Житель Одещини, який викрадав запчастини елітних авто на заході України, намагався сховатися від поліції на швидкості 190 км/год, але потрапив у ДТП. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Прикарпатті затримали чоловіка, який викрадав запчастини до дорогих автомобілів. Він намагався сховатися на Hyundai на швидкості 190 кілометрів на годину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції регіону, викрадач переважно діяв на території західних областей, в тому числі й Івано-Франківській областях. Місцеві правоохоронці протягом 2020 року одержували систематичні повідомлення про викрадення фар й інших запчастин з машин елітних марок.

Зокрема, 13 березня до правоохоронців звернувся мешканець обласного центру та повідомив, що впродовж ночі невідома особа викрала передні фари з автомобіля "Порш Панамера".

Оперативні працівники провели низку слідчо-розшукових заходів: опитали потерпілих, ймовірних свідків та проаналізували відео камер спостережень. Їм вдалося вийти "на слід" зловмисника та встановити транспортний засіб, на якому він пересувається.



Вранці 14 березня працівники карного розшуку ГУНП в області спільно з працівниками управління патрульної поліції зупинили автомобіль "Хюндай" на виїзді з Івано-Франківська. Водій, зрозумівши, що його затримують, почав тікати та умисно спричинив тілесні ушкодження одному з правоохоронців.



Рухаючись зі швидкістю понад 190 км/год, зловмисник протаранив декілька шлагбаумів та пошкодив службовий автомобіль.

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Переслідуючи втікача, поліцейські в Рогатині затримали водія, який не впорався з керуванням та здійснив аварію.



Зловмисником виявився 30-річний уродженець Одеської області, що впродовж певного періоду неодноразово приїжджав на територію західного регіону, зокрема й в Івано-Франківську область. Здійснював злочини вночі, обкрадав автівки елітних марок, а викрадені запчастини продавав. Тільки за одну фару міг отримати близько 30 тисяч гривень.









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