У Маріуполі збудують Свято-Покровський храм на честь загиблих у війні з Росією українських воїнів. ФОТОрепортаж
У Маріуполі збудують Свято-Покровський храм Православної церкви України на честь загиблих українських воїнів - учасників російсько-української війни.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив пресцентр Операції об'єднаних сил.
"Це перший в Україні храм, який буде побудовано на честь наших захисників, а також на честь перемоги. Ми сильна нація, ми козаки, і перемога буде за нами!" - сказано в повідомленні.
Як повідомив заступник командувача ООС генерал-майор Едуард Москальов, у суботу, 13 березня, напередодні Дня українського добровольця заклали капсулу про початок будівництва храму в пам'ять про загиблих українських військовослужбовців.
У штабі зазначили, що наприкінці заходу відбулося підписання Меморандуму про співпрацю між Об'єднаними силами і ГО "Військово-цивільна спілка "Бойове братерство України".
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Далеко не кожен в нас іде лікувати душу до психолога, відвідати храм простіше.
Церква буде українською, туди зможуть ходити проукраїнські громадяни.
На сході країни храмів українського партіархату дуже мало.