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Житель Одещини, який викрадав запчастини елітних авто на заході України, намагався сховатися від поліції на швидкості 190 км/год, але потрапив у ДТП. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Прикарпатті затримали чоловіка, який викрадав запчастини до дорогих автомобілів. Він намагався сховатися на Hyundai на швидкості 190 кілометрів на годину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції регіону, викрадач переважно діяв на території західних областей, в тому числі й Івано-Франківській областях. Місцеві правоохоронці протягом 2020 року одержували систематичні повідомлення про викрадення фар й інших запчастин з машин елітних марок.

Зокрема, 13 березня до правоохоронців звернувся мешканець обласного центру та повідомив, що впродовж ночі невідома особа викрала передні фари з автомобіля "Порш Панамера". 

Оперативні працівники провели низку слідчо-розшукових заходів: опитали потерпілих, ймовірних свідків та проаналізували відео камер спостережень. Їм вдалося вийти "на слід" зловмисника та встановити транспортний засіб, на якому він пересувається.

Вранці 14 березня працівники карного розшуку ГУНП в області спільно з працівниками управління патрульної поліції зупинили автомобіль "Хюндай" на виїзді з Івано-Франківська. Водій, зрозумівши, що його затримують, почав тікати та умисно спричинив тілесні ушкодження одному з правоохоронців.

Рухаючись зі швидкістю понад 190 км/год, зловмисник протаранив декілька шлагбаумів та пошкодив службовий автомобіль.

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Переслідуючи втікача, поліцейські в Рогатині затримали водія, який не впорався з керуванням та здійснив аварію.

Зловмисником виявився 30-річний уродженець Одеської області, що впродовж певного періоду неодноразово приїжджав на територію західного регіону, зокрема й в Івано-Франківську область. Здійснював злочини вночі, обкрадав автівки елітних марок, а викрадені запчастини продавав. Тільки за одну фару міг отримати близько 30 тисяч гривень.

 Житель Одещини, який викрадав запчастини елітних авто на заході України, намагався сховатися від поліції на швидкості 190 км/год, але потрапив у ДТП 01
Житель Одещини, який викрадав запчастини елітних авто на заході України, намагався сховатися від поліції на швидкості 190 км/год, але потрапив у ДТП 02
Житель Одещини, який викрадав запчастини елітних авто на заході України, намагався сховатися від поліції на швидкості 190 км/год, але потрапив у ДТП 03
Житель Одещини, який викрадав запчастини елітних авто на заході України, намагався сховатися від поліції на швидкості 190 км/год, але потрапив у ДТП 04

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Житель Одещини, який викрадав запчастини елітних авто на заході України, намагався сховатися від поліції на швидкості 190 км/год, але потрапив у ДТП 05
Житель Одещини, який викрадав запчастини елітних авто на заході України, намагався сховатися від поліції на швидкості 190 км/год, але потрапив у ДТП 06
Житель Одещини, який викрадав запчастини елітних авто на заході України, намагався сховатися від поліції на швидкості 190 км/год, але потрапив у ДТП 07

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ДТП (4467) Одеська область (3210) Нацполіція (15168) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) Івано-Франківська область (950)


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Топ коментарі
+25
Какіє елітниє автамабілі? На западє Украіни голод, холод і разруха. Нам па тєлєвізару із пріднєстровья давєча про єнто гутарілі!
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14.03.2021 22:46
+14
Там давно все умерли еще зимой 2014 без паРашкинского газа...
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14.03.2021 23:33
+9
После "страшного хаоса и полного развала" в Украине, вызванного Майданом и 5-ти летним разрывом торгово-экономический связей с наиважнейшим стратегическим партнёром Моцковской Азиопой, я обнаружил в сентябре 2019 в обычном украинском магазине "Сельпо" города Чернигова фантастическое изобилие высококачественных продуктов и товаров украинского производства по копеечным ценам. В отделе сыров был немыслимый ассортимент из 65 сортов всевозможного сыра.
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15.03.2021 00:45
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Batmobile - не очень.....
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14.03.2021 22:45 Відповісти
190 кмч и даже радиатор целый, столбик из земли как новенький торчит?
Он даже не покосился
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14.03.2021 22:56 Відповісти
PS. Кстати, водила Панамеры тоже красава: не по-пацански поступил, мусорам продался.
Зеленский не одобряет.
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14.03.2021 22:59 Відповісти
подивися на 3тє фото там три лежать викорчовані а на 4 він зупинився і скоріш за все не від стовпчика. повезло 4ому. він до нього не доїхав.
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14.03.2021 23:09 Відповісти
190 = это в мясо о стенку, а не 3 столбика.
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14.03.2021 23:14 Відповісти
"На скорости 190 километров в час мужчина протаранил несколько шлагбаумов и патрульное авто."

