Капітан поліції, учасник боїв за Дебальцеве Костянтин Колесников загинув у ДТП поблизу Лиману, - НПУ. ФОТО
Учора, 12 березня, близько 16:00 поблизу Лиману на Донеччині під час виконання службових обов'язків трагічно загинув у ДТП працівник сектора реагування патрульної поліції Костянтин Колесников.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.
Наголошується, що, перебуваючи на службі, поліцейський на автомобілі повертався до Слов'янська. Побачивши перед собою автомобіль, який виїхав на зустрічну смугу, Костянтин Колесников намагався уникнути зіткнення, однак запобігти аварії не вдалося. Поліцейський загинув на місці. Водійка іншого автомобіля не постраждала.
"30-річний капітан поліції відділу поліції №4 (Слов'янськ) Краматорського районного управління поліції присвятив службі в органах внутрішніх справ дев'ять років життя. Поруч із нами ніс службу принциповий поліцейський, який був вимогливим як до себе, так і до інших. Костянтин Колесников - переселенець, у 2014 році залишився вірним присязі і поїхав із тимчасово окупованого Донецька. Він був учасником бойових дій, пройшов Дебальцеве. У загиблого залишився восьмирічний син", - зазначили в Нацполіції.
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Но просто довожу до ведома - эту компенсацию получили далеко не все. И я уверен, что именно при помощи таких статей есть попытка хоть как-то поддержать семью.
Но тогда возникает вопрос - что делать тем, кому так и не начислили компенсацию. У них не было друзей, которые могут попросить редакторов СМИ написать про это статью. Но они не меньше нуждаются в помощи и не меньше её достойны.
И судами не все добиваются. Одинаковые дела имеют совершенно разные решения. Кстати, Украинские суды годами не рассматривают Исков. Система не работает!
на месте , синдром зайцевой не дает покоя , можешь убить одного - пять - десять , и никакое наказания , максимум поселение