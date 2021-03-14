На перехресті з пожвавленим рухом біля парку Горького в Одесі стався загадковий вибух, обійшлося без постраждалих. ФОТОрепортаж
В Одесі посеред дня в суботу, 13 березня, в Малиновському районі міста на перетині вулиць Героїв Крут та Космонавтів стався вибух, імовірно, через несправність підземних комунікацій.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Думська".
За словами очевидців події, було два вибухи: спочатку пролунав хлопок, а потім приблизно через десять хвилин стався вибух із полум'ям, унаслідок якого розвернуло тротуар і розкидало плитку.
Це перехрестя з дуже пожвавленим рухом, через дорогу розташований парк культури і відпочинку ім. Горького, неподалік великий продуктовий ринок "Черьомушки".
"Люди не постраждали завдяки щасливому випадку", - розповів один з очевидців.
Пошкоджену ділянку наразі обгороджено попереджувальної стрічкою. На місці працюють співробітники поліції, які опитують свідків події. Рятувальники і аварійна газова служба вже поїхали.
Наразі причина вибуху незрозуміла: це міг бути витік газу, хоча свідки стверджують, що не відчували жодного відповідного запаху, або вибух високовольтного кабелю. До слова, в навколишніх будинках після інциденту зник електричний струм, хоча в сусідніх магазинах і аптеці світло є.
За непідтвердженими даними, причиною НП стало замикання в електромережі. Інформації про постраждалих немає.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чудовий комент за цей день!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
а за Одесу не переймайся... Одеса - красуня, переживе й труханових і все ваше ватне плем'я
до речі, Роттердам - найбільший порт УСІЄЇ Європи з виходом в Атлантику, і по суті є столицею провінції Голандія... в Одесі реально в рази більше грошей? серйозно?
і яка різниця за чиї гроші покращується благоустрій?
отак і скнієте, шмарклі пускаючи!
Які результати голосування в Одесі (2020 р.)
Геннадій Труханов - 93 921 голосів.
Микола Скорик (ОПЗЖ) - 72974 голосів.
https://vybory.24tv.ua/vibori-mera-odesa-2020-rezultati-golosuvannya-ofitsiyni_n1438206
с*ка, хто цього разу фальсифікував? хто не дав хід?
і які повноваження президента щодо місцевих виборів?
https://deputat.odessa.ua/deputies/freyman-illya-andriyovich/ Фрейман Ілля Андрійович - голова фракції
https://deputat.odessa.ua/deputies/zefner-olena-yuriivna/ Зефнер Олена Юріївна - секретар фракції
https://deputat.odessa.ua/deputies/ivanov-volodimir-olegovich/ Іванов Володимир Олегович - член фракції
https://deputat.odessa.ua/deputies/semchuk-ivan-mihaylovich/ Семчук Іван Михайлович - член фракції
https://deputat.odessa.ua/deputies/shabanova-ganna-sergiivna/ Шабанова Ганна Сергіївна - член фракції
жери, с*ка... і питай з них, де асвальт і де азілінєніє???
https://twitter.com/tass_agency?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/tass_agency?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
Годинник на фасаді "ЮМЗ" постійно показує невірно, тиск застряг на відмітці 735, а температуру взагалі вимкнули.
Випадковість? Не думаю!
2.Не заважай мені борщ їсти. Тільки зварив. Ням-ням. Хоча звідки у тундрі знати, що таке борщ? Так?
От і Роксана Руно зацікавилась такими штуками. У крайніх 5-6 інтерв'ю з різними мудрими дядьками м'яко, хоч і дуже наполегливо, намагалася про такі речі довідатися.
Докладніше про то можна подивитися ось https://www.youtube.com/playlist?list=PLwur4DZMl58Ty77Qc6Qy_Awa6Mg5K8vBL тут .
Правду кажучи, мені подобається, як ця телеведуча веде бесіду з гостями. А сарако https://www.youtube.com/watch?v=NTf7-9AtZBA&list=PLwur4DZMl58Ty77Qc6Qy_Awa6Mg5K8vBL&index=27 Люсік Арестович аж на стільчику підскакував, коли Роксана об нього "гострила кігтики" .
А "жування Люсіка" - то взагалі... пісня. І все так чемно, культурно і ввічливо... і голос такий ніжний...