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Новини Фото Агресія Росії проти України
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У Маріуполі збудують Свято-Покровський храм на честь загиблих у війні з Росією українських воїнів. ФОТОрепортаж

У Маріуполі збудують Свято-Покровський храм Православної церкви України на честь загиблих українських воїнів - учасників російсько-української війни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив пресцентр Операції об'єднаних сил.

"Це перший в Україні храм, який буде побудовано на честь наших захисників, а також на честь перемоги. Ми сильна нація, ми козаки, і перемога буде за нами!" - сказано в повідомленні.

Як повідомив заступник командувача ООС генерал-майор Едуард Москальов, у суботу, 13 березня, напередодні Дня українського добровольця заклали капсулу про початок будівництва храму в пам'ять про загиблих українських військовослужбовців.

У штабі зазначили, що наприкінці заходу відбулося підписання Меморандуму про співпрацю між Об'єднаними силами і ГО "Військово-цивільна спілка "Бойове братерство України".

У Маріуполі збудують Свято-Покровський храм на честь загиблих у війні з Росією українських воїнів 01
У Маріуполі збудують Свято-Покровський храм на честь загиблих у війні з Росією українських воїнів 02
У Маріуполі збудують Свято-Покровський храм на честь загиблих у війні з Росією українських воїнів 03
У Маріуполі збудують Свято-Покровський храм на честь загиблих у війні з Росією українських воїнів 04
У Маріуполі збудують Свято-Покровський храм на честь загиблих у війні з Росією українських воїнів 05
У Маріуполі збудують Свято-Покровський храм на честь загиблих у війні з Росією українських воїнів 06
У Маріуполі збудують Свято-Покровський храм на честь загиблих у війні з Росією українських воїнів 07
У Маріуполі збудують Свято-Покровський храм на честь загиблих у війні з Росією українських воїнів 08
У Маріуполі збудують Свято-Покровський храм на честь загиблих у війні з Росією українських воїнів 09

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Автор: 

Маріуполь (3230) ПЦУ (794)


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Топ коментарі
+15
Вічна Пам'ять і Слава Героям!
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14.03.2021 09:01
+13
14.03.1990 - у місті Стрий (Львівська область) першому з українських міст, підняли український синьо-жовтий прапор над міськвиконкомом..

В Мариуполе построят Свято-Покровский храм в честь погибших в войне с Россией украинских воинов - Цензор.НЕТ 4798 В Мариуполе построят Свято-Покровский храм в честь погибших в войне с Россией украинских воинов - Цензор.НЕТ 3892
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14.03.2021 09:16
+11
Не путай кацапських попів з ПЦУ.
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14.03.2021 09:38
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Вічна Пам'ять і Слава Героям!
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14.03.2021 09:01 Відповісти
https://c.radikal.ru/c25/2103/2f/3db67ae2509e.jpg
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14.03.2021 10:28 Відповісти
Будь проклята ********* и наши полицаи из ДЫРЫ!
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14.03.2021 09:04 Відповісти
14.03.1990 - у місті Стрий (Львівська область) першому з українських міст, підняли український синьо-жовтий прапор над міськвиконкомом..

В Мариуполе построят Свято-Покровский храм в честь погибших в войне с Россией украинских воинов - Цензор.НЕТ 4798 В Мариуполе построят Свято-Покровский храм в честь погибших в войне с Россией украинских воинов - Цензор.НЕТ 3892
показати весь коментар
14.03.2021 09:16 Відповісти
А ще раніше, 6 січня синьо-жовтий прапор здійняли мітингувальники, готуючись до штурму міськради під час "ковбасної революції" в Чернігові.
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14.03.2021 10:48 Відповісти
Слава Богу что не московский сатанат!
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14.03.2021 09:26 Відповісти
А .... може лікарню... замість банкомату попівського?
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14.03.2021 09:27 Відповісти
Не путай кацапських попів з ПЦУ.
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14.03.2021 09:38 Відповісти
Лікарня на честь загиблих на війні з підорашкой?😮
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14.03.2021 09:39 Відповісти
Стратегічно - можливо й так, але зараз необхідно любими засобами від кацапів відхреститися. Так що то добре.
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14.03.2021 10:22 Відповісти
А Покровский(Бах Эр-Смотрящий муж-следующий вторник Его=Судьбу разрывают) в Москве надо перенести в ИндоПэриджан.Его вид сверху -герб Одэрбэйджана(кстати 2 квадрата и Луна были на макушках всех церквей России) и строили Кремль мидиоланцы.Он(Бахтиар-Судьбы Муж=Гектор в Трое) пустует как сирота даже по своим праздникам.
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14.03.2021 09:45 Відповісти
Чтить память воинов конечно надо. Но вот строить храмы в честь погибших или в честь армии- думаю не стоит. Храм- это дом Бога и только в Его честь надо строить храмы.У Маріуполі збудують Свято-Покровський храм на честь загиблих у війні з Росією українських воїнів - Цензор.НЕТ 4028
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14.03.2021 10:17 Відповісти
Це означає жити в 18 столітті і не мати жодних перспектив на новітнє життя.
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14.03.2021 10:26 Відповісти
А Маріуполю повернути історичну назву- Домаха, Кальміуської паланки війська запорізького.
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14.03.2021 10:52 Відповісти
Яке відношення попівська годівниця має до армії? Вони часом не збираються ще й ббюджетні кошти на це витрачати? Потрібні реабілітаційні центри, протезування, підтримка родин загиблих, а не попівські балагани.
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14.03.2021 10:53 Відповісти
Капелани є і ВСУ. Почитайте їхні розповіді.
Далеко не кожен в нас іде лікувати душу до психолога, відвідати храм простіше.
Церква буде українською, туди зможуть ходити проукраїнські громадяни.
На сході країни храмів українського партіархату дуже мало.
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14.03.2021 11:28 Відповісти
Дело хорошее. Только не в Мариуполе его надо строить. В Донецке.
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14.03.2021 11:18 Відповісти
А вы почитайте коменты на местном сайте(0629), насчёт этой новости... P.S мне как мариупольчанину-очень стыдно...
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14.03.2021 15:07 Відповісти
 
 