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10.03.2021 18:50
+7
Дивіться уважно друге фото, там з обох боків вісить знак "пешохідний перехід" і речові докази зафіксовані починаючи майже за знаком і якби водій рухався з помірною швидкістю, то зупинився би ближче
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10.03.2021 19:05
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69-летний перебегал? Если на регистраторе такое есть, то водиле чуть легче будет.
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10.03.2021 18:41 Відповісти
... совершил наезд на мужчину, который перебегал дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе" - Только дебилы бегают как зайцы через дорогу.
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10.03.2021 18:42 Відповісти
Только дебилы сбивают людей(тем более на переходе)!
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10.03.2021 18:47 Відповісти
Только дебилы не могут подождать 10 секунд, пропустить машину и пытаются перебегать перед ней.
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10.03.2021 18:49 Відповісти
На переході збивати пішоходів? Українці так не думають!
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10.03.2021 19:23 Відповісти
К твоему сведению, существуют правила перехода дороги, даже на переходе и выбегать на дорогу они не разрешают.
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10.03.2021 19:34 Відповісти
Я не говорю что сбивать людей это хорошо, я говорю что ломиться через дорогу перед едущей машиной, когда она уже близко это глупо, даже по пешеходному переходу. Теперь деду можно написать на крышке гроба, что он был прав, но не думаю что его родным от этого будет легче.
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10.03.2021 19:36 Відповісти
Всі твої булькання, можна засунути тобі в дупу. Дай відповідь на пару питань. Яка дозволена швидкість руху в місті? При дозволеній швидкості, були б такі пошкодження автомобіля і такий гальмівний шлях? Рухаючись з дозволеною швидкістю, на відкритому місці, а там видимість з обох боків переходу добра, міг нормальний водій помітити пішохода? І останнє питання, скільки у нас за кермом 3,14доров - довПойопів (%) і скільки тих хто дотримується ПДР? Ти себе до якої категорії відносиш?
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11.03.2021 08:12 Відповісти
"Да, ты был прав. Ну что, полегчало?"
Эпитафия на памятнике погибшего на зебре.
(Народный черный юмор о том, что легче предположить, неладное и осмотреться, чем отправиться на корм червям в гордой уверенности в своей юридической правоте).

З.Ы. Пожалуйста, найдите пункт ПДД где сказано, что на нерегулируемом перекрестке пешеход может бегать без оглядки. Зато точно сказано, что пешеход должен убедиться в безопасности перехода, а не прыгать перед колесами движущейся машины - у нее тормозной путь даже с 30 км/ч недостаточен для мгновенной остановки.
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10.03.2021 19:39 Відповісти
Коли ти виїзжаєш з другорядної дороги на головну, ти швидкість не скидаєш? Пішохідний перехід це така сама головна, тільки для пішоходів.
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10.03.2021 22:16 Відповісти
ДЛБ
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10.03.2021 18:44 Відповісти
Лучшие пешеходы те, которые имеют свою машину.
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10.03.2021 18:45 Відповісти
Далеко не всегда!!!
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10.03.2021 19:35 Відповісти
Тут я о пешеходах судил по себе
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10.03.2021 19:37 Відповісти
да всегда!..- все водители пешеходы от слова ВСЕГДА!!- они лучше понимают разницу в механике движений пешего и тс)) и не торопятся (как правило) на кладбище...)
(сужу по себе, и по тем, кого знаю)))
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10.03.2021 23:30 Відповісти
Водитель Peugeot сбил мужчину, переходившего дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.
Такім має бути заголовок. Редактор, схоже, не розуміється в темі.
А по темі: перехід нерегульований і чого водила-мудила нісся, як скажений?
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10.03.2021 18:50 Відповісти
Де там перехід? Яким знаком чи розміткою позначений? Чому перші речові докази зафіксовані біля огородження?
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10.03.2021 18:57 Відповісти
а второе фото - возле а/м - табл №3 и назад до знака перехода идут 2 и 1, так шо дедище походу резко бросился(все стой раз-два, яправмнеможно) и теперь будет кормить червей.
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10.03.2021 19:01 Відповісти
Роззуй очі - там два знака є "пішохідний перехід"
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10.03.2021 19:03 Відповісти
Их в траве не видно.
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10.03.2021 19:31 Відповісти
Дивіться уважно друге фото, там з обох боків вісить знак "пешохідний перехід" і речові докази зафіксовані починаючи майже за знаком і якби водій рухався з помірною швидкістю, то зупинився би ближче
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10.03.2021 19:05 Відповісти
Подивився уважно. Ви праві на 100%.
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10.03.2021 19:51 Відповісти
Там перехід! За 50 м бовдур на Пежо почав тормозити і протягнув людину на капоті ще на 100 м! Відповідь одна - муділо нісся на шаленій швидкості... І звідки дізнались, що людина перебігала дорогу? В новинах на теліку про це не говорять!
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10.03.2021 19:16 Відповісти
Вже за мене відповіли. Будьте уважні Peugeot насмерть сбил мужчину, перебегавшего по нерегулируемому переходу бульвар Вацлава Гавела в Киеве, - полиция - Цензор.НЕТ 5028 https://censor.net/ru/user/130265, особливо за кермом!
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10.03.2021 19:17 Відповісти
а то что в ПДД написано что перебегать по переходу нельзя тебе конечно пой!?
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10.03.2021 19:27 Відповісти
Деталі пригоди невідомі ні одному Євгену ні другому Євгеніусу. А як кажуть у знаменитому Вещдоку - ".. у слідчій справі немає нічого важливішого за деталі".
Але, подивіться на пошкодження капоту - швидкість була не 30, а всі 100км/год. Ну і шлях до зупинки метрів 35 теж про це каже. Біг той нещасний, чи просто йшов - не має значення при такій швидкості. Перед переходом дурне водило неслося, як скажене.
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10.03.2021 20:29 Відповісти
Пежика жалко.
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10.03.2021 19:07 Відповісти
ни граму...- как и его прокладку...(((
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10.03.2021 23:32 Відповісти
сбегал /сходил за хлебушком ....
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10.03.2021 19:17 Відповісти
Резвый дед оказался -бегает по проезжей части! Пешеход! Умирая на пешеходном переходе ГОРДИСЬ ты был прав! Головняка водиле на долгие годы обеспечил легкоатлет!
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10.03.2021 19:46 Відповісти
В ПДД написано -
Пешеходам запрещается:а)выходить на проезжую часть, не убедившись в отсутствии опасности для себя и других участников движения;б)внезапно выходить, выбегать на проезжую часть, в том числе на пешеходный переход;!!!
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10.03.2021 19:50 Відповісти
А насправді причина в тому, що це сталося на бульварі Вацлава Гавела, який був дисидентом, але не анархістом. Отже, на бульварі Бакуніна, Нестора Махно або Сіда Вішеза дід міг і вижити. Але на Гавела - вибачте, ніт.
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10.03.2021 22:25 Відповісти
Там регулярно давили ещё когда этот бульвар Лепсе назывался. Хитрое место: переход одной половины бульвара отдалён от второго на 30 метрей. Но есть натоптанное и даже наасфальтированное (какраз с этой стороны) чтоб поближе на дорогу выпасть.
Так что не факт, что на переходе дело было.
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11.03.2021 09:36 Відповісти
 
 