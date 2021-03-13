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Із загиблим на Донбасі воїном 24-ї ОШБ "Айдар" Володимиром Онопрієнком попрощалися у Черкаській області. ФОТОрепортаж

У селищі Драбів Черкаської області відбулася церемонія прощання із загиблим на Донбасі командиром відділення - командиром бойової машини 24-ї ОШБ "Айдар" Володимиром Онопрієнком.

Про це йдеться в матеріалі місцевого видання "Вичерпно", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 13 березня у центрі Драбова відбулося прощання із військовим, який 10 березня загинув у зоні ООС, унаслідок обстрілу з ворожого боку.  О 12:00 годині дня біля храму Св. Серафима Саровського зібралися усі охочі провести воїна в останню путь. У Володимира залишилися мати, дружина і донька", - зазначається в повідомленні.

Із загиблим на Донбасі воїном 24-ї ОШБ Айдар Володимиром Онопрієнком попрощалися у Черкаській області 01

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Із загиблим на Донбасі воїном 24-ї ОШБ Айдар Володимиром Онопрієнком попрощалися у Черкаській області 02
Із загиблим на Донбасі воїном 24-ї ОШБ Айдар Володимиром Онопрієнком попрощалися у Черкаській області 03
Із загиблим на Донбасі воїном 24-ї ОШБ Айдар Володимиром Онопрієнком попрощалися у Черкаській області 04
Із загиблим на Донбасі воїном 24-ї ОШБ Айдар Володимиром Онопрієнком попрощалися у Черкаській області 05
Фото: vycherpno.ck.ua

Нагадаємо, Володимир Володимирович Онопрієнко народився в 1977 році. Служив старшим солдатом, командиром відділення - командиром бойової машини 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" 53-ї окремої механізованої бригади. Загинув 10 березня в районі селища Старогнатівка Бойківського району Донецької області в результаті смертельного кульового поранення, завданого під час обстрілу позицій ЗСУ найманцями РФ.

похорон (1283) Донбас (22356) втрати (4396) Ян Осока (1495) Чернігівська область (909)


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Топ коментарі
+22
Спочивай з миром, синку...
С погибшим на Донбассе воином 24-го ОШБ "Айдар" Владимиром Оноприенко простились в Черкасской области - Цензор.НЕТ 779
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13.03.2021 22:15
+18
С погибшим на Донбассе воином 24-го ОШБ "Айдар" Владимиром Оноприенко простились в Черкасской области - Цензор.НЕТ 5486
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13.03.2021 22:26
+18
Царство Небесне полеглому захиснику.
Мир та спокій його душі.
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13.03.2021 22:30
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Спочивай з миром, синку...
С погибшим на Донбассе воином 24-го ОШБ "Айдар" Владимиром Оноприенко простились в Черкасской области - Цензор.НЕТ 779
показати весь коментар
13.03.2021 22:15 Відповісти
С погибшим на Донбассе воином 24-го ОШБ "Айдар" Владимиром Оноприенко простились в Черкасской области - Цензор.НЕТ 5486
показати весь коментар
13.03.2021 22:26 Відповісти
Царство Небесне полеглому захиснику.
Мир та спокій його душі.
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13.03.2021 22:30 Відповісти
Слава Герою!! Вічна пам"ять!!! Щоб ви виздихали ,потвори зелені ,гниди кремлівські !!!
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13.03.2021 22:36 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
С погибшим на Донбассе воином 24-го ОШБ "Айдар" Владимиром Оноприенко простились в Черкасской области - Цензор.НЕТ 4439
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13.03.2021 22:41 Відповісти
Царство Небесне...

Слава Україні!!!
ГЕРОЯМ слава!!!
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13.03.2021 23:25 Відповісти
Біль і лють від того,що так багато найкращих Українців пішли від нас!
Дякуємо Героям , що захищали свою Землю.Дякуємо,що ми живі! І,що Україна має світле Майбутнє !
Героі не вмирають ! Смерть російським ворогам !!!
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14.03.2021 00:49 Відповісти
Світла пам'ять нашому Герою 😪😪😪
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14.03.2021 01:11 Відповісти
Співчуття близьким та рідним.
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14.03.2021 07:47 Відповісти
Шкода хлопців, але прощаються з ними в селах і селищах. Дуже хотів би висловити співчуття парашенку, авакову, кучмі, литвину і їм подібнім. Хто із депутатів 8-го скликання сьогодні в ЗСУ? Ось і зараз свободівець в ефірі з остапом дроздовим сидять на телеекрані і вправляються в розмовному жанрі.
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14.03.2021 19:07 Відповісти
 
 