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Під час спецоперації затримано чоловіка, який влаштував стрілянину на дні народження і знеструмив частину населеного пункту на Вінниччині, - Нацполіція. ФОТО

Співробітники Нацполіції Вінницької області затримали чоловіка, який влаштував стрілянину і знеструмив частину населеного пункту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.

"Під час проведення спецоперації поліцейські затримали вінничанина, який на святкуванні дня народження замість феєрверків зробив вгору понад 20 пострілів із автомата і намагався сховатися від поліції на автомобілі", - підкреслюють у Нацполіції.

За інформацією правоохоронців, унаслідок інциденту ніхто не постраждав. Однак дії чоловіка призвели до пошкодження електричного кабелю і знеструмлення більшої частини смт Томашпіль.

Наразі зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового утримання.

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Під час спецоперації затримано чоловіка, який влаштував стрілянину на дні народження і знеструмив частину населеного пункту на Вінничині, - Нацполіція 01
Під час спецоперації затримано чоловіка, який влаштував стрілянину на дні народження і знеструмив частину населеного пункту на Вінничині, - Нацполіція 02

Автор: 

Вінницька область (1014) Нацполіція (15164) стрілянина (1779)


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Топ коментарі
+14
Я вже колись писав, що наше суспільство ще не досягло того рівня, щоб дозволити вільно носити зброю. Достатньо походити ввечері по вулиці та позаглядувати в кафе та ресторани середнього класу. Яку їм ще зброю? Бидло на бидлові і бидлом поганяє. А приходити будуть за дозволом тверезі і з довідкою від психіатра. А ввечері робляться чортами. Я не говорю, що всі, але половина це точно.
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14.03.2021 14:36
+13
Говорите надо разрешить гражданам Украины ношение оружия?
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14.03.2021 14:30
+9
Просто аби в інших гостей було по короткостволу- вони б тут же нашпигували свинцем і ********, і його друзів.
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14.03.2021 14:37
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Файно пофестивалил
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14.03.2021 14:28 Відповісти
Нужно понять и простить!))
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14.03.2021 16:02 Відповісти
Важке у нього буде похмілля...
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14.03.2021 14:29 Відповісти
Говорите надо разрешить гражданам Украины ношение оружия?
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14.03.2021 14:30 Відповісти
Я вже колись писав, що наше суспільство ще не досягло того рівня, щоб дозволити вільно носити зброю. Достатньо походити ввечері по вулиці та позаглядувати в кафе та ресторани середнього класу. Яку їм ще зброю? Бидло на бидлові і бидлом поганяє. А приходити будуть за дозволом тверезі і з довідкою від психіатра. А ввечері робляться чортами. Я не говорю, що всі, але половина це точно.
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14.03.2021 14:36 Відповісти
а як дорасте-так і дозвіл вже не потрібен буде.бо то вже буде сумлінне та свідоме суспільство
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14.03.2021 15:23 Відповісти
Просто аби в інших гостей було по короткостволу- вони б тут же нашпигували свинцем і ********, і його друзів.
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14.03.2021 14:37 Відповісти
Под пол литра и более я думаю и убеждён ,что при таком раскладе там было бы несколько жмуриков, нам что мало трагических примеров пьяных за рулём, ну а оружие и пьянка это всегда практически трагический исход ,у нас в Украине к сожалению хоть и не как в раше но всё же любителей выпить которым море по колено хватает
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14.03.2021 14:49 Відповісти
Точно - і один одного також - і ми мали б не хілуганство, а багато трупів. Це ж набагато краще, так?
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14.03.2021 15:20 Відповісти
и был бы у весельчака не автомобиль а самокат-с колёсами из подшипников-проблем было бы ещё меньше.
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14.03.2021 14:38 Відповісти
то так...а як би замість автомату-ще й пугач саморобний
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14.03.2021 15:25 Відповісти
Говорим то, что надо адекватно судить тех кто применяет оружие незаконно. Посадите такого фигуранта пожизненно с полной конфискацией барахла. И все! И пистолет сразу станет не виновным. Не оружие само стреляет, а его использует человек, как кухонный нож, гантель, автомобиль, коробка спичек, газовый баллон, мешок селитры и т.п. и т.д. Мало того, надо расстреливать на месте за боевые гранаты, а оружие продавать как молотки везде и без всяких разрешительных документов. Влип - отвечай! Нечего заниматься демагогией, и жалеть бандитов.
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14.03.2021 14:39 Відповісти
абсолютно, тогда такие граждане само(выпилятся)
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14.03.2021 16:00 Відповісти
да, нужно разрешить.
как же вы уже зае... тупые баклажаны, пишущие одно и тоже под каждым подобным постом
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14.03.2021 16:16 Відповісти
В країні де 73% виборців голосують за Зебіла небезпечно навіть граблі людям продавати.
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14.03.2021 16:33 Відповісти
Не нужно по отдельным дебилам судить о людях. Мировая статистика таки показывает, что грабежей, хулиганства, воровства становится намного меньше. Из десяти случаев, это 9 самооборона и одно нападение. У бандитов, все равно оружие есть, они уже вне закона. А ментов не дозовешься, они чаще бабулек с семечками гоняют - так безопасней.
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14.03.2021 16:40 Відповісти
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14.03.2021 20:15 Відповісти
В тюрягу идиота, дыбилы с оружием да ещё и с автоматическим, это жесть и крайне опасно для окружающих
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14.03.2021 14:33 Відповісти
Головне питання звідки автомат, аце сім років сроку, тож та автівка довго буде стояти опечатана.
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14.03.2021 14:33 Відповісти
Откуда винтовка? C Донбасса вестимо
Зачем привезли? Чтоб на свадьбе гулять
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14.03.2021 14:56 Відповісти
Хозяин жизни?
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14.03.2021 15:06 Відповісти
Есть альтернатива: на время следствия садить подобных в клетку в зоопарке на всеобщее обозрение. Может морально это больше воздействует.
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14.03.2021 15:10 Відповісти
Ага , і бананами годувати цю горилу в клітці 🤣
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14.03.2021 15:41 Відповісти
инфа просто полная.... какой автомат? кто он? от куда? марка машины? пьяный, трезвый? но за то, почему то спецоперация? это повседневная работа опергрупп и следаков. ну не говорит же водила автобуса идя в рейс что идет на спецоперацию. хотя, особенно в гололед оно так и есть
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14.03.2021 15:58 Відповісти
как скучно я живу....
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14.03.2021 20:01 Відповісти
 
 