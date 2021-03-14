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"Укрпошта" запускає серію марок "Сучасна військова форма", перший випуск - про Сухопутні війська. ФОТОрепортаж

Національний поштовий оператор "Укрпошта" починає нову серію поштових марок "Сучасна військова форма", перший випуск якої - "Збройні сили України. Сухопутні війська", присвячений формі одягу та знаків Сухопутних військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Укрпошта вводить в обіг поштові марки" Збройні сили України. Сухопутні війська", які відкриють серію "Сучасна військова форма". Перший випуск присвятили формі одягу та знаків відмінності Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ), які є потужним монолітом механізованих і танкових військ, ракетних військ і артилерії, армійської авіації, частин і підрозділів протиповітряної оборони, спеціальних військ, частин і установ технічного і тилового забезпечення", - зазначили в Укрпошті.

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Укрпошта запускає серію марок Сучасна військова форма, перший випуск - про Сухопутні війська 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я разговариваю, как мне удобно", - співробітниця "Укрпошти" на 95 кварталі Кривого Рогу відмовилася обслужити клієнта українською мовою. ВIДЕО

Укрпошта запускає серію марок Сучасна військова форма, перший випуск - про Сухопутні війська 02
Укрпошта запускає серію марок Сучасна військова форма, перший випуск - про Сухопутні війська 03
Укрпошта запускає серію марок Сучасна військова форма, перший випуск - про Сухопутні війська 04

Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

Марочний лист складається з 8 поштових марок. На марках представлена ​​форма ракетних військ і артилерії, механізованих військ, військ протиповітряної оборони, гірської піхоти, танкових військ, армійської авіації, президентського полку і загальновійськова форма.

Поштовий випуск був здійснений за підтримки Міністерства оборони України.

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Сьогодні ж, 14 березня, "Укрпошта" провела урочисту церемонію спецпогашення поштових марок "Сучасна військова форма", яку приурочили спеціально до Дня українського добровольця.

У церемонії спецпогашення взяли участь генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський; директор департаменту соціального і гуманітарного забезпечення Міністерства оборони України; представник Сухопутних військ Збройних сил України Назім Агаєв.

У заході також взяв участь почесний караул, одягнений в форму, зображену на марках.

Над ескізами поштових марок "Збройні сили України. Сухопутні війська" працював український художник Олексій Бондаренко. До поштових марок також випустили конверти "Перший день" і штемпель спецпогашення.

Укрпошта запускає серію марок Сучасна військова форма, перший випуск - про Сухопутні війська 05

одяг (201) Укрпошта (1081) ЗСУ (7544)


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шкандаль - найкращий засіб реклами... у "Марці України" з-під прилавка продаватимуть
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14.03.2021 19:57 Відповісти
хрен его знает, кому это в XXI веке надо, недорого надеюсь? Окупится?
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14.03.2021 20:10 Відповісти
Колекціонери зрадіють.
Гарні марки, нічого не скажеш.
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14.03.2021 20:11 Відповісти
Им давно пора электронные марки выпускать. Для электронных писем...
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14.03.2021 20:19 Відповісти
Неужели еще кто то марки собирает? 80 летние ?
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14.03.2021 20:35 Відповісти
"Укрпошта" запускає серію марок "Сучасна військова форма", перший випуск - про Сухопутні війська - Цензор.НЕТ 2011
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14.03.2021 20:37 Відповісти
этого запускайте тяга будет 100%
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14.03.2021 21:00 Відповісти
Ну разве что на туалетной бумаге, а марки... только руки пачкать )))
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14.03.2021 21:53 Відповісти
Як альтернатива не виконаним програмам з озброєння, і ще кульку запустити на окуповані території. Як мило, але нуль є нуль
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15.03.2021 06:37 Відповісти
 
 