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На перехресті з пожвавленим рухом біля парку Горького в Одесі стався загадковий вибух, обійшлося без постраждалих. ФОТОрепортаж

В Одесі посеред дня в суботу, 13 березня, в Малиновському районі міста на перетині вулиць Героїв Крут та Космонавтів стався вибух, імовірно, через несправність підземних комунікацій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Думська".

За словами очевидців події, було два вибухи: спочатку пролунав хлопок, а потім приблизно через  десять хвилин стався вибух із полум'ям, унаслідок якого розвернуло тротуар і розкидало плитку.

Це перехрестя з дуже пожвавленим рухом, через дорогу розташований парк культури і відпочинку ім. Горького, неподалік великий продуктовий ринок "Черьомушки".

"Люди не постраждали завдяки щасливому випадку", - розповів один з очевидців.

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Пошкоджену ділянку наразі обгороджено попереджувальної стрічкою. На місці працюють співробітники поліції, які опитують свідків події. Рятувальники і аварійна газова служба вже поїхали.

На перехресті з пожвавленим рухом біля парку Горького в Одесі стався загадковий вибух, обійшлося без постраждалих 01
На перехресті з пожвавленим рухом біля парку Горького в Одесі стався загадковий вибух, обійшлося без постраждалих 02
На перехресті з пожвавленим рухом біля парку Горького в Одесі стався загадковий вибух, обійшлося без постраждалих 03
На перехресті з пожвавленим рухом біля парку Горького в Одесі стався загадковий вибух, обійшлося без постраждалих 04
На перехресті з пожвавленим рухом біля парку Горького в Одесі стався загадковий вибух, обійшлося без постраждалих 05
На перехресті з пожвавленим рухом біля парку Горького в Одесі стався загадковий вибух, обійшлося без постраждалих 06
На перехресті з пожвавленим рухом біля парку Горького в Одесі стався загадковий вибух, обійшлося без постраждалих 07

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Наразі причина вибуху незрозуміла: це міг бути витік газу, хоча свідки стверджують, що не відчували жодного відповідного запаху, або вибух високовольтного кабелю. До слова, в навколишніх будинках після інциденту зник електричний струм, хоча в сусідніх магазинах і аптеці світло є.

За непідтвердженими даними, причиною НП стало замикання в електромережі. Інформації про постраждалих немає.

Автор: 

вибух (4451) Одеса (5452)


