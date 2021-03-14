З нагоди Дня добровольця у Сєверодонецьку показали зразки сучасної бойової техніки і виступив військовий оркестр "Едельвейс". ФОТОрепортаж
Сьогодні, 14 березня в Сєверодонецьку на Луганщині з нагоди Дня українського добровольця відбулася демонстрація зразків нової сучасної бойової техніки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"У День українського добровольця на центральній площі Сєверодонецька військовослужбовці ОТУ "Північ" для жителів міста та його гостей організували показ зразків нової, сучасної бойової техніки. Особливо це сподобалось дітворі, яка не приховувала своїх емоцій. А згодом перед присутніми виступив і презентував свою чудову музичну програму військовий оркестр "Едельвейс". Музичні твори у виконанні військових музикантів викликали у присутніх бурю емоцій, і ще довго заворожені глядачі потужними оваціями не відпускали музикантів зі сцени", - пишуть у штабі.
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Хай Господь простит, но в идеале проводить еще показной расстрел условного предателя - вот смех смехом, а именно это мракобесное мероприятие, поможет быстро "расположить" к себе местную прокацапскую публику - еще и магарыч растрельной команде понесут.
Бггг, представляю как рвало в клочья вату ))))))
И это все 5% "военного налога"?
Летом 2019 года был в Чернигове, в Сновске, в Нежине: все местные девушки и молодые женщины очень ухоженные и с большим вкусом одетые: как элегантные женщины в столичной Златой Праге.
З Днем Добровольця усіх причетних!