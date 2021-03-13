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Капітан поліції, учасник боїв за Дебальцеве Костянтин Колесников загинув у ДТП поблизу Лиману, - НПУ. ФОТО

Капітан поліції, учасник боїв за Дебальцеве Костянтин Колесников загинув у ДТП поблизу Лиману, - НПУ. ФОТО

Учора, 12 березня, близько 16:00 поблизу Лиману на Донеччині під час виконання службових обов'язків трагічно загинув у ДТП працівник сектора реагування патрульної поліції Костянтин Колесников.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.

Наголошується, що, перебуваючи на службі, поліцейський на автомобілі повертався до Слов'янська. Побачивши перед собою автомобіль, який виїхав на зустрічну смугу, Костянтин Колесников намагався уникнути зіткнення, однак запобігти аварії не вдалося. Поліцейський загинув на місці. Водійка іншого автомобіля не постраждала.

"30-річний капітан поліції відділу поліції №4 (Слов'янськ) Краматорського районного управління поліції присвятив службі в органах внутрішніх справ дев'ять років життя. Поруч із нами ніс службу принциповий поліцейський, який був вимогливим як до себе, так і до інших. Костянтин Колесников - переселенець, у 2014 році залишився вірним присязі і поїхав із тимчасово окупованого Донецька. Він був учасником бойових дій, пройшов Дебальцеве. У загиблого залишився восьмирічний син", - зазначили в Нацполіції.

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Капітан поліції, учасник боїв за Дебальцеве Костянтин Колесников загинув у ДТП поблизу Лиману, - НПУ 01

Автор: 

ДТП (4467) смерть (6750) Донецька область (8453)


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Топ коментарі
+40
Вічна пам'ять герою, патріоту!!
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13.03.2021 08:56
+22
Жалко, что такие люди погибают, земля ему пухом. Опять же, может это было сделано специально, что бы его убить.
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13.03.2021 08:57
+20
RIP
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13.03.2021 08:53
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13.03.2021 08:53 Відповісти
Вічна пам'ять герою, патріоту!!
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13.03.2021 08:56 Відповісти
Жалко, что такие люди погибают, земля ему пухом. Опять же, может это было сделано специально, что бы его убить.
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13.03.2021 08:57 Відповісти
Скоріш за все, тому що другий водій не постраждав, виходить готувались.
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13.03.2021 09:14 Відповісти
...постраждала
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13.03.2021 09:18 Відповісти
Люди в этом государстве живут вопреки этой, либо предыдущей власти, а власть живет что бы уничтожить нас, народ. Нееее для нас украинцев.....(((((( Вывод - один либо мы либо они.
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13.03.2021 11:09 Відповісти
пойти в лоб специально ...https://www.youtube.com/watch?v=6q8d5rLPX4Q даже махровой ватнице...))))
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13.03.2021 16:28 Відповісти
рашист, колись ти дуже пострадаєш...
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13.03.2021 09:05 Відповісти
30-летний капитан полиции, участник боев за Дебальцево Константин Колесников погиб в ДТП при исполнении служебных обязанностей вблизи Лимана, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7466
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13.03.2021 09:11 Відповісти
Когда уже мы перестанем покупать права - детям, своим бабам, а кое-кто и себе... А потом откупаться от ментов, экспертов, прокуроров... Мне кажется, что в этом чортовом кругу крутиться не менее 5-6% ВВП. Это я так, кажись сильно-сильно занизил - там мабуть 50-60%...
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13.03.2021 09:32 Відповісти
Я за - компенсацию за гибель и ранение.
Но просто довожу до ведома - эту компенсацию получили далеко не все. И я уверен, что именно при помощи таких статей есть попытка хоть как-то поддержать семью.
Но тогда возникает вопрос - что делать тем, кому так и не начислили компенсацию. У них не было друзей, которые могут попросить редакторов СМИ написать про это статью. Но они не меньше нуждаются в помощи и не меньше её достойны.
И судами не все добиваются. Одинаковые дела имеют совершенно разные решения. Кстати, Украинские суды годами не рассматривают Исков. Система не работает!
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13.03.2021 09:43 Відповісти
Герої не вмирають
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13.03.2021 10:11 Відповісти
Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
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13.03.2021 10:00 Відповісти
Жах.
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13.03.2021 10:17 Відповісти
жаль парня. жаль семью. и плохо что нет фоток с места дтп, они много чего проясняют читателям. когда нет доказательств написанному, возникает вопрос, а действительно ли именно так все было. ведь другие дтп сопровождают десятками фото, а сдесь что, все очевидци и ппс без камер и даже телефонов были?
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13.03.2021 11:50 Відповісти
Спочивай з миром, синку....
30-річний капітан поліції, учасник боїв за Дебальцеве Костянтин Колесников загинув у ДТП під час виконання службових обов'язків поблизу Лиману, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4723
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13.03.2021 11:53 Відповісти
каждый день на дорогах гибнуть люди , но почему не одного виновника дтп не расстреляли
на месте , синдром зайцевой не дает покоя , можешь убить одного - пять - десять , и никакое наказания , максимум поселение
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13.03.2021 13:53 Відповісти
по обличчю видно що була порядна людина((
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13.03.2021 14:10 Відповісти
Вічна пам'ять! А вбивць на машинах, ніхто не засуджує на реальні строки. Хоча таких убивств більше за поножовщину. І ніяка собака не дере горлянку що треба заборонити автомобілі, бо ми ж одразу один одного подавимо як дурні.
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14.03.2021 09:40 Відповісти
 
 