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Топ коментарі
+20
Ничего удивительного. Ватный пердак лупанул по поводу Дня добровольца.
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14.03.2021 13:07
+6
У тротиловому еквіваленті це не менше хіросімскої бомби. Потрібно зібрати їх десь у степу, на самому кордоні з расєєю. А там вже нехай лупашать.
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14.03.2021 13:31
+5
поплач за бамбасіком і за кримом завий, плакальщіца
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14.03.2021 13:16
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Ничего удивительного. Ватный пердак лупанул по поводу Дня добровольца.
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14.03.2021 13:07 Відповісти
Ааааааааа!
Чудовий комент за цей день!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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14.03.2021 13:20 Відповісти
Хотілось би. Щоб усі одночасно. І не тільки в Одесі.
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14.03.2021 13:22 Відповісти
У тротиловому еквіваленті це не менше хіросімскої бомби. Потрібно зібрати їх десь у степу, на самому кордоні з расєєю. А там вже нехай лупашать.
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14.03.2021 13:31 Відповісти
Ватный пердак даже на сутки опередил День добровольца, но это мелочи. Тут главное, чтобы фотографий было больше, чем самой "воронки".
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14.03.2021 14:11 Відповісти
Какое дело ватному пердаку, до дня добровольца? Они об этом и не знают, а вот добровольцы, могли и пиротехникой салютонуть. Народ горячий, шебутной.
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14.03.2021 14:13 Відповісти
Наглядная картинка современной Одессы- мафы, старые палки вместо деревьев, заборы уродливые. Сердце плачет при виде этого сплошного базара , базарчикрв, будочек и будок.
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14.03.2021 13:10 Відповісти
поплач за бамбасіком і за кримом завий, плакальщіца
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14.03.2021 13:16 Відповісти
Ты что, больная или тебя ударили?
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14.03.2021 13:17 Відповісти
Это вы больные на голову, что идёте и выбираете труханова , который превратил город в базар , где на каждом метре будка
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14.03.2021 13:22 Відповісти
я ж і кажу: а пасматрітє как расцвьол крисм
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14.03.2021 13:49 Відповісти
И в чем же там 'расцвет'? Там ,наоборот, все засохло. Военная база крым
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14.03.2021 14:14 Відповісти
то порадій з родну говень!
а за Одесу не переймайся... Одеса - красуня, переживе й труханових і все ваше ватне плем'я
На перехресті з пожвавленим рухом біля парку Горького в Одесі стався загадковий вибух, обійшлося без постраждалих - Цензор.НЕТ 8943
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14.03.2021 14:18 Відповісти
Это набережная, сделанная частными инвесторами, хозяевами дельфинария. Какое отношение к этому имеет город? Потом за благоустройство этого кусочка они себе захватили в собственность огромный кусок земли под отель и дельфинарий. Если вы будете ходить возле Оперного и по этому кусочку и никуда больше, то да. Очень красиво. Тогда откуда взялась эта фото с будками? Дороги развалены. Вы были когда-нибудь в Роттердаме? Так в Одессе денег в разы больше, только все это растаскивается по карманам коррупционеров
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14.03.2021 14:40 Відповісти
я не хочу сперечатися про очевидні речі... хтось бачить хороше, а хтось, керуючись власною ватною сутністю, шукає гниляччя... Одеса ще від совка не відшкреблась, а вам Ротердам подавай... тим не менше місто щороку гарнішає... все буде ОК
до речі, Роттердам - найбільший порт УСІЄЇ Європи з виходом в Атлантику, і по суті є столицею провінції Голандія... в Одесі реально в рази більше грошей? серйозно?
і яка різниця за чиї гроші покращується благоустрій?
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14.03.2021 14:54 Відповісти
Одесса - самый крупный портовый город в Украине. Закрыть глаза на плохое - не означает стать лучше. Одесса -не совок. Если бы в Одессе убрать коррупцию, то город через два года стал бы одним из самых красивых в Европе. Сейчас, когда физически аннексирован Крым, именно в Одессу летом устремляются украинцы. А куда они едут? Где наши дороги, парки, бесплатный вай фай по всему городу , где красивый городской транспорт, современное, не совдеповское озеленение? Все это у нас украло трухановское быдло, материализовав все это в кубометры денег, в недвижимость возле Гайд парка
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14.03.2021 15:06 Відповісти
блть... от нах ти мені оце все втираєш? єсліби да каби... спочатку ублюдків до влади приводять, а тоді у них сєрдцє плачєт... Одеса - не совок, совок - добіса її населення! совок, а як наслідок хабарництво і пох***зм, - стрижнева проблема нашого суспільства... коли в голові совок, обирають відвертих бандитів (пдр Марков) - аніжесваї і парускі гаварят! коли в голові совок - для друзєй всьо, для врагов по оплатє!
отак і скнієте, шмарклі пускаючи!
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14.03.2021 15:23 Відповісти
Держи себя в руках, хамло соевое. Труханов стал впервые мэром вместе с пэтиными выборами вадинтур при тотальных фальсификациях, жалобам на каоторые порошенко хода не дал, чтобы не создать прецедент. Боец диванный, будешь мне здесь ещё указывать, что писать, а что нет
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14.03.2021 15:53 Відповісти
с*ка, дєржи!

Які результати голосування в Одесі (2020 р.)

Геннадій Труханов - 93 921 голосів.
Микола Скорик (ОПЗЖ) - 72974 голосів.
https://vybory.24tv.ua/vibori-mera-odesa-2020-rezultati-golosuvannya-ofitsiyni_n1438206

с*ка, хто цього разу фальсифікував? хто не дав хід?
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14.03.2021 15:58 Відповісти
Ты , ******, не туда смотрел. Я написала о выборах 14 года. Тогда по всем экзитполам победил Гурвиц, но труханов сфальсифицировал в свою пользу выборы.
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14.03.2021 16:05 Відповісти
с*ка, хто цього разу фальсифікував? хто не дав хід? хто обирає це лайно?

і які повноваження президента щодо місцевих виборів?
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14.03.2021 16:09 Відповісти
Дупутати шарія у міській раді Одеси!!!

https://deputat.odessa.ua/deputies/freyman-illya-andriyovich/ Фрейман Ілля Андрійович - голова фракції
https://deputat.odessa.ua/deputies/zefner-olena-yuriivna/ Зефнер Олена Юріївна - секретар фракції
https://deputat.odessa.ua/deputies/ivanov-volodimir-olegovich/ Іванов Володимир Олегович - член фракції
https://deputat.odessa.ua/deputies/semchuk-ivan-mihaylovich/ Семчук Іван Михайлович - член фракції
https://deputat.odessa.ua/deputies/shabanova-ganna-sergiivna/ Шабанова Ганна Сергіївна - член фракції

