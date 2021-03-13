Із загиблим на Донбасі воїном 24-ї ОШБ "Айдар" Володимиром Онопрієнком попрощалися у Черкаській області. ФОТОрепортаж

У селищі Драбів Черкаської області відбулася церемонія прощання із загиблим на Донбасі командиром відділення - командиром бойової машини 24-ї ОШБ "Айдар" Володимиром Онопрієнком.

Про це йдеться в матеріалі місцевого видання "Вичерпно", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 13 березня у центрі Драбова відбулося прощання із військовим, який 10 березня загинув у зоні ООС, унаслідок обстрілу з ворожого боку. О 12:00 годині дня біля храму Св. Серафима Саровського зібралися усі охочі провести воїна в останню путь. У Володимира залишилися мати, дружина і донька", - зазначається в повідомленні.

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Фото: vycherpno.ck.ua

Нагадаємо, Володимир Володимирович Онопрієнко народився в 1977 році. Служив старшим солдатом, командиром відділення - командиром бойової машини 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" 53-ї окремої механізованої бригади. Загинув 10 березня в районі селища Старогнатівка Бойківського району Донецької області в результаті смертельного кульового поранення, завданого під час обстрілу позицій ЗСУ найманцями РФ.