У Маріуполі збудують Свято-Покровський храм на честь загиблих у війні з Росією українських воїнів. ФОТОрепортаж

У Маріуполі збудують Свято-Покровський храм Православної церкви України на честь загиблих українських воїнів - учасників російсько-української війни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив пресцентр Операції об'єднаних сил.

"Це перший в Україні храм, який буде побудовано на честь наших захисників, а також на честь перемоги. Ми сильна нація, ми козаки, і перемога буде за нами!" - сказано в повідомленні.

Як повідомив заступник командувача ООС генерал-майор Едуард Москальов, у суботу, 13 березня, напередодні Дня українського добровольця заклали капсулу про початок будівництва храму в пам'ять про загиблих українських військовослужбовців.

У штабі зазначили, що наприкінці заходу відбулося підписання Меморандуму про співпрацю між Об'єднаними силами і ГО "Військово-цивільна спілка "Бойове братерство України".



















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