жери, с*ка... і питай з них, де асвальт і де азілінєніє???
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14.03.2021 16:05 Відповісти
Ты совсем уже мозгами поехало, соя сожрала твой скудный мозг.
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14.03.2021 16:07 Відповісти
я показую, за кого голосують одесити... нє нравіццо чи навпаки?
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14.03.2021 16:10 Відповісти
Рюзьгє прийде парядак наведе, Таня? Ілі вот, ваш мальчік «какая разніца лішь бі...» аж президентом став, ніяких «свиней» при владі, а палки продовжують стирчати в Адєсє))) може час почати з'єднувати логічні точки чи так і будеш жити в гівні?
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14.03.2021 14:07 Відповісти
Її Лайф придавив.
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14.03.2021 13:26 Відповісти
А тебя 5 копеек?
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14.03.2021 14:18 Відповісти
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14.03.2021 18:21 Відповісти
https://censor.net/ru/user/228276 Да... До революции (1917 года), Одесса была другой (https://www.insur-info.ru/files/history/201105/11ff7f82790e3235a6eb5de6129a5efe.jpg ссылка ). Театр, я там был три раза.
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14.03.2021 14:38 Відповісти
Если вы три раза были в театре, это не означает, что вы 'театрал'. Если вы были в Одессе пару раз, это не означает, что вы знаете Одессу ,или вы - одессит.
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14.03.2021 14:49 Відповісти
https://censor.net/ru/user/228276 Я был В ОДЕССКОМ театре три раза, хотя жил в Одессе, какое-то время (в ЧМП работал, на Максиме) Я не театрал, жена меня таскала, я ходил с фляжечкой коньяку, чтобы получить ЭМОЦИИ))) Но я бывал во многих театрах (стыдно, что занимал чужое место))) Я даже был, не поверите, право, В Большом театре
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14.03.2021 15:02 Відповісти
Как Мимино прям.
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14.03.2021 20:55 Відповісти
Так в чем-же заключается эта ,,загадочность,,?
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14.03.2021 13:12 Відповісти
Похоже высоковольтный кабель стрельнул.
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14.03.2021 13:16 Відповісти
а свет не погас , загадка
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14.03.2021 13:18 Відповісти
Ніякої загадки. Це до побутових споживачів може тільки одна лінія йти, і то не завжди. А взагалі електропостачання дублюється.
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14.03.2021 13:21 Відповісти
100% кабель 6 чи 10 кВ пробило. По характеру пошкодження видно. Газ сам не загорається під землею. Та й розлетілося б дуже далеко.
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14.03.2021 13:19 Відповісти
100% самогонный аппарат
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14.03.2021 13:26 Відповісти
Та нє. Бімба!
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14.03.2021 13:28 Відповісти
Точно. В катакомбах. А комусь повезло, що не встиг туди підійти.
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14.03.2021 13:30 Відповісти
партизаны самогон гнали
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14.03.2021 13:34 Відповісти
100 пудово кабель.
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14.03.2021 14:22 Відповісти
SpaceX запустила еще одну группу спутников интернет-связи Starlink в космос. Первая ступень ракеты, использованной для отправки, благополучно приземлилась на платформу в океане. 46 мин. назад

https://twitter.com/tass_agency?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/tass_agency?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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14.03.2021 13:24 Відповісти
І в той же час:
Годинник на фасаді "ЮМЗ" постійно показує невірно, тиск застряг на відмітці 735, а температуру взагалі вимкнули.
Випадковість? Не думаю!
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14.03.2021 13:35 Відповісти
шо такое ЮМЗ ?
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14.03.2021 13:38 Відповісти
ПМЗ. (Южный машиностроительный завод) -Південний ракетобудівний завод.
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14.03.2021 13:41 Відповісти
тебя тоже ударило ?
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14.03.2021 13:42 Відповісти
1.Можу фотки скинути. Хочеш?

2.Не заважай мені борщ їсти. Тільки зварив. Ням-ням. Хоча звідки у тундрі знати, що таке борщ? Так?
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14.03.2021 13:46 Відповісти
со спасеиха отвалилась гайка и упала но дорогу ?
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14.03.2021 19:22 Відповісти
Часопросторова аномалія якась - спочатку пролунав бавовна, а через 10 хвилин вибух із полум'ям...
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14.03.2021 16:18 Відповісти
Дивні та моторошні речі на світі діються. Не інакше - потойбічні парфуми до справи взялися .
От і Роксана Руно зацікавилась такими штуками. У крайніх 5-6 інтерв'ю з різними мудрими дядьками м'яко, хоч і дуже наполегливо, намагалася про такі речі довідатися.
Докладніше про то можна подивитися ось https://www.youtube.com/playlist?list=PLwur4DZMl58Ty77Qc6Qy_Awa6Mg5K8vBL тут .
Правду кажучи, мені подобається, як ця телеведуча веде бесіду з гостями. А сарако https://www.youtube.com/watch?v=NTf7-9AtZBA&list=PLwur4DZMl58Ty77Qc6Qy_Awa6Mg5K8vBL&index=27 Люсік Арестович аж на стільчику підскакував, коли Роксана об нього "гострила кігтики" .
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14.03.2021 20:41 Відповісти
Дякую! М-м-м, вона ще й приємна жіночка )) треба дивитися!
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14.03.2021 21:07 Відповісти
Зауважте: мало того, що гарна, то ще й недурна.
А "жування Люсіка" - то взагалі... пісня. І все так чемно, культурно і ввічливо... і голос такий ніжний...
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14.03.2021 21:49 Відповісти
 
 