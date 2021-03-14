Вшанування із нагоди Дня добровольця на Михайлівській площі в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 14 березня, на Михайлівській площі в Києві відбувається вшанування мужності і героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Цей захід організовано "Правим сектором" і Музичним батальйоном.

Організатори заходу нагадують про те, 14 березня - не випадкова дата. Саме в цей день 2014 року прямо з Майдану пішли на підготовку перші добровольці на базу в Нових Петрівцях. Після цього вони попрямували на війну, яку розв'язала Росія на Донбасі.

"Варто також згадати волонтерів, яких також можна привітати цього дня. Саме завдяки їх відданості добровольчі батальйони отримували те, що допомагало захищати Україну. На фронт привозили все: від бронежилетів до шкарпеток і картоплі", - підкреслюють організатори акції.

У програмі заходу: панахида за українськими добровольцям і всіма захисниками, загиблими в російсько-українській війні, читання віршів поетеси Зоряни Паламарчук та святковий концерт за участю низки виконавців.















































ВІДЕО і ФОТО: Олег Богачук