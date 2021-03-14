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Прикордонники затримали росіянина та білоруса, які нелегально потрапили до України. ФОТО

Прикордонники затримали росіянина та білоруса, які нелегально потрапили до України. ФОТО

Учора прикордонники Луцького загону затримали двох чоловіків, які в незаконний спосіб потрапили на територію України з Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби.

"Двох невідомих, які рухалися від українсько-білоруського кордону, помітив прикордонний наряд відділу "Світязь" поблизу пункту пропуску "Піща". Прикордонники миттєво затримали піших мандрівників і з'ясували, що один із них є громадянином Республіки Білорусь, а інший - Російської Федерації. Чоловіки мали із собою  паспорти, проте державний кордон вирішили перетнути у незаконний спосіб. Крім того, затримані зізналися, що згодом планували продовжити свою подорож до країн ЄС, також нелегально", - підкреслюють прикордонники.

Зазначається також, що іноземців доставлено до прикордонного підрозділу для проведення перевірочних заходів та ухвалення щодо порушників правового рішення та притягнення до відповідальності за ст. 204-1 КУпАП (незаконний перетин або спроба незаконного перетину державного кордону України).

Дивіться також: Росіянин, який отримав заборону на в'їзд в Україну, намагався підкупити прикордонників у пункті пропуску "Запоріжжя", - ДПСУ. ФОТО

Прикордонники затримали росіянина та білоруса, які нелегально потрапили до України 01

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5979) кордон (4765) нелегали (383)


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Топ коментарі
+8
это уже эти,шо на учение в беларусь прибыли?
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14.03.2021 12:42
+8
Ага. На Берлин шли.
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14.03.2021 13:01
+6
Тільки хотів написати, а тут уже.... Вони, рідненькі, перевіряли дірки в кордоні. Поміняти на "вагнерівців".
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14.03.2021 13:00
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это уже эти,шо на учение в беларусь прибыли?
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14.03.2021 12:42 Відповісти
Тільки хотів написати, а тут уже.... Вони, рідненькі, перевіряли дірки в кордоні. Поміняти на "вагнерівців".
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14.03.2021 13:00 Відповісти
Ага. На Берлин шли.
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14.03.2021 13:01 Відповісти
Звучит как начало анекдота.
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14.03.2021 13:03 Відповісти
А что,попытки к бегству не было?
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14.03.2021 13:09 Відповісти
медом им тут намазано
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14.03.2021 13:12 Відповісти
Скоріш за все мужики просто хотели втихаря ******* с "братских" народов через территорию "братского" европейского народа в "небратский" ЕС

К стати, вчера в "братскую" Бел0руССию прибыли "братские" войска ВДВ Поребрикстана для участия в "братских" военных "маневрах" на территории "братской" Бел0руссии возле границ "небратских" ЕС и Украины.
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14.03.2021 13:17 Відповісти
Якщо тікають від таракана та ***** то це одне, а якщо йшли подивитись на Львівські шпілі то це інша справа, на бутилку однозначно...
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14.03.2021 14:24 Відповісти
Шпиёны-диверсанты!
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14.03.2021 14:28 Відповісти
сталкеры-бульба меченый и ватка бюреров
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14.03.2021 15:14 Відповісти
Вспороть им животы, натолкать им украинской землицы и закинуть на сопредельную сторону вот и все, что надо делать в таких случаях.
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14.03.2021 15:26 Відповісти
Прав был Сеня на все 1000%, когда свою "Стену" решил построить. С такими "братами", что навколо, нам без стены ни как не льзя.
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14.03.2021 16:27 Відповісти
Но, добре що не на мукачівському погранзагоні у мукачєвому затримали...
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14.03.2021 21:59 Відповісти
 
 