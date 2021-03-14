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З нагоди Дня добровольця у Сєверодонецьку показали зразки сучасної бойової техніки і виступив військовий оркестр "Едельвейс". ФОТОрепортаж

З нагоди Дня добровольця у Сєверодонецьку показали зразки сучасної бойової техніки і виступив військовий оркестр

Сьогодні, 14 березня в Сєверодонецьку на Луганщині з нагоди Дня українського добровольця відбулася демонстрація зразків нової сучасної бойової техніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"У День українського добровольця на центральній площі Сєверодонецька військовослужбовці ОТУ "Північ" для жителів міста та його гостей організували показ зразків нової, сучасної бойової техніки. Особливо це сподобалось дітворі, яка не приховувала своїх емоцій. А згодом перед присутніми виступив і презентував свою чудову музичну програму військовий оркестр "Едельвейс". Музичні твори у виконанні військових музикантів викликали у присутніх бурю емоцій, і ще довго заворожені глядачі потужними оваціями не відпускали музикантів зі сцени", - пишуть у штабі.

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З нагоди Дня добровольця у Сєверодонецьку показали зразки сучасної бойової техніки і виступив військовий оркестр Едельвейс 01
З нагоди Дня добровольця у Сєверодонецьку показали зразки сучасної бойової техніки і виступив військовий оркестр Едельвейс 02
З нагоди Дня добровольця у Сєверодонецьку показали зразки сучасної бойової техніки і виступив військовий оркестр Едельвейс 03
З нагоди Дня добровольця у Сєверодонецьку показали зразки сучасної бойової техніки і виступив військовий оркестр Едельвейс 04
З нагоди Дня добровольця у Сєверодонецьку показали зразки сучасної бойової техніки і виступив військовий оркестр Едельвейс 05
З нагоди Дня добровольця у Сєверодонецьку показали зразки сучасної бойової техніки і виступив військовий оркестр Едельвейс 06

Сєверодонецьк (508) добровольці (918)


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Топ коментарі
+29
Нужное мероприятие!...
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14.03.2021 19:02
+16
Зачётный троллинг ваты!

З нагоди Дня добровольця у Сєвєродонецьку показали зразки сучасної бойової техніки і виступив військовий оркестр "Едельвейс" - Цензор.НЕТ 9491
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14.03.2021 19:45
+13
У нас в місті теж був парад добровольців .з оркестром!
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14.03.2021 19:13
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Нужное мероприятие!...
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14.03.2021 19:02 Відповісти
А ще треба було б парад фото тих довбнів з іконами, котрі блокували військову колону в Сєверодонецьку весною 2014-го року.
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14.03.2021 19:08 Відповісти
А чего фото? Сами они разве не пришли? А шо случилось? Так бодренько в 14-м выступали...
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14.03.2021 19:20 Відповісти
В Северодонецке? Ты с Рубежным не путаешь?
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14.03.2021 21:46 Відповісти
У нас в місті теж був парад добровольців .з оркестром!
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14.03.2021 19:13 Відповісти
выдатная назва ў музыкаў
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14.03.2021 19:27 Відповісти
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14.03.2021 19:46 Відповісти
Эдельвейс - это горный цветок всего лишь. Скорее всего, оркестр какой-то из горных бригад. 10-й, или 128-й.
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14.03.2021 22:22 Відповісти
Зачётный троллинг ваты!

З нагоди Дня добровольця у Сєвєродонецьку показали зразки сучасної бойової техніки і виступив військовий оркестр "Едельвейс" - Цензор.НЕТ 9491
показати весь коментар
14.03.2021 19:45 Відповісти
"Эдельвейс"
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14.03.2021 22:39 Відповісти
Сіверськодонецьк
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14.03.2021 20:13 Відповісти
СЄВЄВРОДОНЕЦЬК
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З нагоди Дня добровольця у Сєвєродонецьку показали зразки сучасної бойової техніки і виступив військовий оркестр "Едельвейс" - Цензор.НЕТ 6620
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14.03.2021 21:50 Відповісти
Ні.
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14.03.2021 22:19 Відповісти
В Северодонецкой-Лисичанской агломерации вместе с перемещенными лицами сейчас проживает 650 тыс человек!. До фига народу, а вот на фото не густо(. Хорошее мероприятие, чтобы и своих среди местных поддержать и армию ватников на место поставить.
Хай Господь простит, но в идеале проводить еще показной расстрел условного предателя - вот смех смехом, а именно это мракобесное мероприятие, поможет быстро "расположить" к себе местную прокацапскую публику - еще и магарыч растрельной команде понесут.
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14.03.2021 21:14 Відповісти
А после выступления Эдельвейса всех присутствовавших записали в батальйон Нахтигаль.

Бггг, представляю как рвало в клочья вату ))))))
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14.03.2021 22:21 Відповісти
Убожество, конечно
И это все 5% "военного налога"?
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14.03.2021 22:26 Відповісти
красавцы))
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14.03.2021 22:32 Відповісти
Даже в такой дальней глубинке женщины одеты нарядно и со вкусом: так что не стоит слишком уж часто говорить о "страшной бедности" в Украине.

Летом 2019 года был в Чернигове, в Сновске, в Нежине: все местные девушки и молодые женщины очень ухоженные и с большим вкусом одетые: как элегантные женщины в столичной Златой Праге.
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14.03.2021 23:09 Відповісти
В 14-му, до подій в Іловайську я був впевнений як і зараз - що ми переможемо, та коли влізли до нас орди з московії , то я з таким як і я, відфільтрованими "каліками", кого не брали до ЗСУ поїхали на Донбас, і фактично повоювали ми "тиждень" - але нас, таких було дуже багато!

З Днем Добровольця усіх причетних!
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15.03.2021 01:29 Відповісти
Хлопець на другому фото постійно клянчіть гроші в місті і щось постійно продає.
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15.03.2021 11:59 Відповісти
 
 