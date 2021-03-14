Під час спецоперації затримано чоловіка, який влаштував стрілянину на дні народження і знеструмив частину населеного пункту на Вінниччині, - Нацполіція. ФОТО

Співробітники Нацполіції Вінницької області затримали чоловіка, який влаштував стрілянину і знеструмив частину населеного пункту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.

"Під час проведення спецоперації поліцейські затримали вінничанина, який на святкуванні дня народження замість феєрверків зробив вгору понад 20 пострілів із автомата і намагався сховатися від поліції на автомобілі", - підкреслюють у Нацполіції.

За інформацією правоохоронців, унаслідок інциденту ніхто не постраждав. Однак дії чоловіка призвели до пошкодження електричного кабелю і знеструмлення більшої частини смт Томашпіль.

Наразі зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового утримання.

Дивіться також: У Львові чоловік розстріляв жителя Одеси і наклав на себе руки. Потерпілий у реанімації, - поліція. ФОТО