Тут про столбики ни слова ....
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15.03.2021 00:23 Відповісти
так він же у стовпчики може не на 190 влупився, просто у якийсь момент погоні спідометр поліціянтів теж досяг 190.
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15.03.2021 03:55 Відповісти
Твой "понос" читаешь и думаешь либо ты пьяный либо читать не умеешь. Где написано, что он врезался на скорости 190? Там написано, что он пытался скрыться и разгонялся до 190, но НЕ врезался при 190.
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15.03.2021 07:50 Відповісти
класні стовпчики в Україні!!! німецькі ламаються при землі, бо з двох частин зроблені.
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14.03.2021 23:01 Відповісти
Какіє елітниє автамабілі? На западє Украіни голод, холод і разруха. Нам па тєлєвізару із пріднєстровья давєча про єнто гутарілі!
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14.03.2021 22:46 Відповісти
Там давно все умерли еще зимой 2014 без паРашкинского газа...
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14.03.2021 23:33 Відповісти
После "страшного хаоса и полного развала" в Украине, вызванного Майданом и 5-ти летним разрывом торгово-экономический связей с наиважнейшим стратегическим партнёром Моцковской Азиопой, я обнаружил в сентябре 2019 в обычном украинском магазине "Сельпо" города Чернигова фантастическое изобилие высококачественных продуктов и товаров украинского производства по копеечным ценам. В отделе сыров был немыслимый ассортимент из 65 сортов всевозможного сыра.
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15.03.2021 00:45 Відповісти
пацанчик на розслабоні п*є Боржомі ))))
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14.03.2021 22:47 Відповісти
Какой крепкий столбик!
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14.03.2021 22:50 Відповісти
а кто Тебе сказал,что он влетел в столбик на скорости в 190км/ч?Cтолбик - остановка после аварии
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14.03.2021 23:04 Відповісти
подивися на 3тє фото там три лежать викорчовані а на 4 він зупинився і скоріш за все не від стовпчика. повезло 4ому. він до нього не доїхав.
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14.03.2021 23:08 Відповісти
ТП - это, как бы ясно. А "Д" - дежурная, что ли? Житель Одесчины, похищавший запчасти элитных авто на западе Украины, пытался скрыться от полиции на скорости 190 км/ч, но попал в ДТП - Цензор.НЕТ 8811
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14.03.2021 22:52 Відповісти
приплыл вып..док))) - слава Богу, так гнать и никто не попал из людей...)))
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14.03.2021 22:53 Відповісти
Доигрался ×уй на скрипке- очень музыку любил!
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14.03.2021 23:01 Відповісти
Порш и Туарег доресталовый - фары на ночь хоть снимай и домой заноси.
Конструкторы, конечно, ребята экзальтированные были.
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14.03.2021 23:02 Відповісти
У VAG группы у большинства авто фары в том числе противотуманки снимаются на раз
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15.03.2021 00:11 Відповісти
як можна СХОВАТИСЯ на швидкості??? афтар назви статті великий письменник.
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14.03.2021 23:13 Відповісти
Бэтменгись автомобиля.
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14.03.2021 23:15 Відповісти
Бетмен рулить.
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14.03.2021 23:27 Відповісти
Бетмен материал готовил про удар шлагбаума и не одного при V=190 км/ ч
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15.03.2021 00:08 Відповісти
На скорости 190 километров в час мужчина протаранил несколько шлагбаумов и патрульное авто. Однако в Рогатине он не справился с управлением и попал в ДТП.Источник: https://censor.net/ru/p3253254

Ну нельзя же так издеваться над читателем вот тот кто подавал материал в редакцию и вообще анализировал и понимал , что будет с авто и водилой даже при однократном таране шлагбаума на такой скорости да там и половины этой скорости бы хватило для больших проблем с машиной смешали материал и получился флакон коктейля ну как то так
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15.03.2021 00:06 Відповісти
30к за фару? кто и из чего их делает?
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15.03.2021 00:38 Відповісти
У поршей, тесел , ламборгини, майбахов, бентли и подобных , могут быть и подороже
есть в ресторан в Киеве недавно была тема в котором 100 гр осьминога 1270 грн и чашка чая 500 с лишним ,так что не удивляйтесь
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15.03.2021 00:56 Відповісти
Бэтмэн. В начале славных дел.
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15.03.2021 02:08 Відповісти
Як таке може статися? Це брехня! Порохоботи вигадали цей наклеп, аби зпоплюжити чисте ім'я нашої бубочки, ЗЕЛЕНСЬСЬКОГО!
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15.03.2021 03:14 Відповісти
Рогатин злодію наставив "роги", тому він не втік.
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15.03.2021 05:05 Відповісти
автомобильный Робин Гуд нужен для деолигархизации Украины...
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15.03.2021 06:04 Відповісти
Звіздець одеському уркагану буде в рогатинському райвідділі. Для рогатинських поліції, прокуратури і суду це подія, таке буває раз на кілька років - не відкупиться, нові лички, зірочки, премії, статистика для обл.управ набагато дорожчі за якихось кілька тисяч від урки. Тисячу за день легко піднімає рядовий патрульниий - хоч ставай на вїзді або виїзді з міста, хоч проїдь по місцевих піщаних карєрах або в селах рейд за маковинням. Ну і опера там крєпкіє а прокурори принципові.
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15.03.2021 06:26 Відповісти
це мабуть була найдовше переслідування довжиною у 75 км....прямо як в америкосів - хоч з гвинтокрила знімай....доречі, Аваков - де французькі гвинтокрили? був би чудовий репортаж про погоню
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15.03.2021 07:16 Відповісти
у нас дорог таких нету чтоб 190 ехать
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15.03.2021 08:59 Відповісти
дадут условно, как всегда......
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15.03.2021 09:12 Відповісти
Про 190 км явно скиздели. На той улочке хорошо если до 80ти разогнался,после 190 его бы уже и в морге не сложили в кучу.
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15.03.2021 09:56 Відповісти
 
 