"Укрпошта" запускає серію марок "Сучасна військова форма", перший випуск - про Сухопутні війська. ФОТОрепортаж

Національний поштовий оператор "Укрпошта" починає нову серію поштових марок "Сучасна військова форма", перший випуск якої - "Збройні сили України. Сухопутні війська", присвячений формі одягу та знаків Сухопутних військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Укрпошта вводить в обіг поштові марки" Збройні сили України. Сухопутні війська", які відкриють серію "Сучасна військова форма". Перший випуск присвятили формі одягу та знаків відмінності Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ), які є потужним монолітом механізованих і танкових військ, ракетних військ і артилерії, армійської авіації, частин і підрозділів протиповітряної оборони, спеціальних військ, частин і установ технічного і тилового забезпечення", - зазначили в Укрпошті.

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Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

Марочний лист складається з 8 поштових марок. На марках представлена ​​форма ракетних військ і артилерії, механізованих військ, військ протиповітряної оборони, гірської піхоти, танкових військ, армійської авіації, президентського полку і загальновійськова форма.

Поштовий випуск був здійснений за підтримки Міністерства оборони України.

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Сьогодні ж, 14 березня, "Укрпошта" провела урочисту церемонію спецпогашення поштових марок "Сучасна військова форма", яку приурочили спеціально до Дня українського добровольця.

У церемонії спецпогашення взяли участь генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський; директор департаменту соціального і гуманітарного забезпечення Міністерства оборони України; представник Сухопутних військ Збройних сил України Назім Агаєв.

У заході також взяв участь почесний караул, одягнений в форму, зображену на марках.

Над ескізами поштових марок "Збройні сили України. Сухопутні війська" працював український художник Олексій Бондаренко. До поштових марок також випустили конверти "Перший день" і штемпель спецпогашення.