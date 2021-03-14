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Вшанування із нагоди Дня добровольця на Михайлівській площі в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 14 березня, на Михайлівській площі в Києві відбувається вшанування мужності і героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Цей захід організовано "Правим сектором" і Музичним батальйоном.

Організатори заходу нагадують про те, 14 березня - не  випадкова дата. Саме в цей день 2014 року прямо з Майдану пішли на підготовку перші добровольці на базу в Нових Петрівцях. Після цього вони попрямували на війну, яку розв'язала Росія на Донбасі.

"Варто також згадати волонтерів, яких також можна привітати цього дня. Саме завдяки їх відданості добровольчі батальйони отримували те, що допомагало захищати Україну. На фронт привозили все: від бронежилетів до шкарпеток і картоплі", - підкреслюють організатори акції.

У програмі заходу:  панахида за українськими добровольцям і всіма захисниками, загиблими в російсько-українській війні, читання віршів поетеси Зоряни Паламарчук та святковий концерт за участю низки виконавців. 

Вшанування із нагоди Дня добровольця на Михайлівській площі в Києві 01
Вшанування із нагоди Дня добровольця на Михайлівській площі в Києві 02
Вшанування із нагоди Дня добровольця на Михайлівській площі в Києві 03
Вшанування із нагоди Дня добровольця на Михайлівській площі в Києві 04
Вшанування із нагоди Дня добровольця на Михайлівській площі в Києві 05
Вшанування із нагоди Дня добровольця на Михайлівській площі в Києві 06
Вшанування із нагоди Дня добровольця на Михайлівській площі в Києві 07
Вшанування із нагоди Дня добровольця на Михайлівській площі в Києві 08
Вшанування із нагоди Дня добровольця на Михайлівській площі в Києві 09
Вшанування із нагоди Дня добровольця на Михайлівській площі в Києві 10
Вшанування із нагоди Дня добровольця на Михайлівській площі в Києві 11
Вшанування із нагоди Дня добровольця на Михайлівській площі в Києві 12
Вшанування із нагоди Дня добровольця на Михайлівській площі в Києві 13
Вшанування із нагоди Дня добровольця на Михайлівській площі в Києві 14
Вшанування із нагоди Дня добровольця на Михайлівській площі в Києві 15
Вшанування із нагоди Дня добровольця на Михайлівській площі в Києві 16
Вшанування із нагоди Дня добровольця на Михайлівській площі в Києві 17
Вшанування із нагоди Дня добровольця на Михайлівській площі в Києві 18
Вшанування із нагоди Дня добровольця на Михайлівській площі в Києві 19
Вшанування із нагоди Дня добровольця на Михайлівській площі в Києві 20
Вшанування із нагоди Дня добровольця на Михайлівській площі в Києві 21
Вшанування із нагоди Дня добровольця на Михайлівській площі в Києві 22
Вшанування із нагоди Дня добровольця на Михайлівській площі в Києві 23

ВІДЕО і ФОТО: Олег Богачук

Київ (19463) добровольці (918) Богачук Олег (1457)


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Топ коментарі
+28
ГЕРОЯМ СЛАВА І МЕРТВИМ І ЖИВИМ !!!
Чествования по случаю Дня добровольца на Михайловской площади в Киеве - Цензор.НЕТ 7483
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14.03.2021 16:05
+26
Честь і велика пошана вам герої, що вижили ....а загиблим вічна пам'ять і земля пухом
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14.03.2021 16:10
+14
На таких людях Україна тримається та стоїть.
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14.03.2021 16:48
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Хорошо, что как только ни пытался Зеленский сорвать это чевствования дня Добровольцев у него ничего не получилось..
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14.03.2021 15:56 Відповісти
https://youtube.com/watch?v=gsPwJja4SB0&feature=share
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14.03.2021 16:16 Відповісти
Добре то добре, але не треба забувати, що влада зрадників України - Зе з його посіпаками єрмаками, арахаміями, дубинськими, бужанськими , веремєєвими, разумковими, верещуками тримає в тюрмах країни Добровольців, що захищали Україну, коли клоун , отримавши повістки в армію , ховався від призову ! А зараз судить таких як Федина, Звіробій, Антоненко, Кузьменко....СЛАВА УКРАЇНІ ! ГЕРОЯМ СЛАВА !
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15.03.2021 10:36 Відповісти
Добре, що ця потвора,чотирекратний "Залужений уклоніст України" сюда не припхалась !!!)))
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14.03.2021 16:04 Відповісти
https://youtube.com/watch?v=gsPwJja4SB0&feature=share
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14.03.2021 16:16 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА І МЕРТВИМ І ЖИВИМ !!!
Чествования по случаю Дня добровольца на Михайловской площади в Киеве - Цензор.НЕТ 7483
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14.03.2021 16:05 Відповісти
...Моторошна таємниця українських чорноземів - три метри тих, хто прийшов сюди з мечем. І наших хлопців. І наших хлопців, завдяки яким ми вже тисячу років живемо на цьому кордоні й, всяк по-своєму, плекаємо наш маленький рай після кожної спроби його сплюндрувати, що трапляється принаймні раз на житті кожного покоління. - https://tyzhden.ua/Columns/50/196343
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14.03.2021 18:12 Відповісти
Честь і велика пошана вам герої, що вижили ....а загиблим вічна пам'ять і земля пухом
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14.03.2021 16:10 Відповісти
Вшанування із нагоди Дня добровольця на Михайлівській площі в Києві - Цензор.НЕТ 6842
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14.03.2021 16:41 Відповісти
На таких людях Україна тримається та стоїть.
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14.03.2021 16:48 Відповісти
Вічна Слава загиблим ,а живим --довгіх років життя і пошани від народу України.
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14.03.2021 16:52 Відповісти
Велика печаль і скорбота за загиблими нашими героями-добровольцями. Вони не зволікали, коли треба було боронити Україну, не думали про своє благополуччя і готові були віддати за неї життя. Їхній подвиг навіки увійде в Історію України.
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14.03.2021 18:20 Відповісти
Вшанування із нагоди Дня добровольця на Михайлівській площі в Києві - Цензор.НЕТ 3068
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14.03.2021 18:42 Відповісти
смотри малоПИД,,,роский, бенин, нарко-Дегенерат! вот благодаря этим людям твоя пархатая жопа сидит в президентском кресле, хотя должна быть с беней в Житомире на пожизненном.....
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15.03.2021 09:13 Відповісти
 
 