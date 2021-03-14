З нагоди Дня добровольця у Сєверодонецьку показали зразки сучасної бойової техніки і виступив військовий оркестр "Едельвейс". ФОТОрепортаж

Сьогодні, 14 березня в Сєверодонецьку на Луганщині з нагоди Дня українського добровольця відбулася демонстрація зразків нової сучасної бойової техніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"У День українського добровольця на центральній площі Сєверодонецька військовослужбовці ОТУ "Північ" для жителів міста та його гостей організували показ зразків нової, сучасної бойової техніки. Особливо це сподобалось дітворі, яка не приховувала своїх емоцій. А згодом перед присутніми виступив і презентував свою чудову музичну програму військовий оркестр "Едельвейс". Музичні твори у виконанні військових музикантів викликали у присутніх бурю емоцій, і ще довго заворожені глядачі потужними оваціями не відпускали музикантів зі сцени", - пишуть у штабі.

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