Під час спецоперації затримано чоловіка, який влаштував стрілянину на дні народження і знеструмив частину населеного пункту на Вінниччині, - Нацполіція. ФОТО
Співробітники Нацполіції Вінницької області затримали чоловіка, який влаштував стрілянину і знеструмив частину населеного пункту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.
"Під час проведення спецоперації поліцейські затримали вінничанина, який на святкуванні дня народження замість феєрверків зробив вгору понад 20 пострілів із автомата і намагався сховатися від поліції на автомобілі", - підкреслюють у Нацполіції.
За інформацією правоохоронців, унаслідок інциденту ніхто не постраждав. Однак дії чоловіка призвели до пошкодження електричного кабелю і знеструмлення більшої частини смт Томашпіль.
Наразі зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового утримання.
Топ коментарі
+14 Ivan Ivan #403337
показати весь коментар14.03.2021 14:36
+13 Вася Петя #337816
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+9 Порохобандерівець
показати весь коментар14.03.2021 14:37
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как же вы уже зае... тупые баклажаны, пишущие одно и тоже под каждым подобным постом
Зачем привезли? Чтоб на свадьбе гулять