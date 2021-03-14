Ми йшли за те, щоб ворог не потрапив у наші хати, - нагороджено 77 добробатівців, які несуть службу в складі ООС. ФОТОрепортаж

Захисників, які у вирішальний час стали на захист незалежності та суверенітету країни, привітав заступник голови Національної поліції України Вадим Троян, керівники Нацполіції Донеччини та Луганщини та операції Об’єднаних сил. 77 добробатівців, які несуть службу в складі ООС, були відзначені нагородами та відомчими заохочувальними відзнаками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Урочистий захід, присвячений Дню українського добровольця, відбувся сьогодні, 14 березня, у Бахмуті. У 2014 році справжні патріоти залишили свої домівки, сім’ї й роботу та пішли відстоювати свободу і цілісність держави в лавах Національної поліції та Нацгвардії на Донеччині й Луганщині.

Рішучий та мужній крок добровольців, які пожертвували власним життям та здоров’ям, допоміг зупинити російську агресію. Присутні хвилиною мовчання вшанували світлу пам'ять загиблих героїв.

Заступник голови Національної поліції України Вадим Троян подякував добровольцям за героїзм та передав привітання від міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

"Ми йшли за те, щоб ворог не потрапив у наші хати. Ми боролися один за одного. Тоді у 2014 році у нас було 40 добровольчих підрозділів. На все життя запам'ятав два моменти - визволення Маріуполя та вихід з Широкиного, пам'ятаю радість людей та підняті жовто-блакитні прапори. У нас є дух добровольців. Цю війну можна виграти тільки духом, завдяки йому ми згуртувалися та стали міцними. Саме перші бої вигравали добровольчі підрозділи. Бажаю всім добробатівцям міцного здоров’я та перемог!" - звернувся до присутніх Вадим Троян.

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Поліцейські та військовослужбовці були нагороджені почесними грамотами Кабінету Міністрів України та МВС, нагрудними знаками "За відзнаку в службі" МВС України, відзнакою командувача Об’єднаних сил "Козацький хрест" І, ІІ, та ІІІ ступеня, медалями "Операція Об’єднаних сил. За звитягу та вірність", а також цінними подарунками і подяками.

Відзнакою Командувача Об’єднаних сил "Козацький хрест" І ступеня було також нагороджено заступника голови Національної поліції України Вадима Трояна.