Прикордонники затримали росіянина та білоруса, які нелегально потрапили до України. ФОТО

Учора прикордонники Луцького загону затримали двох чоловіків, які в незаконний спосіб потрапили на територію України з Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби.

"Двох невідомих, які рухалися від українсько-білоруського кордону, помітив прикордонний наряд відділу "Світязь" поблизу пункту пропуску "Піща". Прикордонники миттєво затримали піших мандрівників і з'ясували, що один із них є громадянином Республіки Білорусь, а інший - Російської Федерації. Чоловіки мали із собою паспорти, проте державний кордон вирішили перетнути у незаконний спосіб. Крім того, затримані зізналися, що згодом планували продовжити свою подорож до країн ЄС, також нелегально", - підкреслюють прикордонники.

Зазначається також, що іноземців доставлено до прикордонного підрозділу для проведення перевірочних заходів та ухвалення щодо порушників правового рішення та притягнення до відповідальності за ст. 204-1 КУпАП (незаконний перетин або спроба незаконного перетину державного кордону України).

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