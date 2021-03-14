На перехресті з пожвавленим рухом біля парку Горького в Одесі стався загадковий вибух, обійшлося без постраждалих. ФОТОрепортаж

В Одесі посеред дня в суботу, 13 березня, в Малиновському районі міста на перетині вулиць Героїв Крут та Космонавтів стався вибух, імовірно, через несправність підземних комунікацій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Думська".

За словами очевидців події, було два вибухи: спочатку пролунав хлопок, а потім приблизно через десять хвилин стався вибух із полум'ям, унаслідок якого розвернуло тротуар і розкидало плитку.

Це перехрестя з дуже пожвавленим рухом, через дорогу розташований парк культури і відпочинку ім. Горького, неподалік великий продуктовий ринок "Черьомушки".

"Люди не постраждали завдяки щасливому випадку", - розповів один з очевидців.

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Пошкоджену ділянку наразі обгороджено попереджувальної стрічкою. На місці працюють співробітники поліції, які опитують свідків події. Рятувальники і аварійна газова служба вже поїхали.















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Наразі причина вибуху незрозуміла: це міг бути витік газу, хоча свідки стверджують, що не відчували жодного відповідного запаху, або вибух високовольтного кабелю. До слова, в навколишніх будинках після інциденту зник електричний струм, хоча в сусідніх магазинах і аптеці світло є.

За непідтвердженими даними, причиною НП стало замикання в електромережі. Інформації про постраждалих немає.